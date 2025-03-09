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Программное обеспечение календаря разработано, чтобы помочь пользователям организовывать задачи, встречи и цели в простом визуальном формате, оптимизируя внутреннюю деятельность всего бизнеса. Это позволяет создавать электронные повестки дня, к которым можно получить доступ, редактировать и делиться ими с сотрудниками всей компании. Это программное обеспечение можно использовать для планирования задач для команд, обмена информацией о событиях в масштабах всей компании и уведомления членов команды об оплачиваемом отпуске, днях рождения и многом другом их коллег. Программное обеспечение календаря может продаваться как отдельный продукт, но часто оно входит в состав более крупного офисного пакета. Являясь частью более крупного пакета, программное обеспечение календаря интегрируется с другими стандартными офисными инструментами, такими как электронная почта, цифровые визитные карточки и инструменты для видеоконференций. Программное обеспечение календаря отличается от программного обеспечения для онлайн-планирования встреч. В то время как программное обеспечение календаря в первую очередь ориентировано на организацию встреч, задач и событий в визуальном формате для внутреннего обмена, инструменты онлайн-планирования встреч предназначены для планирования встреч для внешних пользователей, обработки платежей за встречи и общения с клиентами. Покупатели могут рассмотреть решения, которые предлагают функции календаря и онлайн-планирования встреч в одном продукте, но эти инструменты служат разным целям.
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CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz — приложение для совместного использования календарей и управления событиями, позволяющее командам легко организовывать мероприятия и избегать пересечений расписаний.
OneCal
onecal.io
OneCal – это облачный инструмент для синхронизации календарей Outlook и Google, упрощающий бронирование и предоставляющий единый обзор всех событий.
AddEvent
addevent.com
AddEvent — это инструмент для управления событиями, который упрощает создание, обмен и планирование событий с интеграцией в популярные календари.
Morgen
morgen.so
Morgen - это календарь и менеджер задач, который позволяет управлять временем и задачами, интегрируясь с популярными сервисами и обеспечивая оптимизацию планирования.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — это веб-приложение, помогающее пользователям планировать день, управлять задачами и временем, а также анализировать прогресс. Подходит для индивидуальной и командной работы.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us - платформа для организации встреч и вебинаров с функциями планирования, совместной работы и хранения материалов.
Bookeo
bookeo.com
Оптимизируйте процесс планирования встреч с помощью Bookeo Appointments. Идеально подходит для поставщиков услуг, профессионалов, салонов, спа, терапевтов, организаторов вечеринок и многого другого. Принимайте бронирования и платежи круглосуточно и без выходных через Интернет и мобильные устройства с помощью Bookeo. Легко упростите свое расписание благодаря доступности в режиме реального времени и повторяющимся встречам. Попрощайтесь с двойным бронированием. Развивайте свой бизнес, продавая рекламные акции, пакеты, членство и подарочные сертификаты. Принимайте безопасные платежи как лично, так и онлайн. Оставайтесь организованными без особых усилий, синхронизируя свой личный календарь, эффективно управляя клиентами и планируя или перенося встречи. Воспользуйтесь преимуществами автоматических напоминаний по электронной почте/текстовым сообщениям и доступом к расширенным функциям отчетности. Начните бесплатную 30-дневную пробную версию сегодня. Кредитная карта не требуется.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы поняли. Вы работаете в своем почтовом ящике, чтобы общаться с клиентами. Вам нужны все инструменты для заключения сделки в одном месте. Общайтесь с потенциальными клиентами, настраивайте кампании по разогреву, планируйте встречи и отслеживайте вложения из своего почтового ящика. Благодаря нашей интеграции с Salesforce вам больше не придется покидать свой почтовый ящик, чтобы внести информацию в Salesforce. Никто не любит напряженную работу. Теперь вы можете видеть и обновлять данные Salesforce во время работы. Независимо от того, какой почтовый клиент вы используете, вы можете автоматически синхронизировать электронную почту и встречи с Salesforce, отслеживать открытия электронной почты, устанавливать последующие напоминания, создавать и обновлять записи Salesforce, такие как интересы, контакты и возможности, планировать звонки по продажам и многое другое.
