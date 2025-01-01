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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для автодилеров - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для автодилеров, или системы управления дилерскими центрами (DMS), включает в себя инструменты, предназначенные для оптимизации работы автоторговцев. Эти системы поддерживают функции как фронт-офиса, так и бэк-офиса, предоставляя функции управления запасами, расчета затрат, вариантов финансирования и авторизации клиентов (например, проверки кредитоспособности и истории несчастных случаев). Кроме того, программное обеспечение автодилера может помочь в управлении деталями гарантии, договорами купли-продажи, ремонтом автомобилей, оценкой и регулярными электронными платежами. Обычно эти решения используются отделами продаж и офисными администраторами в салонах по продаже новых и подержанных автомобилей. Эти решения также могут интегрироваться с программным обеспечением для выставления счетов, системами управления запасами, конструкторами веб-сайтов или инструментами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).