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Службы календаря и планирования — это цифровые инструменты, призванные помочь отдельным лицам и организациям эффективно управлять своим временем, встречами и событиями. Эти службы обычно предлагают такие функции, как создание и организация событий, установка напоминаний и обмен расписаниями с другими. Пользователи могут вводить важные даты, встречи и сроки, а служба часто предоставляет уведомления и оповещения, чтобы люди не сбились с пути. Кроме того, некоторые платформы могут включать функции совместной работы, позволяющие пользователям планировать встречи с коллегами или координировать мероприятия с друзьями.
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Google Calendar
workspace.google.com
Google Calendar — это сервис для управления временем и планирования событий, позволяющий создавать, редактировать мероприятия и настраивать напоминания.
TimeTree
timetreeapp.com
Timetree - это календарное приложение для совместного управления событиями и графиками групп, семей и проектов с возможностью синхронизации и обмена информацией.
Proton Calendar
proton.me
Proton Calendar — это безопасный цифровой календарь с поддержкой шифрования, позволяющий управлять событиями и синхронизировать их с Proton Mail.
iCloud Calendar
icloud.com
Календарь iCloud позволяет создавать и управлять событиями, синхронизируя данные между устройствами Apple и Outlook на Windows.
Notion Calendar
notion.so
Календарь Notion помогает планировать события, синхронизируя их с Google Calendar и поддерживая несколько временных зон.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Календарь Outlook Business позволяет планировать встречи и события, управлять несколькими календарями и получать напоминания для пользователей Microsoft 365.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Календарь Outlook позволяет планировать встречи и события, отправлять приглашения и получать напоминания, поддерживая совместное использование и интеграцию с другими службами Microsoft.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar - онлайн-календарь для бизнеса, позволяющий планировать события, организовывать встречи и управлять ресурсами с возможностью совместной работы в разных часовых поясах.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — это приложение для управления расписанием, позволяющее пользователям организовывать события, задачи и напоминания.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Календарь Yandex — это сервис для планирования задач и событий, позволяющий создавать, делиться и управлять встречами с уведомлениями и интеграцией с другими календарями.
Amie
amie.so
Приложение Amie сочетает списки задач и календарь, позволяя планировать дела, отслеживать события и доступность контактов.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo!カレンダー – это приложение для управления событиями. Оно позволяет создавать напоминания, обмениваться календарями и организовывать мероприятия с цветовой кодировкой.
Calendar
calendar.com
Календарное приложение помогает управлять расписанием, предлагая интеграцию с сервисами и функции совместного использования, напоминания и аналитические данные.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Flowsavvy - приложение для управления задачами, которое помогает планировать задачи по временным интервалам, оптимизируя производительность пользователей.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Приложение Невер Календарь помогает эффективно планировать и управлять событиями, с возможностью синхронизации и напоминаниями.
Rise Calendar
risecalendar.com
Календарь Rise помогает эффективно управлять временем и планировать события, интегрируясь с существующими календарями и поддерживая совместную работу.
HEY Calendar
hey.com
Приложение HEY Calendar помогает планировать дни и недели, устанавливать привычки и выделять важные события с гибкими напоминаниями и настройками календаря.
Calenday
calenday.co
Календай - приложение для управления календарями с функциями редактирования, предложений, голосования, обмена ссылками и интеграции с внешними календарями.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Календарь Yahoo - это веб-сервис для планирования событий, синхронизации на нескольких устройствах и интеграции с Yahoo Mail.
Kalender
termine.schule
Приложение Kalender предоставляет возможность школам управлять календарями, доступными для учителей, студентов и родителей через браузер и другие приложения.
Koalendar
koalendar.com
Koalendar - приложение для упрощения планирования встреч и интервью с возможностью интеграции с Zoom и Google Meet, позволяющее эффективно управлять графиком.
Calendar.online
calendar.online
Календарь.online - это бесплатное онлайн-приложение для совместного управления событиями и задачами для команд и групп без необходимости входа в систему.
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz — приложение для совместного использования календарей и управления событиями, позволяющее командам легко организовывать мероприятия и избегать пересечений расписаний.
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