QReserve
get.qreserve.com
Гибкая и удобная платформа планирования, позволяющая легко управлять оборудованием, лабораториями, конференц-залами, удобствами, людьми и многим другим, предоставляя при этом широкий спектр отчетов и финансовых возможностей. С QReserve: - Устанавливайте подробные правила доступа к ресурсам - Собирайте формы бронирования - Управляйте проектами - Регистрация/выход из бронирований и автоматическая отмена позднего бронирования или бронирования без прибытия - Интеграция с существующими календарями Outlook и Google - Разрешить бронирование в киоске в режиме реального времени карты/планы этажей - Бронируйте в определенные временные интервалы - Приглашайте гостей к бронированию и запрашивайте ответы на вопросы - Выставление счетов и обработка платежей - Оборудование для регистрации/выезда со встроенной поддержкой считывания штрих-кодов -Доступ к активности, фактическому использованию, мощности и данным использования - и многое другое!
3veta
3veta.com
3veta - это приложение для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд с интеграциями и возможностью брендирования.
Weezly
weezly.com
Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weezly дает компаниям возможность общаться с клиентами более содержательным и эффективным способом. ПОСМОТРИТЕ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Возможности Weezly: Страница бронирования: упростите процесс планирования встреч с помощью настраиваемой страницы бронирования, которая отражает вашу доступность. Эта функция позволяет клиентам легко назначать встречи без необходимости пересылать электронные письма, оптимизируя процесс планирования. Выбор временного интервала. Расширьте возможности приглашенных, позволив им выбрать время встречи, которое им подходит лучше всего. Вы предлагаете доступное время, и они выбирают то, которое им подходит больше всего, что делает планирование эффективным и простым. Групповой опрос: координация групповых собраний никогда не была проще. Благодаря функции группового опроса приглашенные могут голосовать за лучшее время, подходящее для всех, обеспечивая максимальное участие с минимальными конфликтами в расписании. Виджет веб-сайта. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов, добавив видео с функцией бронирования прямо на ваш сайт. Этот инновационный виджет привлекает посетителей и предлагает им простой способ связаться с вами. Скринкаст: создавайте и отправляйте персонализированные видеосообщения с помощью функции скринкаста — идеальная альтернатива для компаний, ищущих более привлекательные способы общения. Будь то демонстрация продукта, учебное пособие или личное сообщение, скринкасты придают индивидуальность вашему цифровому общению. Скринкаст + страница бронирования: Weezly — единственная платформа в мире, которая сочетает в себе скринкастинг и страницу бронирования. Запишите видео и сразу предложите зрителям запланировать встречу через встроенную страницу бронирования рядом с вашим видео. Это уникальное решение устраняет разрыв между взаимодействием и действием, улучшая путь клиента. Динамические видео. Расширьте охват аудитории с помощью динамических видео. Запишите одно вводное сообщение, введите адрес веб-сайта и позвольте Weezly создать персонализированное видео, в котором ваше сообщение будет сочетаться с прокруткой определенного веб-сайта. Эта функция обеспечивает беспрецедентную персонализацию, делая каждое сообщение уникальным для получателя. Преимущества использования Weezly: Повышенная эффективность: интегрированные функции Weezly экономят время и оптимизируют процессы планирования и коммуникации, позволяя компаниям сосредоточиться на росте и обслуживании клиентов. Увеличение вовлеченности: благодаря персонализированным скринкастам, динамическим видеороликам и простым возможностям планирования Weezly значительно повышает уровень вовлеченности, превращая потенциальных клиентов в клиентов. Гибкость и настройка: планируете ли вы индивидуальные встречи, групповые занятия или хотите повысить вовлеченность вашего веб-сайта, универсальные функции Weezly можно адаптировать в соответствии с вашими конкретными потребностями. Инновационная коммуникация. Объединив видеосообщения с возможностями планирования, Weezly устанавливает новый стандарт делового общения, предлагая более личный и эффективный способ связи с клиентами. Компании, внедрившие Weezly, сообщают о значительных результатах, в том числе: До 50 % меньше времени, затрачиваемого на планирование встреч. Повышение уровня вовлеченности более чем на 70 % благодаря использованию динамического и персонализированного видеоконтента. Значительный рост коэффициентов конверсии благодаря оптимизированному процессу планирования и усовершенствованным методам связи.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не только автоматизирует планирование собеседований, но и обеспечивает глубокую вовлеченность кандидатов и интервьюеров на протяжении всего процесса найма. Получите доступ к ценной информации и рекомендациям на основе искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать процессы и гарантировать, что каждый интервьюер всегда будет хорошо подготовлен. Результат? Исключительный опыт кандидатов, который постоянно привлекает к вам самых талантливых специалистов. Благодаря расширенным функциям, таким как автоматическое планирование многодневных собеседований, общение по SMS и WhatsApp, автоматизация рабочих процессов, интеллектуальный выбор интервьюера, а также мощные данные и сравнительные отчеты, мы помогаем корпоративным компаниям сократить время найма сотрудников вдвое. Узнайте больше на сайте Goodtime.io.
