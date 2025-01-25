Программное обеспечение календаря - Самые популярные приложения - Андорра

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI — это ежедневный веб-планировщик с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи командам и занятым профессионалам в ежедневном планировании и управлении временем. КАК ЭТО РАБОТАЕТ: С помощью AI-планировщика BeforeSunset и программного обеспечения для выполнения вы можете планировать свой день с помощью календаря и списка дел, просматривая вчерашние достижения и незавершенные задачи. Вы можете придерживаться графика в течение дня, отслеживая время для каждой задачи и сосредотачиваясь на одной задаче за раз. Кроме того, оценив время, необходимое для каждой задачи, вы можете убедиться, что ваша работа идет по плану, и внести коррективы по мере необходимости. Завершите день с помощью аналитики, предоставленной BeforeSunset AI, чтобы просмотреть и оценить достигнутый вами прогресс. ФУНКЦИИ: Позвольте ИИ планировать ваш день за вас: ИИ BeforeSunset создает идеальное расписание, синхронизируя ваш календарь и список дел, и вам не придется об этом беспокоиться. ИИ оптимизирует ваш список дел для идеального расписания: ИИ-помощник создает для вас подзадачи и превращает ваши дела в практические задачи. Составьте лучший план своего распорядка дня. Для эффективного ежедневного планирования спросите себя: в чем заключается задача, сколько времени она займет и сколько времени имеется в наличии. BeforeSunset помогает на всех этапах. Устанавливайте цели по тегам. Используйте теги, чтобы улучшить свое ежедневное планирование с помощью искусственного интеллекта, отслеживайте свой прогресс с помощью аналитики, а также эффективно устанавливайте цели и классифицируйте свои задачи. Еженедельная аналитика. Взгляните с высоты птичьего полета на свои еженедельные достижения и планируйте еще больший успех. Закладки: быстрый доступ к любимым задачам и заметкам. Выполняйте задачи в одном рабочем пространстве: мы обещаем, что ваш товарищ по команде не будет знать ни о вашем списке покупок, ни о ваших личных делах. Вы можете разделить свои рабочие/командные задачи, перетаскивая их. Оставайтесь на связи с помощью ленты команды: вы можете поделиться своим прогрессом, если хотите, и видеть обновления от вашей команды в режиме реального времени. Вы также можете узнать о настроении вашего товарища по команде и о том, что ему нравится, а что нет. Познакомьтесь со своими товарищами по команде: Хотите растопить лед, но не знаете как? Просто проверьте их информацию, что им нравится или не нравится? — и узнайте их получше. Никогда не пропускайте день рождения, и поверьте нам, вы будете знать основы, позволяющие начать первый разговор, не создавая при этом неловкости. Задайте местоположение. Посмотрите, как ваше рабочее место влияет на ваше ежедневное планирование и производительность, на странице аналитики. Настройте свое настроение и напишите об этом: узнавайте о настроении своих товарищей по команде, даже не спрашивая их. Проверьте их, если необходимо. Установите теги для каждой области. Теперь вы можете устанавливать теги, чтобы знать, над чем работает каждый член команды, или сможете ли вы работать со своим лучшим другом в одной области.