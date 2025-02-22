Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - Таиланд

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Службы календаря и планирования — это цифровые инструменты, призванные помочь отдельным лицам и организациям эффективно управлять своим временем, встречами и событиями. Эти службы обычно предлагают такие функции, как создание и организация событий, установка напоминаний и обмен расписаниями с другими. Пользователи могут вводить важные даты, встречи и сроки, а служба часто предоставляет уведомления и оповещения, чтобы люди не сбились с пути. Кроме того, некоторые платформы могут включать функции совместной работы, позволяющие пользователям планировать встречи с коллегами или координировать мероприятия с друзьями.
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Google Calendar
workspace.google.com
Google Calendar-это служба календаря по управлению временем и планирования, разработанная Google. Он стал доступен в бета -выпуске 13 апреля 2006 года и в общем выпуске в июле 2009 года в Интернете и в качестве мобильных приложений для платформ Android и iOS. Google Calendar позволяет пользователям создавать и редактировать события. Напоминания могут быть включены для событий, с опциями, доступными для типа и времени. Местоположения событий также могут быть добавлены, и другие пользователи могут быть приглашены на события. Пользователи могут включить или отключить видимость специальных календарей, включая дни рождения, где приложение извлекает даты рождения от контактов с Google и на ежегодном отображает открытки на день рождения, а также праздники-календарь для конкретного страны, в котором отображаются даты особых случаев. Со временем Google добавил функциональность, которая использует машинное обучение, в том числе «События из Gmail», где информация о событиях из сообщений Gmail пользователя автоматически добавляется в календарь Google; «Напоминания», где пользователи добавляют деятельность по делам, которые можно автоматически обновляться с новой информацией; «Умные предложения», где приложение рекомендует названия, контакты и местоположения при создании событий; и «цели», где пользователи вводят информацию по указанной личной цели, и приложение автоматически планирует деятельность в оптимальное время. Мобильные приложения Google Calendar получили поляризованные отзывы. Обзоры приложений Android и iOS 2015 года оценили и критиковали дизайн. В то время как некоторые критики высоко оценили дизайн за то, что он «чище», «смелый» и использовал «красочную графику», другие рецензенты утверждали, что графика занимала слишком много места. Функция умных предложений также была понравилась и не понравилась, с различными уровнями успеха в приложении, фактически управляемом предложить соответствующую информацию при создании событий. Однако интеграция между Google Calendar и Gmail была оценена, когда критики писали, что «все соответствующие детали есть».
iCloud Calendar
icloud.com
Вы можете создавать и управлять календарями для всех областей своей жизни, используя календарь на iCloud.com. Изменения, которые вы вносите, появляются автоматически на iCloud.com, и везде, где вы настраиваете iCloud для календаря, включая приложение календаря на вашем iPhone, iPad, iPod Touch или Mac или Microsoft Outlook на компьютере Windows.
Proton Calendar
proton.me
Держите свои планы в частном порядке с зашифрованным календарем с открытым исходным кодом от разработчиков Protonmail.
TimeTree
timetreeapp.com
Если вы связываете свое время с теми, кто разделяет ваши интересы и людьми, с которыми вы тусоваете, вы сможете спланировать еще более выдающееся будущее.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения.
Calendar
calendar.com
Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Календарь Microsoft Outlook для подписчиков Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения. Outlook в Интернете доступен подписчикам Office 365 и Exchange Online и включен в состав локального сервера Exchange, что позволяет пользователям подключаться к своим учетным записям электронной почты через веб-браузер без необходимости установки Microsoft Outlook или других почтовых клиентов. .
Notion Calendar
notion.so
Календарь понятия позволяет запланировать встречи и контролировать свое время, как никогда раньше. Он глубоко интегрируется с учетными записями календаря Google, так что все ваши события синхронизируются. Наряду с скоростью, красотой и световыми/темными режимами, календарь понятия включает в себя мощные функции: - Подключено к понятию - добавьте документы, проекты и сроки понятия. - Несколько часовых поясов - Потяните столбец часового пояса вправо, чтобы «путешествовать в любой город» и добавить больше часовых поясов. - Все в одном месте- см. Один единый вид на несколько календари и автоматические события между ними. - Виджеты- выберите из 6 виджетов домашнего экрана, в которых представлены богатые предварительные просмотры предстоящих событий, месяц обзоров, кнопок быстрого приема событий и многое другое! Виджет экрана блокировки позволяет вам увидеть, что происходит с первого взгляда при подъеме телефона. - Доступно на 12 языках - японские, корейские, французские, немецкие, испанские, португальские, датские, голландские, финские, норвежские и шведские. Пришло время. Ранее Cron Calendar
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Планируйте свой день с удовольствием с помощью приложения NAVER Calendar. - Различные дизайны для просмотра календаря и темного режима - 700 бесплатных наклеек для персонализации - Информация о погоде и интеллектуальный брифинг дня
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календарь — сервис для планирования повседневных задач: от обычных мероприятий до важных встреч.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — это приложение-календарь для отдельных лиц и команд, которым нужен контроль и гибкость в отношении своего расписания.
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.