Retime
retime.so
Retime - это инструмент для управления встречами, который помогает планировать календарь, составлять повестки, делать заметки и задавать задачи.
Pyas
pyas.io
Pyas — это API-решение для интеграции календаря для стартапов и индивидуальных разработчиков. Создайте функцию интеграции календаря за считанные минуты, а не месяцы. Легко интегрируется с Календарем Google и Microsoft Outlook. Интегрируйте Zoom и Google Meet для видеоконференций, используя единый API.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge синхронизирует календари в реальном времени и предоставляет страницы для планирования для пользователей с несколькими календарями.
imeetify
imeetify.com
imeetify.com — онлайн-платформа для планирования встреч, планировщик времени, планировщик, управление календарем. Наш динамичный, но простой в использовании планировщик позволяет вам сосредоточиться и согласовать свои повседневные задачи. Избавьтесь от необходимости отправлять несколько писем по электронной почте и позвольте джинну расписания облегчить вам задачу. Присоединяйтесь к этой мощной группе профессионалов, чтобы управлять своим временем и повысить производительность.
Calday
calday.app
Calday — это инструмент планирования встреч для консультантов, специалистов, отдельных поставщиков услуг и малого бизнеса. Независимо от того, являетесь ли вы терапевтом, репетитором, консультантом или тренером, Calday может помочь вам наладить свое присутствие в Интернете. Приложение Calday спроектировано так, чтобы быть простым в использовании и предлагает расширенные функции, которые позволяют пользователям планировать встречи, управлять встречами и отправлять автоматические напоминания. Создайте свою собственную ссылку на встречу и поделитесь ею с потенциальными клиентами, чтобы обеспечить беспрепятственное бронирование, или автоматизируйте рабочие процессы и позвольте вашим клиентам самостоятельно бронировать, переносить, отменять и оплачивать ваши услуги. Calday легко интегрируется с Календарем Google и другими приложениями, такими как Zoom. Чтобы узнать больше, посетите Calday.app.
Planzer
planzer.io
Planzer.io создан, чтобы помочь пользователям сэкономить время на повседневных задачах. Пользователи могут выработать привычку начинать день с Planzer.io и заканчивать его с Planzer.io. Решение собирает все задачи и электронные письма из нескольких источников в одном представлении. Интеграция Trello Интегрируется с Trello, поэтому пользователи могут легко интегрировать свои учетные записи, начинать выполнять свои задачи Trello и обрабатывать их в Planzer.io, чтобы сэкономить время на переключении между приложениями. Интеграция Notion Добавьте свою учетную запись Notion и просматривайте все свои задачи в Planzer.io, чтобы вы могли легко планировать их на определенные дни. Интеграция электронной почты Интегрируется с электронной почтой Outlook для получения электронных писем пользователей, чтобы они могли планировать, когда обрабатывать различные электронные письма. Интеграция календаря Интегрируется как с Календарем Google, так и с календарем Outlook, так что пользователи имеют свой ежедневный календарь в одном представлении с модулем «Цели Planzer.io». Устанавливайте еженедельные цели и прикрепляйте задачи, где задачи будут гарантировать, что пользователи достигнут своих целей. Модуль «Задачи» Управляет всеми задачами в одном представлении, включая невыполненную работу и многое другое.
Planyway
planyway.com
Planyway — это приложение для управления временем и планирования командной работы с интеграцией календаря и функцией перетаскивания задач.
