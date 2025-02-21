Программное обеспечение для бизнес-планирования - Самые популярные приложения - Того

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Программное обеспечение для бизнес-планирования упрощает координацию календарей за счет плавной синхронизации нескольких календарей и защиты конфиденциальности данных. Этот инструмент оказывается неоценимым для отделов продаж, управления доходами и обслуживания клиентов, облегчая обмен информацией о доступности через ссылки по электронной почте или встроенные планировщики на веб-сайтах. Сводя к минимуму препятствия для планирования с внешними сторонами, это уменьшает количество ошибок и регулирует частоту встреч с помощью предустановленных настроек доступности. Ключевые функции включают планирование индивидуальных или групповых встреч, настраиваемый брендинг и индивидуальные напоминания. Кроме того, это часто включает в себя возможность установить предпочтительные часы встреч.
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Apptoto
apptoto.com
Сократите дорогостоящие неявки на прием и обеспечьте, чтобы ваши клиенты и пациенты приходили вовремя и были хорошо подготовлены, используя программное обеспечение Apptoto для управления приемами. Apptoto — это автоматизированное напоминание о встречах, онлайн-планирование и платформа обмена сообщениями с клиентами для бизнеса, основанного на встречах. Apptoto синхронизируется практически с любым календарем, включая Google Calendar, Outlook, Microsoft Exchange, Salesforce, Clio и т. д., чтобы отображать предстоящие встречи в одном удобном для сканирования интерфейсе. Автоматически отправляйте персонализированные напоминания о встречах и сообщения с подтверждением с помощью текстового SMS-сообщения, электронной почты или голосового вызова. Кроме того, общайтесь с клиентами в режиме реального времени с помощью двустороннего обмена сообщениями, дайте клиентам возможность самостоятельно планировать встречи с помощью страниц онлайн-бронирования и анализируйте все это с помощью расширенных отчетов. С Apptoto вы увеличите доход, сократите количество задач по ручному планированию и оптимизируете процесс общения с клиентами.
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по сбору доходов, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и маркетинга — корпоративный веб-сайт — для выявления наиболее ценных покупателей, выявления сигналов о намерении покупателей и мгновенного начать переговоры о продажах. Клиенты, использующие Qualified, сообщают о 10-кратном увеличении количества совещаний по продажам, 4-кратном увеличении конверсии потенциальных клиентов и 6-кратном увеличении количества воронок продаж. Qualified, созданный на основе Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателей на основе учетных записей и облегчить переговоры о продажах в режиме реального времени. Qualified занимает первое место в Salesforce AppExchange и первое место в более чем 20 категориях на G2. Компанию Qualified со штаб-квартирой в Сан-Франциско возглавляют бывший директор по маркетингу Salesforce Крейг Свенсруд и бывший старший вице-президент по продукту Salesforce Шон Уайтли. Компания финансируется Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите сайтqualified.com.
Sidekick
sidekickai.com
Программное обеспечение для планирования, созданное с использованием искусственного интеллекта и языковой обработки. Хватит причудливых слов, проще говоря, мы помогаем упростить планирование. Мы предлагаем несколько способов планирования встреч для наших пользователей. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с обзором продукта на нашем веб-сайте.
Morgen
morgen.so
Автоматизируйте свое время и свой путь с помощью настраиваемых рабочих процессов Morgen Assist. Соедините его с календарем Morgen и приложением диспетчера задач, чтобы полностью контролировать свое время.
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разговорах и информацию, чтобы помочь представителям сократить циклы продаж и порадовать больше клиентов. С помощью Avoma вы можете автоматически записывать все ваши встречи, получать полные стенограммы и сводные заметки, а также полезную информацию, синхронизированную непосредственно с вашей CRM. Просматривайте звонки и встречи быстрее, осуществляя поиск непосредственно в стенограммах и используя идентифицированные темы, чтобы найти именно то, что вы ищете. Avoma легко интегрируется с вашими любимыми инструментами.
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Appointlet
appointlet.com
Appointlet позволяет вам превратить больше потенциальных клиентов в клиентов, позволяя им связываться с вами прямо с ваших целевых страниц, электронных писем и воронок продаж. Затем заказы легко добавляются в ваш календарь Google или Office 365, чтобы вы могли сосредоточиться на продажах! Клиенты сообщают об увеличении продаж до 300 % и экономии времени до 80 % благодаря устранению постоянных напоминаний, ручных напоминаний и административных задач по назначению встреч. Начните бесплатную 15-дневную пробную версию и убедитесь в результатах сами!
Kronologic
kronologic.com
Kronologic увеличивает доходы за счет автоматизации отправки приглашений и гибридных сообщений с приглашениями по электронной почте, а также согласования корректировки времени встреч с помощью искусственного интеллекта, согласованного между вашими командами.
