Программное обеспечение календаря - Самые популярные приложения - Сьерра-Леоне

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Программное обеспечение календаря разработано, чтобы помочь пользователям организовывать задачи, встречи и цели в простом визуальном формате, оптимизируя внутреннюю деятельность всего бизнеса. Это позволяет создавать электронные повестки дня, к которым можно получить доступ, редактировать и делиться ими с сотрудниками всей компании. Это программное обеспечение можно использовать для планирования задач для команд, обмена информацией о событиях в масштабах всей компании и уведомления членов команды об оплачиваемом отпуске, днях рождения и многом другом их коллег. Программное обеспечение календаря может продаваться как отдельный продукт, но часто оно входит в состав более крупного офисного пакета. Являясь частью более крупного пакета, программное обеспечение календаря интегрируется с другими стандартными офисными инструментами, такими как электронная почта, цифровые визитные карточки и инструменты для видеоконференций. Программное обеспечение календаря отличается от программного обеспечения для онлайн-планирования встреч. В то время как программное обеспечение календаря в первую очередь ориентировано на организацию встреч, задач и событий в визуальном формате для внутреннего обмена, инструменты онлайн-планирования встреч предназначены для планирования встреч для внешних пользователей, обработки платежей за встречи и общения с клиентами. Покупатели могут рассмотреть решения, которые предлагают функции календаря и онлайн-планирования встреч в одном продукте, но эти инструменты служат разным целям.
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CalendarWiz
calendarwiz.com
Общие календари для команд и сообществ. Сотрудничайте со своей командой, делитесь событиями и занятиями или управляйте личными расписаниями. Календари, доски событий и другие плагины быстро встраиваются в любой веб-сайт. Отправляйте приглашения и напоминания и предотвращайте двойное бронирование.
OneCal
onecal.io
Синхронизируйте свои календари в режиме реального времени. Синхронизируйте свои мероприятия между несколькими календарями, чтобы ваша команда всегда знала о вашей доступности.
AddEvent
addevent.com
Инструменты календаря и событий. - Упростите обмен событиями и календарями с помощью наших замечательных кнопок добавления в календарь, красивых встраиваемых виджетов, ответа на приглашение и инструментов для подписчиков. Добавьте в календарь и инструменты событий для веб-сайтов и информационных бюллетеней. Мероприятие с ответом. Используйте в email-рассылках, MailChimp, Marketo. Используется Google, Microsoft, Salesforce, HubSpot.
Morgen
morgen.so
Автоматизируйте свое время и свой путь с помощью настраиваемых рабочих процессов Morgen Assist. Соедините его с календарем Morgen и приложением диспетчера задач, чтобы полностью контролировать свое время.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — это ежедневный веб-планировщик с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи командам и занятым профессионалам в ежедневном планировании и управлении временем. КАК ЭТО РАБОТАЕТ: С помощью AI-планировщика BeforeSunset и программного обеспечения для выполнения вы можете планировать свой день с помощью календаря и списка дел, просматривая вчерашние достижения и незавершенные задачи. Вы можете придерживаться графика в течение дня, отслеживая время для каждой задачи и сосредотачиваясь на одной задаче за раз. Кроме того, оценив время, необходимое для каждой задачи, вы можете убедиться, что ваша работа идет по плану, и внести коррективы по мере необходимости. Завершите день с помощью аналитики, предоставленной BeforeSunset AI, чтобы просмотреть и оценить достигнутый вами прогресс. ФУНКЦИИ: Позвольте ИИ планировать ваш день за вас: ИИ BeforeSunset создает идеальное расписание, синхронизируя ваш календарь и список дел, и вам не придется об этом беспокоиться. ИИ оптимизирует ваш список дел для идеального расписания: ИИ-помощник создает для вас подзадачи и превращает ваши дела в практические задачи. Составьте лучший план своего распорядка дня. Для эффективного ежедневного планирования спросите себя: в чем заключается задача, сколько времени она займет и сколько времени имеется в наличии. BeforeSunset помогает на всех этапах. Устанавливайте цели по тегам. Используйте теги, чтобы улучшить свое ежедневное планирование с помощью искусственного интеллекта, отслеживайте свой прогресс с помощью аналитики, а