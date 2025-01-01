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Программное обеспечение для бизнес-планирования упрощает координацию календарей за счет плавной синхронизации нескольких календарей и защиты конфиденциальности данных. Этот инструмент оказывается неоценимым для отделов продаж, управления доходами и обслуживания клиентов, облегчая обмен информацией о доступности через ссылки по электронной почте или встроенные планировщики на веб-сайтах. Сводя к минимуму препятствия для планирования с внешними сторонами, это уменьшает количество ошибок и регулирует частоту встреч с помощью предустановленных настроек доступности. Ключевые функции включают планирование индивидуальных или групповых встреч, настраиваемый брендинг и индивидуальные напоминания. Кроме того, это часто включает в себя возможность установить предпочтительные часы встреч.
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Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — приложение для планирования, которое автоматически находит лучшее время для встреч, задач и перерывов, оптимизируя ваше расписание.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings - это онлайн-сервис для планирования встреч, позволяющий клиентам самостоятельно назначать и оплачивать встречи, интегрируется с календарями и системами оплат.
Calendar
calendar.com
Календарное приложение помогает управлять расписанием, предлагая интеграцию с сервисами и функции совместного использования, напоминания и аналитические данные.
Doodle
doodle.com
Doodle - приложение для планирования встреч, позволяющее пользователям координировать встречи и управлять бронированиями легко и эффективно.
Consolto
consolto.com
Consolto — платформа для видеочатов, позволяющая эффективно управлять клиентскими взаимодействиями без обмена контактами и сложных инструкций.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us - платформа для организации встреч и вебинаров с функциями планирования, совместной работы и хранения материалов.
Qualified
qualified.com
Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me - система онлайн-бронирования встреч для бизнеса, позволяющая клиентам записываться 24/7 и получать напоминания.
Morgen
morgen.so
Morgen - это календарь и менеджер задач, который позволяет управлять временем и задачами, интегрируясь с популярными сервисами и обеспечивая оптимизацию планирования.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, упрощающая продажи через автоматизацию и отслеживание электронной почты.
Drift
drift.com
Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
CalendarHero
calendarhero.com
CalendarHero - это приложение для оптимизации планирования встреч, позволяющее пользователям делиться доступностью и организовывать встречи без длительных обменов.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise - инструмент для управления временем, использующий AI для оптимизации расписаний и создания блоков времени фокусировки.
vcita
vcita.com
vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, упрощающая организацию работы и оптимизацию бизнес-процессов.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely - это бесплатный инструмент для планирования встреч, который интегрируется с онлайн-календарями и позволяет легко назначать встречи с клиентами.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub — платформа для планирования встреч и управления цифровым взаимодействием, интегрирующаяся с календарями и CRM-системами.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - это программное обеспечение для планирования, которое помогает командам B2B оптимизировать процесс продаж и улучшить взаимодействие с клиентами.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet - приложение для удобного планирования встреч, интеграции с календарями и управления графиками без лишних усилий.
Avoma
avoma.com
Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.
GReminders
greminders.com
GReminders автоматизирует отправку напоминаний о встречах через SMS, электронную почту и звонки, интегрируясь с Google Calendar и Microsoft Outlook.
Yesware
yesware.com
Yesware - это платформа для отслеживания электронной почты и управления кампаниями, интегрируемая с Gmail и Outlook, предназначенная для повышения продуктивности продаж.
Groove
groove.co
Groove — платформа для взаимодействия с продажами, позволяющая повысить эффективность продаж через автоматизацию и адаптивное выполнение стратегий.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy — это инструмент для автоматизированного планирования собеседований, интегрирующийся с существующими приложениями и упрощающий управление доступностью.
3veta
3veta.com
3veta - это приложение для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд с интеграциями и возможностью брендирования.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox - облачное приложение для планирования встреч, видеозвонков и автоматической выставки счетов.
lemcal
lemcal.com
Lemcal - это инструмент для быстрой настройки и бронирования встреч с персонализированной страницей и интеграцией с календарями.
CallPage
callpage.io
CallPage - это виджет для сайтов, позволяющий посетителям получать бесплатные звонки от компаний в течение 28 секунд для увеличения качества лидов и улучшения взаимодействия.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic – это AI-ассистент для автоматизации планирования встреч в командах продаж и маркетинга, интегрирующийся с CRM и инструментами конференций.
Sidekick
sidekickai.com
Sidekick — это приложение для планирования встреч, использующее ИИ для упрощения рабочего процесса и управления задачами.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime — это приложение для автоматизации управления собеседованиями, оптимизирующее взаимодействие с кандидатами и интервьюерами.
Rezrva
rezrva.com
Rezrva - мобильное приложение для управления клиентами, резервирования услуг и организации расписания, доступное 24/7.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto предлагает облачное решение для общения, позволяя проводить встречи, видеозвонки, совместное редактирование документов и подпись контрактов онлайн.
DaySchedule
dayschedule.com
Dayschedule - приложение для планирования встреч и услуг, автоматизации напоминаний и управления календарями для повышения эффективности работы.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk — это платформа для автоматизации продаж, которая помогает командам квалифицировать потенциальных клиентов и планировать встречи в реальном времени.
Weezly
weezly.com
Weezly – это платформа для бизнеса, которая упрощает общение с клиентами, сочетая видеосообщения, запись экрана и функции планирования встреч.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop упрощает процессы рекрутинга, включая планирование интервью, обучение интервьюеров и аналитику, интегрируясь с почтой и календарями.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook, который интегрирует Salesforce и помогает пользователям управлять продажами прямо из почты.
Zipteams
zipteams.com
Приложение Zipteams предлагает интеллектуальные комнаты для встреч, обеспечивая команды продаж и поддержки актуальной информацией о клиентах и рекомендации для эффективных встреч.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr - приложение для быстрого и простого планирования бизнес-встреч, как виртуальных, так и личных, с интеграцией управления графиками и автоматизированными напоминаниями.
Setster
setster.com
Setster - приложение для автоматизации планирования встреч, помогающее управлять записями и ресурсами, минимизируя двойные бронирования и уменьшая количество пропусков.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch — облачное программное обеспечение для автоматизации продаж, оптимизирующее скорость обработки лидов и время до получения дохода.
Nylas
nylas.com
Nylas — платформа для интеграции электронной почты и планирования, предоставляющая API для разработчиков, позволяющую управлять коммуникациями и автоматизацией.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
AppointmentCore — облачная платформа для управления планированием и назначениями, оптимизирующая процессы бронирования и координации встреч.
Default
default.com
Default объединяет автоматизацию, планирование, квалификацию и отчетность для упрощения рабочих процессов и управления доходами.
Apptoto
apptoto.com
Apptoto — это программа для управления записями, которая автоматически отправляет напоминания и позволяет клиентам планировать встречи через интернет.
Engageware
engageware.com
Engageware предлагает решения для взаимодействия с клиентами, позволяя организациям автоматизировать ответы и улучшать опыт обслуживания через ИИ.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — это инструмент для автоматизации планирования встреч и маршрутизации лидов для команд B2B, позволяющий сократить время отклика и улучшить управление продажами.
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