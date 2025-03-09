Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами, также называемое программным обеспечением для работы с кандидатами, помогает специалистам по персоналу, рекрутерам и менеджерам по найму повышать вовлеченность кандидатов на протяжении всего процесса найма. Эти инструменты позволяют кандидатам персонализировать опыт, тем самым повышая их вовлеченность и удовлетворенность. Рекрутеры и HR-команды используют решения по взаимоотношениям с кандидатами для создания активного резерва талантов, облегчая поиск квалифицированных кандидатов на доступные должности. Важно отличать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами от программного обеспечения CRM, несмотря на то, что они предлагают схожие функциональные возможности. Управление взаимоотношениями с кандидатами уделяет особое внимание улучшению пути и опыта кандидата. Обычно это программное обеспечение интегрируется в платформы рекрутингового маркетинга и часто легко взаимодействует с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для досок объявлений.
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WayUp
wayup.com
Лидер отрасли по поиску и принятию на работу квалифицированных и разнообразных кандидатов. Ищите возможности работы и стажировок, получайте советы по карьере и общайтесь напрямую с ведущими работодателями.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — это платформа для автоматизации набора персонала, которая оптимизирует процессы найма, включая оценку и планирование интервью с кандидатами.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
Workable
workable.com
Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.
Workstream
workstream.us
WorkStream является ведущей платформой HR, заработной платы и найма для почасовой рабочей силы. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды.
The Muse
themuse.com
Muse помогает компаниям нанимать разнообразные подходящие таланты, рассказывая историю своего бренда работодателя с помощью убедительного контента и кампаний по усилению бренда, что приводит к снижению затрат на найм, сокращению времени заполнения и повышению показателей удержания по сравнению с традиционными досками объявлений. Платформа поиска и привлечения талантов Muse предлагает комплексное решение для подбора персонала, которое сочетает в себе масштабируемые инструменты усиления бренда, аутентичный контент для рассказывания историй о бренде и целевой доступ к нашему курируемому и разнообразному сообществу, состоящему из 5 миллионов интеллектуальных работников.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - платформа для автоматизации найма, соединяющая работодателей и кандидатов для упрощения процесса подбора в Gen Z.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа карьерного роста для современных специалистов. Он объединяет более 3 миллионов профессионалов премиум-класса и передовой искусственный интеллект, которые помогают 20 тысячам рекрутеров нанимать или направлять нужных специалистов, находить возможности карьерного роста и делиться знаниями без обычных хлопот.
Beamery
beamery.com
Платформа управления жизненным циклом талантов Beamery — это комплексное решение, которое объединяет данные, искусственный интеллект и интеллект, благодаря чему предприятия, ориентированные на таланты, могут стимулировать стратегическую трансформацию талантов, предоставлять больше человеческого опыта для всех талантов и раскрывать навыки и потенциал своей глобальной рабочей силы. .
Interseller
interseller.io
Interseller — это SaaS-компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, работающая в сфере рекрутинговых технологий, недавно приобретенная Greenhouse Software в октябре 2021 года. С 2016 года мы помогаем рекрутинговым агентствам по всему миру создавать более предсказуемый поток клиентов и кандидатов. Наша платформа помогает сократить время, необходимое для взаимодействия с потенциальными клиентами и кандидатами. Interseller может найти и связаться с любым личным или рабочим адресом электронной почты с помощью автоматизированных и персонализированных последовательностей электронных писем, сохраняя при этом актуальность более чем 30 CRM и ATS.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Программное обеспечение для отслеживания кандидатов в Интернете для беспрепятственного и совместного найма. Включает в себя один щелчок, публикуя работу в лучшие доски, настраиваемые рабочие процессы найма, отчеты о соответствии и многое другое. Наем - это система отслеживания заявителей (ATS) от Trakstar. Легко управлять резюме, привлечь кандидатов из различных источников, управлять веб -сайтом по карьере, сотрудничать с вашей командой по найму и создавать отчеты о ваших усилиях по набору персонала - все с одним решением. Наем помогает компаниям автоматизировать сквозное процесс найма, от публикации работы до выбора идеального кандидата. Управлять каждым резюме. Резюме протекают в прокат и разрабатываются в постоянно форматированные профили кандидатов. Сотрудничать с командой по найму. Менеджеры по найму и интервьюеры могут предоставить отзывы кандидатов и принять запросы на собеседование непосредственно по электронной почте и календарю. Измерьте свой успех найма: генерируйте отчеты в TrakStar Insights с сравнительным показателем, которые помогут вам определить узкие места в процессе набора и как вы складываете с аналогичными группами сверстников. Описание продукта Наем - это система отслеживания заявителей от Trakstar. Управляйте каждым шагом процесса найма от набора талантов до выбора правильного кандидата.
