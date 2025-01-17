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Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - Парагвай
Службы календаря и планирования — это цифровые инструменты, призванные помочь отдельным лицам и организациям эффективно управлять своим временем, встречами и событиями. Эти службы обычно предлагают такие функции, как создание и организация событий, установка напоминаний и обмен расписаниями с другими. Пользователи могут вводить важные даты, встречи и сроки, а служба часто предоставляет уведомления и оповещения, чтобы люди не сбились с пути. Кроме того, некоторые платформы могут включать функции совместной работы, позволяющие пользователям планировать встречи с коллегами или координировать мероприятия с друзьями.
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Google Calendar
workspace.google.com
Календарь Google — это служба календаря для управления временем и планирования, разработанная Google. Он стал доступен в бета-версии 13 апреля 2006 г. и в общей версии в июле 2009 г. в Интернете и в виде мобильных приложений для платформ Android и iOS. Календарь Google позволяет пользователям создавать и редактировать события. Напоминания можно включить для событий с возможностью выбора типа и времени. Также можно добавлять места проведения мероприятий и приглашать на мероприятия других пользователей. Пользователи могут включать или отключать видимость специальных календарей, в том числе «Дни рождения», где приложение получает даты рождения из контактов Google и ежегодно отображает поздравительные открытки, и «Праздники» — календарь для конкретной страны, в котором отображаются даты особых событий. Со временем Google добавил функции, использующие машинное обучение, в том числе «События из Gmail», когда информация о событиях из сообщений Gmail пользователя автоматически добавляется в Календарь Google; «Напоминания», где пользователи добавляют задачи, которые могут автоматически обновляться новой информацией; «Умные предложения», когда приложение рекомендует названия, контакты и места при создании событий; и «Цели», где пользователи вводят информацию об определенной личной цели, и приложение автоматически планирует активность в оптимальное время. Мобильные приложения Календаря Google получили неоднозначные отзывы. В обзорах приложений для Android и iOS за 2015 год дизайн как хвалился, так и критиковался. В то время как некоторые критики хвалили дизайн за то, что он «более чистый», «смелый» и использует «красочную графику», другие рецензенты утверждали, что графика занимает слишком много места. Функция «Умные предложения» также понравилась и не понравилась: с разной степенью успеха приложение действительно предлагало соответствующую информацию при создании события. Однако интеграция между Календарем Google и Gmail получила высокую оценку, а критики написали, что «все необходимые детали присутствуют».
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Планируйте свой день с удовольствием с помощью приложения NAVER Calendar. - Различные дизайны для просмотра календаря и темного режима - 700 бесплатных наклеек для персонализации - Информация о погоде и интеллектуальный брифинг дня
HEY Calendar
hey.com
Сделайте свой день. Совершенно новый календарь HEY поможет вам сэкономить время. Неделю за неделей, а не месяц за месяцем Люди думают днями и неделями, а не месяцами. Что будет завтра? Позже на этой неделе? На следующей неделе? Календарь HEY построен на том, как вы думаете, а не на том, как были разработаны бумажные календари. Привычки и основные моменты Выработайте привычку, придерживайтесь ее. Обведите важные события, чтобы они выделялись. Наполните свои дни воспоминаниями или моментами, а не только событиями. «Когда-нибудь на этой неделе» имитирует реальную жизнь Необходимо заменить масло? Получить наличные в банкомате? Написать благодарственное письмо? Может быть, на этой неделе или на следующей, просто не совсем уверен, когда у вас будет шанс? ЭЙ знает, что «может быть» — это реальная вещь. И многое другое Календарь HEY — это полнофункциональный календарь со множеством оригинальных изменений распространенных и не очень распространенных традиций. Вскоре вы задаетесь вопросом, почему не все календари работают так. - Установите обратный отсчет для ожидаемых событий - Используйте метки дней, чтобы добавить контекст к дням. - Настройка подкалендарей с цветовой кодировкой - Гибкие напоминания, чтобы не пропустить
CalendarWiz
calendarwiz.com
Общие календари для команд и сообществ. Сотрудничайте со своей командой, делитесь событиями и занятиями или управляйте личными расписаниями. Календари, доски событий и другие плагины быстро встраиваются в любой веб-сайт. Отправляйте приглашения и напоминания и предотвращайте двойное бронирование.
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
Yahoo Calendar — это веб-служба календарей от Yahoo!. Он может читать ленты календаря и события, синдицированные с сайтов, которые используют опубликованные интерфейсы программирования календарей Yahoo.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокировка времени в простом режиме. Больше, чем список дел. Больше, чем календарь. Умный календарь, который блокирует время вашего дня за вас.
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — это календарь нового поколения, который помогает найти время для важного.
