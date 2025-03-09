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Программное обеспечение для управления каталогами оптимизирует и централизует данные о продуктах электронной коммерции в цифровой каталог, что приносит пользу как продавцам, так и покупателям. Он служит хранилищем информации о продуктах в онлайн-бизнесе. В отличие от программного обеспечения для управления информацией о продуктах (PIM), программное обеспечение для управления каталогом фокусируется на улучшении данных о продуктах посредством редактирования, добавления и изменения деталей, в то время как программное обеспечение PIM имеет более широкий взгляд. Оно обеспечивает качество данных, позволяя администраторам обновлять сведения о продуктах, позволяя клиентам совершать осознанные покупки. Продавцы помогают покупателям, предоставляя важную информацию, такую как названия продуктов, фильтры, описания, цены и коды. Некоторые решения, часто интегрированные с инструментами контент-маркетинга электронной коммерции, также доступны в виде платформ с открытым исходным кодом, поддерживаемых сообществами пользователей.
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Catalog Bar
catalogbar.com
Панель каталогов — это веб- и мобильный магазин для организаций, у которых есть отделы продаж, дилеры, розничные продавцы и магазины для продажи своей продукции.
Stedger
stedger.com
Наше решение: Stedger — это современное SaaS-решение, которое легко интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции, такими как Shopify, Prestashop и Magento. Наша интеграция распространяется на поставщиков и бренды, которые связаны с этими магазинами электронной коммерции. Ключевые особенности: Автоматическое создание продуктов. Клиенты могут быстро создавать продукты, просто выбирая их. Это уменьшает количество ручных усилий и ошибок. Актуальные обновления запасов и цен: мы гарантируем, что данные о ваших продуктах всегда будут актуальными, постоянно синхронизируя их с данными поставщика. Это гарантирует наличие товара на складе в режиме реального времени и точную информацию о ценах. Автоматизированные заказы прямой поставки: заказы, полученные на подключенных платформах электронной коммерции, автоматически передаются через Stedger. Эти заказы разумно распределяются между разными поставщиками и беспрепятственно передаются в их системы заказов. Почему компании электронной коммерции выбирают нас: Безрисковое масштабирование: расширяйте ассортимент продукции без связанных с этим рисков, связанных с хранением запасов. Автоматизация: оптимизирует процессы управления продуктами и заказами, экономя драгоценное время. Преимущества для поставщиков: Stedger предлагает поставщикам свои услуги бесплатно. Это дает им возможность помогать своим реселлерам электронной коммерции в эффективном масштабировании. Через Stedger поставщики не только увеличивают объемы своих заказов за счет прямой поставки, но и выходят на новые рынки, преимущественно в Европе.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimpleDepo-это облачное веб-и мобильное решение, которое помогает малым и средним оптовым продавцам и розничным продавцам обеспечить доход и сэкономить время. Его функции включают управление заказами, каталог продуктов, управление клиентами и аналитику. Его мобильное приложение позволяет торговым представителям писать заказы и управлять запасами на ходу, в то время как менеджеры по доставке могут эффективно организовать выполнение и доставку. SimpleDepo-это полностью решение на основе SaaS.
