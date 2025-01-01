Программное обеспечение для управления карьерой - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления карьерой помогает организациям поддерживать сотрудников в их индивидуальном карьерном росте. Эти инструменты позволяют HR-командам отслеживать прогресс, навыки и опыт, способствуя развитию и удержанию внутренних талантов. В то же время решения для управления карьерой помогают сотрудникам оттачивать свои навыки и ставить карьерные цели. Функции могут включать программы развития сотрудников, самооценку, поддержку менеджеров, обнаружение внутренних талантов, управление мобильностью, прогнозную аналитику, отчетность, сетевые возможности и многое другое. Такие решения ценны для всех отраслей, размеров компаний и отделов. Они часто интегрируются с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для управления эффективностью.
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Lattice
lattice.com
Lattice - платформа для управления людьми, объединяющая инструменты для оценки производительности, вовлеченности сотрудников и развития карьеры.
Schoox
schoox.com
Schoox — это платформа для корпоративного обучения, которая позволяет создавать, управлять и предоставлять обучающий контент сотрудникам в различных форматах.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh - платформа управления производительностью, позволяющая сотрудникам достигать целей и получать обратную связь через дружелюбный интерфейс.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome - платформа для автоматизации HR-процессов, включая управление эффективностью, вовлечение сотрудников и обучение.
BetterUp
betterup.com
BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.
Valence
valence.co
Valence — платформа для менеджеров, которая помогает отслеживать здоровье команды, проводить беседы и отслеживать совместные обязательства по улучшению.
Kahuna
joinkahuna.com
Приложение Kahuna позволяет продавать подписки на свои знания с помощью ИИ, который основан на вашей уникальной базе знаний.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — облачная платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и повышению удовлетворенности на работе.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Torch
torch.io
Torch — платформа для развития людей и организаций, предлагающая коучинг и менторинг для повышения успеха сотрудников и бизнеса.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp - платформа для сбора и анализа отзывов сотрудников, помогающая компаниям улучшать вовлеченность и производительность команд.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching - приложение для профессионального коучинга, позволяющее эффективно развивать сотрудников через индивидуальные тренировки и отчеты.
Edform
edform.com
Эдформ — интеллектуальная платформа для взаимодействия с работодателями, помогающая находить и развивать талантливых студентов и выпускников.
Leadr
leadr.com
Leadr - это цифровая платформа для управления командами, позволяющая развивать лидерские навыки, ставить цели и отслеживать результаты сотрудников.
Progression
progression.co
Приложение Progression помогает определять и измерять карьерный рост сотрудников с помощью построения карьерных рамок и анализа прогресса в реальном времени.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предлагает инструменты управления людьми и производительностью, анализируя вовлеченность сотрудников и выявляя риски ухода, чтобы поддерживать высокую эффективность команд.
Marlee
getmarlee.com
Marlee — приложение с ИИ для улучшения командной работы и достижения целей. 90% пользователей достигают целей за 4 недели благодаря аналитике мотиваций и поведения.
Sympa
sympa.com
Sympa - программное обеспечение для управления персоналом, автоматизирующее HR-процессы и централизующее данные сотрудников.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 — это приложение для обратной связи 360, поддерживающее карьерный рост сотрудников через обмен мнениями и развитие навыков.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — платформа для персонализированного коучинга, связывающая сотрудников с тренерами для повышения вовлеченности и продуктивности в организациях.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman — приложение для личностного и профессионального роста, предлагающее индивидуальные сессии с тренерами для поддержки пользователей в достижении целей.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace - платформа для развития талантов, предлагающая индивидуальные программы обучения и коучинга с экспертами для повышения эффективности сотрудников.
OneRange
onerange.co
OneRange — платформа для профессионального развития, упрощающая доступ к ресурсам повышения квалификации и аналитике для бизнеса.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy - платформа для управления талантами, автоматизирующая развитие карьеры, обучение и оценку навыков сотрудников.
Thrive
thrivemycareer.com
Приложение Thrive предлагает решения по аутплейсменту, помогая организациям поддерживать уволенных сотрудников в переходный период карьеры.
Klaar
klaarhq.com
Klaar - платформa B2B SaaS для управления производительностью, целей и вовлеченности, предлагающая инструменты для оценки эффективности и развития команд.
Insala
insala.com
Insala предлагает решения для наставничества, включая консалтинг, обучение и ПО. Подходит для организаций с различными потребностями и опытом работы в разных отраслях.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — платформа для управления разработкой, обеспечивающая визуализацию прогресса команд и прозрачность процессов через интеграцию с инструментами, такими как Jira и GitHub.
WorkDove
workdove.com
WorkDove — платформа для управления вовлеченностью и производительностью сотрудников, позволяющая устанавливать и отслеживать цели, проводить обратную связь и развивать таланты.
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