Covey
getcovey.com
Рекрутинговая платформа с самым интеллектуальным инструментом искусственного интеллекта, который может оценивать таланты так же, как вы. Описывая своими словами, как вы оцениваете профиль кандидата, а также любые компромиссы, на которые вы пойдете, Scout создаст бота для реализации вашей стратегии. Входящий отбор кандидатов: можно просмотреть тысячи профилей и выявить 5% лучших кандидатов в течение часа. Исходящий поиск кандидатов — Scout будет искать среди миллионов кандидатов, оценивать их (так же, как вы) и обращаться к ним с помощью персонализированных капельных кампаний, легко интегрируясь с вашим почтовым ящиком и другими существующими системами подбора персонала. Как менеджер по найму или рекрутер, вы имеете полный контроль над своей стратегией отбора и поиска кандидатов, а Covey Scout — ваш верный помощник. Вы сами решаете, как должен выглядеть отличный профиль, а все остальное позвольте Scout сделать! Covey также предлагает набор инструментов для ставок за столом, которые помогут вам повысить продуктивность подбора персонала и одновременно сократить расходы. Covey CRM: Платформа управления взаимоотношениями с кандидатами Covey, инструмент автоматизации поиска электронной почты и информационно-пропагандистской работы, пакет аналитики и реферальный портал — это лишь некоторые из функций, которые увеличат эффективность вашего поиска.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
TextUs
textus.com
TextUs - это платформа для эффективной SMS-коммуникации, позволяющая пользователям управлять контактами и проводить целевые кампании.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это платформа для SMS и email-коммуникаций, использующая AI для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения продуктивности бизнеса.
Top Echelon
topechelon.com
Программное обеспечение для подбора персонала Top Echelon объединило мощные функции отслеживания кандидатов (ATS) и взаимодействия с клиентами (CRM) в одном решении для подбора персонала, предназначенном для оптимизации процесса подбора персонала для команд по подбору и найму, начиная с 67,15 долларов США за пользователя в месяц. Top Echelon автоматизирует многие функции отслеживания кандидатов, такие как анализ резюме, анализ электронной почты, массовая загрузка резюме, настраиваемые поля, настраиваемые рабочие процессы, таблицы импорта/экспорта, проверка дубликатов, объединение записей, тегирование, полнотекстовый поиск, радиусный поиск и дополнительный Портал кандидатов. Чтобы помочь управлять процессом найма, Top Echelon имеет функции CRM для общения с кандидатами на протяжении всего жизненного цикла найма с настраиваемыми этапами конвейера, интеграцией электронной почты, интеграцией календаря, настраиваемыми горячими списками, планировщиком действий, шаблонами электронной почты, настраиваемыми действиями, отчетами, системой уведомлений и многим другим. Все это включает в себя адаптацию, обучение и поддержку без дополнительной оплаты.
