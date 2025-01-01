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Программное обеспечение календаря - Самые популярные приложения - Гибралтар
Программное обеспечение календаря разработано, чтобы помочь пользователям организовывать задачи, встречи и цели в простом визуальном формате, оптимизируя внутреннюю деятельность всего бизнеса. Это позволяет создавать электронные повестки дня, к которым можно получить доступ, редактировать и делиться ими с сотрудниками всей компании. Это программное обеспечение можно использовать для планирования задач для команд, обмена информацией о событиях в масштабах всей компании и уведомления членов команды об оплачиваемом отпуске, днях рождения и многом другом их коллег. Программное обеспечение календаря может продаваться как отдельный продукт, но часто оно входит в состав более крупного офисного пакета. Являясь частью более крупного пакета, программное обеспечение календаря интегрируется с другими стандартными офисными инструментами, такими как электронная почта, цифровые визитные карточки и инструменты для видеоконференций. Программное обеспечение календаря отличается от программного обеспечения для онлайн-планирования встреч. В то время как программное обеспечение календаря в первую очередь ориентировано на организацию встреч, задач и событий в визуальном формате для внутреннего обмена, инструменты онлайн-планирования встреч предназначены для планирования встреч для внешних пользователей, обработки платежей за встречи и общения с клиентами. Покупатели могут рассмотреть решения, которые предлагают функции календаря и онлайн-планирования встреч в одном продукте, но эти инструменты служат разным целям.
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Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
Outlook Calendar
outlook.live.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент э...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar — это бизнес-календарь онлайн, предназначенный для того, чтобы все члены команды были на одной странице. Вы можете планировать встречи, организовывать мероприятия и бронировать ресурсы в кратчайшие сроки. Ключевые преимущества и функции включают в себя: 1. Совместная работа в разных ча...
Teamup
teamup.com
Teamup — это приложение онлайн-календаря для групп, позволяющее организовывать людей и ресурсы, планировать работу, управлять доступностью и делиться событиями. Команда
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Planyway
planyway.com
Лучший способ визуально управлять своим расписанием и планировать командную работу в календаре или временной шкале. Управляйте всем, от ежедневного расписания до командной работы и крупных проектов, в одном календаре Trello!
Akiflow
akiflow.com
Akiflow — это персональный менеджер задач + настольное приложение-календарь (Win+mac), которое поможет вам всегда быть организованным. Если вы станете в 10 раз быстрее в базовых упражнениях, то поддержание организованности не станет для вас обузой и не потребует слишком много времени в течение дня. ...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — это ежедневный веб-планировщик с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи командам и занятым профессионалам в ежедневном планировании и управлении временем. КАК ЭТО РАБОТАЕТ: С помощью AI-планировщика BeforeSunset и программного обеспечения для выполнения вы можете пла...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
OneCal
onecal.io
Синхронизируйте свои календари в режиме реального времени. Синхронизируйте свои мероприятия между несколькими календарями, чтобы ваша команда всегда знала о вашей доступности.
Morgen
morgen.so
Автоматизируйте свое время и свой путь с помощью настраиваемых рабочих процессов Morgen Assist. Соедините его с календарем Morgen и приложением диспетчера задач, чтобы полностью контролировать свое время.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...
AddEvent
addevent.com
Инструменты календаря и событий. - Упростите обмен событиями и календарями с помощью наших замечательных кнопок добавления в календарь, красивых встраиваемых виджетов, ответа на приглашение и инструментов для подписчиков. Добавьте в календарь и инструменты событий для веб-сайтов и информационных бю...
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.
Chili Piper
chilipiper.com
Усовершенствованное программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам, работающим в сфере B2B, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.
3veta
3veta.com
3veta — это полный набор инструментов для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд. Наиболее распространенные варианты использования: → Планирование встреч (страница бронирования, общий календарь группы, двусторонняя синхронизация календаря, синхронизация с Microsoft Exchange, Goo...
TimeTackle
timetackle.com
Tackle помогает вам автоматически и без усилий отслеживать время и собирать данные о продуктивности из вашего календаря, инструментов управления проектами и совместной работы. Он прекрасно работает с вашим Календарем Google и помогает отслеживать ваши действия прямо из интерфейса календаря. Tackle о...
Retime
retime.so
Retime — это инструмент повышения производительности, который помогает вам оптимизировать ваши встречи, управляя календарем, создавая повестку дня, делая заметки и создавая задачи в одном месте. С Retime вы можете легко планировать встречи и устанавливать повестку дня, делать заметки во время встреч...
CalendarWiz
calendarwiz.com
Общие календари для команд и сообществ. Сотрудничайте со своей командой, делитесь событиями и занятиями или управляйте личными расписаниями. Календари, доски событий и другие плагины быстро встраиваются в любой веб-сайт. Отправляйте приглашения и напоминания и предотвращайте двойное бронирование.
imeetify
imeetify.com
imeetify.com — онлайн-платформа для планирования встреч, планировщик времени, планировщик, управление календарем. Наш динамичный, но простой в использовании планировщик позволяет вам сосредоточиться и согласовать свои повседневные задачи. Избавьтесь от необходимости отправлять несколько писем по эле...
Pyas
pyas.io
Pyas — это API-решение для интеграции календаря для стартапов и индивидуальных разработчиков. Создайте функцию интеграции календаря за считанные минуты, а не месяцы. Легко интегрируется с Календарем Google и Microsoft Outlook. Интегрируйте Zoom и Google Meet для видеоконференций, используя единый AP...
Planzer
planzer.io
Planzer.io создан, чтобы помочь пользователям сэкономить время на повседневных задачах. Пользователи могут выработать привычку начинать день с Planzer.io и заканчивать его с Planzer.io. Решение собирает все задачи и электронные письма из нескольких источников в одном представлении. Интеграция Trello...
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge синхронизирует календари в режиме реального времени и предоставляет страницы планирования, созданные для людей с несколькими календарями.
Bookeo
bookeo.com
Оптимизируйте процесс планирования встреч с помощью Bookeo Appointments. Идеально подходит для поставщиков услуг, профессионалов, салонов, спа, терапевтов, организаторов вечеринок и многого другого. Принимайте бронирования и платежи круглосуточно и без выходных через Интернет и мобильные устройства ...
GoodTime
goodtime.io
GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не тольк...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы поняли. Вы работаете в своем почтов...
Calday
calday.app
Calday — это инструмент планирования встреч для консультантов, специалистов, отдельных поставщиков услуг и малого бизнеса. Независимо от того, являетесь ли вы терапевтом, репетитором, консультантом или тренером, Calday может помочь вам наладить свое присутствие в Интернете. Приложение Calday спроект...
Weezly
weezly.com
Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weez...
QReserve
get.qreserve.com
Гибкая и удобная платформа планирования, позволяющая легко управлять оборудованием, лабораториями, конференц-залами, удобствами, людьми и многим другим, предоставляя при этом широкий спектр отчетов и финансовых возможностей. С QReserve: - Устанавливайте подробные правила доступа к ресурсам - Собирай...