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Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами
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Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами, также называемое программным обеспечением для работы с кандидатами, помогает специалистам по персоналу, рекрутерам и менеджерам по найму повышать вовлеченность кандидатов на протяжении всего процесса найма. Эти инструменты позволяют кандидатам персонализировать опыт, тем самым повышая их вовлеченность и удовлетворенность. Рекрутеры и HR-команды используют решения по взаимоотношениям с кандидатами для создания активного резерва талантов, облегчая поиск квалифицированных кандидатов на доступные должности. Важно отличать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами от программного обеспечения CRM, несмотря на то, что они предлагают схожие функциональные возможности. Управление взаимоотношениями с кандидатами уделяет особое внимание улучшению пути и опыта кандидата. Обычно это программное обеспечение интегрируется в платформы рекрутингового маркетинга и часто легко взаимодействует с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для досок объявлений.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs - это платформа для эффективной SMS-коммуникации, позволяющая пользователям управлять контактами и проводить целевые кампании.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy — это платформа для SMS и email-коммуникаций, использующая AI для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения продуктивности бизнеса.

Workable

Workable

workable.com

Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople - инструмент для автоматизации проверки кандидатов и оценки их квалификаций, упрощая процесс найма и увеличивая его эффективность.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Эшби - система отслеживания заявителей для оптимизации процесса найма с аналитикой, настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией с HR-инструментами.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.

Gem

Gem

gem.com

Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort — платформа для карьерного роста, объединяющая более 3 млн профессионалов и 20 тыс. рекрутеров для поиска возможностей и обмена опытом.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire — это платформа для автоматизации набора персонала, которая оптимизирует процессы найма, включая оценку и планирование интервью с кандидатами.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

SourceWhale

SourceWhale

sourcewhale.com

SourceWhale — платформа для автоматизации процесса подбора персонала и продаж, интегрирующаяся с различными системами и позволяющая вести многоканальную коммуникацию.

HRLocker

HRLocker

hrlocker.com

HRLocker — облачная система управления HR, наймом и эффективностью, автоматизирующая процессы управления персоналом и упрощающая управление данными сотрудников.

Scout Talent

Scout Talent

applynow.net.au

Scout Talent - платформа для подбора персонала, помогающая организациям привлекать, управлять и нанимать нужных сотрудников.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist - это CRM и ATS для рекрутинговых и кадровых агентств, помогающий управлять процессами подбора персонала.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped — платформа для найма разнообразных команд, помогающая компаниям эффективно привлекать и нанимать таланты с разных backgrounds.

Phenom

Phenom

phenom.com

Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.

Fountain

Fountain

fountain.com

Fountain - приложение для найма, которое упрощает процесс управления кандидатами и адаптации сотрудников в разных локациях от малого до крупного бизнеса.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.

Criteria

Criteria

criteriacorp.com

Приложение Criteria помогает организациям эффективно оценивать кандидатов при найме, снижая предвзятость и обеспечивая справедливость в процессе.

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

Приложение Top Echelon объединяет функции отслеживания кандидатов и управления клиентами для оптимизации процесса рекрутинга и найма.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.

Covey

Covey

getcovey.com

Covey - платформа для подбора персонала с ИИ, который оценивает кандидатов по вашим критериям и автоматизирует процесс поиска и связи с ними.

Beamery

Beamery

beamery.com

Beamery — платформа для управления талантами, оптимизирующая найм через анализ навыков и потенциала кандидатов с поддержкой AI.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.

QJumpers

QJumpers

qjumpers.com

QJumpers - это веб-платформа для отбора персонала, автоматизирующая управление наймом, предоставляя инструменты для отслеживания заявителей и планирования интервью.

talentReef

talentReef

jobappnetwork.com

TalentReef - это приложение для отслеживания заявителей, оптимизирующее процессы найма и управления почасовой рабочей силой через мобильные инструменты.

