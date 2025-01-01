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Службы календаря и планирования
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Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения

Службы календаря и планирования — это цифровые инструменты, призванные помочь отдельным лицам и организациям эффективно управлять своим временем, встречами и событиями. Эти службы обычно предлагают такие функции, как создание и организация событий, установка напоминаний и обмен расписаниями с другими. Пользователи могут вводить важные даты, встречи и сроки, а служба часто предоставляет уведомления и оповещения, чтобы люди не сбились с пути. Кроме того, некоторые платформы могут включать функции совместной работы, позволяющие пользователям планировать встречи с коллегами или координировать мероприятия с друзьями.

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Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Google Calendar — это сервис для управления временем и планирования событий, позволяющий создавать, редактировать мероприятия и настраивать напоминания.

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Timetree - это календарное приложение для совместного управления событиями и графиками групп, семей и проектов с возможностью синхронизации и обмена информацией.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Proton Calendar — это безопасный цифровой календарь с поддержкой шифрования, позволяющий управлять событиями и синхронизировать их с Proton Mail.

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Календарь iCloud позволяет создавать и управлять событиями, синхронизируя данные между устройствами Apple и Outlook на Windows.

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

Календарь Notion помогает планировать события, синхронизируя их с Google Calendar и поддерживая несколько временных зон.

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Календарь Outlook Business позволяет планировать встречи и события, управлять несколькими календарями и получать напоминания для пользователей Microsoft 365.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Календарь Outlook позволяет планировать встречи и события, отправлять приглашения и получать напоминания, поддерживая совместное использование и интеграцию с другими службами Microsoft.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Calendar - онлайн-календарь для бизнеса, позволяющий планировать события, организовывать встречи и управлять ресурсами с возможностью совместной работы в разных часовых поясах.

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook Calendar — это приложение для управления расписанием, позволяющее пользователям организовывать события, задачи и напоминания.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Календарь Yandex — это сервис для планирования задач и событий, позволяющий создавать, делиться и управлять встречами с уведомлениями и интеграцией с другими календарями.

Amie

Amie

amie.so

Приложение Amie сочетает списки задач и календарь, позволяя планировать дела, отслеживать события и доступность контактов.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Yahoo!カレンダー – это приложение для управления событиями. Оно позволяет создавать напоминания, обмениваться календарями и организовывать мероприятия с цветовой кодировкой.

Calendar

Calendar

calendar.com

Календарное приложение помогает управлять расписанием, предлагая интеграцию с сервисами и функции совместного использования, напоминания и аналитические данные.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Flowsavvy - приложение для управления задачами, которое помогает планировать задачи по временным интервалам, оптимизируя производительность пользователей.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Приложение Невер Календарь помогает эффективно планировать и управлять событиями, с возможностью синхронизации и напоминаниями.

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Календарь Rise помогает эффективно управлять временем и планировать события, интегрируясь с существующими календарями и поддерживая совместную работу.

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

Приложение HEY Calendar помогает планировать дни и недели, устанавливать привычки и выделять важные события с гибкими напоминаниями и настройками календаря.

Calenday

Calenday

calenday.co

Календай - приложение для управления календарями с функциями редактирования, предложений, голосования, обмена ссылками и интеграции с внешними календарями.

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Календарь Yahoo - это веб-сервис для планирования событий, синхронизации на нескольких устройствах и интеграции с Yahoo Mail.

Kalender

Kalender

termine.schule

Приложение Kalender предоставляет возможность школам управлять календарями, доступными для учителей, студентов и родителей через браузер и другие приложения.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Koalendar - приложение для упрощения планирования встреч и интервью с возможностью интеграции с Zoom и Google Meet, позволяющее эффективно управлять графиком.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Календарь.online - это бесплатное онлайн-приложение для совместного управления событиями и задачами для команд и групп без необходимости входа в систему.

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

CalendarWiz — приложение для совместного использования календарей и управления событиями, позволяющее командам легко организовывать мероприятия и избегать пересечений расписаний.

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