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавцов в многоканальных продажах по всей Европе. Благодаря ShopVibe вся соответствующая информация о продуктах может управляться централизованно и в цифровом формате и оптимизироваться для всех каналов продаж и партнеров. Наше облачное решение позволяет всем заинтересованным сторонам работать вместе. Благодаря центральной структуре данных shopvibes предлагает уникальные функции для повышения качества данных. Таким образом, данные о продуктах можно оптимизировать специально для каналов, партнеров по продажам или ассортиментов. С помощью ИИ даются четкие рекомендации к действию по оптимизации данных. Распространение данных по всем каналам и партнерам полностью автоматизировано, без ручной подготовки и обработки. Это экономит до 90 % усилий и в то же время обеспечивает максимальное и стабильное качество данных во всех каналах. С помощью функций аналитики важные идеи выделяются и могут быть реализованы непосредственно в решении. В результате анализ осуществляется напрямую, а потенциал используется быстрее. Интуитивное универсальное решение shopvibes идеально подходит для малых и средних брендов, производителей и розничных продавцов по всей Европе, которые продают множество товаров по нескольким каналам.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin — ведущая SaaS-компания в области электронной коммерции. Наша миссия — революционизировать и внедрять инновации в индустрию программных решений для электронной коммерции с помощью обновленного подхода. Централизуя критически важные операции электронной коммерции на единой надежной платформе, мы даем возможность брендам и ритейлерам уверенно масштабировать свой бизнес и преодолевать сложности, связанные с ростом и расширением. До разработки OneChannelAdmin основатели были ведущими онлайн-продавцами. Благодаря нашему совокупному опыту продавцов в электронной коммерции и навыкам разработки программного обеспечения, мы знаем, с какими проблемами сталкиваются бренды и розничные продавцы в своей повседневной деятельности, и мы стремимся сосредоточиться на предоставлении соответствующих решений и возможностей, а также на своевременной поддержке клиентов в белых перчатках. Комплексная платформа электронной коммерции для всех, кто продает в магазине и через Интернет.
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen от Okkular помогает ритейлерам в сфере моды и мебели, создавая непрерывный процесс мерчендайзинга, обеспечивая эффективный поиск продуктов и онлайн-продукцию. Решение Okkular Tag-Gen помогает автоматизировать процесс маркировки продуктов с использованием современной технологии глубокого обучения. Наше решение предлагает релевантные теги на основе изображений продуктов вашего бренда.
Billtrust
billtrust.com
Billtrust - приложение для оптимизации процессов управления дебиторской задолженностью и платежами в бизнесе.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce - платформа для управления B2B-заказами, помогающая оптовикам и производителям цифровизировать продажи и автоматизировать процессы.
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions является поставщиком программных решений для индустрии полевых и домашних услуг с более чем 10 -летним опытом. Основной в южной части Испании, его основным продуктом является STEL Order, который помогает более 5000 клиентов в более чем 100 странах оптимизировать свой бизнес и каждый день упростить их жизнь. STEL Order - это комплексное программное обеспечение для управления полевыми услугами, которое предоставляет полностью интегрированный подход к управлению бизнесом домашнего обслуживания. Это устраняет необходимость в нескольких программных решениях для различных аспектов операций и управления. STEL Order предоставляет одно место для организации рабочих мест, рабочих заказов, планирования, отправки, выставления счетов, отслеживания расходов, функций бухгалтерского учета и многого другого. Его унифицированная платформа способна предоставлять информацию в реальном времени всем пользователям с одновременным доступом на нескольких платформах и местоположениях, даже в автономном режиме. Когда полевые работники используют заказ STEL для выполнения рабочего заказа, они могут немедленно генерировать счет-фактуру и собирать платеж от клиента на своем мобильном устройстве, используя интеграцию с ведущими отраслевыми платформами обработки платежей, таких как Stripe и PayPal. Эта информация и документация доступны в режиме реального времени для других пользователей независимо от устройства, ОС или местоположения, используемого для доступа к STEL Order (облачный iOS, Android и веб-приложения). Заказ на работу может быть сгенерирован из запроса на работу и назначен полевой технологии, которая уведомлена в приложении, обеспечивая отслеживание сквозного документа. Уведомление включает в себя сайт работы, необходимые детали, контактную информацию и любые другие соответствующие детали. Технология может связаться с клиентом непосредственно через приложение до прибытия или запланировать посещение на более поздний срок и включить других членов команды на мероприятие, используя функцию общего календаря. Порядок STEL может использоваться для мониторинга состояния и местоположения технических специалистов с использованием интегрированных функций отслеживания календаря и GPS. Это гарантирует, что контракт на обслуживание услуг не пропадает через пробелы с расширенным управлением активами, включая возможность автоматизировать задачи и уведомлять как основные офисные, так и специалисты о ожидаемых потребностях в обслуживании. Пользователи могут настраивать шаблоны и процессы выставления счетов для удовлетворения уникальных потребностей бизнеса. С помощью STEL Order пользователи могут связаться с специальными управляющими учетными записями по телефону, чату и электронной почте, чтобы решить любые проблемы. Полная библиотека видео и статьи о поддержке доступна для обеспечения плавного процесса адаптации, а также регулярно запланированных семинаров с командой Stel Order Customer Company.
