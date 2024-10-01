Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для управления каталогом - Самые популярные приложения - Дания Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для управления каталогами оптимизирует и централизует данные о продуктах электронной коммерции в цифровой каталог, что приносит пользу как продавцам, так и покупателям. Он служит хранилищем информации о продуктах в онлайн-бизнесе. В отличие от программного обеспечения для управления информацией о продуктах (PIM), программное обеспечение для управления каталогом фокусируется на улучшении данных о продуктах посредством редактирования, добавления и изменения деталей, в то время как программное обеспечение PIM имеет более широкий взгляд. Оно обеспечивает качество данных, позволяя администраторам обновлять сведения о продуктах, позволяя клиентам совершать осознанные покупки. Продавцы помогают покупателям, предоставляя важную информацию, такую ​​как названия продуктов, фильтры, описания, цены и коды. Некоторые решения, часто интегрированные с инструментами контент-маркетинга электронной коммерции, также доступны в виде платформ с открытым исходным кодом, поддерживаемых сообществами пользователей.