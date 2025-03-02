Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - Тувалу

Google Calendar

workspace.google.com

Google Calendar-это служба календаря по управлению временем и планирования, разработанная Google. Он стал доступен в бета -выпуске 13 апреля 2006 года и в общем выпуске в июле 2009 года в Интернете и в качестве мобильных приложений для платформ Android и iOS. Google Calendar позволяет пользователям создавать и редактировать события. Напоминания могут быть включены для событий, с опциями, доступными для типа и времени. Местоположения событий также могут быть добавлены, и другие пользователи могут быть приглашены на события. Пользователи могут включить или отключить видимость специальных календарей, включая дни рождения, где приложение извлекает даты рождения от контактов с Google и на ежегодном отображает открытки на день рождения, а также праздники-календарь для конкретного страны, в котором отображаются даты особых случаев. Со временем Google добавил функциональность, которая использует машинное обучение, в том числе «События из Gmail», где информация о событиях из сообщений Gmail пользователя автоматически добавляется в календарь Google; «Напоминания», где пользователи добавляют деятельность по делам, которые можно автоматически обновляться с новой информацией; «Умные предложения», где приложение рекомендует названия, контакты и местоположения при создании событий; и «цели», где пользователи вводят информацию по указанной личной цели, и приложение автоматически планирует деятельность в оптимальное время. Мобильные приложения Google Calendar получили поляризованные отзывы. Обзоры приложений Android и iOS 2015 года оценили и критиковали дизайн. В то время как некоторые критики высоко оценили дизайн за то, что он «чище», «смелый» и использовал «красочную графику», другие рецензенты утверждали, что графика занимала слишком много места. Функция умных предложений также была понравилась и не понравилась, с различными уровнями успеха в приложении, фактически управляемом предложить соответствующую информацию при создании событий. Однако интеграция между Google Calendar и Gmail была оценена, когда критики писали, что «все соответствующие детали есть».