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — это платформа социальной коммерции для продаж прямо из вашего почтового ящика в социальных сетях. Функции включают в себя управление запасами и каталогом продуктов, удобную проверку, автоматизированный чат-бот, автоматизацию отказа от корзины, трансляцию и многое другое. Сократите время ответа с помощью автоматизированной поддержки клиентов и управляйте своим бизнесом с помощью различных интеграций.
Kentro.io
kentro.io
Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специально для ландшафта электронной коммерции, предлагая набор функций, которые оптимизируют операции за небольшую часть стоимости и сложности. Почему выбирают Кентро? Современное решение ERP: созданный для эпохи электронной коммерции, Kentro превосходит системы старой школы благодаря интуитивному дизайну и расширенным возможностям. Эффективно: испытать мощность высококлассной системы ERP, такой как Netsuite или SAP, но по гораздо более доступной цене. Интерфейс, удобный для пользователя: перейдите по вашим операциям электронной коммерции с интерфейсом, который легко используется и высокоэффективен. Операция в режиме реального времени: оставайтесь вперед с управлением запасами в реальном времени, выполнением заказов и пониманием цепочки поставок. Ключевые функции: встроенный интернет-магазин B2B: плавное управление продажами клиентов и бизнеса. Управление запасами в режиме реального времени: всегда знайте уровни ваших акций и эффективно управляйте ими. Заказ выполнение и маршрутизация: плавная и автоматизированная обработка заказа. Автоматизации по падению: упростите процесс выброса. Управление цепочками поставок: Получите полный контроль над вашей цепочкой поставок. Управление каталогом продуктов: легко управлять и обновлять списки продуктов. Многоканальный список: интегрируйте и синхронизируйте ваши продажи на различных платформах. Автоматизация рабочего процесса: настраиваемые правила двигатель для автоматизации ваших ежедневных задач. Автоматизация бухгалтерского учета: держите ваши финансовые данные синхронизировать и обновлять. Поставщик/поставщик панель управления: выделенные порталы для ваших деловых партнеров. Автоматизация связи: автоматические уведомления по электронной почте и SMS и оповещения. Управление возвратом: оптимизируйте процессы возврата. Пользовательская интеграция API: открытый канал и магазин API для интеграции на заказ. Ваши операции по электронной коммерции, переопределенный Kentro-это больше, чем ERP; Это стратегический партнер в вашем путешествии электронной коммерции. Благодаря прямой интеграции с более чем 100 внешними инструментами и 5000+ ZAP, кентро соединяет разрыв между разрозненными процессами, превращая сложные операции в упорядоченные рабочие процессы. Готовы преобразовать свою деятельность в сфере электронной коммерции? Откройте для себя разницу Kentro сегодня!
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller - это платформа для управления запасами и заказами, позволяющая продавать на различных онлайн-площадках и автоматизировать процессы электронной коммерции.
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме розничной торговли. Cymbio поддерживает более 800 розничных продавцов, торговых площадок, универмагов и бутиков (таких как Nordstrom, Kohl’s, Macy’s, Farfetch, Urban Outfitters) и обслуживает сотни брендов, включая Steve Madden, Marchesa, Camper и другие. Мы гордимся тем, что автоматизируем полную настройку розничной торговли для брендов без изменения каких-либо существующих систем или процессов, оптимизируя данные о продуктах, изображения, картографирование, таксономию, синхронизацию запасов, заказы, выставление счетов, отслеживание, возвраты и многое другое.