Survale

Survale

survale.com

Отстаиваемая награда платформа обратной связи Suppally предоставляет работодателям «всегда на» решение для автоматического сбора, анализа и действия на опыте данных от кандидатов, рекрутеров, менеджеров по найму и сотрудников на каждом этапе процесса найма и на протяжении всего жизненного цикла талантов. Основной модуль кандидатов на премию кандидатов на премию HR Superale обеспечивает опыт кандидатов, управляемый данными, OboArdx обеспечивает опыт работы с данными, а также оптимизирует все программы, с которыми сталкиваются таланты. Автоматически собирает отзывы практически все внутренние программы, с которыми сталкиваются таланты. Прогнозирующая аналитика выживала приоритет проблемам и обеспечивает рекрутинг и лидерство талантов с беспрецедентным пониманием их набора и талантливых операций с предварительного выхода до выхода, что позволяет им оптимизировать и выравнивать своих людей и процессы вокруг общих метрик.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq — это платформа анализа талантов, которая помогает организациям быстро нанимать нужных людей и позволяет существующим талантам полностью реализовать свой потенциал. Используя новейшие разработки в области психологии ввода-вывода, Bryq предлагает платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет HR-специалистам и руководителям сокращать затраты на найм, повышать производительность сотрудников и эффективно управлять талантами. Bryq поддерживает внутреннюю мобильность, продвигает культуру обучения и развития, повышает мотивацию сотрудников, определяет области роста и прогнозирует лучших сотрудников — и все это с использованием данных, а не только интуиции. С Bryq вы также можете обеспечить соблюдение трудового законодательства и значительно снизить риск предвзятости при приеме на работу.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Программное обеспечение для отслеживания кандидатов в Интернете для беспрепятственного и совместного найма. Включает в себя один щелчок, публикуя работу в лучшие доски, настраиваемые рабочие процессы найма, отчеты о соответствии и многое другое. Наем - это система отслеживания заявителей (ATS) от Trakstar. Легко управлять резюме, привлечь кандидатов из различных источников, управлять веб -сайтом по карьере, сотрудничать с вашей командой по найму и создавать отчеты о ваших усилиях по набору персонала - все с одним решением. Наем помогает компаниям автоматизировать сквозное процесс найма, от публикации работы до выбора идеального кандидата. Управлять каждым резюме. Резюме протекают в прокат и разрабатываются в постоянно форматированные профили кандидатов. Сотрудничать с командой по найму. Менеджеры по найму и интервьюеры могут предоставить отзывы кандидатов и принять запросы на собеседование непосредственно по электронной почте и календарю. Измерьте свой успех найма: генерируйте отчеты в TrakStar Insights с сравнительным показателем, которые помогут вам определить узкие места в процессе набора и как вы складываете с аналогичными группами сверстников. Описание продукта Наем - это система отслеживания заявителей от Trakstar. Управляйте каждым шагом процесса найма от набора талантов до выбора правильного кандидата.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Работодатели выбора используют командный двигатель для набора, удержания, привлечения и улучшения своей полевой рабочей силы. Team Engine - это HR Automation Suite, который помогает растущим компаниям переходить к лучшим талантам и внедрить передовые практики в области вовлечения сотрудников. Организации могут попрощаться с ручными, разрозненными, трудоемкими процессами и привет интуитивно понятному, настраиваемому программному обеспечению, которое автоматически выполняет критические, чувствительные ко времени компоненты исключительной стратегии талантов. В настоящее время используется сотнями растущих компаний, коммуникационная платформа Team Engine, перенапряженная коммуникационная платформа, обслуживает уникальные потребности организаций с распределенной рабочей силой в этой области. Это потому, что полевые работники ищут скорость и простоту, как в процессе найма, так и в своей повседневной работе. С помощью командного двигателя организации могут преодолеть проблемы взаимодействия, уникальные для своей отрасли, чтобы сначала нанимать лучших людей и нанимать лучших людей, а затем привести к удержанию и взаимодействию с постоянным общением и возможностями обратной связи. Командный двигатель поможет организациям: * Найдите и нанимайте великих людей: автоматизируйте избыточные задачи в процессе найма, чтобы они могли добавить ценность, где это важно. * Мотивируйте и удерживают качественных сотрудников: получите новые наймы в хорошем начале со структурированным один на один и возможность предоставить отзыв о опыте. * Выполнить и постоянно улучшать: построить связанность всей компании, чтобы выполнить работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Взгляд на то, как помогает командный двигатель: * Текстовые сообщения с сотрудниками без стола и соискателями. * Автоматизированный обмен сообщениями для чувствительных ко времени связи (например, напоминания об интервью и сроки открытой регистрации) * Встроенная реклама набора персонала на Craigslist, Facebook и Instagram * Переведенные коммуникации для носителей испанского языка * Централизованный центр для организации всей рекрутинговой деятельности и деталей заявителя * Диверсификация поиска кандидатов для большего охвата

TalentLyft

TalentLyft

talentlyft.com

Программное обеспечение для подбора персонала, которое объединяет систему отслеживания кандидатов, маркетинговое решение для подбора персонала, поиск и подбор персонала и CRM-решение на одной платформе.

LiveHire

LiveHire

livehire.com

Программное обеспечение для подбора персонала LiveHires предоставляет кандидатам и рекрутерам первоклассный опыт, который интуитивно понятен и прост в использовании, позволяя вашей организации: - Создать более продуктивную и высокофункциональную команду по подбору персонала - Защитить репутацию своего бренда за счет снижения числа отказов от кандидатов - Достичь целевых показателей по найму, одновременно сокращение расходов - Нанимайте людей, которые заинтересованы и вовлечены в ваш бренд - Создайте искренние и аутентичные отношения с кандидатами - Создайте более разнообразную рабочую силу

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch - платформа для автоматизации найма, соединяющая работодателей и кандидатов для упрощения процесса подбора в Gen Z.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.

Chattr

Chattr

chattr.ai

Программное обеспечение для автоматизации управления персоналом, которое делает почасовой найм сотрудников самой простой частью вашего дня.

