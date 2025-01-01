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Программное обеспечение для управления карьерой - Самые популярные приложения - Грузия
Программное обеспечение для управления карьерой помогает организациям поддерживать сотрудников в их индивидуальном карьерном росте. Эти инструменты позволяют HR-командам отслеживать прогресс, навыки и опыт, способствуя развитию и удержанию внутренних талантов. В то же время решения для управления карьерой помогают сотрудникам оттачивать свои навыки и ставить карьерные цели. Функции могут включать программы развития сотрудников, самооценку, поддержку менеджеров, обнаружение внутренних талантов, управление мобильностью, прогнозную аналитику, отчетность, сетевые возможности и многое другое. Такие решения ценны для всех отраслей, размеров компаний и отделов. Они часто интегрируются с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для управления эффективностью.
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Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии ...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотруд...
Mesh AI
mesh.ai
Mesh — это платформа управления производительностью, которая позволяет сотрудникам легко достигать целей и получать своевременную обратную связь, особенно в удаленных командах. Это похоже на Facebook: вместо заполнения скучных HR-форм сотрудники ставят лайки и комментируют прогресс друг друга.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать...
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды исполь...
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в реж...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
360-градусная обратная связь Fuel50 поддерживает карьерный рост, подтвержденный коллегами, в режиме реального времени. Поддержите бесконечный карьерный рост ваших сотрудников внутри вашей организации. Обратная связь 360 позволяет сотрудникам, руководителям, наставникам и тренерам запрашивать, получа...
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте подписку на свои экспертные знания с помощью ИИ. Расширьте свою способность давать советы с помощью специального ИИ-помощника, основанного на вашей уникальной базе знаний.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — это ведущая глобальная платформа для развития талантов, которая позволяет организациям создавать персонализированные, измеримые и масштабируемые программы коучинга для всего персонала, независимо от отдела и уровня стажа. Поступая таким образом, организации могут получить множество преиму...
Edform
edform.com
Интеллектуальная платформа для карьеры и взаимодействия с работодателями, которая помогает работодателям находить и развивать талантливых студентов и выпускников.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое ...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching раскрывает безграничный потенциал ваших сотрудников посредством коучинга в масштабе всего предприятия. EZRA — один из крупнейших поставщиков услуг коучинга в мире. Они обучают тысячи сотрудников таких корпоративных брендов, как Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZene...
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привы...
Marlee
getmarlee.com
Marlee («Отпечаток пальца для успеха») — это ИИ для совместной работы и повышения производительности, предназначенный для отдельных лиц и команд, позволяющий раскрывать лучшие качества каждого прямо в процессе работы где угодно и когда угодно. Основываясь на более чем 20-летних исследованиях и данн...
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Leadr
leadr.com
Leader — это цифровое рабочее пространство, которое помогает организациям формировать эффективных лидеров, которые создают здоровые команды, ведущие к повышению результатов. Leadr дает менеджерам инструменты, необходимые для формирования здоровых лидерских привычек, предоставляя платформу для личных...
Klaar
klaarhq.com
Руководители и HR-команды более чем 150 организаций по всему миру доверяют и любят Klaar за свою систему действий на базе искусственного интеллекта, которая сочетает в себе непрерывное управление производительностью, планирование преемственности и готовность, наставничество и исследования вовлеченно...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman поддерживает сотрудников по мере их роста и адаптации в уникальных областях человеческого существования как в личном, так и в профессиональном плане. Мы применяем целостный подход к профессиональному совершенству, удовлетворяя потребности всех сотрудников посредством коучинга бла...
Insala
insala.com
Расширьте возможности участников и добейтесь измеримых результатов с помощью комплексного решения по наставничеству Insala. Получите поддержку там, где она вам нужна: наши решения включают программное обеспечение для консалтинга, обучения и наставничества. У нас более 25 лет опыта работы с клиентами...
Growthspace
growthspace.com
Повышайте ключевые показатели эффективности бизнеса с помощью программ развития под руководством экспертов с помощью Growthspace. Платформа, предназначенная для запуска, управления и измерения эффективности всего спектра обучения, включая индивидуальные или командные программы, обеспечивает эффектив...
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обшир...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
Zavvy
zavvy.io
Zavvy — это универсальная платформа с искусственным интеллектом для управления вашими талантами. Производительность, развитие и обучение — все в одном инструменте.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, выполняемых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном...
WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove для управления вовлеченностью, производительностью и талантами повышает качество обслуживания сотрудников. Наши клиенты создают сплоченные, высокопроизводительные команды и делают талант конкурентным преимуществом для достижения бизнес-результатов. Платформа WorkDove дает клиентам...
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness предлагает современные решения по трудоустройству, которые помогут организациям справиться с увольнениями и предоставить уходящим сотрудникам поддержку в переходе к карьере. Отмеченная наградами цифровая платформа переосмысливает аутплейсмент для работы будущего, соч...