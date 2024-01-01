Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Поставщики данных о намерениях покупателя - Самые популярные приложения - о-в Буве Самые популярные Недавно добавленные

Поставщики данных о намерениях покупателей собирают и предоставляют информацию о моментах, когда потенциальные и существующие клиенты взаимодействуют с брендом. Намерение покупателя относится к вероятности того, что клиент совершит покупку, и эти инструменты собирают информацию о реальном пути покупателя и индикаторах его склонности к покупке. Организации используют инструменты сбора данных о намерениях покупателей для целевых маркетинговых кампаний на основе учетных записей (ABM), адаптации веб-сайта для онлайн-посетителей и определения приоритетов входящих потенциальных клиентов на основе их взаимодействия с компанией. Кроме того, компании используют эти данные для упреждающего решения проблемы оттока клиентов, выявляя случаи взаимодействия с конкурентами и оценивая возможность смены поставщиков. Данные о намерениях покупателей также помогают компаниям понять дополнительные продукты или интеграции, которые могут заранее удовлетворить потребности их клиентов.