Productsup
productsup.com
Productsup — это платформа для управления продуктами, позволяющая брендам и розничным продавцам оптимизировать контент и улучшить интеграцию через различные каналы.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для потребителя, так и для продавца. Используя коэффициент Ideal Order™ в качестве золотого стандарта KPI, наши цели — максимизировать эффективность, прибыльность и удовлетворенность клиентов по каждому заказу. Для этого компания Etail Solutions создала значительный арсенал инструментов, специально созданных для управления отношениями данных «многие ко многим» в онлайн-мире: • Наша интеграционная платформа выделяется своей способностью обрабатывать множество протоколов (API/EDI/ Плоские файлы и т. д.), агрегируют и нормализуют данные из разных источников, а также плавно интегрируют вашу экосистему электронной коммерции в интегрированную сеть, которую вы контролируете, отслеживаете и управляете с единой централизованной платформы, обеспечивая при этом целостность транзакций и интеграции в ваш основные системы учета для поддержания вашей финансовой отчетности, инвентаризации и всех других данных в актуальном состоянии. • Наши возможности управления каталогом и запасами предоставляют вам беспрецедентный контроль над тем, как вы продаете, распределяете, публикуете и оптимизируете запасы по всем каналам продаж и типам каналов продаж, а также эффективно управляете и планируете размещение и выполнение запасов по нескольким направлениям. сеть выполнения местоположения. Это достигается за счет возможности связать каждое объявление по всем онлайн-каналам и каждый источник наличия запасов с одним основным SKU в базовой единице измерения для каждого продаваемого вами товара. • Наша система управления заказами представляет собой полноценную платформу распределенного управления заказами (DOM), которая оптимизирует каждый заказ по: • любому методу (собственные запасы или принадлежащие поставщику, вашему РЦ, дистрибьютору, розничной торговле или прямому поставщику или даже перекрестному использованию). стыковка) • Любые местоположения или типы местоположений – 3PL, дистрибьюторы, несколько DC и даже в нескольких системах записи. • Любая упаковка (картонизация) – оптимизируйте размеры коробок, количество или даже обвязку, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. • Любые перевозчики и уровни обслуживания, экономия средств на каждом заказе. Чем обширнее ваша сеть выполнения заказов, тем больше денег мы сможем вам сэкономить. • Планирование запасов в нескольких местах – минимизируйте затраты на выполнение и хранение за счет понимания идеального спроса по SKU в зависимости от места выполнения. Легко агрегируйте спрос по всем каналам и оценивайте истинную скорость по местоположению для SKU, основываясь на запасах, которые должны были быть отправлены из каждого местоположения, а не на том, что было отправлено из каждого местоположения. • Наша система анализа и анализа идеальных заказов может смоделировать наилучший сценарий для всех ваших операций электронной коммерции и предоставить вам данные о том, как реализовать это в реальной жизни для каждого заказа! Идеальный заказ поможет вам принять обоснованные решения о том, как минимизировать потерянный чистый доход и как максимизировать прибыль от электронной коммерции вашего бизнеса — на всем пути от операций в цепочке поставок до управления запасами, выполнения заказов и доставки. • И многое другое – многоканальный PIM, глобальный контроль ценообразования с использованием нескольких валют, интеграция ERP и WMS, управление жизненным циклом листинга, конкурентное и автоматическое переоценивание цен, контроль таксономии, автоматизация и контроль работы и многое другое... Etail Solutions имеет С годами мы росли, решая одну сложную реальную торговую проблему за другой. Мы создаем каждую функцию и функцию, чтобы оптимизировать способность наших клиентов расти и прибыльно масштабироваться, ставя перед собой задачу создать идеальную коммерческую среду для каждого из наших клиентов! Успех клиента: за 1 год работы на нашей платформе средний темп роста клиентов составил 138%. После двух лет использования платформы средний темп роста клиентов увеличился еще на 70% по сравнению с концом первого года. По сравнению с началом первого года средний темп роста клиентов за первые два года составил 282%.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® является лидером в области управления контентом продуктов, позволяя более чем 14 000 компаниям в более чем 60 странах упростить создание и распространение эффективного контента, который является точным, последовательным и актуальным везде, где происходит торговля. Благодаря своей технологической платформе и экспертным услугам 1WorldSync решает проблемы, связанные с контентом продуктов, влияющие на доходы, с которыми сталкиваются ведущие бренды и ритейлеры в сфере потребительских товаров/розничной торговли, DIY, бытовой электроники, здравоохранения и общественного питания. 1WorldSync — один из немногих поставщиков контента и пулов данных GDSN, получивших сертификат ISO 27001. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.1worldsync.com.
