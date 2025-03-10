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Программное обеспечение для управления карьерой помогает организациям поддерживать сотрудников в их индивидуальном карьерном росте. Эти инструменты позволяют HR-командам отслеживать прогресс, навыки и опыт, способствуя развитию и удержанию внутренних талантов. В то же время решения для управления карьерой помогают сотрудникам оттачивать свои навыки и ставить карьерные цели. Функции могут включать программы развития сотрудников, самооценку, поддержку менеджеров, обнаружение внутренних талантов, управление мобильностью, прогнозную аналитику, отчетность, сетевые возможности и многое другое. Такие решения ценны для всех отраслей, размеров компаний и отделов. Они часто интегрируются с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для управления эффективностью.
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Lattice
lattice.com
Lattice - платформа для управления людьми, объединяющая инструменты для оценки производительности, вовлеченности сотрудников и развития карьеры.
Schoox
schoox.com
Schoox — это платформа для корпоративного обучения, которая позволяет создавать, управлять и предоставлять обучающий контент сотрудникам в различных форматах.
Mesh AI
mesh.ai
Mesh - платформа управления производительностью, позволяющая сотрудникам достигать целей и получать обратную связь через дружелюбный интерфейс.
BetterUp
betterup.com
BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.
Valence
valence.co
Valence — платформа для менеджеров, которая помогает отслеживать здоровье команды, проводить беседы и отслеживать совместные обязательства по улучшению.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome - платформа для автоматизации HR-процессов, включая управление эффективностью, вовлечение сотрудников и обучение.
Kahuna
joinkahuna.com
Приложение Kahuna позволяет продавать подписки на свои знания с помощью ИИ, который основан на вашей уникальной базе знаний.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — облачная платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и повышению удовлетворенности на работе.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Torch
torch.io
Torch — платформа для развития людей и организаций, предлагающая коучинг и менторинг для повышения успеха сотрудников и бизнеса.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp - платформа для сбора и анализа отзывов сотрудников, помогающая компаниям улучшать вовлеченность и производительность команд.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching - приложение для профессионального коучинга, позволяющее эффективно развивать сотрудников через индивидуальные тренировки и отчеты.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 — это приложение для обратной связи 360, поддерживающее карьерный рост сотрудников через обмен мнениями и развитие навыков.
Edform
edform.com
Эдформ — интеллектуальная платформа для взаимодействия с работодателями, помогающая находить и развивать талантливых студентов и выпускников.
Leadr
leadr.com
Leadr - это цифровая платформа для управления командами, позволяющая развивать лидерские навыки, ставить цели и отслеживать результаты сотрудников.
Progression
progression.co
Приложение Progression помогает определять и измерять карьерный рост сотрудников с помощью построения карьерных рамок и анализа прогресса в реальном времени.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предлагает инструменты управления людьми и производительностью, анализируя вовлеченность сотрудников и выявляя риски ухода, чтобы поддерживать высокую эффективность команд.
Marlee
getmarlee.com
Marlee — приложение с ИИ для улучшения командной работы и достижения целей. 90% пользователей достигают целей за 4 недели благодаря аналитике мотиваций и поведения.
Sympa
sympa.com
Sympa - программное обеспечение для управления персоналом, автоматизирующее HR-процессы и централизующее данные сотрудников.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — платформа для персонализированного коучинга, связывающая сотрудников с тренерами для повышения вовлеченности и продуктивности в организациях.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman — приложение для личностного и профессионального роста, предлагающее индивидуальные сессии с тренерами для поддержки пользователей в достижении целей.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace - платформа для развития талантов, предлагающая индивидуальные программы обучения и коучинга с экспертами для повышения эффективности сотрудников.
OneRange
onerange.co
OneRange — платформа для профессионального развития, упрощающая доступ к ресурсам повышения квалификации и аналитике для бизнеса.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — это универсальная платформа с искусственным интеллектом для управления вашими талантами. Производительность, развитие и обучение — все в одном инструменте.
