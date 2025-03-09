Akiflow

akiflow.com

Akiflow — это персональный менеджер задач + настольное приложение-календарь (Win+mac), которое поможет вам всегда быть организованным. Если вы станете в 10 раз быстрее в базовых упражнениях, то поддержание организованности не станет для вас обузой и не потребует слишком много времени в течение дня. ПОЧЕМУ AKIFLOW? Мы создали Akiflow, сосредоточив внимание на повышении производительности: захвате задач, их обработке и постоянном знании того, над чем работать. → Сократите усилия. Становясь в 10 раз быстрее в базовых задачах, поддержание организованности не будет обременительным и не потребует слишком много времени в течение дня. → Предотвращение ошибок Akiflow создан для предотвращения наиболее распространенных ошибок, влияющих на производительность. Наши функции созданы, чтобы помочь вам избежать когнитивной перегрузки, отвлекающих факторов, чрезмерного планирования и переключения контекста. → Душевное спокойствие Единый источник истины. Четкий график. Уведомления, которые помогут вам в течение дня. Все в одном ярлыке. Akiflow создан для того, чтобы ваш разум был ясным и сосредоточенным. НАШИ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ → ​​Универсальная папка «Входящие» для задач: записывайте что угодно и где угодно. Централизуйте свои задачи. → Панель команд — разберитесь во всем за считанные секунды. Расставляйте приоритеты, планируйте и откладывайте дела с помощью сочетаний клавиш. → Один инструмент — больше никакого переключения контекста. Задачи + Календари. Ваш единственный источник истины. → Уведомление в трее — всегда знайте, что делать дальше. Ваш день вкратце. МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ → Поделиться доступностью: больше не нужно переключаться между электронной почтой и вкладками календаря, чтобы сообщить о своей доступности. Быстро выберите и поделитесь своими слотами за считанные секунды. → Регулярные задачи — Создавайте задачи с любой повторяемостью: каждый день, каждое 1-е число месяца, пользовательские — как угодно. → Управление приоритетами. Установите в Akiflow свои настоящие Цели — задачи, которые помогут вам прогрессировать — и приступайте к выполнению. → Блокировка времени. Заблокируйте время для своих задач в календаре. Akiflow создаст событие в вашем календаре, чтобы ваши коллеги знали, когда вы заняты. → Часовые пояса. Нажмите один ярлык, чтобы отобразить часовой пояс каждого города в календаре рядом с вашим местным временем. → Умные списки. Настраиваемые метки для организации вашей работы так, как вам удобно. Их легко добавить, и они помогут вам получить визуально четкое представление о своем дне. → Умные уведомления — то, что вам нужно, в нужное время. Никогда не пропустите встречу, быстро примите вызов. А еще лучше, полностью настраиваемый. ИНТЕГРАЦИЯ СО ВСЕМИ ВАШИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ Gmail, Calendar, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman и другими. Вы также можете запросить желаемую интеграцию.