также эффективно устанавливайте цели и классифицируйте свои задачи. Еженедельная аналитика. Взгляните с высоты птичьего полета на свои еженедельные достижения и планируйте еще больший успех. Закладки: быстрый доступ к любимым задачам и заметкам. Выполняйте задачи в одном рабочем пространстве: мы обещаем, что ваш товарищ по команде не будет знать ни о вашем списке покупок, ни о ваших личных делах. Вы можете разделить свои рабочие/командные задачи, перетаскивая их. Оставайтесь на связи с помощью ленты команды: вы можете поделиться своим прогрессом, если хотите, и видеть обновления от вашей команды в режиме реального времени. Вы также можете узнать о настроении вашего товарища по команде и о том, что ему нравится, а что нет. Познакомьтесь со своими товарищами по команде: Хотите растопить лед, но не знаете как? Просто проверьте их информацию, что им нравится или не нравится? — и узнайте их получше. Никогда не пропускайте день рождения, и поверьте нам, вы будете знать основы, позволяющие начать первый разговор, не создавая при этом неловкости. Задайте местоположение. Посмотрите, как ваше рабочее место влияет на ваше ежедневное планирование и производительность, на странице аналитики. Настройте свое настроение и напишите об этом: узнавайте о настроении своих товарищей по команде, даже не спрашивая их. Проверьте их, если необходимо. Установите теги для каждой области. Теперь вы можете устанавливать теги, чтобы знать, над чем работает каждый член команды, или сможете ли вы работать со своим лучшим другом в одной области.
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Bookeo
bookeo.com
Оптимизируйте процесс планирования встреч с помощью Bookeo Appointments. Идеально подходит для поставщиков услуг, профессионалов, салонов, спа, терапевтов, организаторов вечеринок и многого другого. Принимайте бронирования и платежи круглосуточно и без выходных через Интернет и мобильные устройства с помощью Bookeo. Легко упростите свое расписание благодаря доступности в режиме реального времени и повторяющимся встречам. Попрощайтесь с двойным бронированием. Развивайте свой бизнес, продавая рекламные акции, пакеты, членство и подарочные сертификаты. Принимайте безопасные платежи как лично, так и онлайн. Оставайтесь организованными без особых усилий, синхронизируя свой личный календарь, эффективно управляя клиентами и планируя или перенося встречи. Воспользуйтесь преимуществами автоматических напоминаний по электронной почте/текстовым сообщениям и доступом к расширенным функциям отчетности. Начните бесплатную 30-дневную пробную версию сегодня. Кредитная карта не требуется.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы поняли. Вы работаете в своем почтовом ящике, чтобы общаться с клиентами. Вам нужны все инструменты для заключения сделки в одном месте. Общайтесь с потенциальными клиентами, настраивайте кампании по разогреву, планируйте встречи и отслеживайте вложения из своего почтового ящика. Благодаря нашей интеграции с Salesforce вам больше не придется покидать свой почтовый ящик, чтобы внести информацию в Salesforce. Никто не любит напряженную работу. Теперь вы можете видеть и обновлять данные Salesforce во время работы. Независимо от того, какой почтовый клиент вы используете, вы можете автоматически синхронизировать электронную почту и встречи с Salesforce, отслеживать открытия электронной почты, устанавливать последующие напоминания, создавать и обновлять записи Salesforce, такие как интересы, контакты и возможности, планировать звонки по продажам и многое другое.
QReserve
get.qreserve.com
Гибкая и удобная платформа планирования, позволяющая легко управлять оборудованием, лабораториями, конференц-залами, удобствами, людьми и многим другим, предоставляя при этом широкий спектр отчетов и финансовых возможностей. С QReserve: - Устанавливайте подробные правила доступа к ресурсам - Собирайте формы бронирования - Управляйте проектами - Регистрация/выход из бронирований и автоматическая отмена позднего бронирования или бронирования без прибытия - Интеграция с существующими календарями Outlook и Google - Разрешить бронирование в киоске в режиме реального времени карты/планы этажей - Бронируйте в определенные временные интервалы - Приглашайте гостей к бронированию и запрашивайте ответы на вопросы - Выставление счетов и обработка платежей - Оборудование для регистрации/выезда со встроенной поддержкой считывания штрих-кодов -Доступ к активности, фактическому использованию, мощности и данным использования - и многое другое!
