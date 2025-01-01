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Программное обеспечение календаря - Самые популярные приложения - Гибралтар

Программное обеспечение календаря разработано, чтобы помочь пользователям организовывать задачи, встречи и цели в простом визуальном формате, оптимизируя внутреннюю деятельность всего бизнеса. Это позволяет создавать электронные повестки дня, к которым можно получить доступ, редактировать и делиться ими с сотрудниками всей компании. Это программное обеспечение можно использовать для планирования задач для команд, обмена информацией о событиях в масштабах всей компании и уведомления членов команды об оплачиваемом отпуске, днях рождения и многом другом их коллег. Программное обеспечение календаря может продаваться как отдельный продукт, но часто оно входит в состав более крупного офисного пакета. Являясь частью более крупного пакета, программное обеспечение календаря интегрируется с другими стандартными офисными инструментами, такими как электронная почта, цифровые визитные карточки и инструменты для видеоконференций. Программное обеспечение календаря отличается от программного обеспечения для онлайн-планирования встреч. В то время как программное обеспечение календаря в первую очередь ориентировано на организацию встреч, задач и событий в визуальном формате для внутреннего обмена, инструменты онлайн-планирования встреч предназначены для планирования встреч для внешних пользователей, обработки платежей за встречи и общения с клиентами. Покупатели могут рассмотреть решения, которые предлагают функции календаря и онлайн-планирования встреч в одном продукте, но эти инструменты служат разным целям.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент э...

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Calendar — это бизнес-календарь онлайн, предназначенный для того, чтобы все члены команды были на одной странице. Вы можете планировать встречи, организовывать мероприятия и бронировать ресурсы в кратчайшие сроки. Ключевые преимущества и функции включают в себя: 1. Совместная работа в разных ча...

Teamup

Teamup

teamup.com

Teamup — это приложение онлайн-календаря для групп, позволяющее организовывать людей и ресурсы, планировать работу, управлять доступностью и делиться событиями. Команда

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...

Brevo

Brevo

brevo.com

В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...

Planyway

Planyway

planyway.com

Лучший способ визуально управлять своим расписанием и планировать командную работу в календаре или временной шкале. Управляйте всем, от ежедневного расписания до командной работы и крупных проектов, в одном календаре Trello!

Akiflow

Akiflow

akiflow.com

Akiflow — это персональный менеджер задач + настольное приложение-календарь (Win+mac), которое поможет вам всегда быть организованным. Если вы станете в 10 раз быстрее в базовых упражнениях, то поддержание организованности не станет для вас обузой и не потребует слишком много времени в течение дня. ...

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI — это ежедневный веб-планировщик с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи командам и занятым профессионалам в ежедневном планировании и управлении временем. КАК ЭТО РАБОТАЕТ: С помощью AI-планировщика BeforeSunset и программного обеспечения для выполнения вы можете пла...

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.

OneCal

OneCal

onecal.io

Синхронизируйте свои календари в режиме реального времени. Синхронизируйте свои мероприятия между несколькими календарями, чтобы ваша команда всегда знала о вашей доступности.

Morgen

Morgen

morgen.so

Автоматизируйте свое время и свой путь с помощью настраиваемых рабочих процессов Morgen Assist. Соедините его с календарем Morgen и приложением диспетчера задач, чтобы полностью контролировать свое время.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...

AddEvent

AddEvent

addevent.com

Инструменты календаря и событий. - Упростите обмен событиями и календарями с помощью наших замечательных кнопок добавления в календарь, красивых встраиваемых виджетов, ответа на приглашение и инструментов для подписчиков. Добавьте в календарь и инструменты событий для веб-сайтов и информационных бю...

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Усовершенствованное программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам, работающим в сфере B2B, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.

3veta

3veta

3veta.com

3veta — это полный набор инструментов для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд. Наиболее распространенные варианты использования: → Планирование встреч (страница бронирования, общий календарь группы, двусторонняя синхронизация календаря, синхронизация с Microsoft Exchange, Goo...

TimeTackle

TimeTackle

timetackle.com

Tackle помогает вам автоматически и без усилий отслеживать время и собирать данные о продуктивности из вашего календаря, инструментов управления проектами и совместной работы. Он прекрасно работает с вашим Календарем Google и помогает отслеживать ваши действия прямо из интерфейса календаря. Tackle о...

Retime

Retime

retime.so

Retime — это инструмент повышения производительности, который помогает вам оптимизировать ваши встречи, управляя календарем, создавая повестку дня, делая заметки и создавая задачи в одном месте. С Retime вы можете легко планировать встречи и устанавливать повестку дня, делать заметки во время встреч...

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

Общие календари для команд и сообществ. Сотрудничайте со своей командой, делитесь событиями и занятиями или управляйте личными расписаниями. Календари, доски событий и другие плагины быстро встраиваются в любой веб-сайт. Отправляйте приглашения и напоминания и предотвращайте двойное бронирование.

imeetify

imeetify

imeetify.com

imeetify.com — онлайн-платформа для планирования встреч, планировщик времени, планировщик, управление календарем. Наш динамичный, но простой в использовании планировщик позволяет вам сосредоточиться и согласовать свои повседневные задачи. Избавьтесь от необходимости отправлять несколько писем по эле...

Pyas

Pyas

pyas.io

Pyas — это API-решение для интеграции календаря для стартапов и индивидуальных разработчиков. Создайте функцию интеграции календаря за считанные минуты, а не месяцы. Легко интегрируется с Календарем Google и Microsoft Outlook. Интегрируйте Zoom и Google Meet для видеоконференций, используя единый AP...

Planzer

Planzer

planzer.io

Planzer.io создан, чтобы помочь пользователям сэкономить время на повседневных задачах. Пользователи могут выработать привычку начинать день с Planzer.io и заканчивать его с Planzer.io. Решение собирает все задачи и электронные письма из нескольких источников в одном представлении. Интеграция Trello...

CalendarBridge

CalendarBridge

calendarbridge.com

CalendarBridge синхронизирует календари в режиме реального времени и предоставляет страницы планирования, созданные для людей с несколькими календарями.

Bookeo

Bookeo

bookeo.com

Оптимизируйте процесс планирования встреч с помощью Bookeo Appointments. Идеально подходит для поставщиков услуг, профессионалов, салонов, спа, терапевтов, организаторов вечеринок и многого другого. Принимайте бронирования и платежи круглосуточно и без выходных через Интернет и мобильные устройства ...

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не тольк...

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы поняли. Вы работаете в своем почтов...

Calday

Calday

calday.app

Calday — это инструмент планирования встреч для консультантов, специалистов, отдельных поставщиков услуг и малого бизнеса. Независимо от того, являетесь ли вы терапевтом, репетитором, консультантом или тренером, Calday может помочь вам наладить свое присутствие в Интернете. Приложение Calday спроект...

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weez...

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

Гибкая и удобная платформа планирования, позволяющая легко управлять оборудованием, лабораториями, конференц-залами, удобствами, людьми и многим другим, предоставляя при этом широкий спектр отчетов и финансовых возможностей. С QReserve: - Устанавливайте подробные правила доступа к ресурсам - Собирай...

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