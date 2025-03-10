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Программное обеспечение для бизнес-планирования упрощает координацию календарей за счет плавной синхронизации нескольких календарей и защиты конфиденциальности данных. Этот инструмент оказывается неоценимым для отделов продаж, управления доходами и обслуживания клиентов, облегчая обмен информацией о доступности через ссылки по электронной почте или встроенные планировщики на веб-сайтах. Сводя к минимуму препятствия для планирования с внешними сторонами, это уменьшает количество ошибок и регулирует частоту встреч с помощью предустановленных настроек доступности. Ключевые функции включают планирование индивидуальных или групповых встреч, настраиваемый брендинг и индивидуальные напоминания. Кроме того, это часто включает в себя возможность установить предпочтительные часы встреч.
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Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — приложение для планирования, которое автоматически находит лучшее время для встреч, задач и перерывов, оптимизируя ваше расписание.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings - это онлайн-сервис для планирования встреч, позволяющий клиентам самостоятельно назначать и оплачивать встречи, интегрируется с календарями и системами оплат.
Calendar
calendar.com
Календарное приложение помогает управлять расписанием, предлагая интеграцию с сервисами и функции совместного использования, напоминания и аналитические данные.
Doodle
doodle.com
Doodle - приложение для планирования встреч, позволяющее пользователям координировать встречи и управлять бронированиями легко и эффективно.
Consolto
consolto.com
Consolto — платформа для видеочатов, позволяющая эффективно управлять клиентскими взаимодействиями без обмена контактами и сложных инструкций.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us - платформа для организации встреч и вебинаров с функциями планирования, совместной работы и хранения материалов.
Qualified
qualified.com
Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me - система онлайн-бронирования встреч для бизнеса, позволяющая клиентам записываться 24/7 и получать напоминания.
Morgen
morgen.so
Morgen - это календарь и менеджер задач, который позволяет управлять временем и задачами, интегрируясь с популярными сервисами и обеспечивая оптимизацию планирования.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, упрощающая продажи через автоматизацию и отслеживание электронной почты.
Drift
drift.com
Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
CalendarHero
calendarhero.com
CalendarHero - это приложение для оптимизации планирования встреч, позволяющее пользователям делиться доступностью и организовывать встречи без длительных обменов.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise - инструмент для управления временем, использующий AI для оптимизации расписаний и создания блоков времени фокусировки.
vcita
vcita.com
vcita - платформа для управления бизнесом, автоматизирующая задачи, связанные с календарём, клиентами и платежами.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, упрощающая организацию работы и оптимизацию бизнес-процессов.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely - это бесплатный инструмент для планирования встреч, который интегрируется с онлайн-календарями и позволяет легко назначать встречи с клиентами.
OnceHub
oncehub.com
OnceHub — платформа для планирования встреч и управления цифровым взаимодействием, интегрирующаяся с календарями и CRM-системами.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - это программное обеспечение для планирования, которое помогает командам B2B оптимизировать процесс продаж и улучшить взаимодействие с клиентами.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet - приложение для удобного планирования встреч, интеграции с календарями и управления графиками без лишних усилий.
Avoma
avoma.com
Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.
GReminders
greminders.com
GReminders автоматизирует отправку напоминаний о встречах через SMS, электронную почту и звонки, интегрируясь с Google Calendar и Microsoft Outlook.
Yesware
yesware.com
Yesware - это платформа для отслеживания электронной почты и управления кампаниями, интегрируемая с Gmail и Outlook, предназначенная для повышения продуктивности продаж.
Groove
groove.co
Groove — платформа для взаимодействия с продажами, позволяющая повысить эффективность продаж через автоматизацию и адаптивное выполнение стратегий.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy — это инструмент для автоматизированного планирования собеседований, интегрирующийся с существующими приложениями и упрощающий управление доступностью.
3veta
3veta.com
3veta - это приложение для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд с интеграциями и возможностью брендирования.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox - облачное приложение для планирования встреч, видеозвонков и автоматической выставки счетов.
lemcal
lemcal.com
Lemcal - это инструмент для быстрой настройки и бронирования встреч с персонализированной страницей и интеграцией с календарями.
CallPage
callpage.io
CallPage - это виджет для сайтов, позволяющий посетителям получать бесплатные звонки от компаний в течение 28 секунд для увеличения качества лидов и улучшения взаимодействия.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic – это AI-ассистент для автоматизации планирования встреч в командах продаж и маркетинга, интегрирующийся с CRM и инструментами конференций.
Sidekick
sidekickai.com
Sidekick — это приложение для планирования встреч, использующее ИИ для упрощения рабочего процесса и управления задачами.