Salsify
salsify.com
Salsify - это платформа для управления продуктовой информацией, позволяющая централизовать данные о продуктах и интегрироваться с каналами электронной коммерции.
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror — это программное обеспечение для многоканального управления, разработанное для людей и компаний, которые продают онлайн. Listing Mirror интегрируется с популярными торговыми площадками и позволяет вам управлять листингами, доставкой и запасами из одного пользовательского интерфейса. -Реплицируйте списки продуктов, управляйте ими и отправляйте их на выбранные вами торговые площадки. -Управляйте запасами и синхронизируйте их между всеми местами, где вы продаете. -Подключитесь к существующему процессу выполнения заказов, включая Amazon FBA и другие 3PL. -Используйте другие интересные инструменты в программном обеспечении, такие как прогнозирование запасов. -Экономьте массу времени, синхронизируя все каналы продаж за считанные минуты! От данных о списках продуктов до управления запасами — мы предлагаем комплексные многоканальные решения, позволяющие сэкономить время и уменьшить количество ошибок при онлайн-продажах. Наше мощное программное обеспечение автоматизирует и усиливает ваши многоканальные продажи, чтобы вы могли думать о росте. Самое приятное то, что Listing Mirror предлагает персонализированную поддержку по телефону или электронной почте, поэтому все работает так, как вам нужно. ОБНОВЛЕНИЕ ЗА ИЮЛЬ 2022 ГОДА: Мы только что выпустили потрясающий инструмент прогнозирования запасов. Этот инструмент теперь поставляется с вашей подпиской на Listing Mirror! Продавайте больше, работайте меньше™ с помощью Listing Mirror.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, WhatsApp или напрямую интегрируйтесь с вашим интернет-магазином. Платформа iPaper создана с учетом потребностей вашего бизнеса, и мы предлагаем расширенные функции для полной автоматизации вашей настройки.
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — это ведущая в мире платформа PIM (управление информацией о продуктах), которая помогает компаниям автоматизировать сложные B2B-процессы и подключать свои продукты к любой корпоративной платформе или инструменту продаж внутри или за пределами организации по всей цепочке поставок. Благодаря индивидуальному внедрению, адаптированному к вашему бизнесу, а также самому быстрому внедрению в отрасли (в среднем 6 недель по сравнению с 6+ месяцами при использовании устаревших решений) внедрение PIM еще никогда не было таким простым. Мы стремимся предоставить вам лучший PIM на рынке, поэтому мы предоставляем вам: - PIM №1 в мире для удовлетворения потребностей клиентов - Эксклюзивная пробная версия с полным доступом, бесплатно в течение 30 дней - Разъемы Plug-and-Play для все ваши каналы — все функции включены в стандартную комплектацию Хотите узнать, что говорят наши клиенты о работе с нами? Ознакомьтесь с нашими практическими примерами на странице saleslayer.com/casestudies.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo - это инструмент для управления информацией о продуктах, который помогает компаниям оптимизировать и улучшить взаимодействие с клиентами через разные каналы.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — это первое облачное решение, специально созданное для обеспечения исключительного качества обслуживания в организациях, доменах и клиентах. Наши решения MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndicate и Enhanced Content, а также крупнейшая доступная интегрированная сеть для распространения контента ускоряют успех розничных продавцов, брендов, дистрибьюторов и производителей в их коммерческой деятельности, сокращая время достижения эффективности. производительность и масштабируемость. Нам доверяют более 14 000 предприятий по всему миру, поскольку мы обеспечиваем их успех на цифровой полке и работаем с организациями в различных ключевых отраслях, включая продукты питания, общественное питание, жесткие линии, обустройство дома/сделай сам, домашних животных, здоровье и красота, автомобилестроение, одежду, энергетика и здравоохранение.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуальной разработкой.