Notion Calendar
notion.so
Notion Calendar позволяет планировать встречи и контролировать свое время, как никогда раньше. Он глубоко интегрируется с учетными записями Календаря Google, поэтому все ваши события синхронизируются. Помимо режимов скорости, красоты и светлого/темного режима, Notion Calendar включает в себя мощные функции: - CONNECTED TO NOTION — добавляйте документы, проекты и сроки Notion. - НЕСКОЛЬКО ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ — потяните столбец часового пояса вправо, чтобы «поехать в любой город» и добавить больше часовых поясов. - ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ — просматривайте несколько календарей в одном едином представлении и автоматически синхронизируйте события между ними. - ВИДЖЕТЫ — выберите один из 6 виджетов главного экрана с расширенным предварительным просмотром предстоящих событий, обзорами месяцев, кнопками быстрого добавления событий и многим другим! Виджет экрана блокировки позволяет сразу увидеть, что происходит, когда вы берете телефон в руки. - ДОСТУПНО НА 12 ЯЗЫКАХ: японском, корейском, французском, немецком, испанском, португальском, датском, голландском, финском, норвежском и шведском. Пришло время. Ранее Календарь Cron
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календарь — сервис для планирования повседневных задач: от обычных мероприятий до важных встреч.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar — это бизнес-календарь онлайн, предназначенный для того, чтобы все члены команды были на одной странице. Вы можете планировать встречи, организовывать мероприятия и бронировать ресурсы в кратчайшие сроки. Ключевые преимущества и функции включают в себя: 1. Совместная работа в разных часовых поясах. Работая с коллегами в разных часовых поясах, вы можете установить их местный часовой пояс в качестве дополнительного часового пояса для вашего календаря. Это поможет вам избежать путаницы и лучше координировать свои действия с географически разбросанной командой. 2. Интеллектуальное планирование Мгновенно планируйте события с помощью функций интеллектуального и быстрого добавления. Умное добавление экономит время и усилия, разумно создавая событие с помощью введенной вами фразы или выбирая фразу в своем электронном письме. С помощью быстрого добавления вы можете запланировать событие, щелкнув сетку календаря. 3. Приглашение и предоставление доступа участникам. Планируйте мероприятия в зависимости от доступности участников. Вы можете проверить свободное и недоступное время участника при планировании мероприятия. Приглашая участников, вы можете предоставить им различные уровни доступа, такие как редактирование, просмотр и добавление участников. 4. Напоминания Никогда не пропустите обновление или событие. Благодаря многоуровневым напоминаниям календаря Zoho вы всегда будете в курсе своего расписания. Существует три типа уведомлений: всплывающее окно, электронная почта и колокольчик. 5. Резервирование ресурсов Благодаря функции резервирования ресурсов в календаре Zoho проводить личные встречи очень просто. Администраторы могут добавлять переговорные комнаты и конференц-залы, а также просматривать ресурсы, доступные в этих комнатах, и бронировать их соответствующим образом. Зарегистрируйтесь бесплатно и держите свою команду организованной.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Лучшее бесплатное приложение-календарь Yahoo! Вы можете легко раскрасить свое расписание, чтобы не пропустить ни одного важного расписания. Когда вы заняты, вы можете легко назначать встречи с помощью удобной функции штампа.
Proton Calendar
proton.me
Сохраняйте конфиденциальность своих планов с помощью зашифрованного календаря с открытым исходным кодом от разработчиков ProtonMail.
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — это приложение-календарь для отдельных лиц и команд, которым нужен контроль и гибкость в отношении своего расписания.
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Календарь Microsoft Outlook для подписчиков Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения. Outlook в Интернете доступен подписчикам Office 365 и Exchange Online и включен в состав локального сервера Exchange, что позволяет пользователям подключаться к своим учетным записям электронной почты через веб-браузер без необходимости установки Microsoft Outlook или других почтовых клиентов. .
Outlook Calendar
outlook.live.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения.
Koalendar
koalendar.com
Устраните постоянное планирование встреч. Планируйте встречи быстрее и забудьте о переписке по электронной почте. Ваш календарь остается заполненным, и вы остаетесь продуктивным.
Kalender
termine.schule
Мы размещаем календари для школ. - Как администрация школы вы можете редактировать календари в браузере, в Outlook, Thunderbird или на Android и iOS. - Все учителя, ученики и родители могут просматривать календарь онлайн или с помощью Outlook, Thunderbird или подписки на Android 1 и iOS. - Для обзора вы можете просмотреть годовой календарь и распечатать его прямо из браузера. - Вы можете встроить свои календари в индивидуальный дизайн на домашнюю страницу школы. Мы рекомендуем homepage.schule
iCloud Calendar
icloud.com
Вы можете создавать календари для всех сфер своей жизни и управлять ими с помощью «Календаря» на iCloud.com. Внесенные вами изменения автоматически отображаются на сайте iCloud.com и везде, где вы настроили iCloud для Календаря, включая приложение «Календарь» на iPhone, iPad, iPod touch или Mac или Microsoft Outlook на компьютере под управлением Windows.
Calenday
calenday.co
Разработайте свои планы с помощью редактирования календаря в реальном времени, предложений, голосования, обмена ссылками и интеграции внешнего календаря.
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.
Calendar
calendar.com
Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.
Amie
amie.so
Приложение для продуктивной работы. Мы объединяем ваши задачи и календарь. Удивительно очевидным образом. Запланируйте время для задач, событий и контактов. - Используйте календарь как список дел. - Раскрасьте свой календарь, чтобы организовать - Мгновенно узнайте, доступен ли кто-то - Отслеживайте, что вы слушали, когда - Отправляйте ссылки на расписание, которые нравятся гостям. - Всегда знайте, что задумала ваша команда
TimeTree
timetreeapp.com
Если вы будете проводить время с теми, кто разделяет ваши интересы, и с людьми, с которыми вы общаетесь, вы сможете планировать еще более выдающееся будущее.