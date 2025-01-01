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Программное обеспечение для управления карьерой
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Программное обеспечение для управления карьерой - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления карьерой помогает организациям поддерживать сотрудников в их индивидуальном карьерном росте. Эти инструменты позволяют HR-командам отслеживать прогресс, навыки и опыт, способствуя развитию и удержанию внутренних талантов. В то же время решения для управления карьерой помогают сотрудникам оттачивать свои навыки и ставить карьерные цели. Функции могут включать программы развития сотрудников, самооценку, поддержку менеджеров, обнаружение внутренних талантов, управление мобильностью, прогнозную аналитику, отчетность, сетевые возможности и многое другое. Такие решения ценны для всех отраслей, размеров компаний и отделов. Они часто интегрируются с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для управления эффективностью.

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Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice - платформа для управления людьми, объединяющая инструменты для оценки производительности, вовлеченности сотрудников и развития карьеры.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox — это платформа для корпоративного обучения, которая позволяет создавать, управлять и предоставлять обучающий контент сотрудникам в различных форматах.

Mesh AI

Mesh AI

mesh.ai

Mesh - платформа управления производительностью, позволяющая сотрудникам достигать целей и получать обратную связь через дружелюбный интерфейс.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome - платформа для автоматизации HR-процессов, включая управление эффективностью, вовлечение сотрудников и обучение.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.

Valence

Valence

valence.co

Valence — платформа для менеджеров, которая помогает отслеживать здоровье команды, проводить беседы и отслеживать совместные обязательства по улучшению.

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Приложение Kahuna позволяет продавать подписки на свои знания с помощью ИИ, который основан на вашей уникальной базе знаний.

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman — облачная платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и повышению удовлетворенности на работе.

Draup

Draup

draup.com

Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.

Torch

Torch

torch.io

Torch — платформа для развития людей и организаций, предлагающая коучинг и менторинг для повышения успеха сотрудников и бизнеса.

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Culture Amp - платформа для сбора и анализа отзывов сотрудников, помогающая компаниям улучшать вовлеченность и производительность команд.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching - приложение для профессионального коучинга, позволяющее эффективно развивать сотрудников через индивидуальные тренировки и отчеты.

Edform

Edform

edform.com

Эдформ — интеллектуальная платформа для взаимодействия с работодателями, помогающая находить и развивать талантливых студентов и выпускников.

Leadr

Leadr

leadr.com

Leadr - это цифровая платформа для управления командами, позволяющая развивать лидерские навыки, ставить цели и отслеживать результаты сотрудников.

Progression

Progression

progression.co

Приложение Progression помогает определять и измерять карьерный рост сотрудников с помощью построения карьерных рамок и анализа прогресса в реальном времени.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic предлагает инструменты управления людьми и производительностью, анализируя вовлеченность сотрудников и выявляя риски ухода, чтобы поддерживать высокую эффективность команд.

Marlee

Marlee

getmarlee.com

Marlee — приложение с ИИ для улучшения командной работы и достижения целей. 90% пользователей достигают целей за 4 недели благодаря аналитике мотиваций и поведения.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa - программное обеспечение для управления персоналом, автоматизирующее HR-процессы и централизующее данные сотрудников.

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Fuel50 — это приложение для обратной связи 360, поддерживающее карьерный рост сотрудников через обмен мнениями и развитие навыков.

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub — платформа для персонализированного коучинга, связывающая сотрудников с тренерами для повышения вовлеченности и продуктивности в организациях.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman — приложение для личностного и профессионального роста, предлагающее индивидуальные сессии с тренерами для поддержки пользователей в достижении целей.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace - платформа для развития талантов, предлагающая индивидуальные программы обучения и коучинга с экспертами для повышения эффективности сотрудников.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange — платформа для профессионального развития, упрощающая доступ к ресурсам повышения квалификации и аналитике для бизнеса.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.

Zavvy

Zavvy

zavvy.io

Zavvy - платформа для управления талантами, автоматизирующая развитие карьеры, обучение и оценку навыков сотрудников.

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Приложение Thrive предлагает решения по аутплейсменту, помогая организациям поддерживать уволенных сотрудников в переходный период карьеры.

Klaar

Klaar

klaarhq.com

Klaar - платформa B2B SaaS для управления производительностью, целей и вовлеченности, предлагающая инструменты для оценки эффективности и развития команд.

Insala

Insala

insala.com

Insala предлагает решения для наставничества, включая консалтинг, обучение и ПО. Подходит для организаций с различными потребностями и опытом работы в разных отраслях.

Snapshot Reviews

Snapshot Reviews

snapshot.reviews

Snapshot Reviews — платформа для управления разработкой, обеспечивающая визуализацию прогресса команд и прозрачность процессов через интеграцию с инструментами, такими как Jira и GitHub.

WorkDove

WorkDove

workdove.com

WorkDove — платформа для управления вовлеченностью и производительностью сотрудников, позволяющая устанавливать и отслеживать цели, проводить обратную связь и развивать таланты.

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Программное обеспечение для управления карьерой - Самые популярные приложения - WebCatalog