Sense
sensehq.com
Sense — ведущая платформа для привлечения талантов на базе искусственного интеллекта — по-новому определяет процесс подбора персонала, органично сочетая персонализированный, омниканальный опыт кандидатов с повышенной эффективностью рекрутеров. Sense, которому доверяют более 1000 организаций, предлагает полный набор функций, включая автоматизацию рекрутинга, CRM для подбора персонала, кампании, подсчет и подбор кандидатов, чат-бот с искусственным интеллектом, обмен текстовыми сообщениями, планирование собеседований и рекомендации. Оптимизируйте каждый этап процесса привлечения талантов с помощью Sense, в котором передовые технологии сочетаются с интуитивно понятным функционалом.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — это помощник по подбору персонала на базе искусственного интеллекта, который значительно сокращает время (и стоимость) найма за счет автоматического привлечения, проверки и планирования собеседований с лучшими кандидатами за считанные минуты.
Phenom
phenom.com
Платформа Phenom Intelligent Talent Experience, основанная на искусственном интеллекте, представляет собой единое решение, которое помогает кандидатам быстрее находить и выбирать вас, сотрудники развивают свои навыки и развиваются, рекрутеры становятся невероятно продуктивными, а менеджеры создают более сильные команды.
Untapped
untapped.io
Untapped — это универсальная платформа для подбора персонала, которая помогает предприятиям эффективно нанимать разнообразные команды. Талант повсюду; возможности нет. Мы здесь, чтобы изменить это, причем быстро. Неиспользованный — это то место, где компании избавляются от догадок при найме различных команд. Именно здесь они преобразуют свой творческий потенциал, инновации и рост. И где они превращают цели в действия, чтобы добиться изменений, которых требует общество. Почему? Потому что разнообразие не может и не будет ждать. Будущее похоже на вас.
Longlist
longlist.io
Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — облачная система управления HR, наймом и эффективностью, автоматизирующая процессы управления персоналом и упрощающая управление данными сотрудников.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексная платформа, предназначенная для расширения возможностей менеджеров по найму. Легко оптимизируйте процесс найма: от взаимодействия с кандидатами до оценки и отслеживания заявок. Беспрепятственно общайтесь, планируйте мероприятия, проводите удаленные интервью и защищайте данные. Испытайте оптимизированный рабочий процесс с Tacitbase. Ключевые особенности: Совместная работа: Обеспечьте беспрепятственное сотрудничество с помощью гибких планов подписки Tacitbase. Легко сотрудничайте с членами команды в базе данных кандидатов, проверке кандидатов и отслеживании заявок. Назначайте задачи, отслеживайте прогресс и поддерживайте общение в режиме реального времени, независимо от местоположения. Наслаждайтесь детальным управлением разрешениями для контролируемого доступа. База данных кандидатов: Легко создавайте, управляйте и сохраняйте кандидатов из различных источников. Будь то социальные сети, электронная почта или существующие базы данных, Tacitbase обеспечивает беспроблемную организацию кандидатов. Настройте свою базу данных кандидатов с помощью персонализированных столбцов и ищите потенциальных кандидатов по конкретным критериям, таким как образование, опыт, навыки и местоположение. Отслеживайте всю деятельность кандидатов, включая отзывы, заявки и общение, в одном централизованном месте. Отзыв кандидата: Упростите и ускорьте процесс оценки за счет совместного и конструктивного рассмотрения кандидатов. Получите комплексное представление о квалификации и пригодности каждого кандидата для работы, что позволит быстрее принимать решения и повышать качество найма. Делайте осознанный выбор и создайте сильную команду. ТацитПочта: Эффективно общайтесь с кандидатами через выделенный адрес электронной почты, объединяя все электронные письма, связанные с кандидатами, в одном месте. Используйте настраиваемые шаблоны электронной почты и автоматизированную связь, чтобы сэкономить время, улучшить взаимоотношения с кандидатами и обеспечить персонализированный подход на протяжении всего процесса найма. Оставайтесь на связи без особых усилий. Отслеживание приложений: Беспрепятственно отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма с помощью нашей интуитивно понятной системы отслеживания приложений (ATS) на основе канбана. Настраивайте процесс найма, сотрудничайте с членами команды и общайтесь с кандидатами непосредственно внутри системы. Оптимизируйте