3veta
3veta.com
3veta — это полный набор инструментов для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд. Наиболее распространенные варианты использования: → Планирование встреч (страница бронирования, общий календарь группы, двусторонняя синхронизация календаря, синхронизация с Microsoft Exchange, Google Calendar, Apple Calendar; напоминания о встречах и т. д.) → Видеоконференции в формате Full HD → Пользовательский брендинг ((возможность полностью белая этикетка для всего опыта) → Интеграция с более чем 5000 другими веб-приложениями
Weezly
weezly.com
Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weezly дает компаниям возможность общаться с клиентами более содержательным и эффективным способом. ПОСМОТРИТЕ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Возможности Weezly: Страница бронирования: упростите процесс планирования встреч с помощью настраиваемой страницы бронирования, которая отражает вашу доступность. Эта функция позволяет клиентам легко назначать встречи без необходимости пересылать электронные письма, оптимизируя процесс планирования. Выбор временного интервала. Расширьте возможности приглашенных, позволив им выбрать время встречи, которое им подходит лучше всего. Вы предлагаете доступное время, и они выбирают то, которое им подходит больше всего, что делает планирование эффективным и простым. Групповой опрос: координация групповых собраний никогда не была проще. Благодаря функции группового опроса приглашенные могут голосовать за лучшее время, подходящее для всех, обеспечивая максимальное участие с минимальными конфликтами в расписании. Виджет веб-сайта. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов, добавив видео с функцией бронирования прямо на ваш сайт. Этот инновационный виджет привлекает посетителей и предлагает им простой способ связаться с вами. Скринкаст: создавайте и отправляйте персонализированные видеосообщения с помощью функции скринкаста — идеальная альтернатива для компаний, ищущих более привлекательные способы общения. Будь то демонстрация продукта, учебное пособие или личное сообщение, скринкасты придают индивидуальность вашему цифровому общению. Скринкаст + страница бронирования: Weezly — единственная платформа в мире, которая сочетает в себе скринкастинг и страницу бронирования. Запишите видео и сразу предложите зрителям запланировать встречу через встроенную страницу бронирования рядом с вашим видео. Это уникальное решение устраняет разрыв между взаимодействием и действием, улучшая путь клиента. Динамические видео. Расширьте охват аудитории с помощью динамических видео. Запишите одно вводное сообщение, введите адрес веб-сайта и позвольте Weezly создать персонализированное видео, в котором ваше сообщение будет сочетаться с прокруткой определенного веб-сайта. Эта функция обеспечивает беспрецедентную персонализацию, делая каждое сообщение уникальным для получателя. Преимущества использования Weezly: Повышенная эффективность: интегрированные функции Weezly экономят время и оптимизируют процессы планирования и коммуникации, позволяя компаниям сосредоточиться на росте и обслуживании клиентов. Увеличение вовлеченности: благодаря персонализированным скринкастам, динамическим видеороликам и простым возможностям планирования Weezly значительно повышает уровень вовлеченности, превращая потенциальных клиентов в клиентов. Гибкость и настройка: планируете ли вы индивидуальные встречи, групповые занятия или хотите повысить вовлеченность вашего веб-сайта, универсальные функции Weezly можно адаптировать в соответствии с вашими конкретными потребностями. Инновационная коммуникация. Объединив видеосообщения с возможностями планирования, Weezly устанавливает новый стандарт делового общения, предлагая более личный и эффективный способ связи с клиентами. Компании, внедрившие Weezly, сообщают о значительных результатах, в том числе: До 50 % меньше времени, затрачиваемого на планирование встреч. Повышение уровня вовлеченности более чем на 70 % благодаря использованию динамического и персонализированного видеоконтента. Значительный рост коэффициентов конверсии благодаря оптимизированному процессу планирования и усовершенствованным методам связи.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не только автоматизирует планирование собеседований, но и обеспечивает глубокую вовлеченность кандидатов и интервьюеров на протяжении всего процесса найма. Получите доступ к ценной информации и рекомендациям на основе искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать процессы и гарантировать, что каждый интервьюер всегда будет хорошо подготовлен. Результат? Исключительный опыт кандидатов, который постоянно привлекает к вам самых талантливых специалистов. Благодаря расширенным функциям, таким как автоматическое планирование многодневных собеседований, общение по SMS и WhatsApp, автоматизация рабочих процессов, интеллектуальный выбор интервьюера, а также мощные данные и сравнительные отчеты, мы помогаем корпоративным компаниям сократить время найма сотрудников вдвое. Узнайте больше на сайте Goodtime.io.
