Программное обеспечение для автодилеров - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для автодилеров, или системы управления дилерскими центрами (DMS), включает в себя инструменты, предназначенные для оптимизации работы автоторговцев. Эти системы поддерживают функции как фронт-офиса, так и бэк-офиса, предоставляя функции управления запасами, расчета затрат, вариантов финансирования и авторизации клиентов (например, проверки кредитоспособности и истории несчастных случаев). Кроме того, программное обеспечение автодилера может помочь в управлении деталями гарантии, договорами купли-продажи, ремонтом автомобилей, оценкой и регулярными электронными платежами. Обычно эти решения используются отделами продаж и офисными администраторами в салонах по продаже новых и подержанных автомобилей. Эти решения также могут интегрироваться с программным обеспечением для выставления счетов, системами управления запасами, конструкторами веб-сайтов или инструментами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
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DealerCenter
dealercenter.com
Dealcenter - комплексная система управления для автомобильных дилеров с функциями учета запасов, клиентской базы и кредитной отчетности.
TruVideo
truvideo.com
TruVideo - приложение для создания и обмена видео, помогающее дилерам об организации и улучшении взаимодействия с клиентами перед покупкой автомобиля.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Приложение Carsforsale.com помогает пользователям покупать и продавать автомобили, предлагая фильтры поиска, списки авто и ресурсы для финансирования и страхования.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global предоставляет программное обеспечение для автосалонов, объединяя решения для улучшения работы более 15,000 дилерских точек.
Space Auto
space.auto
Space Auto CRM позволяет отслеживать клиентов на всех этапах их пути, генерировать сделки и интегрируется с сайтами Space Auto.
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
AutoRaptor CRM – это инструмент для управления взаимодействием с клиентами в автосалонах, который автоматизирует процессы продаж и улучшает общение с клиентами.
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