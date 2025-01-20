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Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - Румыния
Службы календаря и планирования — это цифровые инструменты, призванные помочь отдельным лицам и организациям эффективно управлять своим временем, встречами и событиями. Эти службы обычно предлагают такие функции, как создание и организация событий, установка напоминаний и обмен расписаниями с другими. Пользователи могут вводить важные даты, встречи и сроки, а служба часто предоставляет уведомления и оповещения, чтобы люди не сбились с пути. Кроме того, некоторые платформы могут включать функции совместной работы, позволяющие пользователям планировать встречи с коллегами или координировать мероприятия с друзьями.
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Google Calendar
workspace.google.com
Календарь Google — это служба календаря для управления временем и планирования, разработанная Google. Он стал доступен в бета-версии 13 апреля 2006 г. и в общей версии в июле 2009 г. в Интернете и в виде мобильных приложений для платформ Android и iOS. Календарь Google позволяет пользователям создавать и редактировать события. Напоминания можно включить для событий с возможностью выбора типа и времени. Также можно добавлять места проведения мероприятий и приглашать на мероприятия других пользователей. Пользователи могут включать или отключать видимость специальных календарей, в том числе «Дни рождения», где приложение получает даты рождения из контактов Google и ежегодно отображает поздравительные открытки, и «Праздники» — календарь для конкретной страны, в котором отображаются даты особых событий. Со временем Google добавил функции, использующие машинное обучение, в том числе «События из Gmail», когда информация о событиях из сообщений Gmail пользователя автоматически добавляется в Календарь Google; «Напоминания», где пользователи добавляют задачи, которые могут автоматически обновляться новой информацией; «Умные предложения», когда приложение рекомендует названия, контакты и места при создании событий; и «Цели», где пользователи вводят информацию об определенной личной цели, и приложение автоматически планирует активность в оптимальное время. Мобильные приложения Календаря Google получили неоднозначные отзывы. В обзорах приложений для Android и iOS за 2015 год дизайн как хвалился, так и критиковался. В то время как некоторые критики хвалили дизайн за то, что он «более чистый», «смелый» и использует «красочную графику», другие рецензенты утверждали, что графика занимает слишком много места. Функция «Умные предложения» также понравилась и не понравилась: с разной степенью успеха приложение действительно предлагало соответствующую информацию при создании события. Однако интеграция между Календарем Google и Gmail получила высокую оценку, а критики написали, что «все необходимые детали присутствуют».
Proton Calendar
proton.me
Сохраняйте конфиденциальность своих планов с помощью зашифрованного календаря с открытым исходным кодом от разработчиков ProtonMail.
iCloud Calendar
icloud.com
Вы можете создавать календари для всех сфер своей жизни и управлять ими с помощью «Календаря» на iCloud.com. Внесенные вами изменения автоматически отображаются на сайте iCloud.com и везде, где вы настроили iCloud для Календаря, включая приложение «Календарь» на iPhone, iPad, iPod touch или Mac или Microsoft Outlook на компьютере под управлением Windows.
TimeTree
timetreeapp.com
Если вы будете проводить время с теми, кто разделяет ваши интересы, и с людьми, с которыми вы общаетесь, вы сможете планировать еще более выдающееся будущее.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar — это бизнес-календарь онлайн, предназначенный для того, чтобы все члены команды были на одной странице. Вы можете планировать встречи, организовывать мероприятия и бронировать ресурсы в кратчайшие сроки. Ключевые преимущества и функции включают в себя: 1. Совместная работа в разных часовых поясах. Работая с коллегами в разных часовых поясах, вы можете установить их местный часовой пояс в качестве дополнительного часового пояса для вашего календаря. Это поможет вам избежать путаницы и лучше координировать свои действия с географически разбросанной командой. 2. Интеллектуальное планирование Мгновенно планируйте события с помощью функций интеллектуального и быстрого добавления. Умное добавление экономит время и усилия, разумно создавая событие с помощью введенной вами фразы или выбирая фразу в своем электронном письме. С помощью быстрого добавления вы можете запланировать событие, щелкнув сетку календаря. 3. Приглашение и предоставление доступа участникам. Планируйте мероприятия в зависимости от доступности участников. Вы можете проверить свободное и недоступное время участника при планировании мероприятия. Приглашая участников, вы можете предоставить им различные уровни доступа, такие как редактирование, просмотр и добавление участников. 4. Напоминания Никогда не пропустите обновление или событие. Благодаря многоуровневым напоминаниям календаря Zoho вы всегда будете в курсе своего расписания. Существует три типа уведомлений: всплывающее окно, электронная почта и колокольчик. 5. Резервирование ресурсов Благодаря функции резервирования ресурсов в календаре Zoho проводить личные встречи очень просто. Администраторы могут добавлять переговорные комнаты и конференц-залы, а также просматривать ресурсы, доступные в этих комнатах, и бронировать их соответствующим образом. Зарегистрируйтесь бесплатно и держите свою команду организованной.