Amie
amie.so
Приложение для продуктивной работы. Мы объединяем ваши задачи и календарь. Удивительно очевидным образом. Запланируйте время для задач, событий и контактов. - Используйте календарь как список дел. - Раскрасьте свой календарь, чтобы организовать - Мгновенно узнайте, доступен ли кто-то - Отслеживайте, что вы слушали, когда - Отправляйте ссылки на расписание, которые нравятся гостям. - Всегда знайте, что задумала ваша команда
CalendarWiz
calendarwiz.com
Общие календари для команд и сообществ. Сотрудничайте со своей командой, делитесь событиями и занятиями или управляйте личными расписаниями. Календари, доски событий и другие плагины быстро встраиваются в любой веб-сайт. Отправляйте приглашения и напоминания и предотвращайте двойное бронирование.
HEY Calendar
hey.com
Сделайте свой день. Совершенно новый календарь HEY поможет вам сэкономить время. Неделю за неделей, а не месяц за месяцем Люди думают днями и неделями, а не месяцами. Что будет завтра? Позже на этой неделе? На следующей неделе? Календарь HEY построен на том, как вы думаете, а не на том, как были разработаны бумажные календари. Привычки и основные моменты Выработайте привычку, придерживайтесь ее. Обведите важные события, чтобы они выделялись. Наполните свои дни воспоминаниями или моментами, а не только событиями. «Когда-нибудь на этой неделе» имитирует реальную жизнь Необходимо заменить масло? Получить наличные в банкомате? Написать благодарственное письмо? Может быть, на этой неделе или на следующей, просто не совсем уверен, когда у вас будет шанс? ЭЙ знает, что «может быть» — это реальная вещь. И многое другое Календарь HEY — это полнофункциональный календарь со множеством оригинальных изменений распространенных и не очень распространенных традиций. Вскоре вы задаетесь вопросом, почему не все календари работают так. - Установите обратный отсчет для ожидаемых событий - Используйте метки дней, чтобы добавить контекст к дням. - Настройка подкалендарей с цветовой кодировкой - Гибкие напоминания, чтобы не пропустить
Koalendar
koalendar.com
Устраните постоянное планирование встреч. Планируйте встречи быстрее и забудьте о переписке по электронной почте. Ваш календарь остается заполненным, и вы остаетесь продуктивным.
Kalender
termine.schule
Мы размещаем календари для школ. - Как администрация школы вы можете редактировать календари в браузере, в Outlook, Thunderbird или на Android и iOS. - Все учителя, ученики и родители могут просматривать календарь онлайн или с помощью Outlook, Thunderbird или подписки на Android 1 и iOS. - Для обзора вы можете просмотреть годовой календарь и распечатать его прямо из браузера. - Вы можете встроить свои календари в индивидуальный дизайн на домашнюю страницу школы. Мы рекомендуем homepage.schule
Calenday
calenday.co
Разработайте свои планы с помощью редактирования календаря в реальном времени, предложений, голосования, обмена ссылками и интеграции внешнего календаря.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Лучшее бесплатное приложение-календарь Yahoo! Вы можете легко раскрасить свое расписание, чтобы не пропустить ни одного важного расписания. Когда вы заняты, вы можете легко назначать встречи с помощью удобной функции штампа.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar — это бизнес-календарь онлайн, предназначенный для того, чтобы все члены команды были на одной странице. Вы можете планировать встречи, организовывать мероприятия и бронировать ресурсы в кратчайшие сроки. Ключевые преимущества и функции включают в себя: 1. Совместная работа в разных часовых поясах. Работая с коллегами в разных часовых поясах, вы можете установить их местный часовой пояс в качестве дополнительного часового пояса для вашего календаря. Это поможет вам избежать путаницы и лучше координировать свои действия с географически разбросанной командой. 2. Интеллектуальное планирование Мгновенно планируйте события с помощью функций интеллектуального и быстрого добавления. Умное добавление экономит время и усилия, разумно создавая событие с помощью введенной вами фразы или выбирая фразу в своем электронном письме. С помощью быстрого добавления вы можете запланировать событие, щелкнув сетку календаря. 3. Приглашение и предоставление доступа участникам. Планируйте мероприятия в зависимости от доступности участников. Вы можете проверить свободное и недоступное время участника при планировании мероприятия. Приглашая участников, вы можете предоставить им различные уровни доступа, такие как редактирование, просмотр и добавление участников. 4. Напоминания Никогда не пропустите обновление или событие. Благодаря многоуровневым напоминаниям календаря Zoho вы всегда будете в курсе своего расписания. Существует три типа уведомлений: всплывающее окно, электронная почта и колокольчик. 5. Резервирование ресурсов Благодаря функции резервирования ресурсов в календаре Zoho проводить личные встречи очень просто. Администраторы могут добавлять переговорные комнаты и конференц-залы, а также просматривать ресурсы, доступные в этих комнатах, и бронировать их соответствующим образом. Зарегистрируйтесь бесплатно и держите свою команду организованной.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — это календарь нового поколения, который помогает найти время для важного.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокировка времени в простом режиме. Больше, чем список дел. Больше, чем календарь. Умный календарь, который блокирует время вашего дня за вас.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar — это веб-служба календарей от Yahoo!. Он может читать ленты календаря и события, синдицированные с сайтов, которые используют опубликованные интерфейсы программирования календарей Yahoo.
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