процесс подбора персонала с помощью ярлыков и фильтров, гарантируя эффективное управление кандидатами и бесперебойный рабочий процесс. Планирование мероприятий: Упростите графики собеседований и оценок с помощью нашей удобной функции планирования мероприятий. Создавайте мероприятия, указывайте детали и отправляйте приглашения кандидатам напрямую через Tacitbase. Управляйте всеми запланированными событиями в календаре и отправляйте напоминания кандидатам, обеспечивая беспрепятственный процесс набора персонала и избегая конфликтов в расписании. Интеграция конференций: Проводите безопасные дистанционные собеседования и оценки с помощью возможностей интеграции Tacitbase с популярными платформами для конференций, такими как Zoom и Google Meet. Планируйте и приглашайте кандидатов на виртуальные собеседования, записывайте сеансы для дальнейшего использования и оптимизируйте свою деятельность по удаленному набору персонала. Преодолевайте расстояния без особых усилий. Расширенный поиск: Используйте возможности наших расширенных поисковых фильтров для выявления кандидатов на основе определенных критериев, таких как навыки, опыт, образование и т. д. Уточняйте результаты поиска с помощью ряда параметров поиска и фильтров, экономя время и гарантируя выбор наиболее подходящих кандидатов для каждой вакансии. Эффективно находите идеальное сочетание. Безопасность данных: В Tacitbase безопасность данных является нашим главным приоритетом. Мы применяем надежные меры безопасности для защиты конфиденциальной информации кандидатов, включая безопасность на уровне строк и регулярное резервное копирование данных. Наша платформа соответствует правилам защиты данных, а интеграция со сторонними сервисами соответствует строгим стандартам безопасности. Доверьте нам свои данные. Повысьте свой успех в подборе персонала с помощью Tacitbase. Раскройте возможности оптимизированных рабочих процессов, расширенных функций и аналитики на основе данных. Получите максимальное преимущество при найме сотрудников и совершите революцию в своей сфере подбора персонала с помощью Tacitbase!
Bryq
bryq.com
Bryq — это платформа анализа талантов, которая помогает организациям быстро нанимать нужных людей и позволяет существующим талантам полностью реализовать свой потенциал. Используя новейшие разработки в области психологии ввода-вывода, Bryq предлагает платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет HR-специалистам и руководителям сокращать затраты на найм, повышать производительность сотрудников и эффективно управлять талантами. Bryq поддерживает внутреннюю мобильность, продвигает культуру обучения и развития, повышает мотивацию сотрудников, определяет области роста и прогнозирует лучших сотрудников — и все это с использованием данных, а не только интуиции. С Bryq вы также можете обеспечить соблюдение трудового законодательства и значительно снизить риск предвзятости при приеме на работу.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale — платформа для автоматизации процесса подбора персонала и продаж, интегрирующаяся с различными системами и позволяющая вести многоканальную коммуникацию.
Chattr
chattr.ai
Программное обеспечение для автоматизации управления персоналом, которое делает почасовой найм сотрудников самой простой частью вашего дня.
Survale
survale.com
Отстаиваемая награда платформа обратной связи Suppally предоставляет работодателям «всегда на» решение для автоматического сбора, анализа и действия на опыте данных от кандидатов, рекрутеров, менеджеров по найму и сотрудников на каждом этапе процесса найма и на протяжении всего жизненного цикла талантов. Основной модуль кандидатов на премию кандидатов на премию HR Superale обеспечивает опыт кандидатов, управляемый данными, OboArdx обеспечивает опыт работы с данными, а также оптимизирует все программы, с которыми сталкиваются таланты. Автоматически собирает отзывы практически все внутренние программы, с которыми сталкиваются таланты. Прогнозирующая аналитика выживала приоритет проблемам и обеспечивает рекрутинг и лидерство талантов с беспрецедентным пониманием их набора и талантливых операций с предварительного выхода до выхода, что позволяет им оптимизировать и выравнивать своих людей и процессы вокруг общих метрик.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Ashby
ashbyhq.com
Эшби - система отслеживания заявителей для оптимизации процесса найма с аналитикой, настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией с HR-инструментами.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
Crelate
crelate.com
Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.