Retime
retime.so
Retime — это инструмент повышения производительности, который помогает вам оптимизировать ваши встречи, управляя календарем, создавая повестку дня, делая заметки и создавая задачи в одном месте. С Retime вы можете легко планировать встречи и устанавливать повестку дня, делать заметки во время встречи и создавать задачи после встречи. Это помогает сделать ваши встречи короче и продуктивнее, позволяя максимально эффективно использовать время и успевать больше.
Pyas
pyas.io
Pyas — это API-решение для интеграции календаря для стартапов и индивидуальных разработчиков. Создайте функцию интеграции календаря за считанные минуты, а не месяцы. Легко интегрируется с Календарем Google и Microsoft Outlook. Интегрируйте Zoom и Google Meet для видеоконференций, используя единый API.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge синхронизирует календари в режиме реального времени и предоставляет страницы планирования, созданные для людей с несколькими календарями.
imeetify
imeetify.com
imeetify.com — онлайн-платформа для планирования встреч, планировщик времени, планировщик, управление календарем. Наш динамичный, но простой в использовании планировщик позволяет вам сосредоточиться и согласовать свои повседневные задачи. Избавьтесь от необходимости отправлять несколько писем по электронной почте и позвольте джинну расписания облегчить вам задачу. Присоединяйтесь к этой мощной группе профессионалов, чтобы управлять своим временем и повысить производительность.
Calday
calday.app
Calday — это инструмент планирования встреч для консультантов, специалистов, отдельных поставщиков услуг и малого бизнеса. Независимо от того, являетесь ли вы терапевтом, репетитором, консультантом или тренером, Calday может помочь вам наладить свое присутствие в Интернете. Приложение Calday спроектировано так, чтобы быть простым в использовании и предлагает расширенные функции, которые позволяют пользователям планировать встречи, управлять встречами и отправлять автоматические напоминания. Создайте свою собственную ссылку на встречу и поделитесь ею с потенциальными клиентами, чтобы обеспечить беспрепятственное бронирование, или автоматизируйте рабочие процессы и позвольте вашим клиентам самостоятельно бронировать, переносить, отменять и оплачивать ваши услуги. Calday легко интегрируется с Календарем Google и другими приложениями, такими как Zoom. Чтобы узнать больше, посетите Calday.app.
Planzer
planzer.io
Planzer.io создан, чтобы помочь пользователям сэкономить время на повседневных задачах. Пользователи могут выработать привычку начинать день с Planzer.io и заканчивать его с Planzer.io. Решение собирает все задачи и электронные письма из нескольких источников в одном представлении. Интеграция Trello Интегрируется с Trello, поэтому пользователи могут легко интегрировать свои учетные записи, начинать выполнять свои задачи Trello и обрабатывать их в Planzer.io, чтобы сэкономить время на переключении между приложениями. Интеграция Notion Добавьте свою учетную запись Notion и просматривайте все свои задачи в Planzer.io, чтобы вы могли легко планировать их на определенные дни. Интеграция электронной почты Интегрируется с электронной почтой Outlook для получения электронных писем пользователей, чтобы они могли планировать, когда обрабатывать различные электронные письма. Интеграция календаря Интегрируется как с Календарем Google, так и с календарем Outlook, так что пользователи имеют свой ежедневный календарь в одном представлении с модулем «Цели Planzer.io». Устанавливайте еженедельные цели и прикрепляйте задачи, где задачи будут гарантировать, что пользователи достигнут своих целей. Модуль «Задачи» Управляет всеми задачами в одном представлении, включая невыполненную работу и многое другое.
Planyway
planyway.com
Лучший способ визуально управлять своим расписанием и планировать командную работу в календаре или временной шкале. Управляйте всем, от ежедневного расписания до командной работы и крупных проектов, в одном календаре Trello!
