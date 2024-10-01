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Службы календаря и планирования - Самые популярные приложения - о-в Норфолк

Службы календаря и планирования — это цифровые инструменты, призванные помочь отдельным лицам и организациям эффективно управлять своим временем, встречами и событиями. Эти службы обычно предлагают такие функции, как создание и организация событий, установка напоминаний и обмен расписаниями с другими. Пользователи могут вводить важные даты, встречи и сроки, а служба часто предоставляет уведомления и оповещения, чтобы люди не сбились с пути. Кроме того, некоторые платформы могут включать функции совместной работы, позволяющие пользователям планировать встречи с коллегами или координировать мероприятия с друзьями.

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Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Календарь Google — это служба календаря для управления временем и планирования, разработанная Google. Он стал доступен в бета-версии 13 апреля 2006 г. и в общей версии в июле 2009 г. в Интернете и в виде мобильных приложений для платформ Android и iOS. Календарь Google позволяет пользователям созда...

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Если вы будете проводить время с теми, кто разделяет ваши интересы, и с людьми, с которыми вы общаетесь, вы сможете планировать еще более выдающееся будущее.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Сохраняйте конфиденциальность своих планов с помощью зашифрованного календаря с открытым исходным кодом от разработчиков ProtonMail.

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Вы можете создавать календари для всех сфер своей жизни и управлять ими с помощью «Календаря» на iCloud.com. Внесенные вами изменения автоматически отображаются на сайте iCloud.com и везде, где вы настроили iCloud для Календаря, включая приложение «Календарь» на iPhone, iPad, iPod touch или Mac или ...

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент э...

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Календарь Microsoft Outlook для подписчиков Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для уп...

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

Notion Calendar позволяет планировать встречи и контролировать свое время, как никогда раньше. Он глубоко интегрируется с учетными записями Календаря Google, поэтому все ваши события синхронизируются. Помимо режимов скорости, красоты и светлого/темного режима, Notion Calendar включает в себя мощны...

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Calendar — это бизнес-календарь онлайн, предназначенный для того, чтобы все члены команды были на одной странице. Вы можете планировать встречи, организовывать мероприятия и бронировать ресурсы в кратчайшие сроки. Ключевые преимущества и функции включают в себя: 1. Совместная работа в разных ча...

Calendar

Calendar

calendar.com

Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.

Amie

Amie

amie.so

Приложение для продуктивной работы. Мы объединяем ваши задачи и календарь. Удивительно очевидным образом. Запланируйте время для задач, событий и контактов. - Используйте календарь как список дел. - Раскрасьте свой календарь, чтобы организовать - Мгновенно узнайте, доступен ли кто-то - Отслеживайт...

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook Calendar — это приложение-календарь для отдельных лиц и команд, которым нужен контроль и гибкость в отношении своего расписания.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Планируйте свой день с удовольствием с помощью приложения NAVER Calendar. - Различные дизайны для просмотра календаря и темного режима - 700 бесплатных наклеек для персонализации - Информация о погоде и интеллектуальный брифинг дня

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Лучшее бесплатное приложение-календарь Yahoo! Вы можете легко раскрасить свое расписание, чтобы не пропустить ни одного важного расписания. Когда вы заняты, вы можете легко назначать встречи с помощью удобной функции штампа.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Яндекс.Календарь — сервис для планирования повседневных задач: от обычных мероприятий до важных встреч.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Блокировка времени в простом режиме. Больше, чем список дел. Больше, чем календарь. Умный календарь, который блокирует время вашего дня за вас.

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise — это календарь нового поколения, который помогает найти время для важного.

Kalender

Kalender

termine.schule

Мы размещаем календари для школ. - Как администрация школы вы можете редактировать календари в браузере, в Outlook, Thunderbird или на Android и iOS. - Все учителя, ученики и родители могут просматривать календарь онлайн или с помощью Outlook, Thunderbird или подписки на Android 1 и iOS. - Для обзо...

Calenday

Calenday

calenday.co

Разработайте свои планы с помощью редактирования календаря в реальном времени, предложений, голосования, обмена ссылками и интеграции внешнего календаря.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Устраните постоянное планирование встреч. Планируйте встречи быстрее и забудьте о переписке по электронной почте. Ваш календарь остается заполненным, и вы остаетесь продуктивным.

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Yahoo Calendar — это веб-служба календарей от Yahoo!. Он может читать ленты календаря и события, синдицированные с сайтов, которые используют опубликованные интерфейсы программирования календарей Yahoo.

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

Сделайте свой день. Совершенно новый календарь HEY поможет вам сэкономить время. Неделю за неделей, а не месяц за месяцем Люди думают днями и неделями, а не месяцами. Что будет завтра? Позже на этой неделе? На следующей неделе? Календарь HEY построен на том, как вы думаете, а не на том, как были ...

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

Общие календари для команд и сообществ. Сотрудничайте со своей командой, делитесь событиями и занятиями или управляйте личными расписаниями. Календари, доски событий и другие плагины быстро встраиваются в любой веб-сайт. Отправляйте приглашения и напоминания и предотвращайте двойное бронирование.

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