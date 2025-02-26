Программное обеспечение для управления карьерой - Самые популярные приложения - Туркменистан

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Программное обеспечение для управления карьерой помогает организациям поддерживать сотрудников в их индивидуальном карьерном росте. Эти инструменты позволяют HR-командам отслеживать прогресс, навыки и опыт, способствуя развитию и удержанию внутренних талантов. В то же время решения для управления карьерой помогают сотрудникам оттачивать свои навыки и ставить карьерные цели. Функции могут включать программы развития сотрудников, самооценку, поддержку менеджеров, обнаружение внутренних талантов, управление мобильностью, прогнозную аналитику, отчетность, сетевые возможности и многое другое. Такие решения ценны для всех отраслей, размеров компаний и отделов. Они часто интегрируются с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для управления эффективностью.
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WorkDove
workdove.com
Платформа Workday, производительность и управление талантами, поддерживает опыт работы сотрудников. Его клиенты создают задействованные, высокопроизводительные команды и делают таланты конкурентным преимуществом для обеспечения результатов бизнеса. Платформа Workdove предоставляет организации соответствовать основным ценностям и каскадным OKR/целям, выполнять и документировать регулярную коучинку и развитие (проверки, ВПЛ), повысить вовлечение сотрудников и диалог (настроения/импульс сотрудников, распознавание, опросы), автоматизировать обзоры производительности. и 360 обратная связь и упростить лидерство (9-коробка). Объединяя простое в использовании, мощное программное обеспечение с командой успеха клиентов мирового класса, Workdove устанавливает долгосрочные отношения со своими клиентами. Как партнер ADP Marketplace, Workdove может напрямую подключаться к данным People с выделенным пакетом талантов ADP, а также интегрируется с более чем 30 другими системами HRIS/заработной платы.
Edform
edform.com
Интеллектуальная платформа для карьеры и взаимодействия с работодателями, которая помогает работодателям находить и развивать талантливых студентов и выпускников.
Leadr
leadr.com
Leadr - это цифровое рабочее пространство, которое помогает организациям создавать эффективных лидеров, которые создают здоровые команды, что приводит к увеличению результатов. Leadr дает менеджерам инструменты, необходимые им для создания здоровых привычек лидерства, предоставляя платформу для встреч 1: 1 и команды, более преднамеренных отзывов, постановки целей и отслеживания обзоров эффективности, вовлечения сотрудников и многого другого. Самая лучшая часть? Вы можете сделать все это и многое другое в пределах одной простой в использовании платформы. Платформа увеличивает развитие лидерства 1: 1 на всех уровнях организации, создавая здоровые культуры обратной связи и обучения. Каждый сотрудник голос. Каждый менеджер - тренер. Пришло время превратить управление людям в развитие людей.
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привычки, свидетельствующие о росте по мере его возникновения. - Предоставлять своей команде возможность прогрессировать с помощью обширной информации в режиме реального времени. - Вовлекать, мотивировать и предоставлять возможности. Ваши сотрудники смогут сами построить карьеру. Обеспечьте исключительный рост сотрудников в рекордно короткие сроки. Создавайте, внедряйте и поддерживайте лучшие в своем классе навыки и карьерные пути с помощью Progression. Присоединяйтесь к тысячам команд, которые способствуют реальному росту сотрудников и сокращению их оттока уже сегодня.
Klaar
klaarhq.com
Руководители и HR-команды более чем 150 организаций по всему миру доверяют и любят Klaar за свою систему действий на базе искусственного интеллекта, которая сочетает в себе непрерывное управление производительностью, планирование преемственности и готовность, наставничество и исследования вовлеченности сотрудников. Благодаря Klaar HR-руководители впервые получают доступ к проверенной внешней информации, которая помогает ответить на вопрос.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое для развития высокопроизводительных команд, выявления моделей внутреннего сотрудничества, выявления разрозненных и узких мест, а также выделения наиболее связанных и разобщенных сотрудников. С Peoplelogic у вас будут все данные и идеи, необходимые для принятия эффективных бизнес-решений.
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman поддерживает сотрудников по мере их роста и адаптации в уникальных областях человеческого существования как в личном, так и в профессиональном плане. Мы применяем целостный подход к профессиональному совершенству, удовлетворяя потребности всех сотрудников посредством коучинга благополучия, развития лидерства, эффективности продаж и наставничества.
