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Программное обеспечение для управления каталогом
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Программное обеспечение для управления каталогом - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления каталогами оптимизирует и централизует данные о продуктах электронной коммерции в цифровой каталог, что приносит пользу как продавцам, так и покупателям. Он служит хранилищем информации о продуктах в онлайн-бизнесе. В отличие от программного обеспечения для управления информацией о продуктах (PIM), программное обеспечение для управления каталогом фокусируется на улучшении данных о продуктах посредством редактирования, добавления и изменения деталей, в то время как программное обеспечение PIM имеет более широкий взгляд. Оно обеспечивает качество данных, позволяя администраторам обновлять сведения о продуктах, позволяя клиентам совершать осознанные покупки. Продавцы помогают покупателям, предоставляя важную информацию, такую ​​как названия продуктов, фильтры, описания, цены и коды. Некоторые решения, часто интегрированные с инструментами контент-маркетинга электронной коммерции, также доступны в виде платформ с открытым исходным кодом, поддерживаемых сообществами пользователей.

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ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — платформа управления производительностью продуктов, помогающая ритейлерам анализировать данные о товарах и оптимизировать решения в маркетинге и закупках.

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Flipsnack — это платформа для превращения PDF в интерактивные флип-книги с мультимедиа, предназначенная для удобного создания и публикации цифровых материалов.

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

OnWhatsApp – это приложение для создания мобильного интернет-магазина и приема заказов через WhatsApp за один доллар в месяц.

Catalog Bar

Catalog Bar

catalogbar.com

Catalog Bar — это веб и мобильный магазин для организаций с торговыми командами, дилерами и магазинами для продажи товаров.

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Billtrust - приложение для оптимизации процессов управления дебиторской задолженностью и платежами в бизнесе.

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper — это платформа для цифровых каталогов, позволяющая превращать печатные брошюры в интерактивные покупательские опыты.

STEL Order

STEL Order

stelorder.com

STEL Order — это программа для управления полевыми услугами, объединяющая функции обработки заказов, выставления счетов и отслеживания работы в одном приложении.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud - платформа для управления заказами и запасами, интегрированная с более чем 200 рынками для оптимизации онлайн-продаж.

Publitas

Publitas

publitas.com

Publitas — платформа для цифровой публикации, позволяющая превращать статические документы в интерактивные публикации для различных устройств.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Feedonomics - платформа для управления данными о продуктах, оптимизирующая их размещение на онлайн-рынках и рекламных каналах.

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo - это инструмент для управления информацией о продуктах, который помогает компаниям оптимизировать и улучшить взаимодействие с клиентами через разные каналы.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi — это облачная платформа для автоматизации закупок и управления расходами, упрощая процессы закупок, оплаты и отчетности.

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

WizCommerce - платформа для управления B2B-заказами, помогающая оптовикам и производителям цифровизировать продажи и автоматизировать процессы.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller - это платформа для управления запасами и заказами, позволяющая продавать на различных онлайн-площадках и автоматизировать процессы электронной коммерции.

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup — это платформа для управления продуктами, позволяющая брендам и розничным продавцам оптимизировать контент и улучшить интеграцию через различные каналы.

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify - это платформа для управления продуктовой информацией, позволяющая централизовать данные о продуктах и интегрироваться с каналами электронной коммерции.

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes — это приложение для управления информацией о продуктах и аналитики, позволяющее оптимизировать продажи через разные каналы в Европе.

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo - облачное решение для управления заказами, товарами и клиентами, позволяющее оптовикам и розничным продавцам оптимизировать свою деятельность.

Cymbio

Cymbio

cym.bio

Cymbio — платформа для автоматизации продаж, поддерживающая дропшиппинг и интеграцию с розничными сетями, упрощая управление данными и заказами.

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix — это программное обеспечение для управления информацией о продукте, предназначенное для малых и средних предприятий, упрощающее управление данными о продуктах.

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io помогает розничной торговле в моде и мебели автоматизировать процесс тегирования товаров с использованием технологий глубокого обучения.

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync помогает компаниям управлять и распространять информацию о товарах через цифровые каналы, обеспечивая точный и актуальный контент.

Listing Mirror

Listing Mirror

listingmirror.com

Listing Mirror - это программное обеспечение для управления многими каналами продаж, позволяющее управлять листингами, инвентарем и заказами на различных платформах.

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

Sales Layer — платформа управления информацией о продуктах (PIM), автоматизирующая процессы B2B и обеспечивающая точные данные о товарах для всех каналов продаж.

Stedger

Stedger

stedger.com

Stedger — SaaS для интеграции с eCommerce платформами, автоматизирует создание продуктов, обновление запасов и обработку заказов дропшиппинга.

OneChannelAdmin

OneChannelAdmin

onechanneladmin.com

OneChannelAdmin — это платформа для управления электронной коммерцией, объединяющая ключевые операции для брендов и ритейлеров, чтобы упростить их рост и масштабирование.

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat — платформа социального производства для продаж через мессенджеры. Управляет каталогом, процессом оформления заказа и автоматизирует поддержку клиентов.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io - облачная ERP-система для электронной коммерции, предлагающая управление запасами, заказами и интеграцию с внешними инструментами.

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions — это платформа для интеграции электронной коммерции, обеспечивающая управление запасами, обработку заказов и оптимизацию взаимодействия с клиентами.

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo - облачное решение для управления данными о продукте, обеспечивающее синдикацию контента и аналитику для оптимизации клиентского опыта в разных отраслях.

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

Flxpoint - облачное решение для автоматизации операций электронной коммерции и управления запасами в реальном времени, интегрирующее различные торговые платформы.

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