CallPage
callpage.io
CallPage — это виджет на вашем веб-сайте, который помогает посетителю вашего сайта связаться с вами посредством бесплатного звонка в течение 28 секунд. Виджет CallPage позволяет звонить посетителям вашего сайта и помогает получить на 30–125 % больше потенциальных клиентов. С CallPage вы можете легко: - Увеличить количество качественных потенциальных клиентов - Снизить затраты на привлечение клиентов - Повысить коэффициент конверсии - Улучшить качество обслуживания клиентов
Zipteams
zipteams.com
Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в режиме реального времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы поняли. Вы работаете в своем почтовом ящике, чтобы общаться с клиентами. Вам нужны все инструменты для заключения сделки в одном месте. Общайтесь с потенциальными клиентами, настраивайте кампании по разогреву, планируйте встречи и отслеживайте вложения из своего почтового ящика. Благодаря нашей интеграции с Salesforce вам больше не придется покидать свой почтовый ящик, чтобы внести информацию в Salesforce. Никто не любит напряженную работу. Теперь вы можете видеть и обновлять данные Salesforce во время работы. Независимо от того, какой почтовый клиент вы используете, вы можете автоматически синхронизировать электронную почту и встречи с Salesforce, отслеживать открытия электронной почты, устанавливать последующие напоминания, создавать и обновлять записи Salesforce, такие как интересы, контакты и возможности, планировать звонки по продажам и многое другое.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — это продукт для ускорения входящего дохода, который обеспечивает мгновенное планирование встреч и маршрутизацию потенциальных клиентов всех уровней сложности для отделов продаж B2B. RevenueHero интегрируется с вашей формой захвата потенциальных клиентов, чтобы квалифицировать потенциальных клиентов и планировать встречи между ними и нужным представителем вашей команды в режиме реального времени. RevenueHero помогает командам сократить циклы продаж и сократить время обслуживания потенциальных клиентов.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop помогает повысить эффективность операций по подбору персонала за счет планирования собеседований, обучения интервьюеров и комплексной аналитики. Решение интегрируется с электронной почтой, календарем, Slack, Zoom/Google Meets и вашей системой отслеживания кандидатов, чтобы помочь вам обеспечить лучший опыт кандидатов и внутренний опыт подбора персонала для вашей команды. Наша платформа помогает командам по найму, небольшим командам и командам с ограниченным временем работать более эффективно. Вы сможете: - Найти идеальный график собеседований и мгновенно провести его - Обеспечить лучший в своем классе опыт работы с кандидатами - Быстрее обучать внутренних интервьюеров - Настраивать потребности интервьюеров - Принимать решения на основе данных, используя показатели эффективности рекрутинга. Посетите нас на сайте Modernloop.io
Engageware
engageware.com
Engageware — единственный комплексный поставщик решений по взаимодействию с клиентами, позволяющий предприятиям и организациям удовлетворять потребности своих клиентов при первом же взаимодействии. Комплексная платформа взаимодействия с клиентами Engageware основана на диалоговом и генеративном искусственном интеллекте, который автоматизирует ответы на стандартные вопросы, обеспечивает мгновенный доступ к базам знаний и дает организациям целостное представление о пути клиента. С приобретением Aivo более 700 организаций в секторах банковских услуг, финансовых услуг, розничной торговли, здравоохранения и образования полагаются на решения Engageware для стимулирования роста за счет увеличения продаж и конверсии, улучшения многоканального обслуживания клиентов, автоматизации обслуживания клиентов и сокращения загруженность колл-центра. Платформа Engageware обеспечивает синхронную передачу каналов связи, а также надежные данные и аналитику для обоснования стратегических бизнес-решений, которые способствуют росту, эффективности и укреплению отношений с клиентами. Engageware — портфельная компания Clearhaven Partners.
GReminders
greminders.com
GReminders отправляет SMS, текстовые сообщения, электронную почту, напоминания по телефону или последующие действия, а также обеспечивает онлайн-планирование, созданное специально для Календаря Google и Microsoft Outlook / Office 365, Retail и Wealthbox. GReminders работает так же, как вы, используя существующие календари. Устраните неявки и избавьтесь от необходимости постоянно планировать встречи. Интегрируется с Zoom, GoToMeeting, Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Skype и другими. GReminders имеет мощные напоминания о встречах и напоминания о расписании встреч. Одно из лучших приложений для планировщика встреч. Оно предлагает напоминания о встречах в виде SMS-услуг. Теперь вы можете отправлять текстовые уведомления клиентам с помощью Календаря Google или Microsoft, чтобы упростить работу и исключить неявки.