Insala
insala.com
Расширьте возможности участников и добейтесь измеримых результатов с помощью комплексного решения по наставничеству Insala. Получите поддержку там, где она вам нужна: наши решения включают программное обеспечение для консалтинга, обучения и наставничества. У нас более 25 лет опыта работы с клиентами во многих отраслях. Нам доверяют Банк США, Societe Generalle, Открытый университет, Channel 4, Nestle Purina, Ralph Lauren и другие. Используйте возможности своей программы наставничества с помощью решения, адаптированного к уникальным потребностям вашей организации.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching раскрывает безграничный потенциал ваших сотрудников посредством коучинга в масштабе всего предприятия. EZRA — один из крупнейших поставщиков услуг коучинга в мире. Они обучают тысячи сотрудников таких корпоративных брендов, как Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca и P&G. Их материнская компания, The Adecco Group, входит в список 500 крупнейших поставщиков HR-услуг и имеет более чем 50-летний опыт работы в сфере коучинга руководителей, предоставляя EZRA команду из более чем 2000 тренеров по всему миру. Тренеры EZRA обеспечивают персонализированное обучение и развитие, а их технологии позволяют добиться этого в больших масштабах, устраняя административное бремя, логистические проблемы и затраты, традиционно связанные с коучингом. Эта технология позволяет руководителям измерять влияние на каждую программу и предоставляет аналитическую информацию и отчеты в приложении. Администраторы могут измерить количество проведенных сеансов коучинга, отзывы и настроения по поводу этих сеансов, а также оценки качества видео, аудио и тренера. Встроенная функция оценки EZRA Measure позволяет руководителям понимать совокупные данные о том, какие результаты они получили и какие изменения в поведении произошли. Типичные бизнес-результаты включают увеличение удержания на 14% и повышение лояльности к компании на 77%. Типичные поведенческие результаты включают значительное увеличение таких компетенций, как EQ, общение, управление конфликтами, устойчивость и управление изменениями. EZRA поддерживается на всех основных языках, странах и континентах.
Growthspace
growthspace.com
Повышайте ключевые показатели эффективности бизнеса с помощью программ развития под руководством экспертов с помощью Growthspace. Платформа, предназначенная для запуска, управления и измерения эффективности всего спектра обучения, включая индивидуальные или командные программы, обеспечивает эффективность и влияние на весь бизнес. Используя самый надежный в мире набор данных по развитию талантов и нашу сеть из более чем 2000 экспертов по всему миру, охватывающих более 80 наборов навыков и более чем 50 языков, Growthspace помогает сотням клиентов, включая Siemens, Microsoft, EY, Deloitte и правительство США, улучшить свои навыки. производительность бизнеса более чем на 5 %, снижение текучести кадров на 10 % и увеличение рекламной базы на 30 %, гарантируя, что L&D имеет решающее значение для миссии. Платформа обладает уникальной эффективностью: наша система сопоставления с помощью искусственного интеллекта гарантирует подбор подходящего эксперта для каждого человека или группы, а наша уникальная модель спринта гарантирует более 95% показателей завершения и наглядные результаты. Growthspace здесь, чтобы помочь вам реализовать высочайший потенциал вашей организации. Быстрый. Легкий. Гибкий. Узнайте больше и встретитесь с нами.
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — это универсальная платформа с искусственным интеллектом для управления вашими талантами. Производительность, развитие и обучение — все в одном инструменте.
Marlee
getmarlee.com
Marlee («Отпечаток пальца для успеха») — это ИИ для совместной работы и повышения производительности, предназначенный для отдельных лиц и команд, позволяющий раскрывать лучшие качества каждого прямо в процессе работы где угодно и когда угодно. Основываясь на более чем 20-летних исследованиях и данных, основанных на фактических данных, наша революционная аналитика достигла более чем 90% надежности в прогнозировании личной и командной мотивации, поведения и производительности. В 2020 году мы запустили первого в мире AI Coach Marlee, чтобы помочь каждому развиваться и достигать своих целей. Имея рейтинг клиентов 4,4 звезды, Марли помогает достичь 1000 различных типов целей для поддержки работы, карьеры, лидерства, финансов, благополучия и отношений. 90% людей достигают своих целей всего за четыре недели!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, выполняемых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном времени из инженерных инструментов, таких как Jira и GitHub, Snapshot делает процесс разработки программного обеспечения более видимым. Помогая кодифицировать и измерять прогресс, он обеспечивает прозрачность и согласованность между отдельными людьми и командами, что приводит к более высокой скорости, получению данных в реальном времени и удовлетворению работой. Snapshot связывает повседневную деятельность с общей производительностью компании, поддерживаемой искусственным интеллектом, привнося контекст и актуальность в повседневную работу, что приводит к повышению производительности и удовлетворенности инженеров.
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации, чтобы выдержать любой шторм.