Rezrva
rezrva.com
Rezrva - мобильное приложение для управления клиентами, резервирования услуг и организации расписания, доступное 24/7.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto предлагает вам коммуникационное облако для более эффективных продаж. Все, что раньше ваш отдел продаж делал офлайн, теперь возможно онлайн: назначать встречи с клиентами, уточнять вопросы через видеочат, вместе редактировать документы, подписывать контракты или здороваться через Whatsapp.
DaySchedule
dayschedule.com
Расширенное программное обеспечение для планирования встреч, услуг и вебинаров, позволяющее повысить эффективность работы команды, сократить количество неявок и организовать все встречи, бронирование услуг и звонки на единой платформе.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не только автоматизирует планирование собеседований, но и обеспечивает глубокую вовлеченность кандидатов и интервьюеров на протяжении всего процесса найма. Получите доступ к ценной информации и рекомендациям на основе искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать процессы и гарантировать, что каждый интервьюер всегда будет хорошо подготовлен. Результат? Исключительный опыт кандидатов, который постоянно привлекает к вам самых талантливых специалистов. Благодаря расширенным функциям, таким как автоматическое планирование многодневных собеседований, общение по SMS и WhatsApp, автоматизация рабочих процессов, интеллектуальный выбор интервьюера, а также мощные данные и сравнительные отчеты, мы помогаем корпоративным компаниям сократить время найма сотрудников вдвое. Узнайте больше на сайте Goodtime.io.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk — это платформа автоматизации продаж, которая помогает командам по сбору доходов превращать потенциальных клиентов во встречи путем квалификации, маршрутизации и планирования в режиме реального времени из любого места — будь то веб-форма, холодные звонки, кампании и многое другое. Мгновенная квалификация потенциальных клиентов. Создайте систему отслеживания квалификации потенциальных клиентов в режиме реального времени, которая оценивает потенциальных клиентов на основе предоставленной ими информации и расширенных данных. Сократите количество ненужных совещаний на 90 % и увеличьте количество важных совещаний на 35 %. Вы можете легко фильтровать потенциальных клиентов с личными или временными доменами электронной почты и неподтвержденными адресами электронной почты. Маршрутизация потенциальных клиентов в реальном времени. Мгновенно маршрутизируйте потенциальных клиентов с учетом сложных условий и отображайте календарь на своем веб-сайте, чтобы потенциальные клиенты могли забронировать встречи. Больше никаких длительных циклов продаж. Сразу переходите к встречам с квалифицированными потенциальными клиентами. Направляйте потенциальных клиентов из скрытых полей. С помощью Clearbit или ZoomInfo вы можете дополнить свои маркетинговые формы данными об отрасли, размере компании и другими данными. Это поможет вам сократить формы и направить потенциальных клиентов к нужному торговому представителю. Маршрутизация владения. Создавайте правила маршрутизации, которые автоматически сопоставляют и планируют известных потенциальных клиентов и существующих клиентов с нужным торговым представителем на основе владения учетной записью CRM в реальном времени. Упрощенное планирование. Ваши клиенты смогут легко планировать встречи по требованию, не тратя время и силы. Добавьте Leadmonk на свой веб-сайт, в электронную почту, текстовые сообщения, WhatsApp или профили в социальных сетях. Конверсия просмотров взлетела до 150%. Формы. Создайте динамическую форму маршрутизации за считанные минуты с помощью Leadmonk. Leadmonk также работает с существующими формами, такими как формы HubSpot, формы Pardot и пользовательские веб-формы. Бронируйте встречи из вашей веб-формы. Автоматически квалифицируйте и направляйте потенциальных клиентов из вашей веб-формы, формы HubSpot и собственной формы Leadmonk и планируйте встречи с ними в режиме реального времени. Автоматизируйте квалификацию входящих потенциальных клиентов. Попрощайтесь с квалификационными звонками, отказами и трениями. Ускорить переход от потенциальных клиентов к возможностям более чем на 50%. Менее чем за 2 % от стоимости SDR или BDR вы сможете быстро найти своих лучших потенциальных клиентов. Leadmonk подключен к вашему стеку доходов. Удвойте свою входящую конверсию с помощью Leadmonk.
