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Программное обеспечение для автодилеров
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Программное обеспечение для автодилеров - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для автодилеров, или системы управления дилерскими центрами (DMS), включает в себя инструменты, предназначенные для оптимизации работы автоторговцев. Эти системы поддерживают функции как фронт-офиса, так и бэк-офиса, предоставляя функции управления запасами, расчета затрат, вариантов финансирования и авторизации клиентов (например, проверки кредитоспособности и истории несчастных случаев). Кроме того, программное обеспечение автодилера может помочь в управлении деталями гарантии, договорами купли-продажи, ремонтом автомобилей, оценкой и регулярными электронными платежами. Обычно эти решения используются отделами продаж и офисными администраторами в салонах по продаже новых и подержанных автомобилей. Эти решения также могут интегрироваться с программным обеспечением для выставления счетов, системами управления запасами, конструкторами веб-сайтов или инструментами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

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DealerCenter

DealerCenter

dealercenter.com

Dealcenter - комплексная система управления для автомобильных дилеров с функциями учета запасов, клиентской базы и кредитной отчетности.

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

TruVideo - приложение для создания и обмена видео, помогающее дилерам об организации и улучшении взаимодействия с клиентами перед покупкой автомобиля.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

Приложение Carsforsale.com помогает пользователям покупать и продавать автомобили, предлагая фильтры поиска, списки авто и ресурсы для финансирования и страхования.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global предоставляет программное обеспечение для автосалонов, объединяя решения для улучшения работы более 15,000 дилерских точек.

Space Auto

Space Auto

space.auto

Space Auto CRM позволяет отслеживать клиентов на всех этапах их пути, генерировать сделки и интегрируется с сайтами Space Auto.

AutoRaptor CRM

AutoRaptor CRM

autoraptor.com

AutoRaptor CRM – это инструмент для управления взаимодействием с клиентами в автосалонах, который автоматизирует процессы продаж и улучшает общение с клиентами.

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Программное обеспечение для автодилеров - Самые популярные приложения - WebCatalog