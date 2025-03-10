Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами, также называемое программным обеспечением для работы с кандидатами, помогает специалистам по персоналу, рекрутерам и менеджерам по найму повышать вовлеченность кандидатов на протяжении всего процесса найма. Эти инструменты позволяют кандидатам персонализировать опыт, тем самым повышая их вовлеченность и удовлетворенность. Рекрутеры и HR-команды используют решения по взаимоотношениям с кандидатами для создания активного резерва талантов, облегчая поиск квалифицированных кандидатов на доступные должности. Важно отличать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами от программного обеспечения CRM, несмотря на то, что они предлагают схожие функциональные возможности. Управление взаимоотношениями с кандидатами уделяет особое внимание улучшению пути и опыта кандидата. Обычно это программное обеспечение интегрируется в платформы рекрутингового маркетинга и часто легко взаимодействует с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для досок объявлений.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.
TextUs
textus.com
TextUs - это платформа для эффективной SMS-коммуникации, позволяющая пользователям управлять контактами и проводить целевые кампании.
Workstream
workstream.us
Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это платформа для SMS и email-коммуникаций, использующая AI для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения продуктивности бизнеса.
Workable
workable.com
Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - инструмент для автоматизации проверки кандидатов и оценки их квалификаций, упрощая процесс найма и увеличивая его эффективность.
Ashby
ashbyhq.com
Эшби - система отслеживания заявителей для оптимизации процесса найма с аналитикой, настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией с HR-инструментами.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.
Gem
gem.com
Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для карьерного роста, объединяющая более 3 млн профессионалов и 20 тыс. рекрутеров для поиска возможностей и обмена опытом.
100Hires
100hires.com
100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
Crelate
crelate.com
Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — это платформа для автоматизации набора персонала, которая оптимизирует процессы найма, включая оценку и планирование интервью с кандидатами.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale — платформа для автоматизации процесса подбора персонала и продаж, интегрирующаяся с различными системами и позволяющая вести многоканальную коммуникацию.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — облачная система управления HR, наймом и эффективностью, автоматизирующая процессы управления персоналом и упрощающая управление данными сотрудников.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent - платформа для подбора персонала, помогающая организациям привлекать, управлять и нанимать нужных сотрудников.
Longlist
longlist.io
Longlist - это CRM и ATS для рекрутинговых и кадровых агентств, помогающий управлять процессами подбора персонала.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для найма разнообразных команд, помогающая компаниям эффективно привлекать и нанимать таланты с разных backgrounds.
Phenom
phenom.com
Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.
Sense
sensehq.com
Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.
Fountain
fountain.com
Fountain - приложение для найма, которое упрощает процесс управления кандидатами и адаптации сотрудников в разных локациях от малого до крупного бизнеса.
Interseller
interseller.io
Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.
Criteria
criteriacorp.com
Приложение Criteria помогает организациям эффективно оценивать кандидатов при найме, снижая предвзятость и обеспечивая справедливость в процессе.
Top Echelon
topechelon.com
Приложение Top Echelon объединяет функции отслеживания кандидатов и управления клиентами для оптимизации процесса рекрутинга и найма.
WayUp
wayup.com
WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.
Covey
getcovey.com
Covey - платформа для подбора персонала с ИИ, который оценивает кандидатов по вашим критериям и автоматизирует процесс поиска и связи с ними.
Beamery
beamery.com
Beamery — платформа для управления талантами, оптимизирующая найм через анализ навыков и потенциала кандидатов с поддержкой AI.
The Muse
themuse.com
The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers - это веб-платформа для отбора персонала, автоматизирующая управление наймом, предоставляя инструменты для отслеживания заявителей и планирования интервью.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef - это приложение для отслеживания заявителей, оптимизирующее процессы найма и управления почасовой рабочей силой через мобильные инструменты.
Survale
survale.com
Отстаиваемая награда платформа обратной связи Suppally предоставляет работодателям «всегда на» решение для автоматического сбора, анализа и действия на опыте данных от кандидатов, рекрутеров, менеджеров по найму и сотрудников на каждом этапе процесса найма и на протяжении всего жизненного цикла талантов. Основной модуль кандидатов на премию кандидатов на премию HR Superale обеспечивает опыт кандидатов, управляемый данными, OboArdx обеспечивает опыт работы с данными, а также оптимизирует все программы, с которыми сталкиваются таланты. Автоматически собирает отзывы практически все внутренние программы, с которыми сталкиваются таланты. Прогнозирующая аналитика выживала приоритет проблемам и обеспечивает рекрутинг и лидерство талантов с беспрецедентным пониманием их набора и талантливых операций с предварительного выхода до выхода, что позволяет им оптимизировать и выравнивать своих людей и процессы вокруг общих метрик.
