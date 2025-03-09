Mesh AI

mesh.ai

Генеральные директора и лидеры HR сегодня должны создавать ведущие на рынок организации перед постоянно растущими нарушениями и развивающимися ожиданиями талантов. Исследования показали, что менее 5% ролей организации составляют 95% ее способности достигать результатов бизнеса. Полная стратегия сегодня требует повышения производительности каждого человека. Тем не менее, традиционные процессы управления эффективностью и технологии ничего не делают для создания плотности талантов как рва. Mesh - это платформа управления эффективностью, которая позволяет сотрудникам легко достигать целей и получить своевременную обратную связь, особенно в удаленных командах. Это похоже на Facebook, и вместо того, чтобы заполнять скучные кадры, сотрудники, такие как и комментируют прогресс друг друга. Mesh помогает организациям создавать культуру способности производительности с помощью своих целей/OKR, непрерывных отзывов, менеджера 1: 1, карьерных разговоров, обзоров эффективности/360 -х годов и функций вовлечения сотрудников. С помощью сетки организации могут легко сделать своевременные разговоры по работе с привычкой для всей организации: * Социальный интерфейс, который движет следующим лучшим действием * Моменты формирования привычки через AI-подталкивания * Действительные идеи, основанные на науке о людях * Доставлено в потоке работы посредством интеграции с электронной почтой, чатом, производительности и другим бизнес -программным обеспечением. Сетка помогает организациям в улучшении своих шансов на достижение бизнес-целей за счет повышения плотности высоких исполнителей с 5% до приблизительно 10-20%. Для талантов это обеспечивает четкую видимость роста и развития посредством прозрачных карьерных путей, своевременного коучинга и обратной связи от команд, сверстников и менеджеров.