Akiflow
akiflow.com
Akiflow — это персональный менеджер задач + настольное приложение-календарь (Win+mac), которое поможет вам всегда быть организованным. Если вы станете в 10 раз быстрее в базовых упражнениях, то поддержание организованности не станет для вас обузой и не потребует слишком много времени в течение дня. ПОЧЕМУ AKIFLOW? Мы создали Akiflow, сосредоточив внимание на повышении производительности: захвате задач, их обработке и постоянном знании того, над чем работать. → Сократите усилия. Становясь в 10 раз быстрее в базовых задачах, поддержание организованности не будет обременительным и не потребует слишком много времени в течение дня. → Предотвращение ошибок Akiflow создан для предотвращения наиболее распространенных ошибок, влияющих на производительность. Наши функции созданы, чтобы помочь вам избежать когнитивной перегрузки, отвлекающих факторов, чрезмерного планирования и переключения контекста. → Душевное спокойствие Единый источник истины. Четкий график. Уведомления, которые помогут вам в течение дня. Все в одном ярлыке. Akiflow создан для того, чтобы ваш разум был ясным и сосредоточенным. НАШИ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ → Универсальная папка «Входящие» для задач: записывайте что угодно и где угодно. Централизуйте свои задачи. → Панель команд — разберитесь во всем за считанные секунды. Расставляйте приоритеты, планируйте и откладывайте дела с помощью сочетаний клавиш. → Один инструмент — больше никакого переключения контекста. Задачи + Календари. Ваш единственный источник истины. → Уведомление в трее — всегда знайте, что делать дальше. Ваш день вкратце. МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ → Поделиться доступностью: больше не нужно переключаться между электронной почтой и вкладками календаря, чтобы сообщить о своей доступности. Быстро выберите и поделитесь своими слотами за считанные секунды. → Регулярные задачи — Создавайте задачи с любой повторяемостью: каждый день, каждое 1-е число месяца, пользовательские — как угодно. → Управление приоритетами. Установите в Akiflow свои настоящие Цели — задачи, которые помогут вам прогрессировать — и приступайте к выполнению. → Блокировка времени. Заблокируйте время для своих задач в календаре. Akiflow создаст событие в вашем календаре, чтобы ваши коллеги знали, когда вы заняты. → Часовые пояса. Нажмите один ярлык, чтобы отобразить часовой пояс каждого города в календаре рядом с вашим местным временем. → Умные списки. Настраиваемые метки для организации вашей работы так, как вам удобно. Их легко добавить, и они помогут вам получить визуально четкое представление о своем дне. → Умные уведомления — то, что вам нужно, в нужное время. Никогда не пропустите встречу, быстро примите вызов. А еще лучше, полностью настраиваемый. ИНТЕГРАЦИЯ СО ВСЕМИ ВАШИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ Gmail, Calendar, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman и другими. Вы также можете запросить желаемую интеграцию.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Calendar.online
calendar.online
Календарь.online - это бесплатное онлайн-приложение для совместного управления событиями и задачами для команд и групп без необходимости входа в систему.
Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - это программное обеспечение для планирования, которое помогает командам B2B оптимизировать процесс продаж и улучшить взаимодействие с клиентами.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise - инструмент для управления временем, использующий AI для оптимизации расписаний и создания блоков времени фокусировки.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Календарь Outlook позволяет планировать встречи и события, отправлять приглашения и получать напоминания, поддерживая совместное использование и интеграцию с другими службами Microsoft.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — приложение для планирования, которое автоматически находит лучшее время для встреч, задач и перерывов, оптимизируя ваше расписание.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Teamup
teamup.com
Teamup - это онлайн-календарь для групп, который помогает организовывать людей, управление ресурсами и планирование событий.
TimeTackle
timetackle.com
Timetackle - это приложение для автоматического отслеживания времени, интегрированное с календарями, которое помогает управлять задачами и повышать эффективность.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar - онлайн-календарь для бизнеса, позволяющий планировать события, организовывать встречи и управлять ресурсами с возможностью совместной работы в разных часовых поясах.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный почтовый сервис для бизнеса с инструментами для организации рабочей переписки, интеграцией с другими приложениями и функциями безопасности.
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