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness предлагает современные решения по трудоустройству, которые помогут организациям справиться с увольнениями и предоставить уходящим сотрудникам поддержку в переходе к карьере. Отмеченная наградами цифровая платформа переосмысливает аутплейсмент для работы будущего, сочетая передовые технологии с персонализированной оперативной поддержкой. Наш подход разработан с учетом уникальных потребностей каждого человека, поскольку мы помогаем ему продвинуться по карьерной лестнице. Каждый заслуживает работы, которую он любит, где он может расти и реализовывать свой потенциал. Именно так мы определяем достижение карьерного благополучия. Узнайте больше на сайте thrivemycareer.com.
Klaar
klaarhq.com
Klaar - это платформа производительности, разработки и взаимодействия B2B SaaS, которая подходит для работы. Его модули по управлению эффективностью, целями и OKRS, 360 отзывов, наставничеством и коучингом, вовлеченности и организационных диаграмм, которые позволяют компаниям разрабатывать и сохранить высокопроизводительные и заинтересованные команды. Платформа управления эффективностью Claar's, работающая с AI, устраняет стресс и предвзятость управления производительностью с помощью своевременных идей, которые помогают группам идентифицировать области для улучшения, принимать решения, управляемые данными, и в конечном итоге способствуют лучшей производительности и карьере. Клаар, созданный и реализованный бывшими лидерами HR, является единственной платформой, которая не только помогает вам управлять производительностью - это также дает вам возможность прогнозировать и повысить производительность в режиме реального времени. Гибкий и интегрированный со всеми вашими бизнес -инструментами, Klaar всегда обновляется и устраняет любую двойную работу для бизнеса и команд HR. Вы можете легко запустить гибкие обзоры производительности, идентифицировать лучших исполнителей с помощью калибровки, выравнивания и треков и OKR, автоматизировать обратную связь 360, создать культуру непрерывного обучения посредством наставничества, а также слушать и действовать в отношении наиболее важных отзывов сотрудников с помощью ENP, опросов и пульса.
Insala
insala.com
Расширьте возможности участников и добейтесь измеримых результатов с помощью комплексного решения по наставничеству Insala. Получите поддержку там, где она вам нужна: наши решения включают программное обеспечение для консалтинга, обучения и наставничества. У нас более 25 лет опыта работы с клиентами во многих отраслях. Нам доверяют Банк США, Societe Generalle, Открытый университет, Channel 4, Nestle Purina, Ralph Lauren и другие. Используйте возможности своей программы наставничества с помощью решения, адаптированного к уникальным потребностям вашей организации.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, выполняемых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном времени из инженерных инструментов, таких как Jira и GitHub, Snapshot делает процесс разработки программного обеспечения более видимым. Помогая кодифицировать и измерять прогресс, он обеспечивает прозрачность и согласованность между отдельными людьми и командами, что приводит к более высокой скорости, получению данных в реальном времени и удовлетворению работой. Snapshot связывает повседневную деятельность с общей производительностью компании, поддерживаемой искусственным интеллектом, привнося контекст и актуальность в повседневную работу, что приводит к повышению производительности и удовлетворенности инженеров.
WorkDove
workdove.com
Платформа Workday, производительность и управление талантами, поддерживает опыт работы сотрудников. Его клиенты создают задействованные, высокопроизводительные команды и делают таланты конкурентным преимуществом для обеспечения результатов бизнеса. Платформа Workdove предоставляет организации соответствовать основным ценностям и каскадным OKR/целям, выполнять и документировать регулярную коучинку и развитие (проверки, ВПЛ), повысить вовлечение сотрудников и диалог (настроения/импульс сотрудников, распознавание, опросы), автоматизировать обзоры производительности. и 360 обратная связь и упростить лидерство (9-коробка). Объединяя простое в использовании, мощное программное обеспечение с командой успеха клиентов мирового класса, Workdove устанавливает долгосрочные отношения со своими клиентами. Как партнер ADP Marketplace, Workdove может напрямую подключаться к данным People с выделенным пакетом талантов ADP, а также интегрируется с более чем 30 другими системами HRIS/заработной платы.
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