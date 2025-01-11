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Программное обеспечение для управления карьерой - Самые популярные приложения - Пакистан
Программное обеспечение для управления карьерой помогает организациям поддерживать сотрудников в их индивидуальном карьерном росте. Эти инструменты позволяют HR-командам отслеживать прогресс, навыки и опыт, способствуя развитию и удержанию внутренних талантов. В то же время решения для управления карьерой помогают сотрудникам оттачивать свои навыки и ставить карьерные цели. Функции могут включать программы развития сотрудников, самооценку, поддержку менеджеров, обнаружение внутренних талантов, управление мобильностью, прогнозную аналитику, отчетность, сетевые возможности и многое другое. Такие решения ценны для всех отраслей, размеров компаний и отделов. Они часто интегрируются с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для управления эффективностью.
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Mesh AI
mesh.ai
Mesh — это платформа управления производительностью, которая позволяет сотрудникам легко достигать целей и получать своевременную обратную связь, особенно в удаленных командах. Это похоже на Facebook: вместо заполнения скучных HR-форм сотрудники ставят лайки и комментируют прогресс друг друга.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое для развития высокопроизводительных команд, выявления моделей внутреннего сотрудничества, выявления разрозненных и узких мест, а также выделения наиболее связанных и разобщенных сотрудников. С Peoplelogic у вас будут все данные и идеи, необходимые для принятия эффективных бизнес-решений.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в режиме реального времени, руководители HR-отделов могут понимать тенденции отрасли, развивать кадровый резерв и разрабатывать стратегии переподготовки кадров. Draup также предоставляет информацию о новых вакансиях, горячих точках талантов и востребованных навыках, которые помогают планировать будущие потребности в рабочей силе. Для руководителей продаж Draup предлагает инструменты анализа продаж, которые выходят за рамки базовой информации о покупателях. Это позволяет осуществлять микротаргетинг потенциальных клиентов на основе интересов, технологических потребностей и отношений аутсорсинга. Drup предоставляет подробные отчеты по счетам, картирование заинтересованных сторон и помогает определить правильных лиц, принимающих решения для целевых стратегий продаж. Он также помогает отделам продаж исследовать новые возможности поставщиков услуг в различных отраслях. Draup создан экспертами в области искусственного интеллекта, машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP), сочетая анализ на основе искусственного интеллекта с человеческим курированием. Платформа предлагает гиперцелевую информацию, основанную на миллионах точек данных, предлагая действенные стратегии, подкрепленные актуальными и проверенными данными. Данные Draup проверяются опытными исследователями и аналитиками, чтобы обеспечить объективную информацию. Платформа отличается быстрой адаптацией, постоянной поддержкой и гибким развертыванием для удовлетворения меняющихся потребностей. Он предлагает обновление данных практически в реальном времени, гибкие модели доставки и предсказуемые комиссии. Draup обеспечивает многоканальный доступ к своей платформе, пользовательским отчетам и API-интерфейсам экспорта данных/REST для плавной интеграции в корпоративные решения. В целом, Draup стремится поддерживать отделы талантов и продаж в принятии решений на основе данных и ускорении роста доходов предприятий по всему миру.
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации, чтобы выдержать любой шторм.