Criteria
criteriacorp.com
Принимайте лучшие решения о талантах. Ваша цель — собрать лучшую команду. Наша цель — помочь вам добиться этого с помощью многомерных оценок, подкрепленных наукой и проводимых через нашу надежную и удобную платформу.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Fountain
fountain.com
Fountain объединяет подбор персонала в одном месте, поэтому вы можете быстрее нанимать лучших людей, независимо от того, являетесь ли вы крупным предприятием, франшизой или малым бизнесом. Отслеживайте, управляйте и внедряйте данные в любом месте. Независимо от того, есть ли у вас одно или 1000 мест, мы делаем все просто. Fountain доступен в Интернете и на мобильных устройствах, поэтому вы можете нанимать кандидатов, находясь ли вы за столом или в пути.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem в качестве универсальной платформы для подбора персонала или улучшите существующую ATS с помощью интегрированных продуктов для CRM, поиска, планирования, аналитики, сайтов вакансий, мероприятий и многого другого. Более 1000 компаний – от стартапов до лидеров отрасли, таких как Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash и Zillow – доверяют Gem быстрый и простой подбор персонала.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.
100Hires
100hires.com
100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - инструмент для автоматизации проверки кандидатов и оценки их квалификаций, упрощая процесс найма и увеличивая его эффективность.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
LiveHire
livehire.com
Программное обеспечение для подбора персонала LiveHires предоставляет кандидатам и рекрутерам первоклассный опыт, который интуитивно понятен и прост в использовании, позволяя вашей организации: - Создать более продуктивную и высокофункциональную команду по подбору персонала - Защитить репутацию своего бренда за счет снижения числа отказов от кандидатов - Достичь целевых показателей по найму, одновременно сокращение расходов - Нанимайте людей, которые заинтересованы и вовлечены в ваш бренд - Создайте искренние и аутентичные отношения с кандидатами - Создайте более разнообразную рабочую силу
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Pinpoint
pinpointhq.com
рабочие процессы, красивые отчеты и упрощенный процесс найма — не только для ваших кандидатов, но и для вашей собственной команды. Принимайте более эффективные решения о найме и быстрее с помощью Pinpoint.
QJumpers
qjumpers.com
Программное обеспечение QJumpers Applicant Tracking Software — это простая в использовании веб-платформа, облегчающая сотрудничество с менеджерами по найму для быстрого получения качественного персонала. Автоматизированные рабочие процессы значительно сокращают время администрирования благодаря инструментам ранжирования и автоматической сортировке с использованием новейших технологий. Повысьте качество своего опыта кандидатов и легко управляйте подбором персонала удаленно. Делегируйте принятие решений в соответствии с тем, как вы набираете сотрудников.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — это рекрутинговая платформа, которая меняет подход к тому, как ведущие работодатели набирают молодых людей. Платформа Rakuna включает в себя Rakuna Recruit, самое простое мобильное приложение для набора персонала на офлайн-мероприятия, и Rakuna Recruit Dashboard, панель управления событиями и управления взаимоотношениями с кандидатами для набора персонала на кампусе/мероприятиях. Мы продолжаем расширять наши наборы продуктов, включив в них инструменты для подбора персонала, которые помогают оптимизировать операции по подбору персонала и усиливать маркетинговые усилия компаний по подбору персонала, такие как планирование собеседований, рекрутинг по SMS, CRM для подбора персонала и т. д. Мы — то, как компании нанимают миллениалов: https://www.rakuna .co/
