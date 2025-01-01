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Программное обеспечение для бизнес-планирования
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Программное обеспечение для бизнес-планирования - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для бизнес-планирования упрощает координацию календарей за счет плавной синхронизации нескольких календарей и защиты конфиденциальности данных. Этот инструмент оказывается неоценимым для отделов продаж, управления доходами и обслуживания клиентов, облегчая обмен информацией о доступности через ссылки по электронной почте или встроенные планировщики на веб-сайтах. Сводя к минимуму препятствия для планирования с внешними сторонами, это уменьшает количество ошибок и регулирует частоту встреч с помощью предустановленных настроек доступности. Ключевые функции включают планирование индивидуальных или групповых встреч, настраиваемый брендинг и индивидуальные напоминания. Кроме того, это часто включает в себя возможность установить предпочтительные часы встреч.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim — приложение для планирования, которое автоматически находит лучшее время для встреч, задач и перерывов, оптимизируя ваше расписание.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Zoho Bookings - это онлайн-сервис для планирования встреч, позволяющий клиентам самостоятельно назначать и оплачивать встречи, интегрируется с календарями и системами оплат.

Calendar

Calendar

calendar.com

Календарное приложение помогает управлять расписанием, предлагая интеграцию с сервисами и функции совместного использования, напоминания и аналитические данные.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle - приложение для планирования встреч, позволяющее пользователям координировать встречи и управлять бронированиями легко и эффективно.

Consolto

Consolto

consolto.com

Consolto — платформа для видеочатов, позволяющая эффективно управлять клиентскими взаимодействиями без обмена контактами и сложных инструкций.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Sessions.us - платформа для организации встреч и вебинаров с функциями планирования, совместной работы и хранения материалов.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

SimplyBook.me - система онлайн-бронирования встреч для бизнеса, позволяющая клиентам записываться 24/7 и получать напоминания.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, упрощающая продажи через автоматизацию и отслеживание электронной почты.

Morgen

Morgen

morgen.so

Morgen - это календарь и менеджер задач, который позволяет управлять временем и задачами, интегрируясь с популярными сервисами и обеспечивая оптимизацию планирования.

Drift

Drift

drift.com

Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

CalendarHero - это приложение для оптимизации планирования встреч, позволяющее пользователям делиться доступностью и организовывать встречи без длительных обменов.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Clockwise - инструмент для управления временем, использующий AI для оптимизации расписаний и создания блоков времени фокусировки.

vcita

vcita

vcita.com

vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

FreeAgent CRM — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, упрощающая организацию работы и оптимизацию бизнес-процессов.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.

Harmonizely

Harmonizely

harmonizely.com

Harmonizely - это бесплатный инструмент для планирования встреч, который интегрируется с онлайн-календарями и позволяет легко назначать встречи с клиентами.

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

OnceHub — платформа для планирования встреч и управления цифровым взаимодействием, интегрирующаяся с календарями и CRM-системами.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper - это программное обеспечение для планирования, которое помогает командам B2B оптимизировать процесс продаж и улучшить взаимодействие с клиентами.

GReminders

GReminders

greminders.com

GReminders автоматизирует отправку напоминаний о встречах через SMS, электронную почту и звонки, интегрируясь с Google Calendar и Microsoft Outlook.

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

Appointlet - приложение для удобного планирования встреч, интеграции с календарями и управления графиками без лишних усилий.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware - это платформа для отслеживания электронной почты и управления кампаниями, интегрируемая с Gmail и Outlook, предназначенная для повышения продуктивности продаж.

Groove

Groove

groove.co

Groove — платформа для взаимодействия с продажами, позволяющая повысить эффективность продаж через автоматизацию и адаптивное выполнение стратегий.

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Cronofy — это инструмент для автоматизированного планирования собеседований, интегрирующийся с существующими приложениями и упрощающий управление доступностью.

3veta

3veta

3veta.com

3veta - это приложение для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд с интеграциями и возможностью брендирования.

