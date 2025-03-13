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Поставщики данных о намерениях покупателя
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Поставщики данных о намерениях покупателя - Самые популярные приложения

Поставщики данных о намерениях покупателей собирают и предоставляют информацию о моментах, когда потенциальные и существующие клиенты взаимодействуют с брендом. Намерение покупателя относится к вероятности того, что клиент совершит покупку, и эти инструменты собирают информацию о реальном пути покупателя и индикаторах его склонности к покупке. Организации используют инструменты сбора данных о намерениях покупателей для целевых маркетинговых кампаний на основе учетных записей (ABM), адаптации веб-сайта для онлайн-посетителей и определения приоритетов входящих потенциальных клиентов на основе их взаимодействия с компанией. Кроме того, компании используют эти данные для упреждающего решения проблемы оттока клиентов, выявляя случаи взаимодействия с конкурентами и оценивая возможность смены поставщиков. Данные о намерениях покупателей также помогают компаниям понять дополнительные продукты или интеграции, которые могут заранее удовлетворить потребности их клиентов.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

LinkedIn Sales Navigator - приложение для поиска и привлечения потенциальных клиентов с расширенными функциями обработки продаж и интеграцией с CRM.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

G2

G2

g2.com

G2 — крупнейший рынок программного обеспечения, предлагающий обзоры и рейтинги для помощи предприятиям в выборе программ и оптимизации маркетинга.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog позволяет запускать веб-приложения как настольные приложения, упрощая управление несколькими учетными записями и повышая производительность.

Drift

Drift

drift.com

Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai — приложение для анализа больших данных и автоматизации процессов, помогающее пользователям принимать обоснованные решения и оптимизировать рабочие процессы.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI — это поисковая система для получения проверенной контактной информации B2B лидов в режиме реального времени.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit обогащает данные о компаниях и контактах, интегрируется с инструментами CRM и улучшает процесс продаж и маркетинга.

NetLine

NetLine

netline.com

NetLine — платформа для B2B-маркетинга, предоставляющая данные о намерениях покупателей и возможности генерации лидов в реальном времени.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor - это платформа для анализа веб-трафика, идентификации анонимных посетителей и отслеживания намерений покупателей в B2B-продажах.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Приложение Common Room помогает управлять сообществом, обеспечивая связь, совместное использование ресурсов и организацию мероприятий для эффективного взаимодействия пользователей.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel — платформа для сбора данных, помогающая командам по продажам и маркетингу находить клиентов и улучшать эффективность работы с потенциальными клиентами.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront — платформа для анализа продаж, комбинирующая данные о посетителях сайтов и потенциальных клиентах для повышения эффективности продаж и маркетинга.

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo — платформа для повышения конверсии, превращающая посетителей сайтов в потенциальных клиентов с помощью ботов, персонализации и аналитики.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross - инструмент для B2B, помогающий выявлять потенциальных клиентов через мониторинг посетителей веб-сайтов и интеграцию с CRM-системами.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics - это B2B-программное обеспечение для идентификации анонимных посетителей сайта и увеличения продаж.

PeerSpot

PeerSpot

peerspot.com

PeerSpot - это платформа для получения надежной информации и обзоров корпоративных технологий, помогающая пользователям принимать обоснованные решения.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue - это ПО для генерации лидов B2B, позволяющее идентифицировать компании-посетители сайтов и персонализировать их опыт на сайте.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — платформа для B2B-маркетинга, использующая большие данные для определения и привлечения целевых клиентов через онлайн-рекламу.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius — это приложение для генерации лидов в B2B, использующее ИИ и исследователей для поиска клиентов и оптимизации процессов продаж.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale помогает командам по продажам и маркетингу находить потенциальных клиентов, автоматизируя процесс и улучшая результаты с помощью ИИ.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.

IntentHub

IntentHub

intenthub.com

IntentHub собирает сигналы намерений покупателей с B2B-сайтов, предоставляя аналитические данные для оптимизации маркетинговых стратегий.

Signum

Signum

signum.ai

Приложение Signum помогает отслеживать изменения в компаниях клиентов и в их карьере, предоставляя AI-сводки для эффективных разговоров.

inMarket

inMarket

inmarket.com

InMarket - приложение для управления маркетингом, предлагающее анализ данных, создание индивидуальных стратегий и оптимизацию кампаний для повышения эффективности взаимодействия с клиентами.

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

Intentsify предоставляет B2B компаниям данные о намерениях покупателей и решения для их использования, помогая эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne — это платформа ИИ для команд продаж и маркетинга, использующая данные клиентов для предсказания новых клиентов и рисков, автоматизации взаимодействий и улучшения работы CRM.

Aptivio

Aptivio

aptiv.io

Aptivio - автоматизированная платформа для B2B-продаж, помогающая находить перспективные клиентов и увеличивать объем продаж с помощью анализа намерений покупателей.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket — это платформа для автоматизации продаж с ИИ, упрощающая поиск, взаимодействие и конвертацию клиентов через многоканальные подходы.

CANDDi

CANDDi

canddi.com

CANDDi — инструмент для отслеживания посетителей сайта, помогающий выявить компании и отдельных пользователей, интересующихся вашим бизнесом.

Revmonk

Revmonk

revmonk.io

Revmonk — платформа автоматизации маркетинга B2B с функциями анализа трафика, обогащения контактов, создания целевых списков и персонализированной email-рассылки.

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