Default
default.com
Default исключает ручные рабочие процессы и упрощает технологический стек, объединяя автоматизацию, планирование, квалификацию, маршрутизацию, отчетность и обогащение. Автоматизируйте ручные рабочие процессы, которые убивают ваш конвейер, и одновременно упрощайте операции по получению доходов с помощью одной унифицированной платформы.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Облачная платформа планирования для лидеров, ориентированных на рост и стремящихся ускорить процессы продаж и выполнения заказов.
Weezly
weezly.com
Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weezly дает компаниям возможность общаться с клиентами более содержательным и эффективным способом. ПОСМОТРИТЕ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Возможности Weezly: Страница бронирования: упростите процесс планирования встреч с помощью настраиваемой страницы бронирования, которая отражает вашу доступность. Эта функция позволяет клиентам легко назначать встречи без необходимости пересылать электронные письма, оптимизируя процесс планирования. Выбор временного интервала. Расширьте возможности приглашенных, позволив им выбрать время встречи, которое им подходит лучше всего. Вы предлагаете доступное время, и они выбирают то, которое им подходит больше всего, что делает планирование эффективным и простым. Групповой опрос: координация групповых собраний никогда не была проще. Благодаря функции группового опроса приглашенные могут голосовать за лучшее время, подходящее для всех, обеспечивая максимальное участие с минимальными конфликтами в расписании. Виджет веб-сайта. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов, добавив видео с функцией бронирования прямо на ваш сайт. Этот инновационный виджет привлекает посетителей и предлагает им простой способ связаться с вами. Скринкаст: создавайте и отправляйте персонализированные видеосообщения с помощью функции скринкаста — идеальная альтернатива для компаний, ищущих более привлекательные способы общения. Будь то демонстрация продукта, учебное пособие или личное сообщение, скринкасты придают индивидуальность вашему цифровому общению. Скринкаст + страница бронирования: Weezly — единственная платформа в мире, которая сочетает в себе скринкастинг и страницу бронирования. Запишите видео и сразу предложите зрителям запланировать встречу через встроенную страницу бронирования рядом с вашим видео. Это уникальное решение устраняет разрыв между взаимодействием и действием, улучшая путь клиента. Динамические видео. Расширьте охват аудитории с помощью динамических видео. Запишите одно вводное сообщение, введите адрес веб-сайта и позвольте Weezly создать персонализированное видео, в котором ваше сообщение будет сочетаться с прокруткой определенного веб-сайта. Эта функция обеспечивает беспрецедентную персонализацию, делая каждое сообщение уникальным для получателя. Преимущества использования Weezly: Повышенная эффективность: интегрированные функции Weezly экономят время и оптимизируют процессы планирования и коммуникации, позволяя компаниям сосредоточиться на росте и обслуживании клиентов. Увеличение вовлеченности: благодаря персонализированным скринкастам, динамическим видеороликам и простым возможностям планирования Weezly значительно повышает уровень вовлеченности, превращая потенциальных клиентов в клиентов. Гибкость и настройка: планируете ли вы индивидуальные встречи, групповые занятия или хотите повысить вовлеченность вашего веб-сайта, универсальные функции Weezly можно адаптировать в соответствии с вашими конкретными потребностями. Инновационная коммуникация. Объединив видеосообщения с возможностями планирования, Weezly устанавливает новый стандарт делового общения, предлагая более личный и эффективный способ связи с клиентами. Компании, внедрившие Weezly, сообщают о значительных результатах, в том числе: До 50 % меньше времени, затрачиваемого на планирование встреч. Повышение уровня вовлеченности более чем на 70 % благодаря использованию динамического и персонализированного видеоконтента. Значительный рост коэффициентов конверсии благодаря оптимизированному процессу планирования и усовершенствованным методам связи.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk — это платформа автоматизации продаж, которая помогает командам по сбору доходов превращать потенциальных клиентов во встречи путем квалификации, маршрутизации и планирования в режиме реального времени из любого места — будь то веб-форма, холодные звонки, кампании и многое другое. Мгновенная квалификация потенциальных клиентов. Создайте систему отслеживания квалификации потенциальных клиентов в режиме реального времени, которая оценивает потенциальных клиентов на основе предоставленной ими информации и расширенных данных. Сократите количество ненужных совещаний на 90 % и увеличьте количество важных совещаний на 35 %. Вы можете легко фильтровать потенциальных клиентов с личными или временными доменами электронной почты и неподтвержденными адресами электронной почты. Маршрутизация потенциальных клиентов в реальном времени. Мгновенно маршрутизируйте потенциальных клиентов с учетом сложных условий и отображайте календарь на своем веб-сайте, чтобы потенциальные клиенты могли забронировать встречи. Больше никаких длительных циклов