Plytix
plytix.com
Plytix PIM — это любимое в мире программное обеспечение для управления информацией о продуктах (PIM) для малого и среднего бизнеса благодаря удобному интерфейсу, доступным ценам, простому и быстрому внедрению и отличной поддержке клиентов. Благодаря программному обеспечению Plytix PIM вам больше не нужно переключаться между тысячами электронных таблиц, папок и медиа-файлов, чтобы найти, редактировать и распространять информацию о вашем продукте. Вы получаете инструмент для совместной работы, который поможет вам оптимизировать процессы управления информацией о продуктах, предоставляя центральный источник достоверной информации, который позволяет вам и всей вашей команде с легкостью организовывать, обогащать и распространять информацию о продуктах — больше никаких электронных таблиц, никакой головной боли. Plytix PIM поможет вам: * Избавьтесь от разрозненных данных раз и навсегда * Сократите ручные и повторяющиеся задачи. * Продавайте больше с меньшими усилиями * Покоряйте многоканальную коммерцию * Сократите время выхода на рынок …и многое другое!
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений. Обычные операционные структуры розничной торговли (закупки, закупки, мерчендайзинг, маркетинг и дистрибуция) воспринимают продукты по-разному и используют разные показатели для управления своей деятельностью. Мы видим наибольшие разногласия между отделом маркетинга и остальной частью организации, поскольку сложно разбить маркетинговые усилия на уровень SKU, а также сделать данные на уровне SKU полезными для маркетинга. Это приводит к тому, что реальная стоимость продвижения не учитывается в марже продукта, что приводит к чрезмерным инвестициям в плохие продукты и недостаточным инвестициям в потенциально хорошие продукты. Управление производительностью продукта преодолевает описанные выше трудности за счет объединения данных о продуктах по всем маркетинговым каналам с бизнес-данными о SKU для создания комплексного представления об истинной эффективности продукта. Это можно использовать для стимулирования маркетинговых усилий или поддержки важных бизнес-решений (например, ценообразования или покупки продуктов). Платформа PPM также напрямую подключается к рекламным сетям. С помощью ROI Hunter маркетологи электронной коммерции могут создавать и запускать более прибыльные кампании с одной платформы.
OnWhatsApp
onwhats.app
Самый быстрый инструмент для коммерции, позволяющий запустить интернет-магазин, удобный для мобильных устройств, и принимать заказы в WhatsApp. Думайте об этом как о Shopify для масс всего за доллар в месяц!
Publitas
publitas.com
Publitas — платформа для цифровой публикации, позволяющая превращать статические документы в интерактивные публикации для различных устройств.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics - платформа для управления данными о продуктах, оптимизирующая их размещение на онлайн-рынках и рекламных каналах.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — это платформа для превращения PDF в интерактивные флип-книги с мультимедиа, предназначенная для удобного создания и публикации цифровых материалов.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi — это облачная платформа для автоматизации закупок и управления расходами, упрощая процессы закупок, оплаты и отчетности.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud - платформа для управления заказами и запасами, интегрированная с более чем 200 рынками для оптимизации онлайн-продаж.
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