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привычки, свидетельствующие о росте по мере его возникновения. - Предоставлять своей команде возможность прогрессировать с помощью обширной информации в режиме реального времени. - Вовлекать, мотивировать и предоставлять возможности. Ваши сотрудники смогут сами построить карьеру. Обеспечьте исключительный рост сотрудников в рекордно короткие сроки. Создавайте, внедряйте и поддерживайте лучшие в своем классе навыки и карьерные пути с помощью Progression. Присоединяйтесь к тысячам команд, которые способствуют реальному росту сотрудников и сокращению их оттока уже сегодня.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching раскрывает безграничный потенциал ваших сотрудников посредством коучинга в масштабе всего предприятия. EZRA — один из крупнейших поставщиков услуг коучинга в мире. Они обучают тысячи сотрудников таких корпоративных брендов, как Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca и P&G. Их материнская компания, The Adecco Group, входит в список 500 крупнейших поставщиков HR-услуг и имеет более чем 50-летний опыт работы в сфере коучинга руководителей, предоставляя EZRA команду из более чем 2000 тренеров по всему миру. Тренеры EZRA обеспечивают персонализированное обучение и развитие, а их технологии позволяют добиться этого в больших масштабах, устраняя административное бремя, логистические проблемы и затраты, традиционно связанные с коучингом. Эта технология позволяет руководителям измерять влияние на каждую программу и предоставляет аналитическую информацию и отчеты в приложении. Администраторы могут измерить количество проведенных сеансов коучинга, отзывы и настроения по поводу этих сеансов, а также оценки качества видео, аудио и тренера. Встроенная функция оценки EZRA Measure позволяет руководителям понимать совокупные данные о том, какие результаты они получили и какие изменения в поведении произошли. Типичные бизнес-результаты включают увеличение удержания на 14% и повышение лояльности к компании на 77%. Типичные поведенческие результаты включают значительное увеличение таких компетенций, как EQ, общение, управление конфликтами, устойчивость и управление изменениями. EZRA поддерживается на всех основных языках, странах и континентах.
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии фронта до корпоративного офиса. А делая обучение простым, доступным, полезным и увлекательным, мы помогаем вам заинтересовать всех своим карьерным ростом. Учащиеся могут «повысить» свои навыки, расти на работе и успевать больше, а вы можете измерить влияние их выдающихся достижений. Schoox объединяет инструменты обучения, контента, вовлечения, развития талантов и влияния на бизнес в одно комплексное решение, которое побуждает учащихся взаимодействовать с соответствующим контентом для развития навыков через современные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — это универсальная платформа с искусственным интеллектом для управления вашими талантами. Производительность, развитие и обучение — все в одном инструменте.
WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove для управления вовлеченностью, производительностью и талантами повышает качество обслуживания сотрудников. Наши клиенты создают сплоченные, высокопроизводительные команды и делают талант конкурентным преимуществом для достижения бизнес-результатов. Платформа WorkDove дает клиентам возможность согласовывать деятельность организации (вокруг основных ценностей и каскадных OKR/целей), проводить и документировать регулярное обучение и развитие (проверки, IDP), повышать вовлеченность и диалог сотрудников (настроения/пульс сотрудников, признание, опросы). , автоматизируйте оценку производительности и обратную связь 360°, а также оптимизируйте преемственность руководителей (9 блоков). Объединив простое в использовании и мощное программное обеспечение с нашей первоклассной командой по работе с клиентами, мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами. Будучи золотым партнером ADP Marketplace, WorkDove может напрямую подключаться к вашим данным о людях с помощью специального пакета ADP Talent Bundle, а также работать со многими другими системами HRIS.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.
Growthspace
growthspace.com
Повышайте ключевые показатели эффективности бизнеса с помощью программ развития под руководством экспертов с помощью Growthspace. Платформа, предназначенная для запуска, управления и измерения эффективности всего спектра обучения, включая индивидуальные или командные программы, обеспечивает эффективность и влияние на весь бизнес. Используя самый надежный в мире набор данных по развитию талантов и нашу сеть из более чем 2000 экспертов по всему миру, охватывающих более 80 наборов навыков и более чем 50 языков, Growthspace помогает сотням клиентов, включая Siemens, Microsoft, EY, Deloitte и правительство США, улучшить свои навыки. производительность бизнеса более чем на 5 %, снижение текучести кадров на 10 % и увеличение рекламной базы на 30 %, гарантируя, что L&D имеет решающее значение для миссии. Платформа обладает уникальной эффективностью: наша система сопоставления с помощью искусственного интеллекта гарантирует подбор подходящего эксперта для каждого человека или группы, а наша уникальная модель спринта гарантирует более 95% показателей завершения и наглядные результаты. Growthspace здесь, чтобы помочь вам реализовать высочайший потенциал вашей организации. Быстрый. Легкий. Гибкий. Узнайте больше и встретитесь с нами.