продаж. Сразу переходите к встречам с квалифицированными потенциальными клиентами. Направляйте потенциальных клиентов из скрытых полей. С помощью Clearbit или ZoomInfo вы можете дополнить свои маркетинговые формы данными об отрасли, размере компании и другими данными. Это поможет вам сократить формы и направить потенциальных клиентов к нужному торговому представителю. Маршрутизация владения. Создавайте правила маршрутизации, которые автоматически сопоставляют и планируют известных потенциальных клиентов и существующих клиентов с нужным торговым представителем на основе владения учетной записью CRM в реальном времени. Упрощенное планирование. Ваши клиенты смогут легко планировать встречи по требованию, не тратя время и силы. Добавьте Leadmonk на свой веб-сайт, в электронную почту, текстовые сообщения, WhatsApp или профили в социальных сетях. Конверсия просмотров взлетела до 150%. Формы. Создайте динамическую форму маршрутизации за считанные минуты с помощью Leadmonk. Leadmonk также работает с существующими формами, такими как формы HubSpot, формы Pardot и пользовательские веб-формы. Бронируйте встречи из вашей веб-формы. Автоматически квалифицируйте и направляйте потенциальных клиентов из вашей веб-формы, формы HubSpot и собственной формы Leadmonk и планируйте встречи с ними в режиме реального времени. Автоматизируйте квалификацию входящих потенциальных клиентов. Попрощайтесь с квалификационными звонками, отказами и трениями. Ускорить переход от потенциальных клиентов к возможностям более чем на 50%. Менее чем за 2 % от стоимости SDR или BDR вы сможете быстро найти своих лучших потенциальных клиентов. Leadmonk подключен к вашему стеку доходов. Удвойте свою входящую конверсию с помощью Leadmonk.
lemcal
lemcal.com
lemcal — это единственный инструмент, который вам нужен, чтобы назначать больше встреч. Начните планировать быстрее, используя персонализированную страницу бронирования, которая представляет вас. С lemcal вы можете: → Создать персонализированную страницу бронирования за считанные секунды → Планировать все встречи быстрее и проще → Оптимизировать холодный охват за счет интеграции продаж → Импортировать свои расписания Calendly в один клик Более 1000 компаний уже перешли на lemcal, чтобы начать планирование автопилот. Плюс, это бесплатно. Карта не требуется. Обновите свою ссылку планирования с помощью lemcal.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не только автоматизирует планирование собеседований, но и обеспечивает глубокую вовлеченность кандидатов и интервьюеров на протяжении всего процесса найма. Получите доступ к ценной информации и рекомендациям на основе искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать процессы и гарантировать, что каждый интервьюер всегда будет хорошо подготовлен. Результат? Исключительный опыт кандидатов, который постоянно привлекает к вам самых талантливых специалистов. Благодаря расширенным функциям, таким как автоматическое планирование многодневных собеседований, общение по SMS и WhatsApp, автоматизация рабочих процессов, интеллектуальный выбор интервьюера, а также мощные данные и сравнительные отчеты, мы помогаем корпоративным компаниям сократить время найма сотрудников вдвое. Узнайте больше на сайте Goodtime.io.
DaySchedule
dayschedule.com
Расширенное программное обеспечение для планирования встреч, услуг и вебинаров, позволяющее повысить эффективность работы команды, сократить количество неявок и организовать все встречи, бронирование услуг и звонки на единой платформе.
Nylas
nylas.com
Сотни тысяч разработчиков по всему миру используют Nylas для повышения скорости и беспрепятственного создания настраиваемой электронной почты и возможностей планирования с помощью современных API. Nylas — единственная платформа, которая предоставляет разработчикам универсальный доступ к поставщикам электронной почты, календаря и контактов посредством единой интеграции. Разработчики и их команды все чаще обращаются к Nylas для быстрого и безопасного запуска критически важных функций, что позволяет им тратить меньше времени на свою инфраструктуру и больше времени на создание программного обеспечения с безграничным потенциалом. Узнайте больше на сайте www.nylas.com и подписывайтесь на нас в LinkedIn, Twitter и YouTube.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely была приобретена компанией SimplyBook.me Ltd. и переименована в SimplyMeet.me. Если вы хотите подписаться на отличное решение для планирования встреч для групп как отдельных лиц, посетите сайт www.simplymeet.me. Частные лица имеют БЕСПЛАТНЫЙ НАВСЕГДА доступ. Harmonizely — это бесплатный инструмент планирования, который обеспечивает надежное, очень простое в использовании и быстрое решение для планирования встреч с вашими клиентами. Он интегрируется с вашим онлайн-календарем: Google, iCloud, FastMail, Nextcloud, Zoho или любым календарем, совместимым с CalDAV. Благодаря интеграции с Zapier вы можете подключить Harmonizely к более чем 1000 приложениям.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch — это облачное программное обеспечение для автоматизации воронки продаж, которое позволяет командам по сбору доходов добиваться ускорения получения доходов за счет оптимизации скорости вывода потенциальных клиентов и времени получения дохода.
