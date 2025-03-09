Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - Ватикан

HEY Calendar

hey.com

Сделайте свой день. Абсолютный календарь эй, который ставит время на вашу сторону. Неделя за неделей, а не месяц за месяцем Люди думают через несколько дней и недель, а не месяцы. Что завтра? Позже на этой неделе? На следующей неделе? Календарь эй построен вокруг, как вы думаете, а не о том, как были разработаны бумажные календари. Привычки и основные моменты Установите привычку, придерживайтесь ее. Обведите важные события, чтобы они выделялись. Заполните свои дни воспоминаниями или моментами - не только событиями. «Когда -нибудь на этой неделе» имитирует реальную жизнь Нужно получить смену масла? Получить немного денег от банкомата? Напишите записку с благодарностью? Может быть, на этой неделе или следующей, просто не совсем уверен, когда у вас будет шанс? Эй, знает «Может быть» - это реальная вещь. И еще много Календарь Hey-это полнофункциональный календарь со многими оригинальными поворотами на общих-и не так распространенных-конвенциях. Вскоре вы задаетесь вопросом, почему все календари не работают так. - Установите обратные отсчета для ожидаемых событий - Используйте дневные этикетки, чтобы добавить контекст в дни -Установите цветовые суб-календары - Гибкие напоминания, чтобы вы не пропустили