Insala
insala.com
Расширьте возможности участников и добейтесь измеримых результатов с помощью комплексного решения по наставничеству Insala. Получите поддержку там, где она вам нужна: наши решения включают программное обеспечение для консалтинга, обучения и наставничества. У нас более 25 лет опыта работы с клиентами во многих отраслях. Нам доверяют Банк США, Societe Generalle, Открытый университет, Channel 4, Nestle Purina, Ralph Lauren и другие. Используйте возможности своей программы наставничества с помощью решения, адаптированного к уникальным потребностям вашей организации.
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman поддерживает сотрудников по мере их роста и адаптации в уникальных областях человеческого существования как в личном, так и в профессиональном плане. Мы применяем целостный подход к профессиональному совершенству, удовлетворяя потребности всех сотрудников посредством коучинга благополучия, развития лидерства, эффективности продаж и наставничества.
Klaar
klaarhq.com
Руководители и HR-команды более чем 150 организаций по всему миру доверяют и любят Klaar за свою систему действий на базе искусственного интеллекта, которая сочетает в себе непрерывное управление производительностью, планирование преемственности и готовность, наставничество и исследования вовлеченности сотрудников. Благодаря Klaar HR-руководители впервые получают доступ к проверенной внешней информации, которая помогает ответить на вопрос.
Leadr
leadr.com
Leader — это цифровое рабочее пространство, которое помогает организациям формировать эффективных лидеров, которые создают здоровые команды, ведущие к повышению результатов. Leadr дает менеджерам инструменты, необходимые для формирования здоровых лидерских привычек, предоставляя платформу для личных и командных встреч, более целенаправленной обратной связи, постановки целей и отслеживания оценок производительности, вовлеченности сотрудников и многого другого. Лучшая часть? Все это и многое другое вы можете сделать на одной простой в использовании платформе. Платформа способствует развитию лидерских качеств 1:1 на всех уровнях организации, создавая здоровую культуру обратной связи и обучения. У каждого сотрудника есть голос. Каждый менеджер – тренер. Пришло время трансформировать управление людьми в развитие людей.
Edform
edform.com
Интеллектуальная платформа для карьеры и взаимодействия с работодателями, которая помогает работодателям находить и развивать талантливых студентов и выпускников.
Marlee
getmarlee.com
Marlee («Отпечаток пальца для успеха») — это ИИ для совместной работы и повышения производительности, предназначенный для отдельных лиц и команд, позволяющий раскрывать лучшие качества каждого прямо в процессе работы где угодно и когда угодно. Основываясь на более чем 20-летних исследованиях и данных, основанных на фактических данных, наша революционная аналитика достигла более чем 90% надежности в прогнозировании личной и командной мотивации, поведения и производительности. В 2020 году мы запустили первого в мире AI Coach Marlee, чтобы помочь каждому развиваться и достигать своих целей. Имея рейтинг клиентов 4,4 звезды, Марли помогает достичь 1000 различных типов целей для поддержки работы, карьеры, лидерства, финансов, благополучия и отношений. 90% людей достигают своих целей всего за четыре недели!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, выполняемых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном времени из инженерных инструментов, таких как Jira и GitHub, Snapshot делает процесс разработки программного обеспечения более видимым. Помогая кодифицировать и измерять прогресс, он обеспечивает прозрачность и согласованность между отдельными людьми и командами, что приводит к более высокой скорости, получению данных в реальном времени и удовлетворению работой. Snapshot связывает повседневную деятельность с общей производительностью компании, поддерживаемой искусственным интеллектом, привнося контекст и актуальность в повседневную работу, что приводит к повышению производительности и удовлетворенности инженеров.
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness предлагает современные решения по трудоустройству, которые помогут организациям справиться с увольнениями и предоставить уходящим сотрудникам поддержку в переходе к карьере. Отмеченная наградами цифровая платформа переосмысливает аутплейсмент для работы будущего, сочетая передовые технологии с персонализированной оперативной поддержкой. Наш подход разработан с учетом уникальных потребностей каждого человека, поскольку мы помогаем ему продвинуться по карьерной лестнице. Каждый заслуживает работы, которую он любит, где он может расти и реализовывать свой потенциал. Именно так мы определяем достижение карьерного благополучия. Узнайте больше на сайте thrivemycareer.com.