Setster
setster.com
Setster предлагает удобное планирование встреч для любого бизнеса или отдела. Он автоматизирует сложные правила планирования и рабочие процессы, каждый раз предлагая индивидуальный пользовательский интерфейс. Независимо от того, управляет ли ваша компания обширной сетью филиалов и офисов или просто нуждается в решении для виртуальных встреч, облачная или локальная альтернатива Setster предназначена для масштабирования по мере вашего роста, обеспечивая надежное решение для ваших растущих потребностей. Легко управляйте планированием встреч и ресурсов, повышайте производительность и сокращайте дорогостоящие неявки. Его мощная комплексная платформа включает в себя богатый набор функций, которые легко настраиваются руководителем продукта или программно с помощью API и наборов инструментов разработчика. Делайте больше с Setster.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto предлагает вам коммуникационное облако для более эффективных продаж. Все, что раньше ваш отдел продаж делал офлайн, теперь возможно онлайн: назначать встречи с клиентами, уточнять вопросы через видеочат, вместе редактировать документы, подписывать контракты или здороваться через Whatsapp.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax-самая простая в использовании платформу для взаимодействия с продажами, предназначенная для того, чтобы помочь командам дохода выйти за рамки «распыления и молиться». С помощью Insights с AI, он направляет вас к тому, с кем связаться, когда обратиться, как подключиться и какое сообщение отправлять. MixMax помогает представителям задействовать труднодоступных покупателей с персонализированными, многоканальными последовательностями, отслеживанием электронной почты и шаблонами, календанием и привлечением улучшений электронной почты, таких как опросы и опросы. Они экономят время, работая на своем почтовом ящике вместо переключения вкладок, и автоматизируя повторяющиеся задачи, такие как обновления Salesforce. Mixmax имеет интуитивно понятный интерфейс, который любит представители, помогая им быстро работать. Без дубликата или «теневого» CRM реализация занимает дни, а не месяцы.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr — это самый быстрый и простой способ организовать деловую встречу — виртуальную или личную. Больше не нужно бесчисленных электронных писем, текстовых сообщений и/или телефонных звонков, чтобы договориться о дате и времени. Больше не нужно искать URL-адрес или PIN-код для организации видеочата или конференц-связи. Больше не нужно открывать другой браузер в поисках кафе с подходящей атмосферой и местом для проведения важной встречи. Arrangr объединяет все эти задачи в простой сервис, уделяя особое внимание скорости, простоте и ясности. Всего за 30 секунд можно организовать полноценную встречу по принципу «настроил и забыл», чего мы все хотим и в чем нуждаемся.
Calendar
calendar.com
Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.
CalendarHero
calendarhero.com
Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.
Calendly
calendly.com
Календарно-самый простой способ для команд запланировать, подготовиться и следить за внешними встречами. Календарно является единственной централизованной платформой автоматизации планирования, созданной для масштабирования по всей организации, чтобы помочь людям заключать сделки, кандидатов на землю, строить отношения и быстрее развивать свой бизнес. Календарно помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встречи, удаляя обратно и вперед с планированием. Календарно позволяет компаниям закрывать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес - более. Более 20 миллионов пользователей в 230 странах используют календарно для упрощения встреч и более эффективно и эффективно сотрудничать.
Chili Piper
chilipiper.com
Усовершенствованное программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам, работающим в сфере B2B, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности GPT (генеративный предварительно обученный трансформатор), чтобы создать идеальный день для пользователей на основе их предпочтений и моделей производительности. Этот инструмент автоматически переносит гибкие встречи, например, один на один, в наиболее эффективное время и разрешает конфликты в расписаниях. Он также создает блоки непрерывного времени концентрации, работая с несколькими календарями, позволяя людям присутствовать при совместной работе и концентрироваться при работе независимо. Во время Focus Time Clockwise сводит к минимуму отвлекающие факторы за счет интеграции с такими инструментами, как Slack и Asana, обеспечивая состояние потока и повышая производительность. Clockwise используется более чем 15 000 организаций, включая такие известные компании, как Amplitude, Asana, Etsy, Twitter и Uber. Инструмент получил положительные отзывы от клиентов, повышая эффективность совместной работы и позволяя лучше управлять календарями. Менеджеры могут получить представление о пропускной способности своих команд и помочь установить здоровые границы с помощью аналитики в реальном времени. Этот инструмент удобен для пользователя, упрощает рабочий день и снижает необходимость постоянного управления календарем. Доступ к Clockwise осуществляется после бесплатной регистрации и предлагает такие функции, как тур и демоверсия, которые помогут пользователям начать работу. Он обеспечивает ценность за счет максимизации времени, позволяя пользователям сосредоточиться на важных задачах и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.