Bryq
bryq.com
Bryq — это платформа анализа талантов, которая помогает организациям быстро нанимать нужных людей и позволяет существующим талантам полностью реализовать свой потенциал. Используя новейшие разработки в области психологии ввода-вывода, Bryq предлагает платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет HR-специалистам и руководителям сокращать затраты на найм, повышать производительность сотрудников и эффективно управлять талантами. Bryq поддерживает внутреннюю мобильность, продвигает культуру обучения и развития, повышает мотивацию сотрудников, определяет области роста и прогнозирует лучших сотрудников — и все это с использованием данных, а не только интуиции. С Bryq вы также можете обеспечить соблюдение трудового законодательства и значительно снизить риск предвзятости при приеме на работу.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Программное обеспечение для отслеживания кандидатов в Интернете для беспрепятственного и совместного найма. Включает в себя один щелчок, публикуя работу в лучшие доски, настраиваемые рабочие процессы найма, отчеты о соответствии и многое другое. Наем - это система отслеживания заявителей (ATS) от Trakstar. Легко управлять резюме, привлечь кандидатов из различных источников, управлять веб -сайтом по карьере, сотрудничать с вашей командой по найму и создавать отчеты о ваших усилиях по набору персонала - все с одним решением. Наем помогает компаниям автоматизировать сквозное процесс найма, от публикации работы до выбора идеального кандидата. Управлять каждым резюме. Резюме протекают в прокат и разрабатываются в постоянно форматированные профили кандидатов. Сотрудничать с командой по найму. Менеджеры по найму и интервьюеры могут предоставить отзывы кандидатов и принять запросы на собеседование непосредственно по электронной почте и календарю. Измерьте свой успех найма: генерируйте отчеты в TrakStar Insights с сравнительным показателем, которые помогут вам определить узкие места в процессе набора и как вы складываете с аналогичными группами сверстников. Описание продукта Наем - это система отслеживания заявителей от Trakstar. Управляйте каждым шагом процесса найма от набора талантов до выбора правильного кандидата.
Team Engine
teamengine.io
Работодатели выбора используют командный двигатель для набора, удержания, привлечения и улучшения своей полевой рабочей силы. Team Engine - это HR Automation Suite, который помогает растущим компаниям переходить к лучшим талантам и внедрить передовые практики в области вовлечения сотрудников. Организации могут попрощаться с ручными, разрозненными, трудоемкими процессами и привет интуитивно понятному, настраиваемому программному обеспечению, которое автоматически выполняет критические, чувствительные ко времени компоненты исключительной стратегии талантов. В настоящее время используется сотнями растущих компаний, коммуникационная платформа Team Engine, перенапряженная коммуникационная платформа, обслуживает уникальные потребности организаций с распределенной рабочей силой в этой области. Это потому, что полевые работники ищут скорость и простоту, как в процессе найма, так и в своей повседневной работе. С помощью командного двигателя организации могут преодолеть проблемы взаимодействия, уникальные для своей отрасли, чтобы сначала нанимать лучших людей и нанимать лучших людей, а затем привести к удержанию и взаимодействию с постоянным общением и возможностями обратной связи. Командный двигатель поможет организациям: * Найдите и нанимайте великих людей: автоматизируйте избыточные задачи в процессе найма, чтобы они могли добавить ценность, где это важно. * Мотивируйте и удерживают качественных сотрудников: получите новые наймы в хорошем начале со структурированным один на один и возможность предоставить отзыв о опыте. * Выполнить и постоянно улучшать: построить связанность всей компании, чтобы выполнить работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Взгляд на то, как помогает командный двигатель: * Текстовые сообщения с сотрудниками без стола и соискателями. * Автоматизированный обмен сообщениями для чувствительных ко времени связи (например, напоминания об интервью и сроки открытой регистрации) * Встроенная реклама набора персонала на Craigslist, Facebook и Instagram * Переведенные коммуникации для носителей испанского языка * Централизованный центр для организации всей рекрутинговой деятельности и деталей заявителя * Диверсификация поиска кандидатов для большего охвата
TalentLyft
talentlyft.com
Программное обеспечение для подбора персонала, которое объединяет систему отслеживания кандидатов, маркетинговое решение для подбора персонала, поиск и подбор персонала и CRM-решение на одной платформе.
LiveHire
livehire.com
Программное обеспечение для подбора персонала LiveHires предоставляет кандидатам и рекрутерам первоклассный опыт, который интуитивно понятен и прост в использовании, позволяя вашей организации: - Создать более продуктивную и высокофункциональную команду по подбору персонала - Защитить репутацию своего бренда за счет снижения числа отказов от кандидатов - Достичь целевых показателей по найму, одновременно сокращение расходов - Нанимайте людей, которые заинтересованы и вовлечены в ваш бренд - Создайте искренние и аутентичные отношения с кандидатами - Создайте более разнообразную рабочую силу
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - платформа для автоматизации найма, соединяющая работодателей и кандидатов для упрощения процесса подбора в Gen Z.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.
