Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами - Самые популярные приложения - Того

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.