Amie
amie.so
Приложение для продуктивной работы. Мы объединяем ваши задачи и календарь. Удивительно очевидным образом. Запланируйте время для задач, событий и контактов. - Используйте календарь как список дел. - Раскрасьте свой календарь, чтобы организовать - Мгновенно узнайте, доступен ли кто-то - Отслеживайте, что вы слушали, когда - Отправляйте ссылки на расписание, которые нравятся гостям. - Всегда знайте, что задумала ваша команда
Calendar
calendar.com
Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Календарь Microsoft Outlook для подписчиков Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения. Outlook в Интернете доступен подписчикам Office 365 и Exchange Online и включен в состав локального сервера Exchange, что позволяет пользователям подключаться к своим учетным записям электронной почты через веб-браузер без необходимости установки Microsoft Outlook или других почтовых клиентов. .
HEY Calendar
hey.com
Сделайте свой день. Совершенно новый календарь HEY поможет вам сэкономить время. Неделю за неделей, а не месяц за месяцем Люди думают днями и неделями, а не месяцами. Что будет завтра? Позже на этой неделе? На следующей неделе? Календарь HEY построен на том, как вы думаете, а не на том, как были разработаны бумажные календари. Привычки и основные моменты Выработайте привычку, придерживайтесь ее. Обведите важные события, чтобы они выделялись. Наполните свои дни воспоминаниями или моментами, а не только событиями. «Когда-нибудь на этой неделе» имитирует реальную жизнь Необходимо заменить масло? Получить наличные в банкомате? Написать благодарственное письмо? Может быть, на этой неделе или на следующей, просто не совсем уверен, когда у вас будет шанс? ЭЙ знает, что «может быть» — это реальная вещь. И многое другое Календарь HEY — это полнофункциональный календарь со множеством оригинальных изменений распространенных и не очень распространенных традиций. Вскоре вы задаетесь вопросом, почему не все календари работают так. - Установите обратный отсчет для ожидаемых событий - Используйте метки дней, чтобы добавить контекст к дням. - Настройка подкалендарей с цветовой кодировкой - Гибкие напоминания, чтобы не пропустить
CalendarWiz
calendarwiz.com
Общие календари для команд и сообществ. Сотрудничайте со своей командой, делитесь событиями и занятиями или управляйте личными расписаниями. Календари, доски событий и другие плагины быстро встраиваются в любой веб-сайт. Отправляйте приглашения и напоминания и предотвращайте двойное бронирование.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — это календарь нового поколения, который помогает найти время для важного.
Notion Calendar
notion.so
Notion Calendar позволяет планировать встречи и контролировать свое время, как никогда раньше. Он глубоко интегрируется с учетными записями Календаря Google, поэтому все ваши события синхронизируются. Помимо режимов скорости, красоты и светлого/темного режима, Notion Calendar включает в себя мощные функции: - CONNECTED TO NOTION — добавляйте документы, проекты и сроки Notion. - НЕСКОЛЬКО ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ — потяните столбец часового пояса вправо, чтобы «поехать в любой город» и добавить больше часовых поясов. - ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ — просматривайте несколько календарей в одном едином представлении и автоматически синхронизируйте события между ними. - ВИДЖЕТЫ — выберите один из 6 виджетов главного экрана с расширенным предварительным просмотром предстоящих событий, обзорами месяцев, кнопками быстрого добавления событий и многим другим! Виджет экрана блокировки позволяет сразу увидеть, что происходит, когда вы берете телефон в руки. - ДОСТУПНО НА 12 ЯЗЫКАХ: японском, корейском, французском, немецком, испанском, португальском, датском, голландском, финском, норвежском и шведском. Пришло время. Ранее Календарь Cron
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календарь — сервис для планирования повседневных задач: от обычных мероприятий до важных встреч.
Kalender
termine.schule
Мы размещаем календари для школ. - Как администрация школы вы можете редактировать календари в браузере, в Outlook, Thunderbird или на Android и iOS. - Все учителя, ученики и родители могут просматривать календарь онлайн или с помощью Outlook, Thunderbird или подписки на Android 1 и iOS. - Для обзора вы можете просмотреть годовой календарь и распечатать его прямо из браузера. - Вы можете встроить свои календари в индивидуальный дизайн на домашнюю страницу школы. Мы рекомендуем homepage.schule
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — это приложение-календарь для отдельных лиц и команд, которым нужен контроль и гибкость в отношении своего расписания.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Лучшее бесплатное приложение-календарь Yahoo! Вы можете легко раскрасить свое расписание, чтобы не пропустить ни одного важного расписания. Когда вы заняты, вы можете легко назначать встречи с помощью удобной функции штампа.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Планируйте свой день с удовольствием с помощью приложения NAVER Calendar. - Различные дизайны для просмотра календаря и темного режима - 700 бесплатных наклеек для персонализации - Информация о погоде и интеллектуальный брифинг дня
Outlook Calendar
outlook.live.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения.
Koalendar
koalendar.com
Устраните постоянное планирование встреч. Планируйте встречи быстрее и забудьте о переписке по электронной почте. Ваш календарь остается заполненным, и вы остаетесь продуктивным.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокировка времени в простом режиме. Больше, чем список дел. Больше, чем календарь. Умный календарь, который блокирует время вашего дня за вас.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar — это веб-служба календарей от Yahoo!. Он может читать ленты календаря и события, синдицированные с сайтов, которые используют опубликованные интерфейсы программирования календарей Yahoo.
Calenday
calenday.co
Разработайте свои планы с помощью редактирования календаря в реальном времени, предложений, голосования, обмена ссылками и интеграции внешнего календаря.
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.