Cronofy
cronofy.com
Компании полагаются на Cronofy при составлении расписания, используя инструменты планирования собеседований, встраиваемые компоненты и API. Для рекрутеров Рекрутинг – это взаимоотношения. Речь идет не об управлении администрацией для поддержки ваших отношений. Речь также не идет о борьбе с календарями и бесконечным ведением дневников. Благодаря мощному программному обеспечению для планирования Cronofy попрощайтесь с двойными бронированиями и конфликтами в расписании. Встречайте более плавное планирование, которое так нравится интервьюерам и кандидатам. Назначайте собеседования быстрее – в 12 раз быстрее. Используйте эти функции, позволяющие экономить время, непосредственно с вашего ATS. Мы интегрируемся с более чем 80 АТС. - Наш планировщик интервью позволяет вам прощаться с электронной почтой и обратно. Создайте одноразовую ссылку для приглашения на собрание, которая может включать информацию о доступности нескольких людей и индивидуальные настройки. Ваша команда может делиться своей доступностью в режиме реального времени с кандидатами и менеджерами по найму, предлагая им время для встреч, встреч или собеседований. Вы также можете планировать занятия, где бы вы ни находились, в Интернете, используя наши расширения, в ваших любимых браузерах, приложениях и электронной почте. - Наши API-интерфейсы предлагают поставщикам программного обеспечения возможность интегрировать сложные функции планирования, соединяясь со всеми основными календарями и основываясь на доступности в режиме реального времени. В Cronofy мы очень серьезно относимся к безопасности, конфиденциальности и соблюдению требований к данным. Несколько центров обработки данных, где вы находитесь, чтобы ваши данные могли быть надежно размещены в выбранном вами регионе. Мы постоянно работаем над тем, чтобы соответствовать отраслевым и географическим стандартам, гарантируя, что наша деятельность выходит за рамки требований, соблюдая больше, чем просто необходимый минимум. Мы постоянно совершенствуем нашу деятельность и практику и гордимся тем, что соответствуем требованиям GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA и CCPA. Узнайте больше о нашей политике здесь: https://www.cronofy.com/privacy.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа автоматизирует повторяющиеся задачи и оптимизирует весь процесс продаж, позволяя торговым представителям сосредоточиться на построении отношений и заключении сделок. Такие функции, как автоматическое планирование, ведение заметок в реальном времени и интеграция с CRM, оптимизируют эффективность и производительность. С помощью Demodesk специалисты по продажам могут создавать увлекательные демонстрации продуктов, выходящие за рамки простого слайд-шоу. Платформа предлагает революционные возможности совместного использования экрана и интерактивные возможности для создания захватывающего и персонализированного опыта для потенциальных клиентов, что приводит к увеличению вовлеченности и повышению коэффициентов конверсии. Такие функции, как слежение или интегрированные сценарии и боевые карты, позволяют проводить обучение в режиме реального времени во время виртуальных звонков. Платформа предлагает комплексные функции аналитики и отчетности, которые дают полезную информацию об эффективности продаж. Вооружившись этими ценными данными, руководители продаж могут принимать решения на основе данных, оптимизировать процессы продаж и определять области для улучшения. Компании любого размера полагаются на нас в вопросах цифровизации продаж, повышения производительности и увеличения доходов. Ключевые результаты наших клиентов: +25 % экономия времени при выполнении ручных задач (Pipedrive) ↑ 2-кратный коэффициент конверсии (Clark) +30 % более высокий доход на одного продавца (Treatwell) ↑ 3-кратное увеличение производительности агентов (Eigensonne) Для получения дополнительной информации посетите demodesk.com .
