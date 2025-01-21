Программное обеспечение для бизнес-планирования - Самые популярные приложения - Сербия

Weezly

weezly.com

Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weezly дает компаниям возможность общаться с клиентами более содержательным и эффективным способом. ПОСМОТРИТЕ ДЕМО: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Возможности Weezly: Страница бронирования: упростите процесс планирования встреч с помощью настраиваемой страницы бронирования, которая отражает вашу доступность. Эта функция позволяет клиентам легко назначать встречи без необходимости пересылать электронные письма, оптимизируя процесс планирования. Выбор временного интервала. Расширьте возможности приглашенных, позволив им выбрать время встречи, которое им подходит лучше всего. Вы предлагаете доступное время, и они выбирают то, которое им подходит больше всего, что делает планирование эффективным и простым. Групповой опрос: координация групповых собраний никогда не была проще. Благодаря функции группового опроса приглашенные могут голосовать за лучшее время, подходящее для всех, обеспечивая максимальное участие с минимальными конфликтами в расписании. Виджет веб-сайта. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов, добавив видео с функцией бронирования прямо на ваш сайт. Этот инновационный виджет привлекает посетителей и предлагает им простой способ связаться с вами. Скринкаст: создавайте и отправляйте персонализированные видеосообщения с помощью функции скринкаста — идеальная альтернатива для компаний, ищущих более привлекательные способы общения. Будь то демонстрация продукта, учебное пособие или личное сообщение, скринкасты придают индивидуальность вашему цифровому общению. Скринкаст + страница бронирования: Weezly — единственная платформа в мире, которая сочетает в себе скринкастинг и страницу бронирования. Запишите видео и сразу предложите зрителям запланировать встречу через встроенную страницу бронирования рядом с вашим видео. Это уникальное решение устраняет разрыв между взаимодействием и действием, улучшая путь клиента. Динамические видео. Расширьте охват аудитории с помощью динамических видео. Запишите одно вводное сообщение, введите адрес веб-сайта и позвольте Weezly создать персонализированное видео, в котором ваше сообщение будет сочетаться с прокруткой определенного веб-сайта. Эта функция обеспечивает беспрецедентную персонализацию, делая каждое сообщение уникальным для получателя. Преимущества использования Weezly: Повышенная эффективность: интегрированные функции Weezly экономят время и оптимизируют процессы планирования и коммуникации, позволяя компаниям сосредоточиться на росте и обслуживании клиентов. Увеличение вовлеченности: благодаря персонализированным скринкастам, динамическим видеороликам и простым возможностям планирования Weezly значительно повышает уровень вовлеченности, превращая потенциальных клиентов в клиентов. Гибкость и настройка: планируете ли вы индивидуальные встречи, групповые занятия или хотите повысить вовлеченность вашего веб-сайта, универсальные функции Weezly можно адаптировать в соответствии с вашими конкретными потребностями. Инновационная коммуникация. Объединив видеосообщения с возможностями планирования, Weezly устанавливает новый стандарт делового общения, предлагая более личный и эффективный способ связи с клиентами. Компании, внедрившие Weezly, сообщают о значительных результатах, в том числе: До 50 % меньше времени, затрачиваемого на планирование встреч. Повышение уровня вовлеченности более чем на 70 % благодаря использованию динамического и персонализированного видеоконтента. Значительный рост коэффициентов конверсии благодаря оптимизированному процессу планирования и усовершенствованным методам связи.