Weezly
weezly.com
Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weezly дает компаниям возможность общаться с клиентами более содержательным и эффективным способом. ПОСМОТРИТЕ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Возможности Weezly: Страница бронирования: упростите процесс планирования встреч с помощью настраиваемой страницы бронирования, которая отражает вашу доступность. Эта функция позволяет клиентам легко назначать встречи без необходимости пересылать электронные письма, оптимизируя процесс планирования. Выбор временного интервала. Расширьте возможности приглашенных, позволив им выбрать время встречи, которое им подходит лучше всего. Вы предлагаете доступное время, и они выбирают то, которое им подходит больше всего, что делает планирование эффективным и простым. Групповой опрос: координация групповых собраний никогда не была проще. Благодаря функции группового опроса приглашенные могут голосовать за лучшее время, подходящее для всех, обеспечивая максимальное участие с минимальными конфликтами в расписании. Виджет веб-сайта. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов, добавив видео с функцией бронирования прямо на ваш сайт. Этот инновационный виджет привлекает посетителей и предлагает им простой способ связаться с вами. Скринкаст: создавайте и отправляйте персонализированные видеосообщения с помощью функции скринкаста — идеальная альтернатива для компаний, ищущих более привлекательные способы общения. Будь то демонстрация продукта, учебное пособие или личное сообщение, скринкасты придают индивидуальность вашему цифровому общению. Скринкаст + страница бронирования: Weezly — единственная платформа в мире, которая сочетает в себе скринкастинг и страницу бронирования. Запишите видео и сразу предложите зрителям запланировать встречу через встроенную страницу бронирования рядом с вашим видео. Это уникальное решение устраняет разрыв между взаимодействием и действием, улучшая путь клиента. Динамические видео. Расширьте охват аудитории с помощью динамических видео. Запишите одно вводное сообщение, введите адрес веб-сайта и позвольте Weezly создать персонализированное видео, в котором ваше сообщение будет сочетаться с прокруткой определенного веб-сайта. Эта функция обеспечивает беспрецедентную персонализацию, делая каждое сообщение уникальным для получателя. Преимущества использования Weezly: Повышенная эффективность: интегрированные функции Weezly экономят время и оптимизируют процессы планирования и коммуникации, позволяя компаниям сосредоточиться на росте и обслуживании клиентов. Увеличение вовлеченности: благодаря персонализированным скринкастам, динамическим видеороликам и простым возможностям планирования Weezly значительно повышает уровень вовлеченности, превращая потенциальных клиентов в клиентов. Гибкость и настройка: планируете ли вы индивидуальные встречи, групповые занятия или хотите повысить вовлеченность вашего веб-сайта, универсальные функции Weezly можно адаптировать в соответствии с вашими конкретными потребностями. Инновационная коммуникация. Объединив видеосообщения с возможностями планирования, Weezly устанавливает новый стандарт делового общения, предлагая более личный и эффективный способ связи с клиентами. Компании, внедрившие Weezly, сообщают о значительных результатах, в том числе: До 50 % меньше времени, затрачиваемого на планирование встреч. Повышение уровня вовлеченности более чем на 70 % благодаря использованию динамического и персонализированного видеоконтента. Значительный рост коэффициентов конверсии благодаря оптимизированному процессу планирования и усовершенствованным методам связи.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop помогает повысить эффективность операций по подбору персонала за счет планирования собеседований, обучения интервьюеров и комплексной аналитики. Решение интегрируется с электронной почтой, календарем, Slack, Zoom/Google Meets и вашей системой отслеживания кандидатов, чтобы помочь вам обеспечить лучший опыт кандидатов и внутренний опыт подбора персонала для вашей команды. Наша платформа помогает командам по найму, небольшим командам и командам с ограниченным временем работать более эффективно. Вы сможете: - Найти идеальный график собеседований и мгновенно провести его - Обеспечить лучший в своем классе опыт работы с кандидатами - Быстрее обучать внутренних интервьюеров - Настраивать потребности интервьюеров - Принимать решения на основе данных, используя показатели эффективности рекрутинга. Посетите нас на сайте Modernloop.io
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы поняли. Вы работаете в своем почтовом ящике, чтобы общаться с клиентами. Вам нужны все инструменты для заключения сделки в одном месте. Общайтесь с потенциальными клиентами, настраивайте кампании по разогреву, планируйте встречи и отслеживайте вложения из своего почтового ящика. Благодаря нашей интеграции с Salesforce вам больше не придется покидать свой почтовый ящик, чтобы внести информацию в Salesforce. Никто не любит напряженную работу. Теперь вы можете видеть и обновлять данные Salesforce во время работы. Независимо от того, какой почтовый клиент вы используете, вы можете автоматически синхронизировать электронную почту и встречи с Salesforce, отслеживать открытия электронной почты, устанавливать последующие напоминания, создавать и обновлять записи Salesforce, такие как интересы, контакты и возможности, планировать звонки по продажам и многое другое.
Zipteams
zipteams.com
Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в режиме реального времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr - приложение для быстрого и простого планирования бизнес-встреч, как виртуальных, так и личных, с интеграцией управления графиками и автоматизированными напоминаниями.
