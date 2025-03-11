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Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами, также называемое программным обеспечением для работы с кандидатами, помогает специалистам по персоналу, рекрутерам и менеджерам по найму повышать вовлеченность кандидатов на протяжении всего процесса найма. Эти инструменты позволяют кандидатам персонализировать опыт, тем самым повышая их вовлеченность и удовлетворенность. Рекрутеры и HR-команды используют решения по взаимоотношениям с кандидатами для создания активного резерва талантов, облегчая поиск квалифицированных кандидатов на доступные должности. Важно отличать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами от программного обеспечения CRM, несмотря на то, что они предлагают схожие функциональные возможности. Управление взаимоотношениями с кандидатами уделяет особое внимание улучшению пути и опыта кандидата. Обычно это программное обеспечение интегрируется в платформы рекрутингового маркетинга и часто легко взаимодействует с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для досок объявлений.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.
TextUs
textus.com
TextUs - это платформа для эффективной SMS-коммуникации, позволяющая пользователям управлять контактами и проводить целевые кампании.
Workstream
workstream.us
Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это платформа для SMS и email-коммуникаций, использующая AI для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения продуктивности бизнеса.
Workable
workable.com
Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - инструмент для автоматизации проверки кандидатов и оценки их квалификаций, упрощая процесс найма и увеличивая его эффективность.
Ashby
ashbyhq.com
Эшби - система отслеживания заявителей для оптимизации процесса найма с аналитикой, настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией с HR-инструментами.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.
Gem
gem.com
Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для карьерного роста, объединяющая более 3 млн профессионалов и 20 тыс. рекрутеров для поиска возможностей и обмена опытом.
100Hires
100hires.com
100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
Crelate
crelate.com
Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — это платформа для автоматизации набора персонала, которая оптимизирует процессы найма, включая оценку и планирование интервью с кандидатами.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale — платформа для автоматизации процесса подбора персонала и продаж, интегрирующаяся с различными системами и позволяющая вести многоканальную коммуникацию.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — облачная система управления HR, наймом и эффективностью, автоматизирующая процессы управления персоналом и упрощающая управление данными сотрудников.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent - платформа для подбора персонала, помогающая организациям привлекать, управлять и нанимать нужных сотрудников.
Longlist
longlist.io
Longlist - это CRM и ATS для рекрутинговых и кадровых агентств, помогающий управлять процессами подбора персонала.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для найма разнообразных команд, помогающая компаниям эффективно привлекать и нанимать таланты с разных backgrounds.
Phenom
phenom.com
Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.
Sense
sensehq.com
Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.
Fountain
fountain.com
Fountain - приложение для найма, которое упрощает процесс управления кандидатами и адаптации сотрудников в разных локациях от малого до крупного бизнеса.
Interseller
interseller.io
Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.
Criteria
criteriacorp.com
Приложение Criteria помогает организациям эффективно оценивать кандидатов при найме, снижая предвзятость и обеспечивая справедливость в процессе.
Top Echelon
topechelon.com
Приложение Top Echelon объединяет функции отслеживания кандидатов и управления клиентами для оптимизации процесса рекрутинга и найма.
WayUp
wayup.com
WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.
Covey
getcovey.com
Covey - платформа для подбора персонала с ИИ, который оценивает кандидатов по вашим критериям и автоматизирует процесс поиска и связи с ними.
Beamery
beamery.com
Beamery — платформа для управления талантами, оптимизирующая найм через анализ навыков и потенциала кандидатов с поддержкой AI.
The Muse
themuse.com
The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers - это веб-платформа для отбора персонала, автоматизирующая управление наймом, предоставляя инструменты для отслеживания заявителей и планирования интервью.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef - это приложение для отслеживания заявителей, оптимизирующее процессы найма и управления почасовой рабочей силой через мобильные инструменты.
Survale
survale.com
Survale — платформа для сбора обратной связи в процессе найма, оптимизирующая опыт кандидатов и улучшение HR-процессов.
Bryq
bryq.com
Bryq — платформа для оценки кандидатов, которая помогает организациям эффективно нанимать и развивать сотрудников на основе данных и психологии.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire — онлайн-система отслеживания заявителей, упрощающая процесс найма и обеспечивающая сотрудничество команды. Управляйте резюме и генерируйте отчеты.
Team Engine
teamengine.io
Team Engine — приложение для автоматизации HR-процессов, помогающее компаниям нанимать, удерживать и вовлекать сотрудников полевых профессий.
TalentLyft
talentlyft.com
TalentLyft — это рекрутинговая платформа, объединяющая систему отслеживания кандидатов, маркетинг и управление талантами для оптимизации процесса найма.
LiveHire
livehire.com
LiveHire — программа для управления подбором персонала, автоматизирующая процессы найма и помогая эффективно управлять кандидатами.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - платформа для автоматизации найма, соединяющая работодателей и кандидатов для упрощения процесса подбора в Gen Z.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — платформа для найма, связывающая компании с талантами и предоставляющая работникам доступ к вакансиям и проектам, а также дополнительным возможностям.
Chattr
chattr.ai
Chattr — программа для автоматизации HR, упрощает процесс найма временных работников на почасовой основе.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — платформа для найма, позволяющая эффективно управлять кандидатами, отслеживать заявки и проводить собеседования в одном месте.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire – это AI-ассистент для рекрутинга, который автоматизирует общение, отбор и организацию собеседований с кандидатами, ускоряя процесс найма.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna - платформа для оптимизации процесса найма, предлагающая инструменты для рекрутинга на мероприятиях и управления кандидатами.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire - это платформа для найма, оптимизирующая процессы подбора, управления кандидатами и командного сотрудничества с помощью различных инструментов.
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