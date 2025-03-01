Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

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Службы календаря и планирования — это цифровые инструменты, призванные помочь отдельным лицам и организациям эффективно управлять своим временем, встречами и событиями. Эти службы обычно предлагают такие функции, как создание и организация событий, установка напоминаний и обмен расписаниями с другими. Пользователи могут вводить важные даты, встречи и сроки, а служба часто предоставляет уведомления и оповещения, чтобы люди не сбились с пути. Кроме того, некоторые платформы могут включать функции совместной работы, позволяющие пользователям планировать встречи с коллегами или координировать мероприятия с друзьями.
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Google Calendar
workspace.google.com
Google Calendar-это служба календаря по управлению временем и планирования, разработанная Google. Он стал доступен в бета -выпуске 13 апреля 2006 года и в общем выпуске в июле 2009 года в Интернете и в качестве мобильных приложений для платформ Android и iOS. Google Calendar позволяет пользователям создавать и редактировать события. Напоминания могут быть включены для событий, с опциями, доступными для типа и времени. Местоположения событий также могут быть добавлены, и другие пользователи могут быть приглашены на события. Пользователи могут включить или отключить видимость специальных календарей, включая дни рождения, где приложение извлекает даты рождения от контактов с Google и на ежегодном отображает открытки на день рождения, а также праздники-календарь для конкретного страны, в котором отображаются даты особых случаев. Со временем Google добавил функциональность, которая использует машинное обучение, в том числе «События из Gmail», где информация о событиях из сообщений Gmail пользователя автоматически добавляется в календарь Google; «Напоминания», где пользователи добавляют деятельность по делам, которые можно автоматически обновляться с новой информацией; «Умные предложения», где приложение рекомендует названия, контакты и местоположения при создании событий; и «цели», где пользователи вводят информацию по указанной личной цели, и приложение автоматически планирует деятельность в оптимальное время. Мобильные приложения Google Calendar получили поляризованные отзывы. Обзоры приложений Android и iOS 2015 года оценили и критиковали дизайн. В то время как некоторые критики высоко оценили дизайн за то, что он «чище», «смелый» и использовал «красочную графику», другие рецензенты утверждали, что графика занимала слишком много места. Функция умных предложений также была понравилась и не понравилась, с различными уровнями успеха в приложении, фактически управляемом предложить соответствующую информацию при создании событий. Однако интеграция между Google Calendar и Gmail была оценена, когда критики писали, что «все соответствующие детали есть».
TimeTree
timetreeapp.com
Если вы связываете свое время с теми, кто разделяет ваши интересы и людьми, с которыми вы тусоваете, вы сможете спланировать еще более выдающееся будущее.
Notion Calendar
notion.so
Календарь понятия позволяет запланировать встречи и контролировать свое время, как никогда раньше. Он глубоко интегрируется с учетными записями календаря Google, так что все ваши события синхронизируются. Наряду с скоростью, красотой и световыми/темными режимами, календарь понятия включает в себя мощные функции: - Подключено к понятию - добавьте документы, проекты и сроки понятия. - Несколько часовых поясов - Потяните столбец часового пояса вправо, чтобы «путешествовать в любой город» и добавить больше часовых поясов. - Все в одном месте- см. Один единый вид на несколько календари и автоматические события между ними. - Виджеты- выберите из 6 виджетов домашнего экрана, в которых представлены богатые предварительные просмотры предстоящих событий, месяц обзоров, кнопок быстрого приема событий и многое другое! Виджет экрана блокировки позволяет вам увидеть, что происходит с первого взгляда при подъеме телефона. - Доступно на 12 языках - японские, корейские, французские, немецкие, испанские, португальские, датские, голландские, финские, норвежские и шведские. Пришло время. Ранее Cron Calendar
HEY Calendar
hey.com
Сделайте свой день. Совершенно новый календарь HEY поможет вам сэкономить время. Неделю за неделей, а не месяц за месяцем Люди думают днями и неделями, а не месяцами. Что будет завтра? Позже на этой неделе? На следующей неделе? Календарь HEY построен на том, как вы думаете, а не на том, как были разработаны бумажные календари. Привычки и основные моменты Выработайте привычку, придерживайтесь ее. Обведите важные события, чтобы они выделялись. Наполните свои дни воспоминаниями или моментами, а не только событиями. «Когда-нибудь на этой неделе» имитирует реальную жизнь Необходимо заменить масло? Получить наличные в банкомате? Написать благодарственное письмо? Может быть, на этой неделе или на следующей, просто не совсем уверен, когда у вас будет шанс? ЭЙ знает, что «может быть» — это реальная вещь. И многое другое Календарь HEY — это полнофункциональный календарь со множеством оригинальных изменений распространенных и не очень распространенных традиций. Вскоре вы задаетесь вопросом, почему не все календари работают так. - Установите обратный отсчет для ожидаемых событий - Используйте метки дней, чтобы добавить контекст к дням. - Настройка подкалендарей с цветовой кодировкой - Гибкие напоминания, чтобы не пропустить
CalendarWiz
calendarwiz.com