Setster
setster.com
Setster предлагает удобное планирование встреч для любого бизнеса или отдела. Он автоматизирует сложные правила планирования и рабочие процессы, каждый раз предлагая индивидуальный пользовательский интерфейс. Независимо от того, управляет ли ваша компания обширной сетью филиалов и офисов или просто нуждается в решении для виртуальных встреч, облачная или локальная альтернатива Setster предназначена для масштабирования по мере вашего роста, обеспечивая надежное решение для ваших растущих потребностей. Легко управляйте планированием встреч и ресурсов, повышайте производительность и сокращайте дорогостоящие неявки. Его мощная комплексная платформа включает в себя богатый набор функций, которые легко настраиваются руководителем продукта или программно с помощью API и наборов инструментов разработчика. Делайте больше с Setster.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch — это облачное программное обеспечение для автоматизации воронки продаж, которое позволяет командам по сбору доходов добиваться ускорения получения доходов за счет оптимизации скорости вывода потенциальных клиентов и времени получения дохода.
Nylas
nylas.com
Сотни тысяч разработчиков по всему миру используют Nylas для повышения скорости и беспрепятственного создания настраиваемой электронной почты и возможностей планирования с помощью современных API. Nylas — единственная платформа, которая предоставляет разработчикам универсальный доступ к поставщикам электронной почты, календаря и контактов посредством единой интеграции. Разработчики и их команды все чаще обращаются к Nylas для быстрого и безопасного запуска критически важных функций, что позволяет им тратить меньше времени на свою инфраструктуру и больше времени на создание программного обеспечения с безграничным потенциалом. Узнайте больше на сайте www.nylas.com и подписывайтесь на нас в LinkedIn, Twitter и YouTube.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Облачная платформа планирования для лидеров, ориентированных на рост и стремящихся ускорить процессы продаж и выполнения заказов.
Default
default.com
Default исключает ручные рабочие процессы и упрощает технологический стек, объединяя автоматизацию, планирование, квалификацию, маршрутизацию, отчетность и обогащение. Автоматизируйте ручные рабочие процессы, которые убивают ваш конвейер, и одновременно упрощайте операции по получению доходов с помощью одной унифицированной платформы.
Apptoto
apptoto.com
Сократите дорогостоящие неявки на прием и обеспечьте, чтобы ваши клиенты и пациенты приходили вовремя и были хорошо подготовлены, используя программное обеспечение Apptoto для управления приемами. Apptoto — это автоматизированное напоминание о встречах, онлайн-планирование и платформа обмена сообщениями с клиентами для бизнеса, основанного на встречах. Apptoto синхронизируется практически с любым календарем, включая Google Calendar, Outlook, Microsoft Exchange, Salesforce, Clio и т. д., чтобы отображать предстоящие встречи в одном удобном для сканирования интерфейсе. Автоматически отправляйте персонализированные напоминания о встречах и сообщения с подтверждением с помощью текстового SMS-сообщения, электронной почты или голосового вызова. Кроме того, общайтесь с клиентами в режиме реального времени с помощью двустороннего обмена сообщениями, дайте клиентам возможность самостоятельно планировать встречи с помощью страниц онлайн-бронирования и анализируйте все это с помощью расширенных отчетов. С Apptoto вы увеличите доход, сократите количество задач по ручному планированию и оптимизируете процесс общения с клиентами.
Engageware
engageware.com
Engageware — единственный комплексный поставщик решений по взаимодействию с клиентами, позволяющий предприятиям и организациям удовлетворять потребности своих клиентов при первом же взаимодействии. Комплексная платформа взаимодействия с клиентами Engageware основана на диалоговом и генеративном искусственном интеллекте, который автоматизирует ответы на стандартные вопросы, обеспечивает мгновенный доступ к базам знаний и дает организациям целостное представление о пути клиента. С приобретением Aivo более 700 организаций в секторах банковских услуг, финансовых услуг, розничной торговли, здравоохранения и образования полагаются на решения Engageware для стимулирования роста за счет увеличения продаж и конверсии, улучшения многоканального обслуживания клиентов, автоматизации обслуживания клиентов и сокращения загруженность колл-центра. Платформа Engageware обеспечивает синхронную передачу каналов связи, а также надежные данные и аналитику для обоснования стратегических бизнес-решений, которые способствуют росту, эффективности и укреплению отношений с клиентами. Engageware — портфельная компания Clearhaven Partners.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — это продукт для ускорения входящего дохода, который обеспечивает мгновенное планирование встреч и маршрутизацию потенциальных клиентов всех уровней сложности для отделов продаж B2B. RevenueHero интегрируется с вашей формой захвата потенциальных клиентов, чтобы квалифицировать потенциальных клиентов и планировать встречи между ними и нужным представителем вашей команды в режиме реального времени. RevenueHero помогает командам сократить циклы продаж и сократить время обслуживания потенциальных клиентов.
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