Doodle
doodle.com
Мировой лидер в области онлайн-планирования, Doodle — это самый мощный способ планировать встречи с клиентами, коллегами и командами. Найдите лучшее время для личных встреч, командных встреч и многого другого с помощью нашего набора удобных инструментов календаря. Узнайте, почему 30 миллионов пользователей ежемесячно доверяют Doodle как средство объединения людей, независимо от того, какое календарное решение они используют.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это полнофункциональная CRM, которая помогает вашей команде организоваться, получить представление о повседневной работе и добиться большего с помощью мощной и простой в использовании платформы продаж, которая действительно понравится вашей команде продаж. Работайте умнее и быстрее благодаря мгновенной прозрачности, позволяя отделам продаж делать больше с меньшими затратами. Ускорьте циклы, заключите больше сделок, сэкономьте время, улучшите бизнес-процессы и убедитесь, что все ваши инструменты собраны в одном удобном месте. Выведите свой бизнес из электронных таблиц и электронной почты и выиграйте свои рабочие дни с помощью FreeAgent CRM.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox — это облачное приложение, которое упрощает проведение встреч онлайн. Компании любого размера могут назначать встречи, проводить видеозвонки в браузере, взимать плату за встречи, выставлять счета клиентам с помощью автоматического выставления счетов и обрабатывать мгновенные платежи.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизировать запись на прием, предлагая в режиме реального времени просматривать доступное им время. Он имеет возможность автоматически синхронизировать календари в соответствии с часовыми поясами пользователей и может отправлять пользователям регулярные оповещения и напоминания относительно расписания встреч. Набор функций планирования Acuity Scheduling включает в себя настраиваемые формы приема, встраиваемые календари, синхронизацию календаря сторонних приложений и групповое планирование семинаров. Acuity Scheduling подходит для предприятий, предоставляющих услуги, таких как центры обучения и репетиторства, коучинговые и консалтинговые компании, компании по производству фотографий и видео, фитнес-студии, салоны и спа-центры, а также медицинские и стоматологические клиники. Решение предлагает бесплатный базовый модуль и доступно в виде ежемесячной подписки. Продукт предлагает API и интегрируется со сторонними приложениями, такими как QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics и WordPress.
OnceHub
oncehub.com
Однажды HUB помогает организациям большим и малым, чтобы быстро тратить продажи и оптимизировать предоставление услуг с помощью планирования встреч и решений цифрового взаимодействия, которые адаптируются к предпочтениям их клиентов в режиме реального времени. Ранее известный как DapdayOnce, мы широко признаны лидером в онлайн-бронировании и календании, но наше предложение простирается намного выше, чем на лидирующий на рынке диапазон инструментов, предназначенных для захвата, квалификации, вовлечения и конвертации с максимальной эффективностью и регулирующим органом. Соответствующая безопасность. Фрилансеры, владельцы-операторы, агенты, филиалы и внутренние команды в каждой отрасли полагаются на то, чтобы мы могли повысить свои цифровые продажи и маркетинг, достичь целей на подбор персонала и предоставлять качественные услуги, один на один или в команде, лично лично , отдаленно или оба. Возможности экрана и веса автоматически направляют их к соответствующему персоналу, управляют пулами ресурсов для сотрудничества команды, а также запасные комнаты или оборудование по ходу вы. Когда придет время, перейдите на звонок, переключитесь на видео или чат вживую. Начните бесплатно, затем обновите свой план. Начните просто. Закрыть невероятно.
Reclaim
reclaim.ai
Приложение по планированию AI с AI для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните до 40% рабочей недели с адаптивным планированием в реальном времени, сохраняя при этом ваш календарь гибким с предсказательным интеллектом для динамической защиты приоритетов, поскольку ваша неделя заполняется-так что у вас всегда есть время для целенаправленной работы, оставаясь открытой для совместной работы. с вашей командой. Вы можете сказать, как именно вы хотите запланировать свои приоритеты, точно так же, как вы были бы отличным помощником. И когда планы меняются, это автоматически пересказывает ваше расписание за считанные секунды. Reclaim.ai-это приложение по планированию AI, которое автоматически находит лучшее время в вашем календаре для встреч, задач, привычек и перерывов, чтобы вернуться до 40% вашей рабочей недели. Вы устанавливаете свои приоритеты и исправляете автоматически разрабатывает свое расписание относительно того, что важно (как и отличный помощник!) Лучшие функции Reclaim: * Задачи: AUTO-SCEDULE DOS в вашем календаре * Привычки: заблокировать гибкое время для рутины * Умные встречи: автоматическая заседания в лучшее время для всех участников * Ссылки на планирование: поделитесь своей доступностью * Синхронизация календаря: синхронизируйте все ваши календари * Время буфера: автоматические перерывы и время в пути * Цветовое кодирование: автоматически цветной код ваш календарь * Дни без встреч: защищать продуктивное время * Отслеживание времени: проанализируйте, где вы проводите время * Интеграции задач: для Asana, Todoist, Jira, Clickup, Linear & Google задач * Slack Integration: синхронизируйте ваш статус Slack с календарем
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me предлагает простое и в то же время обширное программное обеспечение для онлайн-записи на прием, которое подходит для всех компаний, принимающих временные встречи. Теперь ваши клиенты могут, наконец, записываться на прием онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и получать напоминания по SMS/электронной почте, чтобы исключить неявки. Вы получите веб-страницу бронирования, кнопку бронирования Facebook, синхронизацию календаря Google, рекламную функцию, возможность продавать продукты при бронировании, функции членства, продажи подарочных карт, статистику ваших бронирований, кнопку бронирования, если у вас уже есть веб-сайт и вы можете принять платежи вперед. Посетите наш веб-сайт SimplyBook.me, чтобы увидеть все наши возможности!
vcita
vcita.com
vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планирование, напоминания клиентам и управление ими. Отслеживайте свое взаимодействие с клиентами, ведя заметки и просматривая историю платежей клиентов на удобной информационной панели.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
Yesware
yesware.com
Yesware помогает высокоэффективным командам продаж осуществлять масштабную информационную работу по электронной почте. Если вам нужно увеличить доход за счет электронной почты, но сложное программное обеспечение для корпоративных продаж является излишним, попробуйте Yesware. Надстройка Yesware для Outlook и Gmail находится прямо в вашем почтовом ящике, отслеживает вашу активность и легко интегрируется с инструментами, которые вы уже используете. Такие компании, как Yelp, Experian и Teach for America, используют Yesware, чтобы улучшить конвейер и повысить конверсию в уже реализованные возможности. Yesware — частная компания, базирующаяся в Бостоне, штат Массачусетс. Чтобы узнать больше, посетите www.yesware.com.
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планировщик для предоставления лучших консультаций. Zoho Bookings синхронизирует ваши календари, позволяя клиентам самостоятельно планировать и оплачивать встречи. Наш пользовательский интерфейс автоматически настраивается в соответствии с вашей отраслью, что означает, что вы чувствуете себя как дома. Привет умному планированию!
Consolto
consolto.com
Компания Consolto надеется, что с помощью ее решения для конференц-связи, ориентированного на малый и средний бизнес, каждый сможет предложить высокоэффективные цифровые услуги индивидуального общения, которые не уступят и даже превосходят услуги, предоставляемые более крупными организациями. Проблема По данным Consolto.com, сейчас настройка видеочата с клиентом может быть несколько неудобным процессом с учетом текущих решений, таких как Zoom, Skype или Google Hangouts, которые не были созданы для сценариев «бизнес-клиент». Для этого требуется либо: Какая-то установка клиента — облом. Учетные данные имени пользователя и пароля — где этот чертов пароль? Отправка ссылки или электронного письма для связи с потенциальными клиентами — утомительно. Добавление в контакты: конфиденциальность? Возможности бэк-офиса практически отсутствуют. Как вести какое-либо дело? Еще одним важным аспектом, который плохо учитывается этими решениями, является их способность управлять сеансами. Например, Zoom не сохраняет тексты из чатов, поэтому важные заметки и идеи, написанные во время сеансов, теряются. Подобные решения затрудняют управление продажами или консультациями. Consolto рассматривает свое решение как VCRM — платформу управления взаимоотношениями с клиентами на основе видеочата, которая была разработана для улучшения бизнес-взаимодействий. Он обеспечивает анонимное, бесконтактное (без обмена контактными данными), простое (без загрузок и учетных данных) общение в реальном времени посредством видео. Их продукт доступен либо в виде виджета веб-сайта, либо по прямой ссылке на личной странице. Полностью оптимизированное для нужд малого и среднего бизнеса и фрилансеров, простое в установке решение Consolto (всего одна строка кода) реализует впечатляющий набор высокоэффективных функций, которые упрощают управление деловыми взаимодействиями в видеочате. Эти функции включают в себя планирование встреч, выставление счетов и платежей в приложении, заметки, транскрипцию сеанса (скоро), последующие уведомления в стиле CRM, аналитику клиентов и постоянный обмен сообщениями, и это лишь некоторые из них.
3veta
3veta.com
3veta — это полный набор инструментов для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд. Наиболее распространенные варианты использования: → Планирование встреч (страница бронирования, общий календарь группы, двусторонняя синхронизация календаря, синхронизация с Microsoft Exchange, Google Calendar, Apple Calendar; напоминания о встречах и т. д.) → Видеоконференции в формате Full HD → Пользовательский брендинг ((возможность полностью белая этикетка для всего опыта) → Интеграция с более чем 5000 другими веб-приложениями
Rezrva
rezrva.com
Планируйте клиентов, резервируйте услуги и управляйте своим расписанием онлайн. С помощью программного обеспечения для бронирования вы можете планировать клиентов, управлять услугами, автоматизировать свое расписание и увеличивать продажи со своего мобильного телефона, оптимизируя свое время, сокращая отсутствие и развивая свой бизнес, быстро и легко 24 часа в сутки.
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затратами, повышая эффективность и результативность на протяжении всего жизненного цикла клиента. Groove позволяет более чем 75 000 пользователей в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One и других крупных предприятиях работать более эффективно и результативно. Чтобы узнать больше, посетите https://groove.co.
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