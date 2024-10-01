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Поставщики данных о намерениях покупателя - Самые популярные приложения - Кабо-Верде

Поставщики данных о намерениях покупателей собирают и предоставляют информацию о моментах, когда потенциальные и существующие клиенты взаимодействуют с брендом. Намерение покупателя относится к вероятности того, что клиент совершит покупку, и эти инструменты собирают информацию о реальном пути покупателя и индикаторах его склонности к покупке. Организации используют инструменты сбора данных о намерениях покупателей для целевых маркетинговых кампаний на основе учетных записей (ABM), адаптации веб-сайта для онлайн-посетителей и определения приоритетов входящих потенциальных клиентов на основе их взаимодействия с компанией. Кроме того, компании используют эти данные для упреждающего решения проблемы оттока клиентов, выявляя случаи взаимодействия с конкурентами и оценивая возможность смены поставщиков. Данные о намерениях покупателей также помогают компаниям понять дополнительные продукты или интеграции, которые могут заранее удовлетворить потребности их клиентов.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...

Drift

Drift

drift.com

Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и уч...

G2

G2

g2.com

G2 — крупнейший в мире и пользующийся наибольшим доверием рынок программного обеспечения. Ежегодно более 90 миллионов человек, включая сотрудников всех компаний из списка Fortune 500, используют G2 для принятия более разумных решений в области программного обеспечения на основе достоверных экспертны...

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и пря...

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для авто...

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность кажд...

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных...

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Мощная, доступная и простая в использовании платформа для анализа продаж. Мы делаем продажи B2B проще. Помогаем командам продаж и маркетинга продавать больше за меньшее время. Наша платформа включает в себя - Данные о намерениях покупателя - Базу данных контактов B2B с более чем 606 миллионами конта...

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с подтвержденными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics — это программное обеспечение B2B для ускоренной генерации лидов. Определите анонимных посетителей вашего веб-сайта, контактные данные и увеличьте свою воронку продаж».

Common Room

Common Room

commonroom.io

Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.

NetLine

NetLine

netline.com

Успешные маркетологи B2B начинают здесь. NetLine позволяет маркетологам B2B масштабировать доходы с помощью универсальной платформы взаимодействия с покупателями, которая предоставляет беспрецедентные данные о намерениях покупателей и возможности привлечения потенциальных клиентов. Работа с единстве...

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...

Albacross

Albacross

albacross.com

Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хот...

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и ​​компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, м...

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 осно...

PeerSpot

PeerSpot

peerspot.com

Платформа покупательской аналитики PeerSpot — это место, куда технические специалисты обращаются за практической и достоверной информацией о корпоративных технологиях, чтобы они могли быть уверены, что покупают именно то, что им нужно. PeerSpot, основанный на крупнейшем в мире сообществе покупателей...

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик вашего веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайт...

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale помогает командам по доходам создавать и закрывать больше каналов продаж, привлекая наиболее вероятных покупателей. Что касается продаж, LoneScale автоматически масштабирует намерения продаж в CRM, чтобы каждый день предоставлять квалифицированную воронку продаж и аргументы в пользу продаж...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учет...

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя...

Foundry

Foundry

foundryco.com

Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по неско...

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам продаж и маркетинга все необходимое для привлечения потенциальных клиентов и заключения сделок. В результате совместного слияния немецкой Echobot и финской Leadfeeder алгоритмы и приложения Dealfront получают доступ к данн...

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по пр...

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ Intentsify предоставляет организациям B2B самую точную и полную информацию о намерениях покупателей на современном рынке, а также решения для действий на основе этой информации. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ Предоставляя и активируя запатентованные точные данные о намерениях следующего поколения, ...

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков заинтересованных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежеднев...

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne — это платформа прогнозного искусственного интеллекта, предназначенная для отделов продаж и маркетинга. Платформа использует данные о клиентах для создания прогнозных моделей, которые помогают предприятиям определять перспективы привлечения новых клиентов, расширения продаж, перекрестных про...

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратн...

Bombora

Bombora

bombora.com

Предложение Bombora определяет, какие компании и какие темы в настоящее время исследуют, а также интенсивность этих усилий. Он оценивает эти сигналы, чтобы затем помочь отделам продаж и маркетинга расставить приоритеты для целевых клиентов, настроить общение с ними и оптимизировать маркетинговые уси...

IntentHub

IntentHub

intenthub.com

IntentHub собирает и обрабатывает ранние сигналы о намерениях покупателей от более чем 1 млн. Веб-сайты B2B, предоставляющие клиентам полезную информацию об аккаунтах заинтересованных покупателей. Узнайте больше: IntentHub.com IntentHub разработан N.Rich — финской компанией, которая разрабатывает пл...

Signum

Signum

signum.ai

Будьте в курсе изменений в компаниях, отраслях и карьерном росте ваших клиентов, а также используйте сводки, созданные с помощью искусственного интеллекта, для эффективного общения.

inMarket

inMarket

inmarket.com

В InMarket быть лучшими в своем классе означает предоставлять нашим клиентам доступ к наиболее точным и точным данным о местоположении, полученным с помощью SDK на основе разрешений, доступных сегодня. Это также означает создание революционного опыта с помощью сверхрелевантных и своевременных сообще...

CANDDi

CANDDi

canddi.com

98% потенциальных клиентов, посетивших ваш сайт, никогда не свяжутся с вами. Что, если бы вы могли идентифицировать этих людей, связаться с ними и заключить сделку? CANDDi — это инструмент отслеживания посетителей веб-сайта, который помогает определить, какие КОМПАНИИ и ЛИЦА просматривают ваш веб-са...

Revmonk

Revmonk

revmonk.io

Revmonk — это платформа автоматизации B2B-маркетинга на основе искусственного интеллекта. Он имеет ряд функций, которые будут очень полезны для отделов маркетинга и продаж, в том числе: -Идентификация органического и платного веб-трафика: это может помочь командам понять, какие каналы привлекают бол...

Aptivio

Aptivio

aptiv.io

Самая передовая автоматизированная платформа сетевых продаж на планете в сочетании с функцией Real Buyer Intent, которая помогает B2B-компаниям ускорить рост своих доходов, обнаруживая аккаунты, которые с наибольшей вероятностью будут конвертироваться, и кратчайший путь к закрытию. Усовершенствованн...

6sense

6sense

6sense.com

Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доход...

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