Akiflow
akiflow.com
Akiflow — это персональный менеджер задач + настольное приложение-календарь (Win+mac), которое поможет вам всегда быть организованным. Если вы станете в 10 раз быстрее в базовых упражнениях, то поддержание организованности не станет для вас обузой и не потребует слишком много времени в течение дня. ПОЧЕМУ AKIFLOW? Мы создали Akiflow, сосредоточив внимание на повышении производительности: захвате задач, их обработке и постоянном знании того, над чем работать. → Сократите усилия. Становясь в 10 раз быстрее в базовых задачах, поддержание организованности не будет обременительным и не потребует слишком много времени в течение дня. → Предотвращение ошибок Akiflow создан для предотвращения наиболее распространенных ошибок, влияющих на производительность. Наши функции созданы, чтобы помочь вам избежать когнитивной перегрузки, отвлекающих факторов, чрезмерного планирования и переключения контекста. → Душевное спокойствие Единый источник истины. Четкий график. Уведомления, которые помогут вам в течение дня. Все в одном ярлыке. Akiflow создан для того, чтобы ваш разум был ясным и сосредоточенным. НАШИ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ → Универсальная папка «Входящие» для задач: записывайте что угодно и где угодно. Централизуйте свои задачи. → Панель команд — разберитесь во всем за считанные секунды. Расставляйте приоритеты, планируйте и откладывайте дела с помощью сочетаний клавиш. → Один инструмент — больше никакого переключения контекста. Задачи + Календари. Ваш единственный источник истины. → Уведомление в трее — всегда знайте, что делать дальше. Ваш день вкратце. МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ → Поделиться доступностью: больше не нужно переключаться между электронной почтой и вкладками календаря, чтобы сообщить о своей доступности. Быстро выберите и поделитесь своими слотами за считанные секунды. → Регулярные задачи — Создавайте задачи с любой повторяемостью: каждый день, каждое 1-е число месяца, пользовательские — как угодно. → Управление приоритетами. Установите в Akiflow свои настоящие Цели — задачи, которые помогут вам прогрессировать — и приступайте к выполнению. → Блокировка времени. Заблокируйте время для своих задач в календаре. Akiflow создаст событие в вашем календаре, чтобы ваши коллеги знали, когда вы заняты. → Часовые пояса. Нажмите один ярлык, чтобы отобразить часовой пояс каждого города в календаре рядом с вашим местным временем. → Умные списки. Настраиваемые метки для организации вашей работы так, как вам удобно. Их легко добавить, и они помогут вам получить визуально четкое представление о своем дне. → Умные уведомления — то, что вам нужно, в нужное время. Никогда не пропустите встречу, быстро примите вызов. А еще лучше, полностью настраиваемый. ИНТЕГРАЦИЯ СО ВСЕМИ ВАШИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ Gmail, Calendar, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman и другими. Вы также можете запросить желаемую интеграцию.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.
Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 миллионов пользователей в 230 странах используют Calendly, чтобы упростить встречи и повысить эффективность совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите Calendly.com. Calendly значительно повышает уровень удовлетворенности и удержания клиентов, циклы найма, экономию средств, производительность команды и многое другое, как указано в исследовании Forrester TEI, которое демонстрирует рентабельность инвестиций в 318% и общую чистую прибыль в размере 687 тысяч долларов США. Calendly клиенты могут рассчитывать на инвестиции в течение трех лет. Загрузите полный отчет здесь: https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei.