Mesh AI
mesh.ai
Генеральные директора и лидеры HR сегодня должны создавать ведущие на рынок организации перед постоянно растущими нарушениями и развивающимися ожиданиями талантов. Исследования показали, что менее 5% ролей организации составляют 95% ее способности достигать результатов бизнеса. Полная стратегия сегодня требует повышения производительности каждого человека. Тем не менее, традиционные процессы управления эффективностью и технологии ничего не делают для создания плотности талантов как рва. Mesh - это платформа управления эффективностью, которая позволяет сотрудникам легко достигать целей и получить своевременную обратную связь, особенно в удаленных командах. Это похоже на Facebook, и вместо того, чтобы заполнять скучные кадры, сотрудники, такие как и комментируют прогресс друг друга. Mesh помогает организациям создавать культуру способности производительности с помощью своих целей/OKR, непрерывных отзывов, менеджера 1: 1, карьерных разговоров, обзоров эффективности/360 -х годов и функций вовлечения сотрудников. С помощью сетки организации могут легко сделать своевременные разговоры по работе с привычкой для всей организации: * Социальный интерфейс, который движет следующим лучшим действием * Моменты формирования привычки через AI-подталкивания * Действительные идеи, основанные на науке о людях * Доставлено в потоке работы посредством интеграции с электронной почтой, чатом, производительности и другим бизнес -программным обеспечением. Сетка помогает организациям в улучшении своих шансов на достижение бизнес-целей за счет повышения плотности высоких исполнителей с 5% до приблизительно 10-20%. Для талантов это обеспечивает четкую видимость роста и развития посредством прозрачных карьерных путей, своевременного коучинга и обратной связи от команд, сверстников и менеджеров.
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness предлагает современные решения по трудоустройству, которые помогут организациям справиться с увольнениями и предоставить уходящим сотрудникам поддержку в переходе к карьере. Отмеченная наградами цифровая платформа переосмысливает аутплейсмент для работы будущего, сочетая передовые технологии с персонализированной оперативной поддержкой. Наш подход разработан с учетом уникальных потребностей каждого человека, поскольку мы помогаем ему продвинуться по карьерной лестнице. Каждый заслуживает работы, которую он любит, где он может расти и реализовывать свой потенциал. Именно так мы определяем достижение карьерного благополучия. Узнайте больше на сайте thrivemycareer.com.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в режиме реального времени, руководители HR-отделов могут понимать тенденции отрасли, развивать кадровый резерв и разрабатывать стратегии переподготовки кадров. Draup также предоставляет информацию о новых вакансиях, горячих точках талантов и востребованных навыках, которые помогают планировать будущие потребности в рабочей силе. Для руководителей продаж Draup предлагает инструменты анализа продаж, которые выходят за рамки базовой информации о покупателях. Это позволяет осуществлять микротаргетинг потенциальных клиентов на основе интересов, технологических потребностей и отношений аутсорсинга. Drup предоставляет подробные отчеты по счетам, картирование заинтересованных сторон и помогает определить правильных лиц, принимающих решения для целевых стратегий продаж. Он также помогает отделам продаж исследовать новые возможности поставщиков услуг в различных отраслях. Draup создан экспертами в области искусственного интеллекта, машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP), сочетая анализ на основе искусственного интеллекта с человеческим курированием. Платформа предлагает гиперцелевую информацию, основанную на миллионах точек данных, предлагая действенные стратегии, подкрепленные актуальными и проверенными данными. Данные Draup проверяются опытными исследователями и аналитиками, чтобы обеспечить объективную информацию. Платформа отличается быстрой адаптацией, постоянной поддержкой и гибким развертыванием для удовлетворения меняющихся потребностей. Он предлагает обновление данных практически в реальном времени, гибкие модели доставки и предсказуемые комиссии. Draup обеспечивает многоканальный доступ к своей платформе, пользовательским отчетам и API-интерфейсам экспорта данных/REST для плавной интеграции в корпоративные решения. В целом, Draup стремится поддерживать отделы талантов и продаж в принятии решений на основе данных и ускорении роста доходов предприятий по всему миру.
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии фронта до корпоративного офиса. А делая обучение простым, доступным, полезным и увлекательным, мы помогаем вам заинтересовать всех своим карьерным ростом. Учащиеся могут «повысить» свои навыки, расти на работе и успевать больше, а вы можете измерить влияние их выдающихся достижений. Schoox объединяет инструменты обучения, контента, вовлечения, развития талантов и влияния на бизнес в одно комплексное решение, которое побуждает учащихся взаимодействовать с соответствующим контентом для развития навыков через современные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.
Kahuna
joinkahuna.com
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Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья своей команды в режиме реального времени, участия в мощных управляемых беседах, а также установления и отслеживания общих обязательств по улучшению команды. Простые в использовании веб-модули командного опыта Valence устраняют необходимость в дорогостоящих тренерах и вмешательстве талантливых команд, давая менеджерам возможность управлять командным опытом. Управление никогда не было таким сложным, и Valence облегчает бремя менеджеров, помогая им развивать и поддерживать свои команды, а также повышать производительность и совершенствоваться.