Общие календари для команд и сообществ. Сотрудничайте со своей командой, делитесь событиями и занятиями или управляйте личными расписаниями. Календари, доски событий и другие плагины быстро встраиваются в любой веб-сайт. Отправляйте приглашения и напоминания и предотвращайте двойное бронирование.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar — это веб-служба календарей от Yahoo!. Он может читать ленты календаря и события, синдицированные с сайтов, которые используют опубликованные интерфейсы программирования календарей Yahoo.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокировка времени в простом режиме. Больше, чем список дел. Больше, чем календарь. Умный календарь, который блокирует время вашего дня за вас.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — это календарь нового поколения, который помогает найти время для важного.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календарь — сервис для планирования повседневных задач: от обычных мероприятий до важных встреч.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar — это бизнес-календарь онлайн, предназначенный для того, чтобы все члены команды были на одной странице. Вы можете планировать встречи, организовывать мероприятия и бронировать ресурсы в кратчайшие сроки. Ключевые преимущества и функции включают в себя: 1. Совместная работа в разных часовых поясах. Работая с коллегами в разных часовых поясах, вы можете установить их местный часовой пояс в качестве дополнительного часового пояса для вашего календаря. Это поможет вам избежать путаницы и лучше координировать свои действия с географически разбросанной командой. 2. Интеллектуальное планирование Мгновенно планируйте события с помощью функций интеллектуального и быстрого добавления. Умное добавление экономит время и усилия, разумно создавая событие с помощью введенной вами фразы или выбирая фразу в своем электронном письме. С помощью быстрого добавления вы можете запланировать событие, щелкнув сетку календаря. 3. Приглашение и предоставление доступа участникам. Планируйте мероприятия в зависимости от доступности участников. Вы можете проверить свободное и недоступное время участника при планировании мероприятия. Приглашая участников, вы можете предоставить им различные уровни доступа, такие как редактирование, просмотр и добавление участников. 4. Напоминания Никогда не пропустите обновление или событие. Благодаря многоуровневым напоминаниям календаря Zoho вы всегда будете в курсе своего расписания. Существует три типа уведомлений: всплывающее окно, электронная почта и колокольчик. 5. Резервирование ресурсов Благодаря функции резервирования ресурсов в календаре Zoho проводить личные встречи очень просто. Администраторы могут добавлять переговорные комнаты и конференц-залы, а также просматривать ресурсы, доступные в этих комнатах, и бронировать их соответствующим образом. Зарегистрируйтесь бесплатно и держите свою команду организованной.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo! Календарь - это окончательное приложение бесплатного календаря! Легко раскрасить ваши планы, поэтому вы не пропустите важные планы. Когда вы заняты, вы можете легко зарегистрировать свое расписание, используя удобную функцию штампа.
Proton Calendar
proton.me
Держите свои планы в частном порядке с зашифрованным календарем с открытым исходным кодом от разработчиков Protonmail.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — это приложение-календарь для отдельных лиц и команд, которым нужен контроль и гибкость в отношении своего расписания.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Планируйте свой день с удовольствием с помощью приложения NAVER Calendar. - Различные дизайны для просмотра календаря и темного режима - 700 бесплатных наклеек для персонализации - Информация о погоде и интеллектуальный брифинг дня
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Календарь Microsoft Outlook для подписчиков Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения. Outlook в Интернете доступен подписчикам Office 365 и Exchange Online и включен в состав локального сервера Exchange, что позволяет пользователям подключаться к своим учетным записям электронной почты через веб-браузер без необходимости установки Microsoft Outlook или других почтовых клиентов. .
Outlook Calendar
outlook.live.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения.
Koalendar
koalendar.com
Устраните постоянное планирование встреч. Планируйте встречи быстрее и забудьте о переписке по электронной почте. Ваш календарь остается заполненным, и вы остаетесь продуктивным.
Kalender
termine.schule
Мы размещаем календари для школ. - Как администрация школы вы можете редактировать календари в браузере, в Outlook, Thunderbird или на Android и iOS. - Все учителя, ученики и родители могут просматривать календарь онлайн или с помощью Outlook, Thunderbird или подписки на Android 1 и iOS. - Для обзора вы можете просмотреть годовой календарь и распечатать его прямо из браузера. - Вы можете встроить свои календари в индивидуальный дизайн на домашнюю страницу школы. Мы рекомендуем homepage.schule
iCloud Calendar
icloud.com
Вы можете создавать и управлять календарями для всех областей своей жизни, используя календарь на iCloud.com. Изменения, которые вы вносите, появляются автоматически на iCloud.com, и везде, где вы настраиваете iCloud для календаря, включая приложение календаря на вашем iPhone, iPad, iPod Touch или Mac или Microsoft Outlook на компьютере Windows.
Calenday
calenday.co
Разработайте свои планы с помощью редактирования календаря в реальном времени, предложений, голосования, обмена ссылками и интеграции внешнего календаря.
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.
Calendar
calendar.com
Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.
Amie
amie.so
Приложение для продуктивной работы. Мы объединяем ваши задачи и календарь. Удивительно очевидным образом. Запланируйте время для задач, событий и контактов. - Используйте календарь как список дел. - Раскрасьте свой календарь, чтобы организовать - Мгновенно узнайте, доступен ли кто-то - Отслеживайте, что вы слушали, когда - Отправляйте ссылки на расписание, которые нравятся гостям. - Всегда знайте, что задумала ваша команда
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