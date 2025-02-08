Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами - Самые популярные приложения - Сьерра-Леоне

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализа опросов. С помощью CoreXM вы можете объединить разрозненные или переданные на аутсорсинг операции в целостную комплексную платформу для всей информации, которую вы хотите собрать и на основе которой действовать. Благодаря возможностям и решениям для каждого отдела CoreXM помогает вам охватить аудиторию, где бы она ни находилась, гарантируя, что вы получите ценную информацию быстрее, чем когда-либо прежде. Вы даже можете создавать свои собственные проекты или использовать проекты, разработанные экспертами Qualtrics — для анализа бренда, изучения клиентов, исследования продуктов или опыта сотрудников — чтобы вы могли предпринимать действия там, где это необходимо больше всего. С Qualtrics CoreXM вы даете каждому возможность собирать, анализировать и делиться полезной информацией, а также использовать ее для выявления или улучшения существующих продуктов, услуг и опыта. Пришло время повысить эффективность данных вашего опыта с помощью самого гибкого в мире решения для современных исследований и обратной связи. 1) Сосредоточьтесь на правильных результатах. Подкрепляйте каждое решение прогнозной информацией и рекомендациями на основе искусственного интеллекта, чтобы предпринимать правильные действия и улучшать качество обслуживания. Сюда входит текстовая аналитика на основе искусственного интеллекта для понимания открытой обратной связи в масштабе, отчетность для каждой заинтересованной стороны и многое другое. 2) Сложные исследования стали проще. Создавайте, настраивайте и изменяйте любой исследовательский проект за считанные минуты с помощью пользовательского интерфейса «укажи и щелкни», методологий, поддерживаемых докторами наук, и надежной библиотеки, содержащей более 100 типов вопросов и шаблонов, разработанных учеными-исследователями. Все готово к использованию, никакого кодирования не требуется. 3) Повысьте скорость и гибкость. Масштабируйте доступ, чтобы получать ценную информацию по всей организации с помощью специально разработанных решений, рабочих процессов и удобной совместной работы. Добавьте к этому гибкую платформу с непревзойденной интеграцией в системы, которые уже использует ваша организация. 4) Экономьте время и деньги. Стандартизируйте свои исследования на единой платформе, чтобы создать комплексную систему учета всех данных ваших респондентов. Станьте экспертом-исследователем с помощью ИИ, который сделает за вас всю тяжелую работу, предлагая рекомендации по улучшению качества и совместимости опросов. 5) Консолидация и оптимизация исследований. С помощью одной единой системы, которая объединяет и централизует способность каждого слушать, понимать и действовать на основе обратной связи и возможностей опыта, глубже вникать в данные, разрабатывать личный опыт в масштабе и радикально повышать эффективность исследований. 6) Снижение рисков. Благодаря непревзойденной функциональности безопасности, соответствия требованиям и управлению корпоративного уровня, Qualtrics CoreXM сертифицирован по GDPR, HITRUST, ISO 27001 и соответствует требованиям FedRAMP. 7) Расширьте свою пропускную способность с помощью экспертов по запросу. Сделайте ваши данные более эффективными для вас. Заручитесь поддержкой наших исследовательских служб и сети партнеров в вопросах проектирования, аналитики, отчетности и поиска респондентов. Кроме того, благодаря полностью гибкой модели взаимодействия, используйте нас столько, сколько вам нужно. Ключевые особенности продукта Qualtrics CoreXM - Шаблоны, разработанные экспертами - Создатель опросов с возможностью перетаскивания - Автоматизированные решения XM - Настраиваемые темы опросов - Полные инструменты для совместной работы - Расширенная логика опроса - Управление квотами - Встроенная методология на основе искусственного интеллекта и анализ качества вопросов (ExpertReview). - Аналитика и интеллект на базе искусственного интеллекта (Stats iQ и Text iQ) - Кросс-таблицы - Доступ к REST API для системной интеграции. - СМС-рассылка - Соответствует WCAG 2.0 - Поддержка по электронной почте и в чате