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте подписку на свои экспертные знания с помощью ИИ. Расширьте свою способность давать советы с помощью специального ИИ-помощника, основанного на вашей уникальной базе знаний.
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья своей команды в режиме реального времени, участия в мощных управляемых беседах, а также установления и отслеживания общих обязательств по улучшению команды. Простые в использовании веб-модули командного опыта Valence устраняют необходимость в дорогостоящих тренерах и вмешательстве талантливых команд, давая менеджерам возможность управлять командным опытом. Управление никогда не было таким сложным, и Valence облегчает бремя менеджеров, помогая им развивать и поддерживать свои команды, а также повышать производительность и совершенствоваться.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотрудники признавали и вознаграждали друг друга в качестве стимула за производительность и поведение, соответствующие ценностям компании. В число клиентов Workhuman входят Symantec, Intuit, JetBlue, Cisco и InterContinental Hotels Group. В феврале 2019 года компания сменила название с Globoforce на Workhuman.
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды используют Torch для развития своих сотрудников, создания более сильных лидеров и менеджеров и повышения эффективности бизнеса.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе инструменты для управления целями и OKR, анализа производительности и 360, рамок развития, обучения и адаптации сотрудников, опросов вовлеченности сотрудников, обратной связи и похвалы, вознаграждений и продвижения по службе, а также встреч. Узнать больше: Leapsome.com
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности сотрудников, управление компенсациями и инструменты развития карьеры в одно связанное решение, Lattice может предоставить мощную аналитику персонала, используемую HR-командами и командами по работе с персоналом для достижения эффективных бизнес-результатов. Компания Lattice три года подряд входит в список 500 самых быстрорастущих частных компаний Inc. и считается отличным местом для работы 99 процентами своих сотрудников. Она обслуживает более 5000 клиентов по всему миру, включая Slack, Cruise и Reddit.
Fuel50
fuel50careerdrive.com
360-градусная обратная связь Fuel50 поддерживает карьерный рост, подтвержденный коллегами, в режиме реального времени. Поддержите бесконечный карьерный рост ваших сотрудников внутри вашей организации. Обратная связь 360 позволяет сотрудникам, руководителям, наставникам и тренерам запрашивать, получать и оставлять отзывы друг другу. Поддержите самостоятельное карьерное развитие своих сотрудников. Регулярно давайте своим людям обратную связь, необходимую им для постоянного совершенствования и продвижения по карьерной лестнице вместе с вами.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать вовлеченность сотрудников, развивать высокопроизводительные команды, признавать успехи, стимулировать развитие сотрудников и удерживать таланты. Culture Amp, основанный на передовых исследованиях, новейших технологиях и крупнейшем в мире наборе данных о сотрудниках, упрощает создание уверенной, основанной на данных стратегии управления персоналом, которая приносит пользу сотрудникам и способствует успеху бизнеса.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — это ведущая глобальная платформа для развития талантов, которая позволяет организациям создавать персонализированные, измеримые и масштабируемые программы коучинга для всего персонала, независимо от отдела и уровня стажа. Поступая таким образом, организации могут получить множество преимуществ, включая повышение вовлеченности сотрудников, более высокий уровень производительности, улучшение производительности труда и увеличение удержания сотрудников. Глобальный пул тренеров CoachHub состоит из более чем 3500 сертифицированных бизнес-тренеров в 70 странах на шести континентах, коучинговые сессии доступны на более чем 60 языках и обслуживают более 500 клиентов. Наши программы основаны на передовых исследованиях и разработках нашей тренерской лаборатории под руководством профессора Джонатана Пассмора и нашего Научного совета. CoachHub поддерживается ведущими технологическими инвесторами, в том числе Draper Esprit, Holtzbrinck Ventures, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital и Speedinvest. В сентябре 2021 года CoachHub приобрела французскую компанию-пионера цифрового коучинга MoovOne, чтобы создать мирового чемпиона, ориентированного на совместную демократизацию коучинга.