MeetFox

MeetFox

meetfox.com

MeetFox - облачное приложение для планирования встреч, видеозвонков и автоматической выставки счетов.

lemcal

lemcal

lemcal.com

Lemcal - это инструмент для быстрой настройки и бронирования встреч с персонализированной страницей и интеграцией с календарями.

CallPage

CallPage

callpage.io

CallPage - это виджет для сайтов, позволяющий посетителям получать бесплатные звонки от компаний в течение 28 секунд для увеличения качества лидов и улучшения взаимодействия.

Kronologic

Kronologic

kronologic.com

Kronologic – это AI-ассистент для автоматизации планирования встреч в командах продаж и маркетинга, интегрирующийся с CRM и инструментами конференций.

Sidekick

Sidekick

sidekickai.com

Sidekick — это приложение для планирования встреч, использующее ИИ для упрощения рабочего процесса и управления задачами.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime — это приложение для автоматизации управления собеседованиями, оптимизирующее взаимодействие с кандидатами и интервьюерами.

Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Rezrva - мобильное приложение для управления клиентами, резервирования услуг и организации расписания, доступное 24/7.

Flexperto

Flexperto

flexperto.com

Flexperto предлагает облачное решение для общения, позволяя проводить встречи, видеозвонки, совместное редактирование документов и подпись контрактов онлайн.

DaySchedule

DaySchedule

dayschedule.com

Dayschedule - приложение для планирования встреч и услуг, автоматизации напоминаний и управления календарями для повышения эффективности работы.

Leadmonk

Leadmonk

leadmonk.io

Leadmonk — это платформа для автоматизации продаж, которая помогает командам квалифицировать потенциальных клиентов и планировать встречи в реальном времени.

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly – это платформа для бизнеса, которая упрощает общение с клиентами, сочетая видеосообщения, запись экрана и функции планирования встреч.

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop упрощает процессы рекрутинга, включая планирование интервью, обучение интервьюеров и аналитику, интегрируясь с почтой и календарями.

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook, который интегрирует Salesforce и помогает пользователям управлять продажами прямо из почты.

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Приложение Zipteams предлагает интеллектуальные комнаты для встреч, обеспечивая команды продаж и поддержки актуальной информацией о клиентах и рекомендации для эффективных встреч.

Arrangr

Arrangr

arrangr.com

Arrangr - приложение для быстрого и простого планирования бизнес-встреч, как виртуальных, так и личных, с интеграцией управления графиками и автоматизированными напоминаниями.

Setster

Setster

setster.com

Setster - приложение для автоматизации планирования встреч, помогающее управлять записями и ресурсами, минимизируя двойные бронирования и уменьшая количество пропусков.

Re:catch

Re:catch

recatch.cc

Re:catch — облачное программное обеспечение для автоматизации продаж, оптимизирующее скорость обработки лидов и время до получения дохода.

Nylas

Nylas

nylas.com

Nylas — платформа для интеграции электронной почты и планирования, предоставляющая API для разработчиков, позволяющую управлять коммуникациями и автоматизацией.

AppointmentCore

AppointmentCore

get.appointmentcore.com

AppointmentCore — облачная платформа для управления планированием и назначениями, оптимизирующая процессы бронирования и координации встреч.

Default

Default

default.com

Default объединяет автоматизацию, планирование, квалификацию и отчетность для упрощения рабочих процессов и управления доходами.

Apptoto

Apptoto

apptoto.com

Apptoto — это программа для управления записями, которая автоматически отправляет напоминания и позволяет клиентам планировать встречи через интернет.

Engageware

Engageware

engageware.com

Engageware предлагает решения для взаимодействия с клиентами, позволяя организациям автоматизировать ответы и улучшать опыт обслуживания через ИИ.

RevenueHero

RevenueHero

revenuehero.io

RevenueHero — это инструмент для автоматизации планирования встреч и маршрутизации лидов для команд B2B, позволяющий сократить время отклика и улучшить управление продажами.

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