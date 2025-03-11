Программное обеспечение календаря - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение календаря разработано, чтобы помочь пользователям организовывать задачи, встречи и цели в простом визуальном формате, оптимизируя внутреннюю деятельность всего бизнеса. Это позволяет создавать электронные повестки дня, к которым можно получить доступ, редактировать и делиться ими с сотрудниками всей компании. Это программное обеспечение можно использовать для планирования задач для команд, обмена информацией о событиях в масштабах всей компании и уведомления членов команды об оплачиваемом отпуске, днях рождения и многом другом их коллег. Программное обеспечение календаря может продаваться как отдельный продукт, но часто оно входит в состав более крупного офисного пакета. Являясь частью более крупного пакета, программное обеспечение календаря интегрируется с другими стандартными офисными инструментами, такими как электронная почта, цифровые визитные карточки и инструменты для видеоконференций. Программное обеспечение календаря отличается от программного обеспечения для онлайн-планирования встреч. В то время как программное обеспечение календаря в первую очередь ориентировано на организацию встреч, задач и событий в визуальном формате для внутреннего обмена, инструменты онлайн-планирования встреч предназначены для планирования встреч для внешних пользователей, обработки платежей за встречи и общения с клиентами. Покупатели могут рассмотреть решения, которые предлагают функции календаря и онлайн-планирования встреч в одном продукте, но эти инструменты служат разным целям.
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Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный почтовый сервис для бизнеса с инструментами для организации рабочей переписки, интеграцией с другими приложениями и функциями безопасности.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Календарь Outlook позволяет планировать встречи и события, отправлять приглашения и получать напоминания, поддерживая совместное использование и интеграцию с другими службами Microsoft.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar - онлайн-календарь для бизнеса, позволяющий планировать события, организовывать встречи и управлять ресурсами с возможностью совместной работы в разных часовых поясах.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — приложение для планирования, которое автоматически находит лучшее время для встреч, задач и перерывов, оптимизируя ваше расписание.
Teamup
teamup.com
Teamup - это онлайн-календарь для групп, который помогает организовывать людей, управление ресурсами и планирование событий.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Planyway
planyway.com
Planyway — это приложение для управления временем и планирования командной работы с интеграцией календаря и функцией перетаскивания задач.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — это веб-приложение, помогающее пользователям планировать день, управлять задачами и временем, а также анализировать прогресс. Подходит для индивидуальной и командной работы.
OneCal
onecal.io
OneCal – это облачный инструмент для синхронизации календарей Outlook и Google, упрощающий бронирование и предоставляющий единый обзор всех событий.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us - платформа для организации встреч и вебинаров с функциями планирования, совместной работы и хранения материалов.
Akiflow
akiflow.com
Akiflow — это приложение для управления задачами и календарем на Windows и Mac, которое помогает организовать рабочий процесс и избежать перегрузок.
Morgen
morgen.so
Morgen - это календарь и менеджер задач, который позволяет управлять временем и задачами, интегрируясь с популярными сервисами и обеспечивая оптимизацию планирования.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
Calendar.online
calendar.online
Календарь.online - это бесплатное онлайн-приложение для совместного управления событиями и задачами для команд и групп без необходимости входа в систему.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise - инструмент для управления временем, использующий AI для оптимизации расписаний и создания блоков времени фокусировки.
AddEvent
addevent.com
AddEvent — это инструмент для управления событиями, который упрощает создание, обмен и планирование событий с интеграцией в популярные календари.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - это программное обеспечение для планирования, которое помогает командам B2B оптимизировать процесс продаж и улучшить взаимодействие с клиентами.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz — приложение для совместного использования календарей и управления событиями, позволяющее командам легко организовывать мероприятия и избегать пересечений расписаний.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge синхронизирует календари в реальном времени и предоставляет страницы для планирования для пользователей с несколькими календарями.
Retime
retime.so
Retime - это инструмент для управления встречами, который помогает планировать календарь, составлять повестки, делать заметки и задавать задачи.
TimeTackle
timetackle.com
Timetackle - это приложение для автоматического отслеживания времени, интегрированное с календарями, которое помогает управлять задачами и повышать эффективность.
3veta
3veta.com
3veta - это приложение для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд с интеграциями и возможностью брендирования.
imeetify
imeetify.com
Imeetify - платформа для онлайн-планирования встреч и управления календарем, позволяющая легко организовывать собрания и автоматизировать рабочие процессы.
Pyas
pyas.io
Pyas — это API для интеграции календарей, позволяющий быстро подключить Google Calendar, Microsoft Outlook, Zoom и Google Meet.
Planzer
planzer.io
Planzer.io помогает пользователям организовать свои задачи, объединяя списки задач, электронную почту и календари из разных источников в одном приложении.
Bookeo
bookeo.com
Bookeo - приложение для онлайн-бронирования и планирования встреч с возможностью приема платежей 24/7, интеграции с календарями и отправки напоминаний.
Calday
calday.app
Calday — это инструмент для записи на прием для консультантов и малого бизнеса. Позволяет планировать встречи, управлять записями и отправлять напоминания.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime — это приложение для автоматизации управления собеседованиями, оптимизирующее взаимодействие с кандидатами и интервьюерами.
Weezly
weezly.com
Weezly – это платформа для бизнеса, которая упрощает общение с клиентами, сочетая видеосообщения, запись экрана и функции планирования встреч.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook, который интегрирует Salesforce и помогает пользователям управлять продажами прямо из почты.
QReserve
get.qreserve.com
QReserve — платформа для управления бронированием оборудования, лабораторий и помещений с возможностями отчётности и интеграции с календарями.
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