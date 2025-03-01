Workhuman

workhuman.com

Основанный в 1999 году, Workhuman был привержен созданию человеческих рабочих мест, которые признают ценность и потенциал каждого сотрудника. Сегодня это помогает HR и бизнес -лидерам из некоторых из крупнейших в мире организаций, таких как LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool и Intuit, строить человеческие связи в глобальном масштабе, чтобы управлять рентабельности. Позитивный опыт сотрудников больше не очень хорош; Они являются императивом бизнеса. Workhuman Cloud - это безопасная платформа SaaS с более чем шестью миллионами пользователей на более чем 30 языках в 180 странах, что обеспечивает 100 миллионов случаев человеческой связи. Его решения подпитывают культуру компании посредством признания, вовлечения, производительности, гармонии трудовой жизни, включения и принадлежности. В сочетании с непревзойденными уникальными бизнесом бизнеса от рабочего IQ, он предоставляет лидерам упреждающую информацию и инструменты, которые не могут быть найдены в любом другом решении HR. Эти идеи используются для понимания проблем по мере их развития и для того, чтобы принять правильные решения для соответствия бизнес -целям и оказывать немедленное влияние. Компания имеет двойную штаб -квартиру в Фрамингеме, штат Массачусетс и Дублин, Ирландия. Он был показан в списке «Великие места для работы» в Ирландии в течение восьми лет подряд и был назван № 1 в 2019 году; Это главное место в Boston Globe для работы в течение семи лет, и это отличное место для работы в США.