Tacitbase

Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase — комплексная платформа, предназначенная для расширения возможностей менеджеров по найму. Легко оптимизируйте процесс найма: от взаимодействия с кандидатами до оценки и отслеживания заявок. Беспрепятственно общайтесь, планируйте мероприятия, проводите удаленные интервью и защищайте данные. Испытайте оптимизированный рабочий процесс с Tacitbase. Ключевые особенности: Совместная работа: Обеспечьте беспрепятственное сотрудничество с помощью гибких планов подписки Tacitbase. Легко сотрудничайте с членами команды в базе данных кандидатов, проверке кандидатов и отслеживании заявок. Назначайте задачи, отслеживайте прогресс и поддерживайте общение в режиме реального времени, независимо от местоположения. Наслаждайтесь детальным управлением разрешениями для контролируемого доступа. База данных кандидатов: Легко создавайте, управляйте и сохраняйте кандидатов из различных источников. Будь то социальные сети, электронная почта или существующие базы данных, Tacitbase обеспечивает беспроблемную организацию кандидатов. Настройте свою базу данных кандидатов с помощью персонализированных столбцов и ищите потенциальных кандидатов по конкретным критериям, таким как образование, опыт, навыки и местоположение. Отслеживайте всю деятельность кандидатов, включая отзывы, заявки и общение, в одном централизованном месте. Отзыв кандидата: Упростите и ускорьте процесс оценки за счет совместного и конструктивного рассмотрения кандидатов. Получите комплексное представление о квалификации и пригодности каждого кандидата для работы, что позволит быстрее принимать решения и повышать качество найма. Делайте осознанный выбор и создайте сильную команду. ТацитПочта: Эффективно общайтесь с кандидатами через выделенный адрес электронной почты, объединяя все электронные письма, связанные с кандидатами, в одном месте. Используйте настраиваемые шаблоны электронной почты и автоматизированную связь, чтобы сэкономить время, улучшить взаимоотношения с кандидатами и обеспечить персонализированный подход на протяжении всего процесса найма. Оставайтесь на связи без особых усилий. Отслеживание приложений: Беспрепятственно отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма с помощью нашей интуитивно понятной системы отслеживания приложений (ATS) на основе канбана. Настраивайте процесс найма, сотрудничайте с членами команды и общайтесь с кандидатами непосредственно внутри системы. Оптимизируйте процесс подбора персонала с помощью ярлыков и фильтров, гарантируя эффективное управление кандидатами и бесперебойный рабочий процесс. Планирование мероприятий: Упростите графики собеседований и оценок с помощью нашей удобной функции планирования мероприятий. Создавайте мероприятия, указывайте детали и отправляйте приглашения кандидатам напрямую через Tacitbase. Управляйте всеми запланированными событиями в календаре и отправляйте напоминания кандидатам, обеспечивая беспрепятственный процесс набора персонала и избегая конфликтов в расписании. Интеграция конференций: Проводите безопасные дистанционные собеседования и оценки с помощью возможностей интеграции Tacitbase с популярными платформами для конференций, такими как Zoom и Google Meet. Планируйте и приглашайте кандидатов на виртуальные собеседования, записывайте сеансы для дальнейшего использования и оптимизируйте свою деятельность по удаленному набору персонала. Преодолевайте расстояния без особых усилий. Расширенный поиск: Используйте возможности наших расширенных поисковых фильтров для выявления кандидатов на основе определенных критериев, таких как навыки, опыт, образование и т. д. Уточняйте результаты поиска с помощью ряда параметров поиска и фильтров, экономя время и гарантируя выбор наиболее подходящих кандидатов для каждой вакансии. Эффективно находите идеальное сочетание. Безопасность данных: В Tacitbase безопасность данных является нашим главным приоритетом. Мы применяем надежные меры безопасности для защиты конфиденциальной информации кандидатов, включая безопасность на уровне строк и регулярное резервное копирование данных. Наша платформа соответствует правилам защиты данных, а интеграция со сторонними сервисами соответствует строгим стандартам безопасности. Доверьте нам свои данные. Повысьте свой успех в подборе персонала с помощью Tacitbase. Раскройте возможности оптимизированных рабочих процессов, расширенных функций и аналитики на основе данных. Получите максимальное преимущество при найме сотрудников и совершите революцию в своей сфере подбора персонала с помощью Tacitbase!

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

Hellohire — это помощник по подбору персонала на базе искусственного интеллекта, который значительно сокращает время (и стоимость) найма за счет автоматического привлечения, проверки и планирования собеседований с лучшими кандидатами за считанные минуты.

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna — это рекрутинговая платформа, которая меняет подход к тому, как ведущие работодатели набирают молодых людей. Платформа Rakuna включает в себя Rakuna Recruit, самое простое мобильное приложение для набора персонала на офлайн-мероприятия, и Rakuna Recruit Dashboard, панель управления событиями и управления взаимоотношениями с кандидатами для набора персонала на кампусе/мероприятиях. Мы продолжаем расширять наши наборы продуктов, включив в них инструменты для подбора персонала, которые помогают оптимизировать операции по подбору персонала и усиливать маркетинговые усилия компаний по подбору персонала, такие как планирование собеседований, рекрутинг по SMS, CRM для подбора персонала и т. д. Мы — то, как компании нанимают миллениалов: https://www.rakuna .co/

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.

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