Chattr
chattr.ai
Программное обеспечение для автоматизации управления персоналом, которое делает почасовой найм сотрудников самой простой частью вашего дня.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексная платформа, предназначенная для расширения возможностей менеджеров по найму. Легко оптимизируйте процесс найма: от взаимодействия с кандидатами до оценки и отслеживания заявок. Беспрепятственно общайтесь, планируйте мероприятия, проводите удаленные интервью и защищайте данные. Испытайте оптимизированный рабочий процесс с Tacitbase. Ключевые особенности: Совместная работа: Обеспечьте беспрепятственное сотрудничество с помощью гибких планов подписки Tacitbase. Легко сотрудничайте с членами команды в базе данных кандидатов, проверке кандидатов и отслеживании заявок. Назначайте задачи, отслеживайте прогресс и поддерживайте общение в режиме реального времени, независимо от местоположения. Наслаждайтесь детальным управлением разрешениями для контролируемого доступа. База данных кандидатов: Легко создавайте, управляйте и сохраняйте кандидатов из различных источников. Будь то социальные сети, электронная почта или существующие базы данных, Tacitbase обеспечивает беспроблемную организацию кандидатов. Настройте свою базу данных кандидатов с помощью персонализированных столбцов и ищите потенциальных кандидатов по конкретным критериям, таким как образование, опыт, навыки и местоположение. Отслеживайте всю деятельность кандидатов, включая отзывы, заявки и общение, в одном централизованном месте. Отзыв кандидата: Упростите и ускорьте процесс оценки за счет совместного и конструктивного рассмотрения кандидатов. Получите комплексное представление о квалификации и пригодности каждого кандидата для работы, что позволит быстрее принимать решения и повышать качество найма. Делайте осознанный выбор и создайте сильную команду. ТацитПочта: Эффективно общайтесь с кандидатами через выделенный адрес электронной почты, объединяя все электронные письма, связанные с кандидатами, в одном месте. Используйте настраиваемые шаблоны электронной почты и автоматизированную связь, чтобы сэкономить время, улучшить взаимоотношения с кандидатами и обеспечить персонализированный подход на протяжении всего процесса найма. Оставайтесь на связи без особых усилий. Отслеживание приложений: Беспрепятственно отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма с помощью нашей интуитивно понятной системы отслеживания приложений (ATS) на основе канбана. Настраивайте процесс найма, сотрудничайте с членами команды и общайтесь с кандидатами непосредственно внутри системы. Оптимизируйте процесс подбора персонала с помощью ярлыков и фильтров, гарантируя эффективное управление кандидатами и бесперебойный рабочий процесс. Планирование мероприятий: Упростите графики собеседований и оценок с помощью нашей удобной функции планирования мероприятий. Создавайте мероприятия, указывайте детали и отправляйте приглашения кандидатам напрямую через Tacitbase. Управляйте всеми запланированными событиями в календаре и отправляйте напоминания кандидатам, обеспечивая беспрепятственный процесс набора персонала и избегая конфликтов в расписании. Интеграция конференций: Проводите безопасные дистанционные собеседования и оценки с помощью возможностей интеграции Tacitbase с популярными платформами для конференций, такими как Zoom и Google Meet. Планируйте и приглашайте кандидатов на виртуальные собеседования, записывайте сеансы для дальнейшего использования и оптимизируйте свою деятельность по удаленному набору персонала. Преодолевайте расстояния без особых усилий. Расширенный поиск: Используйте возможности наших расширенных поисковых фильтров для выявления кандидатов на основе определенных критериев, таких как навыки, опыт, образование и т. д. Уточняйте результаты поиска с помощью ряда параметров поиска и фильтров, экономя время и гарантируя выбор наиболее подходящих кандидатов для каждой вакансии. Эффективно находите идеальное сочетание. Безопасность данных: В Tacitbase безопасность данных является нашим главным приоритетом. Мы применяем надежные меры безопасности для защиты конфиденциальной информации кандидатов, включая безопасность на уровне строк и регулярное резервное копирование данных. Наша платформа соответствует правилам защиты данных, а интеграция со сторонними сервисами соответствует строгим стандартам безопасности. Доверьте нам свои данные. Повысьте свой успех в подборе персонала с помощью Tacitbase. Раскройте возможности оптимизированных рабочих процессов, расширенных функций и аналитики на основе данных. Получите максимальное преимущество при найме сотрудников и совершите революцию в своей сфере подбора персонала с помощью Tacitbase!
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — это помощник по подбору персонала на базе искусственного интеллекта, который значительно сокращает время (и стоимость) найма за счет автоматического привлечения, проверки и планирования собеседований с лучшими кандидатами за считанные минуты.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — это рекрутинговая платформа, которая меняет подход к тому, как ведущие работодатели набирают молодых людей. Платформа Rakuna включает в себя Rakuna Recruit, самое простое мобильное приложение для набора персонала на офлайн-мероприятия, и Rakuna Recruit Dashboard, панель управления событиями и управления взаимоотношениями с кандидатами для набора персонала на кампусе/мероприятиях. Мы продолжаем расширять наши наборы продуктов, включив в них инструменты для подбора персонала, которые помогают оптимизировать операции по подбору персонала и усиливать маркетинговые усилия компаний по подбору персонала, такие как планирование собеседований, рекрутинг по SMS, CRM для подбора персонала и т. д. Мы — то, как компании нанимают миллениалов: https://www.rakuna .co/
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
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