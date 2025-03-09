Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - Ватикан

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Службы календаря и планирования — это цифровые инструменты, призванные помочь отдельным лицам и организациям эффективно управлять своим временем, встречами и событиями. Эти службы обычно предлагают такие функции, как создание и организация событий, установка напоминаний и обмен расписаниями с другими. Пользователи могут вводить важные даты, встречи и сроки, а служба часто предоставляет уведомления и оповещения, чтобы люди не сбились с пути. Кроме того, некоторые платформы могут включать функции совместной работы, позволяющие пользователям планировать встречи с коллегами или координировать мероприятия с друзьями.
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네이버 캘린더
calendar.naver.com
Приложение Невер Календарь помогает эффективно планировать и управлять событиями, с возможностью синхронизации и напоминаниями.
HEY Calendar
hey.com
Сделайте свой день. Абсолютный календарь эй, который ставит время на вашу сторону. Неделя за неделей, а не месяц за месяцем Люди думают через несколько дней и недель, а не месяцы. Что завтра? Позже на этой неделе? На следующей неделе? Календарь эй построен вокруг, как вы думаете, а не о том, как были разработаны бумажные календари. Привычки и основные моменты Установите привычку, придерживайтесь ее. Обведите важные события, чтобы они выделялись. Заполните свои дни воспоминаниями или моментами - не только событиями. «Когда -нибудь на этой неделе» имитирует реальную жизнь Нужно получить смену масла? Получить немного денег от банкомата? Напишите записку с благодарностью? Может быть, на этой неделе или следующей, просто не совсем уверен, когда у вас будет шанс? Эй, знает «Может быть» - это реальная вещь. И еще много Календарь Hey-это полнофункциональный календарь со многими оригинальными поворотами на общих-и не так распространенных-конвенциях. Вскоре вы задаетесь вопросом, почему все календари не работают так. - Установите обратные отсчета для ожидаемых событий - Используйте дневные этикетки, чтобы добавить контекст в дни -Установите цветовые суб-календары - Гибкие напоминания, чтобы вы не пропустили
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz — приложение для совместного использования календарей и управления событиями, позволяющее командам легко организовывать мероприятия и избегать пересечений расписаний.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Календарь Yahoo - это веб-сервис для планирования событий, синхронизации на нескольких устройствах и интеграции с Yahoo Mail.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Flowsavvy - приложение для управления задачами, которое помогает планировать задачи по временным интервалам, оптимизируя производительность пользователей.
Rise Calendar
risecalendar.com
Календарь Rise помогает эффективно управлять временем и планировать события, интегрируясь с существующими календарями и поддерживая совместную работу.
Notion Calendar
notion.so
Календарь Notion помогает планировать события, синхронизируя их с Google Calendar и поддерживая несколько временных зон.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Календарь Yandex — это сервис для планирования задач и событий, позволяющий создавать, делиться и управлять встречами с уведомлениями и интеграцией с другими календарями.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar - онлайн-календарь для бизнеса, позволяющий планировать события, организовывать встречи и управлять ресурсами с возможностью совместной работы в разных часовых поясах.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo!カレンダー – это приложение для управления событиями. Оно позволяет создавать напоминания, обмениваться календарями и организовывать мероприятия с цветовой кодировкой.
Proton Calendar
proton.me
Proton Calendar — это безопасный цифровой календарь с поддержкой шифрования, позволяющий управлять событиями и синхронизировать их с Proton Mail.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — это приложение для управления расписанием, позволяющее пользователям организовывать события, задачи и напоминания.
Google Calendar
workspace.google.com
Google Calendar — это сервис для управления временем и планирования событий, позволяющий создавать, редактировать мероприятия и настраивать напоминания.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Календарь Outlook Business позволяет планировать встречи и события, управлять несколькими календарями и получать напоминания для пользователей Microsoft 365.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Календарь Outlook позволяет планировать встречи и события, отправлять приглашения и получать напоминания, поддерживая совместное использование и интеграцию с другими службами Microsoft.
Koalendar
koalendar.com
Koalendar - приложение для упрощения планирования встреч и интервью с возможностью интеграции с Zoom и Google Meet, позволяющее эффективно управлять графиком.
Kalender
termine.schule
Мы размещаем календари для школ. - Как администрация школы вы можете редактировать календари в браузере, в Outlook, Thunderbird или на Android и iOS. - Все учителя, ученики и родители могут просматривать календарь онлайн или с помощью Outlook, Thunderbird или подписки на Android 1 и iOS. - Для обзора вы можете просмотреть годовой календарь и распечатать его прямо из браузера. - Вы можете встроить свои календари в индивидуальный дизайн на домашнюю страницу школы. Мы рекомендуем homepage.schule
iCloud Calendar
icloud.com
Календарь iCloud позволяет создавать и управлять событиями, синхронизируя данные между устройствами Apple и Outlook на Windows.
Calenday
calenday.co
Календай - приложение для управления календарями с функциями редактирования, предложений, голосования, обмена ссылками и интеграции с внешними календарями.
Calendar.online
calendar.online
Календарь.online - это бесплатное онлайн-приложение для совместного управления событиями и задачами для команд и групп без необходимости входа в систему.
Calendar
calendar.com
Календарное приложение помогает управлять расписанием, предлагая интеграцию с сервисами и функции совместного использования, напоминания и аналитические данные.
Amie
amie.so
Приложение для продуктивной работы. Мы объединяем ваши задачи и календарь. Удивительно очевидным образом. Запланируйте время для задач, событий и контактов. - Используйте календарь как список дел. - Раскрасьте свой календарь, чтобы организовать - Мгновенно узнайте, доступен ли кто-то - Отслеживайте, что вы слушали, когда - Отправляйте ссылки на расписание, которые нравятся гостям. - Всегда знайте, что задумала ваша команда
TimeTree
timetreeapp.com
Timetree - это календарное приложение для совместного управления событиями и графиками групп, семей и проектов с возможностью синхронизации и обмена информацией.
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