Chili Piper
chilipiper.com
Усовершенствованное программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам, работающим в сфере B2B, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности GPT (генеративный предварительно обученный трансформатор), чтобы создать идеальный день для пользователей на основе их предпочтений и моделей производительности. Этот инструмент автоматически переносит гибкие встречи, например, один на один, в наиболее эффективное время и разрешает конфликты в расписаниях. Он также создает блоки непрерывного времени концентрации, работая с несколькими календарями, позволяя людям присутствовать при совместной работе и концентрироваться при работе независимо. Во время Focus Time Clockwise сводит к минимуму отвлекающие факторы за счет интеграции с такими инструментами, как Slack и Asana, обеспечивая состояние потока и повышая производительность. Clockwise используется более чем 15 000 организаций, включая такие известные компании, как Amplitude, Asana, Etsy, Twitter и Uber. Инструмент получил положительные отзывы от клиентов, повышая эффективность совместной работы и позволяя лучше управлять календарями. Менеджеры могут получить представление о пропускной способности своих команд и помочь установить здоровые границы с помощью аналитики в реальном времени. Этот инструмент удобен для пользователя, упрощает рабочий день и снижает необходимость постоянного управления календарем. Доступ к Clockwise осуществляется после бесплатной регистрации и предлагает такие функции, как тур и демоверсия, которые помогут пользователям начать работу. Он обеспечивает ценность за счет максимизации времени, позволяя пользователям сосредоточиться на важных задачах и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа автоматизирует повторяющиеся задачи и оптимизирует весь процесс продаж, позволяя торговым представителям сосредоточиться на построении отношений и заключении сделок. Такие функции, как автоматическое планирование, ведение заметок в реальном времени и интеграция с CRM, оптимизируют эффективность и производительность. С помощью Demodesk специалисты по продажам могут создавать увлекательные демонстрации продуктов, выходящие за рамки простого слайд-шоу. Платформа предлагает революционные возможности совместного использования экрана и интерактивные возможности для создания захватывающего и персонализированного опыта для потенциальных клиентов, что приводит к увеличению вовлеченности и повышению коэффициентов конверсии. Такие функции, как слежение или интегрированные сценарии и боевые карты, позволяют проводить обучение в режиме реального времени во время виртуальных звонков. Платформа предлагает комплексные функции аналитики и отчетности, которые дают полезную информацию об эффективности продаж. Вооружившись этими ценными данными, руководители продаж могут принимать решения на основе данных, оптимизировать процессы продаж и определять области для улучшения. Компании любого размера полагаются на нас в вопросах цифровизации продаж, повышения производительности и увеличения доходов. Ключевые результаты наших клиентов: +25 % экономия времени при выполнении ручных задач (Pipedrive) ↑ 2-кратный коэффициент конверсии (Clark) +30 % более высокий доход на одного продавца (Treatwell) ↑ 3-кратное увеличение производительности агентов (Eigensonne) Для получения дополнительной информации посетите demodesk.com .
Outlook Calendar
outlook.live.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизировать запись на прием, предлагая в режиме реального времени просматривать доступное им время. Он имеет возможность автоматически синхронизировать календари в соответствии с часовыми поясами пользователей и может отправлять пользователям регулярные оповещения и напоминания относительно расписания встреч. Набор функций планирования Acuity Scheduling включает в себя настраиваемые формы приема, встраиваемые календари, синхронизацию календаря сторонних приложений и групповое планирование семинаров. Acuity Scheduling подходит для предприятий, предоставляющих услуги, таких как центры обучения и репетиторства, коучинговые и консалтинговые компании, компании по производству фотографий и видео, фитнес-студии, салоны и спа-центры, а также медицинские и стоматологические клиники. Решение предлагает бесплатный базовый модуль и доступно в виде ежемесячной подписки. Продукт предлагает API и интегрируется со сторонними приложениями, такими как QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics и WordPress.