Workhuman
workhuman.com
Основанный в 1999 году, Workhuman был привержен созданию человеческих рабочих мест, которые признают ценность и потенциал каждого сотрудника. Сегодня это помогает HR и бизнес -лидерам из некоторых из крупнейших в мире организаций, таких как LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool и Intuit, строить человеческие связи в глобальном масштабе, чтобы управлять рентабельности. Позитивный опыт сотрудников больше не очень хорош; Они являются императивом бизнеса. Workhuman Cloud - это безопасная платформа SaaS с более чем шестью миллионами пользователей на более чем 30 языках в 180 странах, что обеспечивает 100 миллионов случаев человеческой связи. Его решения подпитывают культуру компании посредством признания, вовлечения, производительности, гармонии трудовой жизни, включения и принадлежности. В сочетании с непревзойденными уникальными бизнесом бизнеса от рабочего IQ, он предоставляет лидерам упреждающую информацию и инструменты, которые не могут быть найдены в любом другом решении HR. Эти идеи используются для понимания проблем по мере их развития и для того, чтобы принять правильные решения для соответствия бизнес -целям и оказывать немедленное влияние. Компания имеет двойную штаб -квартиру в Фрамингеме, штат Массачусетс и Дублин, Ирландия. Он был показан в списке «Великие места для работы» в Ирландии в течение восьми лет подряд и был назван № 1 в 2019 году; Это главное место в Boston Globe для работы в течение семи лет, и это отличное место для работы в США.
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды используют Torch для развития своих сотрудников, создания более сильных лидеров и менеджеров и повышения эффективности бизнеса.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome-это платформа Peopled People для AI для HR Excellence и высокопроизводительных команд. Он автоматизирует, подключает и упрощает все процессы HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, от управления внедрением и управления эффективностью до вовлечения и развития сотрудников. Генеральные директора, менеджеры и команды HR в более чем 1600 прогнозных компаниях доверяют, чтобы поднять стратегию своих людей с помощью интеллектуальной информации о лучших людях, возможностях ИИ, для будущих защитников их инструментария HR и встроенные практики для развития, вовлечения и удерживая топ -талант.
Lattice
lattice.com
Решетка-это платформа управления людьми, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и понимание, чтобы помочь организациям разрабатывать заинтересованных и высокопроизводительных сотрудников в культуре победителей. Объединив непрерывное управление эффективностью, обследования вовлечения сотрудников, управление вознаграждением и инструменты развития карьеры в одно связанное решение, решетчатая аналитика может предоставить мощную аналитику людей, используемую командами HR и People для обеспечения эффективных результатов бизнеса. Опираясь на Inc. 500 наиболее быстрорастущих частных компаний, перечисленные три года подряд и оцененный в качестве отличного места для работы на 99 процентов своих сотрудников, решетка обслуживает более 5000 клиентов по всему миру, включая Slack, Cruise и Reddit.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
360-градусная обратная связь Fuel50 поддерживает карьерный рост, подтвержденный коллегами, в режиме реального времени. Поддержите бесконечный карьерный рост ваших сотрудников внутри вашей организации. Обратная связь 360 позволяет сотрудникам, руководителям, наставникам и тренерам запрашивать, получать и оставлять отзывы друг другу. Поддержите самостоятельное карьерное развитие своих сотрудников. Регулярно давайте своим людям обратную связь, необходимую им для постоянного совершенствования и продвижения по карьерной лестнице вместе с вами.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать вовлеченность сотрудников, развивать высокопроизводительные команды, признавать успехи, стимулировать развитие сотрудников и удерживать таланты. Culture Amp, основанный на передовых исследованиях, новейших технологиях и крупнейшем в мире наборе данных о сотрудниках, упрощает создание уверенной, основанной на данных стратегии управления персоналом, которая приносит пользу сотрудникам и способствует успеху бизнеса.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — это ведущая глобальная платформа для развития талантов, которая позволяет организациям создавать персонализированные, измеримые и масштабируемые программы коучинга для всего персонала, независимо от отдела и уровня стажа. Поступая таким образом, организации могут получить множество преимуществ, включая повышение вовлеченности сотрудников, более высокий уровень производительности, улучшение производительности труда и увеличение удержания сотрудников. Глобальный пул тренеров CoachHub состоит из более чем 3500 сертифицированных бизнес-тренеров в 70 странах на шести континентах, коучинговые сессии доступны на более чем 60 языках и обслуживают более 500 клиентов. Наши программы основаны на передовых исследованиях и разработках нашей тренерской лаборатории под руководством профессора Джонатана Пассмора и нашего Научного совета. CoachHub поддерживается ведущими технологическими инвесторами, в том числе Draper Esprit, Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital и Speedinvest. В сентябре 2021 года CoachHub приобрела французскую компанию-пионера цифрового коучинга MoovOne, чтобы создать мирового чемпиона, ориентированного на совместную демократизацию коучинга.
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