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent — это поставщик платформы для привлечения талантов, которая помогает людям развивать компании, карьеру и сообщества. Наша платформа предлагает ряд программных модулей и решений по привлечению талантов, которые помогают организациям привлекать, управлять и нанимать нужных людей. Наше лучшее программное обеспечение :Recruit — это надежная система управления кандидатами, которая позволяет организациям применять упреждающий подход к привлечению талантов и стимулировать стратегический рост. :Recruit сокращает двойную обработку, экономит ваше время и снижает риск человеческой ошибки на этом пути. Scout :Recruit позволяет вам: - Управлять жизненным циклом набора персонала - Создавать, управлять и публиковать фирменные веб-страницы по подбору персонала - Публиковать сообщения непосредственно на досках объявлений, чтобы гарантировать, что ваша должность будет видна нужным кандидатам - Легко проверять кандидатов для достижения наилучших результатов - Оценивать, ранжировать и комментировать Отслеживайте своих лучших кандидатов - Отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма - Интегрируйте свои любимые технологические решения по подбору персонала и управлению персоналом
TalentLyft
talentlyft.com
Программное обеспечение для подбора персонала, которое объединяет систему отслеживания кандидатов, маркетинговое решение для подбора персонала, поиск и подбор персонала и CRM-решение на одной платформе.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef — ведущий поставщик SaaS-решений для отслеживания кандидатов и управления талантами, специально созданных для децентрализованной почасовой рабочей силы. Наша платформа, ориентированная на мобильные устройства, оптимизирует процесс набора и удержания сотрудников, трансформируя способы отслеживания почасовых работников, начиная с подбора, найма, обучения и вовлечения. Многие из самых известных мировых брендов доверяют TalentReef, чтобы предоставить полезную информацию, необходимую для оптимизации и управления процессами управления талантами.
Team Engine
teamengine.io
Работодатели выбора используют командный двигатель для набора, удержания, привлечения и улучшения своей полевой рабочей силы. Team Engine - это HR Automation Suite, который помогает растущим компаниям переходить к лучшим талантам и внедрить передовые практики в области вовлечения сотрудников. Организации могут попрощаться с ручными, разрозненными, трудоемкими процессами и привет интуитивно понятному, настраиваемому программному обеспечению, которое автоматически выполняет критические, чувствительные ко времени компоненты исключительной стратегии талантов. В настоящее время используется сотнями растущих компаний, коммуникационная платформа Team Engine, перенапряженная коммуникационная платформа, обслуживает уникальные потребности организаций с распределенной рабочей силой в этой области. Это потому, что полевые работники ищут скорость и простоту, как в процессе найма, так и в своей повседневной работе. С помощью командного двигателя организации могут преодолеть проблемы взаимодействия, уникальные для своей отрасли, чтобы сначала нанимать лучших людей и нанимать лучших людей, а затем привести к удержанию и взаимодействию с постоянным общением и возможностями обратной связи. Командный двигатель поможет организациям: * Найдите и нанимайте великих людей: автоматизируйте избыточные задачи в процессе найма, чтобы они могли добавить ценность, где это важно. * Мотивируйте и удерживают качественных сотрудников: получите новые наймы в хорошем начале со структурированным один на один и возможность предоставить отзыв о опыте. * Выполнить и постоянно улучшать: построить связанность всей компании, чтобы выполнить работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Взгляд на то, как помогает командный двигатель: * Текстовые сообщения с сотрудниками без стола и соискателями. * Автоматизированный обмен сообщениями для чувствительных ко времени связи (например, напоминания об интервью и сроки открытой регистрации) * Встроенная реклама набора персонала на Craigslist, Facebook и Instagram * Переведенные коммуникации для носителей испанского языка * Централизованный центр для организации всей рекрутинговой деятельности и деталей заявителя * Диверсификация поиска кандидатов для большего охвата
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