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благодаря интеллектуальному прогнозированию для динамической защиты приоритетов по мере заполнения недели, чтобы у вас всегда было время для целенаправленной работы, оставаясь при этом открытыми для совместной работы. со своей командой. Вы можете указать Reclaim, как именно вы хотите распланировать свои приоритеты, как если бы вы были отличным помощником. А когда планы меняются, оно автоматически меняет ваше расписание за считанные секунды. Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с некоторыми функциями Reclaim ниже: • Задачи: автоматически планируйте свои дела в календаре • Привычки: блокируйте гибкое время для повторяющихся действий • Умные 1:1: находите лучшее время для встреч один на один • Планирование Ссылки: бронируйте умнее с помощью гибких ссылок на встречи. • Синхронизация календаря: блокируйте вашу доступность в разных календарях. • Буферное время: автоматическое планирование перерывов и времени в пути. • Цветовое кодирование: автоматическая цветовая кодировка событий по категориям. • Дни без совещаний: предотвращайте собрания и автоматически планируйте оперативную работу. • Аналитика команды: отслеживайте время вашей команды по собраниям, задачам, показателям здоровья и т. д. • Интеграция задач: синхронизируйте задачи из Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear и задачи Google в вашем календаре. • Интеграция Slack: настройте и синхронизируйте свой статус Slack с календарем в режиме реального времени. Более 20 000 компаний полагаются на Reclaim, чтобы получить больше от своих рабочие недели. Зарегистрируйтесь и начните работу бесплатно, чтобы вы и ваша команда могли каждую неделю проводить время там, где это важнее всего.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Teamup
teamup.com
Teamup — это приложение онлайн-календаря для групп, позволяющее организовывать людей и ресурсы, планировать работу, управлять доступностью и делиться событиями. Команда
TimeTackle
timetackle.com
Tackle помогает вам автоматически и без усилий отслеживать время и собирать данные о продуктивности из вашего календаря, инструментов управления проектами и совместной работы. Он прекрасно работает с вашим Календарем Google и помогает отслеживать ваши действия прямо из интерфейса календаря. Tackle обеспечивает ясность, гарантируя, что в нужных проектах будут задействованы нужные люди, и защитит рентабельность инвестиций. Он измеряет операционную эффективность, легко отслеживает время работы команды и удерживает проекты в рамках бюджета посредством постановки целей. Tackle повышает производительность и позволяет отслеживать время в различных секторах. От агентств до некоммерческих организаций, его индивидуальные решения, автоматизация учета рабочего времени и ценная информация повышают операционную эффективность любого бизнеса. Более 300 команд воспользовались Tackle как решением своих проблем с отслеживанием рабочего времени и смогли повысить производительность в среднем на 20 %. Tackle, ваш универсальный союзник, повышает производительность в различных отраслях. От агентств до некоммерческих организаций — он предлагает индивидуальные решения, автоматизируя задачи и предоставляя ценную информацию для эффективной работы. Достигайте своих целей как босс с помощью Tackle! **Как мы позиционируем себя по сравнению с конкурентами?** Tackle обеспечивает удобный учет рабочего времени, предоставляя сотрудникам ценную информацию для оптимизации их производительности. Он предлагает подробную аналитику для любой команды, позволяя принимать решения на основе данных о распределении проектов и их эффективности. Кроме того, он отличается чрезвычайно удобным для пользователя, простотой и широкими возможностями создания отчетов.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar — это бизнес-календарь онлайн, предназначенный для того, чтобы все члены команды были на одной странице. Вы можете планировать встречи, организовывать мероприятия и бронировать ресурсы в кратчайшие сроки. Ключевые преимущества и функции включают в себя: 1. Совместная работа в разных часовых поясах. Работая с коллегами в разных часовых поясах, вы можете установить их местный часовой пояс в качестве дополнительного часового пояса для вашего календаря. Это поможет вам избежать путаницы и лучше координировать свои действия с географически разбросанной командой. 2. Интеллектуальное планирование Мгновенно планируйте события с помощью функций интеллектуального и быстрого добавления. Умное добавление экономит время и усилия, разумно создавая событие с помощью введенной вами фразы или выбирая фразу в своем электронном письме. С помощью быстрого добавления вы можете запланировать событие, щелкнув сетку календаря. 3. Приглашение и предоставление доступа участникам. Планируйте мероприятия в зависимости от доступности участников. Вы можете проверить свободное и недоступное время участника при планировании мероприятия. Приглашая участников, вы можете предоставить им различные уровни доступа, такие как редактирование, просмотр и добавление участников. 4. Напоминания Никогда не пропустите обновление или событие. Благодаря многоуровневым напоминаниям календаря Zoho вы всегда будете в курсе своего расписания. Существует три типа уведомлений: всплывающее окно, электронная почта и колокольчик. 5. Резервирование ресурсов Благодаря функции резервирования ресурсов в календаре Zoho проводить личные встречи очень просто. Администраторы могут добавлять переговорные комнаты и конференц-залы, а также просматривать ресурсы, доступные в этих комнатах, и бронировать их соответствующим образом. Зарегистрируйтесь бесплатно и держите свою команду организованной.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной работы, способствующих использованию комментариев, отметок «Нравится» и обмену информацией. Zoho Mail хорошо интегрирован со всеми другими приложениями Zoho, а также с популярными внешними приложениями.
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