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Программное обеспечение для управления каталогом - Самые популярные приложения - Оман
Программное обеспечение для управления каталогами оптимизирует и централизует данные о продуктах электронной коммерции в цифровой каталог, что приносит пользу как продавцам, так и покупателям. Он служит хранилищем информации о продуктах в онлайн-бизнесе. В отличие от программного обеспечения для управления информацией о продуктах (PIM), программное обеспечение для управления каталогом фокусируется на улучшении данных о продуктах посредством редактирования, добавления и изменения деталей, в то время как программное обеспечение PIM имеет более широкий взгляд. Оно обеспечивает качество данных, позволяя администраторам обновлять сведения о продуктах, позволяя клиентам совершать осознанные покупки. Продавцы помогают покупателям, предоставляя важную информацию, такую как названия продуктов, фильтры, описания, цены и коды. Некоторые решения, часто интегрированные с инструментами контент-маркетинга электронной коммерции, также доступны в виде платформ с открытым исходным кодом, поддерживаемых сообществами пользователей.
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Flipsnack
flipsnack.com
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ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....
OnWhatsApp
onwhats.app
Самый быстрый инструмент для коммерции, позволяющий запустить интернет-магазин, удобный для мобильных устройств, и принимать заказы в WhatsApp. Думайте об этом как о Shopify для масс всего за доллар в месяц!
Billtrust
billtrust.com
Ускорьте рост онлайн-доходов, плавно масштабируйтесь и оптимизируйте качество обслуживания клиентов с помощью интеллектуальной платформы интернет-магазина B2B/B2C и мобильного приложения. Электронная коммерция Billtrust создана специально для оптовых дистрибьюторов и производственных предприятий, чт...
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, W...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions — поставщик программных решений для сферы полевых и домашних услуг с более чем 10-летним опытом работы. Главный продукт компании, базирующийся на юге Испании, — STEL Order, который помогает более чем 5000 клиентам в более чем 100 странах оптимизировать свой бизнес и упрощать свою жизн...
Publitas
publitas.com
Помогите онлайн-покупателям найти то, что им нравится. Продавайте больше. ~50% покупателей знают, чего хотят; они ищут, выбирают и оформляют заказ. Остальные? Им нравится просматривать, открывать для себя и вдохновляться. Интернет-магазин подойдет для первой группы; однако для того, чтобы связать ва...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Благодаря своей ведущей платформе управления потоками данных Feedonomics помогает брендам и ритейлерам оптимизировать и размещать свои каталоги продуктов в сотнях торговых точек электронной коммерции по всему миру. Наши комплексные решения для торговых площадок и рекламных каналов автоматизируют мно...
Sellercloud
sellercloud.com
В Sellercloud мы стремимся помогать интернет-магазинам продавать товары везде, где они продаются. Наша платформа интегрирована с более чем 200 каналами продаж и торговыми площадками, что помогает вам привлечь больше клиентов и увеличить продажи. Наше программное обеспечение для управления запасами и...
Salsify
salsify.com
Salsify помогает тысячам производителей, дистрибьюторов и ритейлеров брендов в более чем 140 странах сотрудничать, чтобы добиться успеха на цифровой полке. Платформа Product Experience Management (PXM) компании позволяет организациям централизовать весь контент своих продуктов, подключаться к коммер...
Catalog Bar
catalogbar.com
Панель каталогов — это веб- и мобильный магазин для организаций, у которых есть отделы продаж, дилеры, розничные продавцы и магазины для продажи своей продукции.
Akeneo
akeneo.com
Akeneo — компания, занимающаяся опытом работы с продуктами (PX), и мировой лидер в области управления информацией о продуктах (PIM); создание мира, в котором каждое взаимодействие с продуктом — это опыт, который помогает потребителям и профессионалам сделать лучшую покупку в любое время и в любом ме...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce — это универсальная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает оптовикам, дистрибьюторам и производителям B2B оцифровывать свои сквозные продажи; начиная с регистрации новых потенциальных клиентов и заканчивая приемом заказов, оплат и многого другого! Пользователи могу...
GeekSeller
geekseller.com
Многоканальная платформа управления запасами и заказами. Продавайте на Walmart, eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Google, Wayfair и других платформах.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi — ведущая облачная платформа для закупок бизнеса и автоматизации точек доступа. Наше полностью автоматизированное решение «от закупок до оплаты» поможет вам расти быстрее и прибыльнее за счет оцифровки ваших покупок, счетов поставщиков, расходов и платежей. Решение Vroozi на базе искусственно...
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo — это облачное веб- и мобильное решение, которое помогает малым и средним оптовикам и розничным торговцам увеличивать доход и экономить время. Его функции включают управление заказами, каталог продукции, управление клиентами и аналитику. Его мобильное приложение позволяет торговым предста...
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавц...
Productsup
productsup.com
Productsup — это ведущая платформа для взаимодействия продуктов с потребителем (P2C), позволяющая производителям, брендам, поставщикам услуг и торговым площадкам превратить коммерческую анархию в коммерческий успех. Платформа Productsup P2C предлагает ряд решений, таких как управление фидами, взаимо...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM — это любимое в мире программное обеспечение для управления информацией о продуктах (PIM) для малого и среднего бизнеса благодаря удобному интерфейсу, доступным ценам, простому и быстрому внедрению и отличной поддержке клиентов. Благодаря программному обеспечению Plytix PIM вам больше н...
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen от Okkular помогает ритейлерам в сфере моды и мебели, создавая непрерывный процесс мерчендайзинга, обеспечивая эффективный поиск продуктов и онлайн-продукцию. Решение Okkular Tag-Gen помогает автоматизировать процесс маркировки продуктов с использованием современной технологии глубокого обуч...
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме ро...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® является лидером в области управления контентом продуктов, позволяя более чем 14 000 компаниям в более чем 60 странах упростить создание и распространение эффективного контента, который является точным, последовательным и актуальным везде, где происходит торговля. Благодаря своей техноло...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror — это программное обеспечение для многоканального управления, разработанное для людей и компаний, которые продают онлайн. Listing Mirror интегрируется с популярными торговыми площадками и позволяет вам управлять листингами, доставкой и запасами из одного пользовательского интерфейса. ...
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — это ведущая в мире платформа PIM (управление информацией о продуктах), которая помогает компаниям автоматизировать сложные B2B-процессы и подключать свои продукты к любой корпоративной платформе или инструменту продаж внутри или за пределами организации по всей цепочке поставок. Благод...
Stedger
stedger.com
Наше решение: Stedger — это современное SaaS-решение, которое легко интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции, такими как Shopify, Prestashop и Magento. Наша интеграция распространяется на поставщиков и бренды, которые связаны с этими магазинами электронной коммерции. Ключевые особе...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin — ведущая SaaS-компания в области электронной коммерции. Наша миссия — революционизировать и внедрять инновации в индустрию программных решений для электронной коммерции с помощью обновленного подхода. Централизуя критически важные операции электронной коммерции на единой надежной пл...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — это платформа социальной коммерции для продаж прямо из вашего почтового ящика в социальных сетях. Функции включают в себя управление запасами и каталогом продуктов, удобную проверку, автоматизированный чат-бот, автоматизацию отказа от корзины, трансляцию и многое другое. Сократите время о...
Kentro.io
kentro.io
Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специ...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для пот...
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — это первое облачное решение, специально созданное для обеспечения исключительного качества обслуживания в организациях, доменах и клиентах. Наши решения MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndicate и Enhanced Content, а также крупнейшая доступная интегрированная сеть для распространен...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуал...