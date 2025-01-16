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Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами - Самые популярные приложения - Португалия
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами, также называемое программным обеспечением для работы с кандидатами, помогает специалистам по персоналу, рекрутерам и менеджерам по найму повышать вовлеченность кандидатов на протяжении всего процесса найма. Эти инструменты позволяют кандидатам персонализировать опыт, тем самым повышая их вовлеченность и удовлетворенность. Рекрутеры и HR-команды используют решения по взаимоотношениям с кандидатами для создания активного резерва талантов, облегчая поиск квалифицированных кандидатов на доступные должности. Важно отличать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами от программного обеспечения CRM, несмотря на то, что они предлагают схожие функциональные возможности. Управление взаимоотношениями с кандидатами уделяет особое внимание улучшению пути и опыта кандидата. Обычно это программное обеспечение интегрируется в платформы рекрутингового маркетинга и часто легко взаимодействует с системами отслеживания кандидатов (ATS) и программным обеспечением для досок объявлений.
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Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для малого и среднего бизнеса (SMB). Вы забудете о электронных таблицах, решая проблемы с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет оптимизировать и оцифровать все ваши ручные процессы. Комплексное HR-решение, которое автоматизирует, упрощает и оптимизирует административные процессы, предоставляя информацию и аналитические данные, которые помогают компаниям улучшить управление и сократить расходы.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это мощная платформа для обмена SMS и электронной почтой, предназначенная для повышения продуктивности бизнеса и взаимодействия с клиентами с помощью технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые продукты включают в себя Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, Sequences, Flows и Reviews. Универсальное решение Whippy упрощает коммуникацию, легко заменяет несколько инструментов и позволяет предприятиям повысить производительность и максимизировать свой рост.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — это помощник по подбору персонала на базе искусственного интеллекта, который значительно сокращает время (и стоимость) найма за счет автоматического привлечения, проверки и планирования собеседований с лучшими кандидатами за считанные минуты.
TextUs
textus.com
TextUs — это ведущая платформа взаимодействия с потребителями для рекрутеров и продавцов, которая стимулирует создание воронки продаж и повышает коэффициенты конверсии. Пользователи любят TextUs, потому что он позволяет им более эффективно общаться с кандидатами, потенциальными клиентами и клиентами. Максимизируйте производительность труда, быстрее получая больше ответов, улучшая конверсию цикла продаж и скорость выхода кандидатов на рынок.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — это отмеченная наградами комплексная платформа для внешнего рекрутинга, которая централизует все усилия по подбору персонала для найма больших и малых команд, чтобы упростить внешний рекрутинг. Испытайте быстрый и простой поиск ИИ в более чем 800 миллионах открытых веб-профилей и на более чем 45 платформах. Автоматизируйте и создавайте персонализированные кампании по подбору персонала с помощью шаблонов, последовательностей, отслеживания и календарного планирования. Обеспечьте качество найма с помощью нашего облака данных о талантах для централизации, обновления и повторного обнаружения ранее разрозненных данных с практически нулевым управлением и безопасным концентратором данных. Для получения дополнительной информации посетите сайт Hireez.com.
Covey
getcovey.com
Рекрутинговая платформа с самым интеллектуальным инструментом искусственного интеллекта, который может оценивать таланты так же, как вы. Описывая своими словами, как вы оцениваете профиль кандидата, а также любые компромиссы, на которые вы пойдете, Scout создаст бота для реализации вашей стратегии. Входящий отбор кандидатов: можно просмотреть тысячи профилей и выявить 5% лучших кандидатов в течение часа. Исходящий поиск кандидатов — Scout будет искать среди миллионов кандидатов, оценивать их (так же, как вы) и обращаться к ним с помощью персонализированных капельных кампаний, легко интегрируясь с вашим почтовым ящиком и другими существующими системами подбора персонала. Как менеджер по найму или рекрутер, вы имеете полный контроль над своей стратегией отбора и поиска кандидатов, а Covey Scout — ваш верный помощник. Вы сами решаете, как должен выглядеть отличный профиль, а все остальное позвольте Scout сделать! Covey также предлагает набор инструментов для ставок за столом, которые помогут вам повысить продуктивность подбора персонала и одновременно сократить расходы. Covey CRM: Платформа управления взаимоотношениями с кандидатами Covey, инструмент автоматизации поиска электронной почты и информационно-пропагандистской работы, пакет аналитики и реферальный портал — это лишь некоторые из функций, которые увеличат эффективность вашего поиска.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — это система отслеживания кандидатов (ATS) от Trakstar. Легко управляйте резюме, привлекайте кандидатов из различных источников, управляйте своим веб-сайтом вакансий, сотрудничайте с командой по подбору персонала и создавайте отчеты о своих усилиях по подбору персонала — и все это с помощью одного решения. Hire помогает компаниям автоматизировать комплексный процесс найма: от публикации вакансии до выбора идеального кандидата. Управляйте каждым резюме. Резюме поступают в Hire и анализируются в единообразные профили кандидатов. Сотрудничать с командой по найму. Менеджеры по найму и интервьюеры могут оставлять отзывы о кандидатах и принимать запросы на собеседования прямо из их электронной почты и календаря. Измеряйте свой успех в найме: создавайте отчеты в Trakstar Insights с помощью сравнительного анализа, которые помогут вам выявить узкие места в вашем процессе найма и оценить ваши преимущества по сравнению с аналогичными группами коллег. Описание продукта Hire — это система отслеживания кандидатов от Trakstar. Управляйте каждым этапом процесса найма: от подбора талантов до выбора подходящего кандидата.
Interseller
interseller.io
Interseller — это SaaS-компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, работающая в сфере рекрутинговых технологий, недавно приобретенная Greenhouse Software в октябре 2021 года. С 2016 года мы помогаем рекрутинговым агентствам по всему миру создавать более предсказуемый поток клиентов и кандидатов. Наша платформа помогает сократить время, необходимое для взаимодействия с потенциальными клиентами и кандидатами. Interseller может найти и связаться с любым личным или рабочим адресом электронной почты с помощью автоматизированных и персонализированных последовательностей электронных писем, сохраняя при этом актуальность более чем 30 CRM и ATS.
Beamery
beamery.com
Платформа управления жизненным циклом талантов Beamery — это комплексное решение, которое объединяет данные, искусственный интеллект и интеллект, благодаря чему предприятия, ориентированные на таланты, могут стимулировать стратегическую трансформацию талантов, предоставлять больше человеческого опыта для всех талантов и раскрывать навыки и потенциал своей глобальной рабочей силы. .
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа карьерного роста для современных специалистов. Он объединяет более 3 миллионов профессионалов премиум-класса и передовой искусственный интеллект, которые помогают 20 тысячам рекрутеров нанимать или направлять нужных специалистов, находить возможности карьерного роста и делиться знаниями без обычных хлопот.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch — это платформа автоматизации подбора персонала, которая меняет подход поколения Z к поиску работы. Заменяя доски объявлений поиском и автоматизацией, RippleMatch устраняет наиболее трудоемкие этапы процесса подбора персонала как для работодателей, так и для соискателей. Ведущие работодатели используют RippleMatch для создания разнообразных высокопроизводительных команд, а соискатели работы поколения Z по всей стране доверяют RippleMatch начать и развивать свою карьеру.
The Muse
themuse.com
Muse помогает компаниям нанимать разнообразные подходящие таланты, рассказывая историю своего бренда работодателя с помощью убедительного контента и кампаний по усилению бренда, что приводит к снижению затрат на найм, сокращению времени заполнения и повышению показателей удержания по сравнению с традиционными досками объявлений. Платформа поиска и привлечения талантов Muse предлагает комплексное решение для подбора персонала, которое сочетает в себе масштабируемые инструменты усиления бренда, аутентичный контент для рассказывания историй о бренде и целевой доступ к нашему курируемому и разнообразному сообществу, состоящему из 5 миллионов интеллектуальных работников.
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды. Узнайте больше на WorkStream.us.
WayUp
wayup.com
Лидер отрасли по поиску и принятию на работу квалифицированных и разнообразных кандидатов. Ищите возможности работы и стажировок, получайте советы по карьере и общайтесь напрямую с ведущими работодателями.
Sense
sensehq.com
Sense — ведущая платформа для привлечения талантов на базе искусственного интеллекта — по-новому определяет процесс подбора персонала, органично сочетая персонализированный, омниканальный опыт кандидатов с повышенной эффективностью рекрутеров. Sense, которому доверяют более 1000 организаций, предлагает полный набор функций, включая автоматизацию рекрутинга, CRM для подбора персонала, кампании, подсчет и подбор кандидатов, чат-бот с искусственным интеллектом, обмен текстовыми сообщениями, планирование собеседований и рекомендации. Оптимизируйте каждый этап процесса привлечения талантов с помощью Sense, в котором передовые технологии сочетаются с интуитивно понятным функционалом.
Top Echelon
topechelon.com
Программное обеспечение для подбора персонала Top Echelon объединило мощные функции отслеживания кандидатов (ATS) и взаимодействия с клиентами (CRM) в одном решении для подбора персонала, предназначенном для оптимизации процесса подбора персонала для команд по подбору и найму, начиная с 67,15 долларов США за пользователя в месяц. Top Echelon автоматизирует многие функции отслеживания кандидатов, такие как анализ резюме, анализ электронной почты, массовая загрузка резюме, настраиваемые поля, настраиваемые рабочие процессы, таблицы импорта/экспорта, проверка дубликатов, объединение записей, тегирование, полнотекстовый поиск, радиусный поиск и дополнительный Портал кандидатов. Чтобы помочь управлять процессом найма, Top Echelon имеет функции CRM для общения с кандидатами на протяжении всего жизненного цикла найма с настраиваемыми этапами конвейера, интеграцией электронной почты, интеграцией календаря, настраиваемыми горячими списками, планировщиком действий, шаблонами электронной почты, настраиваемыми действиями, отчетами, системой уведомлений и многим другим. Все это включает в себя адаптацию, обучение и поддержку без дополнительной оплаты.
Phenom
phenom.com
Платформа Phenom Intelligent Talent Experience, основанная на искусственном интеллекте, представляет собой единое решение, которое помогает кандидатам быстрее находить и выбирать вас, сотрудники развивают свои навыки и развиваются, рекрутеры становятся невероятно продуктивными, а менеджеры создают более сильные команды.
Untapped
untapped.io
Untapped — это универсальная платформа для подбора персонала, которая помогает предприятиям эффективно нанимать разнообразные команды. Талант повсюду; возможности нет. Мы здесь, чтобы изменить это, причем быстро. Неиспользованный — это то место, где компании избавляются от догадок при найме различных команд. Именно здесь они преобразуют свой творческий потенциал, инновации и рост. И где они превращают цели в действия, чтобы добиться изменений, которых требует общество. Почему? Потому что разнообразие не может и не будет ждать. Будущее похоже на вас.
Longlist
longlist.io
Longlist — это рекрутинговая CRM и ATS для быстрорастущих компаний по подбору и подбору персонала.
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — это облачная система управления персоналом, подбором персонала и производительностью. HRLocker позволяет компаниям автоматизировать процессы управления персоналом и подбора персонала, оптимизируя требования к персоналу в одном месте.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексная платформа, предназначенная для расширения возможностей менеджеров по найму. Легко оптимизируйте процесс найма: от взаимодействия с кандидатами до оценки и отслеживания заявок. Беспрепятственно общайтесь, планируйте мероприятия, проводите удаленные интервью и защищайте данные. Испытайте оптимизированный рабочий процесс с Tacitbase. Ключевые особенности: Совместная работа: Обеспечьте беспрепятственное сотрудничество с помощью гибких планов подписки Tacitbase. Легко сотрудничайте с членами команды в базе данных кандидатов, проверке кандидатов и отслеживании заявок. Назначайте задачи, отслеживайте прогресс и поддерживайте общение в режиме реального времени, независимо от местоположения. Наслаждайтесь детальным управлением разрешениями для контролируемого доступа. База данных кандидатов: Легко создавайте, управляйте и сохраняйте кандидатов из различных источников. Будь то социальные сети, электронная почта или существующие базы данных, Tacitbase обеспечивает беспроблемную организацию кандидатов. Настройте свою базу данных кандидатов с помощью персонализированных столбцов и ищите потенциальных кандидатов по конкретным критериям, таким как образование, опыт, навыки и местоположение. Отслеживайте всю деятельность кандидатов, включая отзывы, заявки и общение, в одном централизованном месте. Отзыв кандидата: Упростите и ускорьте процесс оценки за счет совместного и конструктивного рассмотрения кандидатов. Получите комплексное представление о квалификации и пригодности каждого кандидата для работы, что позволит быстрее принимать решения и повышать качество найма. Делайте осознанный выбор и создайте сильную команду. ТацитПочта: Эффективно общайтесь с кандидатами через выделенный адрес электронной почты, объединяя все электронные письма, связанные с кандидатами, в одном месте. Используйте настраиваемые шаблоны электронной почты и автоматизированную связь, чтобы сэкономить время, улучшить взаимоотношения с кандидатами и обеспечить персонализированный подход на протяжении всего процесса найма. Оставайтесь на связи без особых усилий. Отслеживание приложений: Беспрепятственно отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма с помощью нашей интуитивно понятной системы отслеживания приложений (ATS) на основе канбана. Настраивайте процесс найма, сотрудничайте с членами команды и общайтесь с кандидатами непосредственно внутри системы. Оптимизируйте процесс подбора персонала с помощью ярлыков и фильтров, гарантируя эффективное управление кандидатами и бесперебойный рабочий процесс. Планирование мероприятий: Упростите графики собеседований и оценок с помощью нашей удобной функции планирования мероприятий. Создавайте мероприятия, указывайте детали и отправляйте приглашения кандидатам напрямую через Tacitbase. Управляйте всеми запланированными событиями в календаре и отправляйте напоминания кандидатам, обеспечивая беспрепятственный процесс набора персонала и избегая конфликтов в расписании. Интеграция конференций: Проводите безопасные дистанционные собеседования и оценки с помощью возможностей интеграции Tacitbase с популярными платформами для конференций, такими как Zoom и Google Meet. Планируйте и приглашайте кандидатов на виртуальные собеседования, записывайте сеансы для дальнейшего использования и оптимизируйте свою деятельность по удаленному набору персонала. Преодолевайте расстояния без особых усилий. Расширенный поиск: Используйте возможности наших расширенных поисковых фильтров для выявления кандидатов на основе определенных критериев, таких как навыки, опыт, образование и т. д. Уточняйте результаты поиска с помощью ряда параметров поиска и фильтров, экономя время и гарантируя выбор наиболее подходящих кандидатов для каждой вакансии. Эффективно находите идеальное сочетание. Безопасность данных: В Tacitbase безопасность данных является нашим главным приоритетом. Мы применяем надежные меры безопасности для защиты конфиденциальной информации кандидатов, включая безопасность на уровне строк и регулярное резервное копирование данных. Наша платформа соответствует правилам защиты данных, а интеграция со сторонними сервисами соответствует строгим стандартам безопасности. Доверьте нам свои данные. Повысьте свой успех в подборе персонала с помощью Tacitbase. Раскройте возможности оптимизированных рабочих процессов, расширенных функций и аналитики на основе данных. Получите максимальное преимущество при найме сотрудников и совершите революцию в своей сфере подбора персонала с помощью Tacitbase!
Bryq
bryq.com
Bryq — это платформа анализа талантов, которая помогает организациям быстро нанимать нужных людей и позволяет существующим талантам полностью реализовать свой потенциал. Используя новейшие разработки в области психологии ввода-вывода, Bryq предлагает платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет HR-специалистам и руководителям сокращать затраты на найм, повышать производительность сотрудников и эффективно управлять талантами. Bryq поддерживает внутреннюю мобильность, продвигает культуру обучения и развития, повышает мотивацию сотрудников, определяет области роста и прогнозирует лучших сотрудников — и все это с использованием данных, а не только интуиции. С Bryq вы также можете обеспечить соблюдение трудового законодательства и значительно снизить риск предвзятости при приеме на работу.
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale существует для того, чтобы автоматизировать скучную работу, упростить рутинную работу и сохранить здравомыслие рекрутеров. Мы помогаем автоматизировать процесс поиска и распространения информации, работая на таких платформах, как Linkedin (хотя мы также работаем с Github, Crunchbase, Angel List, Facebook, Twitter и многими другими сайтами) и интегрируясь в ваш существующий почтовый клиент и ATS/CRM.
Chattr
chattr.ai
Программное обеспечение для автоматизации управления персоналом, которое делает почасовой найм сотрудников самой простой частью вашего дня.
Survale
survale.com
Удостоенная наград платформа обратной связи с талантами Survale предоставляет работодателям «всегда включенное» решение для автоматического сбора, анализа и принятия мер на основании данных, полученных из опыта кандидатов, рекрутеров, менеджеров по найму и сотрудников на каждом этапе процесса найма и на протяжении всего жизненного цикла таланта. Модуль CandidateX от Survale, отмеченный наградами за лучший HR-продукт, предоставляет кандидатам опыт, основанный на данных, OboardX обеспечивает опыт, основанный на данных, в первый год, а EmployX оптимизирует все программы по работе с талантами. автоматически собирает отзывы практически по всем внутренним программам по работе с талантами. Прогнозная аналитика Survale определяет приоритетность проблем и предоставляет лидерам по подбору персонала и талантам беспрецедентную информацию об их операциях по подбору и подбору персонала от предварительного найма до увольнения, что позволяет им оптимизировать и согласовывать своих сотрудников и процессы с учетом общих показателей. Для получения дополнительной информации посетите: https://survale.com.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — это единая платформа найма для компаний и людей, работающая на базе искусственного интеллекта. Компании могут полностью найти таланты для трудоустройства или заключения контрактов, используя программное обеспечение ATS SupportFinity, которое связано с одним из крупнейших растущих профессиональных сообществ в мире. Люди и соискатели работы могут присоединиться к SupportFinity, чтобы найти работу или проекты и связаться со своими коллегами и друзьями. Сообщество SupportFinity предлагает доступ к вакансиям и проектам, а также множество других бесплатных привилегий, таких как бонусы, ведение блога и доступ к функциям, доступным только сообществу.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью тестов и проверок навыков. Сегодня более 7500 предприятий доверяют Hireology поиск и найм нужных им людей.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дает командам талантливых специалистов возможность запускать процессы подбора персонала мирового уровня с помощью действенной аналитики, встроенных лучших практик и комплексного решения, исключающего необходимость в надстройках. Результатом являются надежные данные в режиме реального времени, неизменно отличный опыт кандидатов и рекрутеров, а также единый источник правды. Консолидируйте без компромиссов, масштабируйте без ограничений. Консолидированное комплексное решение Ashby объединяет ваши ATS, CRM, планирование и аналитику в единое масштабируемое решение с лучшими в своем классе функциями. Устраните надстройки и сократите затраты на программное обеспечение для подбора персонала. Научите свою команду использовать только один инструмент для реализации оперативных процессов подбора персонала мирового уровня. Мощная аналитика рекрутинга. Получайте надежные данные и полезную информацию для своей команды в режиме реального времени, чтобы улучшить рабочие процессы, беспрепятственно общаться с заинтересованными сторонами и стимулировать масштабные улучшения процессов. Используйте аналитику Ashby, чтобы стать рассказчиками стратегических данных, прогнозировать потенциал найма, а также отслеживать и оптимизировать прогресс в достижении целей найма. Избавьтесь от устаревших электронных таблиц, длительного ожидания построения отчетов и любых сомнений в точности ваших данных. Встроенные лучшие практики Ashby предоставляет вам встроенную структуру и автоматизированные рабочие процессы, необходимые для обеспечения последовательных и справедливых результатов найма. Всегда предоставляйте кандидатам исключительный опыт, экономя время с помощью проверенных шаблонов, настраиваемых оповещений и общих визуализаций конвейера. Предоставьте своей команде возможность сосредоточиться на полезных и сложных аспектах рекрутинга, которые им нравятся.
CareerBuilder
careerbuilder.com
Интуитивная система отслеживания кандидатов, которая поможет вам оптимизировать процесс найма и привлечь качественных кандидатов.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики на основе данных, экспертный контент и специализированные программные инструменты для найма, повышения квалификации, признания и удержания сотрудников, объединяя людей и процессы для достижения успеха в бизнесе. Максимизация талантов достигается, когда у HR есть инструменты, необходимые для точного планирования, безупречного выполнения человеческих инициатив и сознательного построения культуры — эти важные столпы максимизации талантов являются ядром нашей платформы управления талантами.
Crelate
crelate.com
Crelate — это современное, быстрое и полнофункциональное решение для отслеживания кандидатов, CRM для подбора персонала и управления взаимоотношениями с талантами, созданное специально для агентств по поиску сотрудников, фирм по поиску руководителей и профессиональных корпоративных рекрутеров. Crelate предлагает все функции, которые нужны занятым рекрутерам, такие как интеграция с клиентом Outlook, отслеживание электронной почты, гибкие рабочие процессы, портал кандидатов, мобильный доступ, представление клиентов и многое другое; а также адаптацию, обучение и обслуживание, которые они ожидают, и мы делаем все по разумной цене.
Criteria
criteriacorp.com
Принимайте лучшие решения о талантах. Ваша цель — собрать лучшую команду. Наша цель — помочь вам добиться этого с помощью многомерных оценок, подкрепленных наукой и проводимых через нашу надежную и удобную платформу.
Fountain
fountain.com
Fountain объединяет подбор персонала в одном месте, поэтому вы можете быстрее нанимать лучших людей, независимо от того, являетесь ли вы крупным предприятием, франшизой или малым бизнесом. Отслеживайте, управляйте и внедряйте данные в любом месте. Независимо от того, есть ли у вас одно или 1000 мест, мы делаем все просто. Fountain доступен в Интернете и на мобильных устройствах, поэтому вы можете нанимать кандидатов, находясь ли вы за столом или в пути.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshteam помогает привлекать и находить лучших специалистов по различным каналам: быстро настраиваемый сайт вакансий, интеграция с многочисленными бесплатными и премиальными досками вакансий, а также каналы социальных сетей. Как только кандидаты будут приняты, рекрутеры могут сотрудничать с менеджерами по найму, чтобы проверить их и провести собеседование, поделиться отзывами, оставить заметки друг для друга и, наконец, нанять и разослать предложения лучшим кандидатам. Freshteam также позволяет HR-команде нанимать новых сотрудников еще до первого дня работы — будь то заполнение форм, подписание документов или раздача справочников, Freshteam может сделать это в несколько кликов. Кроме того, он также позволяет вам создать список задач по адаптации и назначить его соответствующим людям. Вы можете собирать всю необходимую информацию и создавать профили сотрудников (которые размещаются в каталоге), управлять разрешениями доступа к информации и документам сотрудников и т. д. Программное обеспечение для управления персоналом также полностью заботится об отпуске сотрудников, самообслуживании сотрудников и менеджеров. сотрудники могут подавать запросы, рабочие процессы утверждения менеджерами, отчеты об отпусках для команд и всей организации, которые дают быстрый обзор предстоящих отпусков, тенденций отсутствия на работе и многого другого. Приложения для Android и iOS позволяют выполнять важные действия на ходу. Freshteam является частью семейства продуктов Freshworks, в число продуктов которого входят программное обеспечение для поддержки клиентов Freshdesk, программное обеспечение для управления ИТ-услугами Freshservice, программное обеспечение Freshsales CRM и т. д., которые представлены более чем в 150 000 компаниях по всему миру, включая Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux и ФармЭзи.
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem в качестве универсальной платформы для подбора персонала или улучшите существующую ATS с помощью интегрированных продуктов для CRM, поиска, планирования, аналитики, сайтов вакансий, мероприятий и многого другого. Более 1000 компаний – от стартапов до лидеров отрасли, таких как Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash и Zillow – доверяют Gem быстрый и простой подбор персонала.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долларов в посевном раунде в 2013 году, 7,5 миллиона долларов в раунде серии A в 2014 году, 13,6 миллиона долларов в раунде серии B в 2015 году, 35 миллионов долларов в раунде серии C в 2015 году и 50 миллионов долларов в раунде серии D. в 2018 году. Исследовательская фирма CB Insights в исследовании, проведенном по заказу The New York Times, включила Greenhouse в число пятидесяти стартапов, которые, по прогнозам, станут единорогами, компаний с оценкой не менее 1 миллиарда долларов.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения), когда студенты ищут значимую работу, которая соответствует их интересам и набору навыков, они начинают это путешествие с Handshake. Встречайте своего следующего замечательного сотрудника на Handshake. Запросить демо-версию: https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
HiPeople
hipeople.io
Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на основе искусственного интеллекта и автоматизированных проверок рекомендаций, что позволяет вам принимать на основе данных решения о найме наиболее подходящих для вашей организации сотрудников. С помощью наших тестов на базе искусственного интеллекта вы можете оценить кандидатов по профессиональным и мягким навыкам, личностным качествам, соответствию культуре и когнитивным способностям. Тестируйте кандидатов на сотни конкретных навыков, связанных с работой, от менеджера по работе с клиентами до внимания к деталям. Анализируя результаты кандидатов, вы можете сравнить практические идеи, чтобы оценить их соответствие должности и определить, обладают ли они необходимыми навыками для процветания в вашей организации. Наши автоматизированные проверки рекомендаций предоставляют бесценную информацию о прошлых результатах работы кандидата от прошлых менеджеров, групп коллег или непосредственных подчиненных. Устраняя необходимость ручной проверки рекомендаций, наши автоматизированные проверки рекомендаций упрощают процесс найма и сводят к минимуму риск найма не того человека. С помощью набора инструментов проверки HiPeople вы сможете принимать более обоснованные решения о найме, снизить риск некачественного найма и повысить общее качество вашей организации. С HiPeople вы можете быть уверены, что нанимаете на работу подходящих специалистов. Полностью автоматизированный. Беспрепятственный сбор и анализ богатой кадровой и рекрутинговой аналитики на 95 % быстрее, чем ваши обычные процессы. Научное обоснование Выбирайте модели из обширной библиотеки научно обоснованных моделей и получайте глубокие знания, которым можно доверять. Или создайте свои собственные вопросы. Тебе решать! Унифицированный пользовательский интерфейс на одной платформе Создайте удобный пользовательский интерфейс для ваших кандидатов и команды по подбору персонала. HiPeople — это универсальный магазин для всей аналитики талантов и рекрутинга, позволяющий сократить количество инструментов на 75%. Платформа Secure HiPeople является частной по своей конструкции, полностью соответствует GDPR и сертифицирована SOC 2 Type II. Используйте HiPeople по всему миру, применяя собственные политики обработки данных в разных регионах.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire — это отмеченная наградами комплексная платформа для найма сотрудников, сочетающая инновационное программное обеспечение с практической экспертной поддержкой, необходимой для уверенного развития вашей команды. Более 18 000 компаний доверяют Wizehire помощь в развитии своих команд.
LiveHire
livehire.com
Программное обеспечение для подбора персонала LiveHires предоставляет кандидатам и рекрутерам первоклассный опыт, который интуитивно понятен и прост в использовании, позволяя вашей организации: - Создать более продуктивную и высокофункциональную команду по подбору персонала - Защитить репутацию своего бренда за счет снижения числа отказов от кандидатов - Достичь целевых показателей по найму, одновременно сокращение расходов - Нанимайте людей, которые заинтересованы и вовлечены в ваш бренд - Создайте искренние и аутентичные отношения с кандидатами - Создайте более разнообразную рабочую силу
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам достичь ваших целей, где бы ни развивался ваш бизнес.• С уверенностью нанимайте, платите, управляйте и удерживайте сотрудников• Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда она вам нужна, с нашей круглосуточной командой поддержки в США, работающей круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году. • Будьте в курсе изменений законов и правил с нашими экспертами по соблюдению нормативных требований. • Получите доступ к своей информации на ходу с помощью Управление талантами в мобильном приложении Paychex Flex: нанимайте, удерживайте и развивайте лучших специалистов с помощью единой HR-платформы и оптимизируйте процесс найма и адаптации. Управление персоналом: повысьте эффективность и производительность труда сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов по управлению персоналом. Заработная плата и финансовая поддержка: легко выплачивайте зарплату сотрудникам и управляйте налогами, расходами и многим другим, чтобы вы могли продолжать концентрироваться на своем бизнесе. Льготы для сотрудников. Привлекайте и удерживайте лучших специалистов, предлагая ценные льготы для сотрудников и одновременно упрощая администрирование вашего плана. PEO и HR-аутсорсинг: поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с помощью наших комплексных решений по HR-аутсорсингу. Опыт сотрудников: сэкономьте время и повысьте точность, предоставив сотрудникам доступ к HR-инструментам, обучению и финансовым инструментам самообслуживания. Интеграция: автоматически и точно подключайте и обменивайтесь данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex.Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса прямо сейчас, сохраняя при этом возможность роста по мере изменения ваших потребностей. Узнайте, почему Paychex является крупнейшей HR-компанией для малого и среднего бизнеса, и позвольте нам упростить вам процесс расчета заработной платы.
Pinpoint
pinpointhq.com
рабочие процессы, красивые отчеты и упрощенный процесс найма — не только для ваших кандидатов, но и для вашей собственной команды. Принимайте более эффективные решения о найме и быстрее с помощью Pinpoint.
QJumpers
qjumpers.com
Программное обеспечение QJumpers Applicant Tracking Software — это простая в использовании веб-платформа, облегчающая сотрудничество с менеджерами по найму для быстрого получения качественного персонала. Автоматизированные рабочие процессы значительно сокращают время администрирования благодаря инструментам ранжирования и автоматической сортировке с использованием новейших технологий. Повысьте качество своего опыта кандидатов и легко управляйте подбором персонала удаленно. Делегируйте принятие решений в соответствии с тем, как вы набираете сотрудников.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализа опросов. С помощью CoreXM вы можете объединить разрозненные или переданные на аутсорсинг операции в целостную комплексную платформу для всей информации, которую вы хотите собрать и на основе которой действовать. Благодаря возможностям и решениям для каждого отдела CoreXM помогает вам охватить аудиторию, где бы она ни находилась, гарантируя, что вы получите ценную информацию быстрее, чем когда-либо прежде. Вы даже можете создавать свои собственные проекты или использовать проекты, разработанные экспертами Qualtrics — для анализа бренда, изучения клиентов, исследования продуктов или опыта сотрудников — чтобы вы могли предпринимать действия там, где это необходимо больше всего. С Qualtrics CoreXM вы даете каждому возможность собирать, анализировать и делиться полезной информацией, а также использовать ее для выявления или улучшения существующих продуктов, услуг и опыта. Пришло время повысить эффективность данных вашего опыта с помощью самого гибкого в мире решения для современных исследований и обратной связи. 1) Сосредоточьтесь на правильных результатах. Подкрепляйте каждое решение прогнозной информацией и рекомендациями на основе искусственного интеллекта, чтобы предпринимать правильные действия и улучшать качество обслуживания. Сюда входит текстовая аналитика на основе искусственного интеллекта для понимания открытой обратной связи в масштабе, отчетность для каждой заинтересованной стороны и многое другое. 2) Сложные исследования стали проще. Создавайте, настраивайте и изменяйте любой исследовательский проект за считанные минуты с помощью пользовательского интерфейса «укажи и щелкни», методологий, поддерживаемых докторами наук, и надежной библиотеки, содержащей более 100 типов вопросов и шаблонов, разработанных учеными-исследователями. Все готово к использованию, никакого кодирования не требуется. 3) Повысьте скорость и гибкость. Масштабируйте доступ, чтобы получать ценную информацию по всей организации с помощью специально разработанных решений, рабочих процессов и удобной совместной работы. Добавьте к этому гибкую платформу с непревзойденной интеграцией в системы, которые уже использует ваша организация. 4) Экономьте время и деньги. Стандартизируйте свои исследования на единой платформе, чтобы создать комплексную систему учета всех данных ваших респондентов. Станьте экспертом-исследователем с помощью ИИ, который сделает за вас всю тяжелую работу, предлагая рекомендации по улучшению качества и совместимости опросов. 5) Консолидация и оптимизация исследований. С помощью одной единой системы, которая объединяет и централизует способность каждого слушать, понимать и действовать на основе обратной связи и возможностей опыта, глубже вникать в данные, разрабатывать личный опыт в масштабе и радикально повышать эффективность исследований. 6) Снижение рисков. Благодаря непревзойденной функциональности безопасности, соответствия требованиям и управлению корпоративного уровня, Qualtrics CoreXM сертифицирован по GDPR, HITRUST, ISO 27001 и соответствует требованиям FedRAMP. 7) Расширьте свою пропускную способность с помощью экспертов по запросу. Сделайте ваши данные более эффективными для вас. Заручитесь поддержкой наших исследовательских служб и сети партнеров в вопросах проектирования, аналитики, отчетности и поиска респондентов. Кроме того, благодаря полностью гибкой модели взаимодействия, используйте нас столько, сколько вам нужно. Ключевые особенности продукта Qualtrics CoreXM - Шаблоны, разработанные экспертами - Создатель опросов с возможностью перетаскивания - Автоматизированные решения XM - Настраиваемые темы опросов - Полные инструменты для совместной работы - Расширенная логика опроса - Управление квотами - Встроенная методология на основе искусственного интеллекта и анализ качества вопросов (ExpertReview). - Аналитика и интеллект на базе искусственного интеллекта (Stats iQ и Text iQ) - Кросс-таблицы - Доступ к REST API для системной интеграции. - СМС-рассылка - Соответствует WCAG 2.0 - Поддержка по электронной почте и в чате
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — это рекрутинговая платформа, которая меняет подход к тому, как ведущие работодатели набирают молодых людей. Платформа Rakuna включает в себя Rakuna Recruit, самое простое мобильное приложение для набора персонала на офлайн-мероприятия, и Rakuna Recruit Dashboard, панель управления событиями и управления взаимоотношениями с кандидатами для набора персонала на кампусе/мероприятиях. Мы продолжаем расширять наши наборы продуктов, включив в них инструменты для подбора персонала, которые помогают оптимизировать операции по подбору персонала и усиливать маркетинговые усилия компаний по подбору персонала, такие как планирование собеседований, рекрутинг по SMS, CRM для подбора персонала и т. д. Мы — то, как компании нанимают миллениалов: https://www.rakuna .co/
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent — это поставщик платформы для привлечения талантов, которая помогает людям развивать компании, карьеру и сообщества. Наша платформа предлагает ряд программных модулей и решений по привлечению талантов, которые помогают организациям привлекать, управлять и нанимать нужных людей. Наше лучшее программное обеспечение :Recruit — это надежная система управления кандидатами, которая позволяет организациям применять упреждающий подход к привлечению талантов и стимулировать стратегический рост. :Recruit сокращает двойную обработку, экономит ваше время и снижает риск человеческой ошибки на этом пути. Scout :Recruit позволяет вам: - Управлять жизненным циклом набора персонала - Создавать, управлять и публиковать фирменные веб-страницы по подбору персонала - Публиковать сообщения непосредственно на досках объявлений, чтобы гарантировать, что ваша должность будет видна нужным кандидатам - Легко проверять кандидатов для достижения наилучших результатов - Оценивать, ранжировать и комментировать Отслеживайте своих лучших кандидатов - Отслеживайте кандидатов на протяжении всего процесса найма - Интегрируйте свои любимые технологические решения по подбору персонала и управлению персоналом
TalentLyft
talentlyft.com
Программное обеспечение для подбора персонала, которое объединяет систему отслеживания кандидатов, маркетинговое решение для подбора персонала, поиск и подбор персонала и CRM-решение на одной платформе.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef — ведущий поставщик SaaS-решений для отслеживания кандидатов и управления талантами, специально созданных для децентрализованной почасовой рабочей силы. Наша платформа, ориентированная на мобильные устройства, оптимизирует процесс набора и удержания сотрудников, трансформируя способы отслеживания почасовых работников, начиная с подбора, найма, обучения и вовлечения. Многие из самых известных мировых брендов доверяют TalentReef, чтобы предоставить полезную информацию, необходимую для оптимизации и управления процессами управления талантами.
Team Engine
teamengine.io
Чтобы выиграть войну с талантами, вам нужен молниеносный процесс найма и надежная система для последовательного общения как с кандидатами, так и с сотрудниками. Team Engine помогает вам привлекать больше кандидатов, быстрее нанимать их и, что особенно важно, поддерживать их заинтересованность на протяжении всего срока службы. Team Engine ускоряет процесс найма, автоматизируя ручные (но чувствительные ко времени) шаги, необходимые для продвижения кандидатов вперед, даже когда ваша команда не работает! Обращайтесь к кандидатам и сотрудникам там, где они предпочитают общаться (в своих сообщениях), с помощью нашей автоматизированной платформы обмена сообщениями, которая держит всех в курсе. Автоматизируя лучшие практики найма и удержания сотрудников, вы обеспечите наилучшие условия для своих кандидатов и сотрудников. Team Engine поможет вам: Находить и нанимать замечательных людей. Автоматизируйте повторяющиеся задачи в процессе найма, чтобы вы могли повысить ценность там, где это наиболее важно. Мотивируйте и удерживайте квалифицированных сотрудников. Обеспечьте новым сотрудникам хороший старт с помощью структурированных личных встреч и возможности оставить отзыв об опыте. Реализуйте и постоянно совершенствуйтесь. Обеспечьте взаимосвязь внутри вашей компании, чтобы выполнять работу, создавать эффективные процессы и развивать культуру роста и развития. Кратко о том, как мы помогаем: • отправлять текстовые сообщения сотрудникам, не имеющим рабочего стола, и соискателям • автоматический обмен сообщениями для срочного общения (например, напоминания об собеседовании и сроки открытой регистрации) • встроенная реклама по подбору персонала на Craigslist, Facebook и Instagram • перевод сообщений для испанского языка спикеры • централизованный центр для организации всей деятельности по подбору персонала и сведений о кандидатах • диверсификация источников кандидатов для большего охвата.
100Hires
100hires.com
Удобная система отслеживания кандидатов: бесплатный план, интеграция с Gmail и календарем. Привлекайте, проводите собеседования и нанимайте лучших кандидатов быстрее. Используется стартапами, малым и средним бизнесом и крупными компаниями, такими как Siemens и Magna. Создайте базу данных резюме: анализатор резюме, импорт csv, детектор дубликатов. Отправляйте массовые рассылки по электронной почте. Назначайте и проводите собеседования, напоминайте об обратной связи для интервьюеров. Канбан-доска для визуализации вашего процесса рекрутинга. Расширение Chrome для импорта кандидатов из Linkedin, Github и т. д.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — это комплексная платформа автоматизации подбора персонала, созданная для решения различных задач подбора персонала. Инструмент объединяет автоматизацию и аналитику на каждом этапе процесса найма. Созданный для найма больших объемов, он оптимизирует процесс масштабирования команд в короткие сроки. Кроме того, он легко адаптируется и оснащен автоматизацией. TurboHire отдает приоритет опыту кандидатов, развивая отношения с кандидатами от первоначального взаимодействия до адаптации. Инструмент обеспечивает соответствие требованиям во многих местах благодаря своей безопасной платформе. Интеллектуальные возможности TurboHire также можно интегрировать в предпочитаемые пользователем системы через API-интерфейсы Restful. Предложение включает в себя семь жизненно важных модулей, охватывающих сквозной набор персонала, таких как исходящий набор для поиска пассивных кандидатов, оценка кандидатов с помощью искусственного интеллекта для оптимизации отбора талантов, автоматизация планирования для облегчения собеседований, чат-бот по подбору персонала для взаимодействия с кандидатами и информационные панели в реальном времени. для аналитики подбора персонала. TurboHire, которому доверяют компании в основных отраслях промышленности, соответствует мировым стандартам соответствия и предлагает тематические исследования в таких секторах, как ИТ, производство, BFSI и фармацевтика.