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Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами
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Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами, также называемое программным обеспечением для работы с кандидатами, помогает специалистам по персоналу, рекрутерам и менеджерам по найму повышать вовлеченность кандидатов на протяжении всего процесса найма. Эти инструменты позволяют кандидатам персонализировать опыт, тем самым повышая их вовлеченность и удовлетворенность. Рекрутеры и HR-команды используют решения по взаимоотношениям с кандидатами для создания активного резерва талантов, облегчая поиск квалифицированных кандидатов на доступные должности. Важно отличать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами от программного обеспечения CRM, несмотря на то, что они предлагают схожие функциональные возможности. Управление взаимоотношениями с кандидатами уделяет особое внимание улучшению пути и опыта кандидата. Обычно это программное обеспечение интегрируется в платформы рекрутингового маркетинга и часто легко взаимодействует с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для досок объявлений.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs - это платформа для эффективной SMS-коммуникации, позволяющая пользователям управлять контактами и проводить целевые кампании.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy — это платформа для SMS и email-коммуникаций, использующая AI для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения продуктивности бизнеса.

Workable

Workable

workable.com

Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople - инструмент для автоматизации проверки кандидатов и оценки их квалификаций, упрощая процесс найма и увеличивая его эффективность.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Эшби - система отслеживания заявителей для оптимизации процесса найма с аналитикой, настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией с HR-инструментами.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.

Gem

Gem

gem.com

Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort — платформа для карьерного роста, объединяющая более 3 млн профессионалов и 20 тыс. рекрутеров для поиска возможностей и обмена опытом.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire — это платформа для автоматизации набора персонала, которая оптимизирует процессы найма, включая оценку и планирование интервью с кандидатами.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

SourceWhale

SourceWhale

sourcewhale.com

SourceWhale — платформа для автоматизации процесса подбора персонала и продаж, интегрирующаяся с различными системами и позволяющая вести многоканальную коммуникацию.

HRLocker

HRLocker

hrlocker.com

HRLocker — облачная система управления HR, наймом и эффективностью, автоматизирующая процессы управления персоналом и упрощающая управление данными сотрудников.

Scout Talent

Scout Talent

applynow.net.au

Scout Talent - платформа для подбора персонала, помогающая организациям привлекать, управлять и нанимать нужных сотрудников.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist - это CRM и ATS для рекрутинговых и кадровых агентств, помогающий управлять процессами подбора персонала.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped — платформа для найма разнообразных команд, помогающая компаниям эффективно привлекать и нанимать таланты с разных backgrounds.

Phenom

Phenom

phenom.com

Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.

Fountain

Fountain

fountain.com

Fountain - приложение для найма, которое упрощает процесс управления кандидатами и адаптации сотрудников в разных локациях от малого до крупного бизнеса.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.

Criteria

Criteria

criteriacorp.com

Приложение Criteria помогает организациям эффективно оценивать кандидатов при найме, снижая предвзятость и обеспечивая справедливость в процессе.

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

Приложение Top Echelon объединяет функции отслеживания кандидатов и управления клиентами для оптимизации процесса рекрутинга и найма.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.

Covey

Covey

getcovey.com

Covey - платформа для подбора персонала с ИИ, который оценивает кандидатов по вашим критериям и автоматизирует процесс поиска и связи с ними.

Beamery

Beamery

beamery.com

Beamery — платформа для управления талантами, оптимизирующая найм через анализ навыков и потенциала кандидатов с поддержкой AI.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.

QJumpers

QJumpers

qjumpers.com

QJumpers - это веб-платформа для отбора персонала, автоматизирующая управление наймом, предоставляя инструменты для отслеживания заявителей и планирования интервью.

talentReef

talentReef

jobappnetwork.com

TalentReef - это приложение для отслеживания заявителей, оптимизирующее процессы найма и управления почасовой рабочей силой через мобильные инструменты.

Survale

Survale

survale.com

Survale — платформа для сбора обратной связи в процессе найма, оптимизирующая опыт кандидатов и улучшение HR-процессов.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq — платформа для оценки кандидатов, которая помогает организациям эффективно нанимать и развивать сотрудников на основе данных и психологии.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire — онлайн-система отслеживания заявителей, упрощающая процесс найма и обеспечивающая сотрудничество команды. Управляйте резюме и генерируйте отчеты.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Team Engine — приложение для автоматизации HR-процессов, помогающее компаниям нанимать, удерживать и вовлекать сотрудников полевых профессий.

TalentLyft

TalentLyft

talentlyft.com

TalentLyft — это рекрутинговая платформа, объединяющая систему отслеживания кандидатов, маркетинг и управление талантами для оптимизации процесса найма.

LiveHire

LiveHire

livehire.com

LiveHire — программа для управления подбором персонала, автоматизирующая процессы найма и помогая эффективно управлять кандидатами.

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch - платформа для автоматизации найма, соединяющая работодателей и кандидатов для упрощения процесса подбора в Gen Z.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — платформа для найма, связывающая компании с талантами и предоставляющая работникам доступ к вакансиям и проектам, а также дополнительным возможностям.

Chattr

Chattr

chattr.ai

Chattr — программа для автоматизации HR, упрощает процесс найма временных работников на почасовой основе.

Tacitbase

Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase — платформа для найма, позволяющая эффективно управлять кандидатами, отслеживать заявки и проводить собеседования в одном месте.

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

Hellohire – это AI-ассистент для рекрутинга, который автоматизирует общение, отбор и организацию собеседований с кандидатами, ускоряя процесс найма.

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna - платформа для оптимизации процесса найма, предлагающая инструменты для рекрутинга на мероприятиях и управления кандидатами.

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire - это платформа для найма, оптимизирующая процессы подбора, управления кандидатами и командного сотрудничества с помощью различных инструментов.

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