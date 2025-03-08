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Службы календаря и планирования
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Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - Узбекистан

Службы календаря и планирования — это цифровые инструменты, призванные помочь отдельным лицам и организациям эффективно управлять своим временем, встречами и событиями. Эти службы обычно предлагают такие функции, как создание и организация событий, установка напоминаний и обмен расписаниями с другими. Пользователи могут вводить важные даты, встречи и сроки, а служба часто предоставляет уведомления и оповещения, чтобы люди не сбились с пути. Кроме того, некоторые платформы могут включать функции совместной работы, позволяющие пользователям планировать встречи с коллегами или координировать мероприятия с друзьями.

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Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Google Calendar — это сервис для управления временем и планирования событий, позволяющий создавать, редактировать мероприятия и настраивать напоминания.

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

Календарь Notion помогает планировать события, синхронизируя их с Google Calendar и поддерживая несколько временных зон.

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook Calendar — это приложение-календарь для отдельных лиц и команд, которым нужен контроль и гибкость в отношении своего расписания.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Яндекс.Календарь — сервис для планирования повседневных задач: от обычных мероприятий до важных встреч.

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Calendar - онлайн-календарь для бизнеса, позволяющий планировать события, организовывать встречи и управлять ресурсами с возможностью совместной работы в разных часовых поясах.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Календарь Outlook позволяет планировать встречи и события, отправлять приглашения и получать напоминания, поддерживая совместное использование и интеграцию с другими службами Microsoft.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Планируйте свой день с удовольствием с помощью приложения NAVER Calendar. - Различные дизайны для просмотра календаря и темного режима - 700 бесплатных наклеек для персонализации - Информация о погоде и интеллектуальный брифинг дня

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

Сделайте свой день. Абсолютный календарь эй, который ставит время на вашу сторону. Неделя за неделей, а не месяц за месяцем Люди думают через несколько дней и недель, а не месяцы. Что завтра? Позже на этой неделе? На следующей неделе? Календарь эй построен вокруг, как вы думаете, а не о том, как были разработаны бумажные календари. Привычки и основные моменты Установите привычку, придерживайтесь ее. Обведите важные события, чтобы они выделялись. Заполните свои дни воспоминаниями или моментами - не только событиями. «Когда -нибудь на этой неделе» имитирует реальную жизнь Нужно получить смену масла? Получить немного денег от банкомата? Напишите записку с благодарностью? Может быть, на этой неделе или следующей, просто не совсем уверен, когда у вас будет шанс? Эй, знает «Может быть» - это реальная вещь. И еще много Календарь Hey-это полнофункциональный календарь со многими оригинальными поворотами на общих-и не так распространенных-конвенциях. Вскоре вы задаетесь вопросом, почему все календари не работают так. - Установите обратные отсчета для ожидаемых событий - Используйте дневные этикетки, чтобы добавить контекст в дни -Установите цветовые суб-календары - Гибкие напоминания, чтобы вы не пропустили

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

Общие календари для команд и сообществ. Сотрудничайте со своей командой, делитесь событиями и занятиями или управляйте личными расписаниями. Календари, доски событий и другие плагины быстро встраиваются в любой веб-сайт. Отправляйте приглашения и напоминания и предотвращайте двойное бронирование.

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Yahoo Calendar — это веб-служба календарей от Yahoo!. Он может читать ленты календаря и события, синдицированные с сайтов, которые используют опубликованные интерфейсы программирования календарей Yahoo.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Блокировка времени в простом режиме. Больше, чем список дел. Больше, чем календарь. Умный календарь, который блокирует время вашего дня за вас.

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise — это календарь нового поколения, который помогает найти время для важного.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Yahoo! Календарь - это окончательное приложение бесплатного календаря! Легко раскрасить ваши планы, поэтому вы не пропустите важные планы. Когда вы заняты, вы можете легко зарегистрировать свое расписание, используя удобную функцию штампа.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Proton Calendar — это безопасный цифровой календарь с поддержкой шифрования, позволяющий управлять событиями и синхронизировать их с Proton Mail.

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Календарь Outlook Business позволяет планировать встречи и события, управлять несколькими календарями и получать напоминания для пользователей Microsoft 365.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Устраните постоянное планирование встреч. Планируйте встречи быстрее и забудьте о переписке по электронной почте. Ваш календарь остается заполненным, и вы остаетесь продуктивным.

Kalender

Kalender

termine.schule

Мы размещаем календари для школ. - Как администрация школы вы можете редактировать календари в браузере, в Outlook, Thunderbird или на Android и iOS. - Все учителя, ученики и родители могут просматривать календарь онлайн или с помощью Outlook, Thunderbird или подписки на Android 1 и iOS. - Для обзора вы можете просмотреть годовой календарь и распечатать его прямо из браузера. - Вы можете встроить свои календари в индивидуальный дизайн на домашнюю страницу школы. Мы рекомендуем homepage.schule

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Календарь iCloud позволяет создавать и управлять событиями, синхронизируя данные между устройствами Apple и Outlook на Windows.

Calenday

Calenday

calenday.co

Разработайте свои планы с помощью редактирования календаря в реальном времени, предложений, голосования, обмена ссылками и интеграции внешнего календаря.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.

Calendar

Calendar

calendar.com

Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.

Amie

Amie

amie.so

Приложение для продуктивной работы. Мы объединяем ваши задачи и календарь. Удивительно очевидным образом. Запланируйте время для задач, событий и контактов. - Используйте календарь как список дел. - Раскрасьте свой календарь, чтобы организовать - Мгновенно узнайте, доступен ли кто-то - Отслеживайте, что вы слушали, когда - Отправляйте ссылки на расписание, которые нравятся гостям. - Всегда знайте, что задумала ваша команда

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Timetree - это календарное приложение для совместного управления событиями и графиками групп, семей и проектов с возможностью синхронизации и обмена информацией.

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Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - Узбекистан - WebCatalog