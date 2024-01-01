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Программное обеспечение для бизнес-планирования - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для бизнес-планирования упрощает координацию календарей за счет плавной синхронизации нескольких календарей и защиты конфиденциальности данных. Этот инструмент оказывается неоценимым для отделов продаж, управления доходами и обслуживания клиентов, облегчая обмен информацией о доступности через ссылки по электронной почте или встроенные планировщики на веб-сайтах. Сводя к минимуму препятствия для планирования с внешними сторонами, это уменьшает количество ошибок и регулирует частоту встреч с помощью предустановленных настроек доступности. Ключевые функции включают планирование индивидуальных или групповых встреч, настраиваемый брендинг и индивидуальные напоминания. Кроме того, это часто включает в себя возможность установить предпочтительные часы встреч.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Найдите идеальное время для встречи с помощью очень простой онлайн-программы для планирования встреч от Calendly и попрощайтесь с телефоном и электронной почтой.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...

Calendar

Calendar

calendar.com

Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle — это самый простой способ запланировать встречи с клиентами, коллегами или друзьями. Найдите лучшее время для личных и командных встреч с помощью нашего удобного календаря. Начните сегодня!

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Онлайн-планировщик для предоставления лучших консультаций. Zoho Bookings синхронизирует ваши календари, позволяя клиентам самостоятельно планировать и оплачивать встречи. Наш пользовательский интерфейс автоматически настраивается в соответствии с вашей отраслью, что означает, что вы чувствуете себя...

Drift

Drift

drift.com

Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

Система онлайн-бронирования для всех сфер услуг. Просто определите свои услуги и поставщиков, отобразите их доступность, и у вас будут как старые, так и новые клиенты, делающие заказы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Consolto

Consolto

consolto.com

ЖИВОЙ ВИДЕОЧАТ С КЛИЕНТАМИ ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА Организуйте высококачественные видеовстречи, чтобы достичь целевых показателей продаж, развивать свой бизнес и строить лучшие деловые отношения.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

Решения для планирования и чат-ботов. Увеличьте свои продажи, порадуйте своих клиентов и сэкономьте время. Ранее ScheduleOnce.

vcita

vcita

vcita.com

Развивайте больше бизнеса и предоставляйте превосходные услуги с помощью универсального приложения для управления бизнесом для малого бизнеса |

Morgen

Morgen

morgen.so

Автоматизируйте свое время и свой путь с помощью настраиваемых рабочих процессов Morgen Assist. Соедините его с календарем Morgen и приложением диспетчера задач, чтобы полностью контролировать свое время.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware — это надстройка для Outlook и Gmail, которая дает специалистам по продажам все, что им нужно для поиска потенциальных клиентов, планирования встреч и контроля.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Мы устраняем напряженную работу и обеспечиваем настоящую вовлеченность. Сделайте своих AE и CSM более продуктивными прямо из Gmail. Запросите демо-версию.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

Проходите ежедневные встречи. Appointlet упрощает онлайн-планирование, поэтому вы можете сосредоточиться на работе. Потому что забронировать время не должно быть сложно.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Передовое программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам B2B, занимающимся продажами, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

3veta

3veta

3veta.com

3veta — универсальное решение для предоставления и получения услуг онлайн через видео. Используйте приложение, чтобы присоединиться к уже запланированным видеовстречам!

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Готовые к использованию инструменты планирования, элементы пользовательского интерфейса и API. Наш планировщик позволяет вам делиться своей доступностью с контактами независимо от того, какое приложение вы используете.

MeetFox

MeetFox

meetfox.com

Общайтесь с клиентами на пике их интереса. Планирование встреч, видеозвонки в браузере и безопасные платежи — все в одном. 100% бесплатно.

Avoma

Avoma

avoma.com

Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов

Sidekick

Sidekick

sidekickai.com

Sidekick Ai поможет вам планировать встречи. Программное обеспечение для планирования, созданное с использованием искусственного интеллекта и языковой обработки. Хватит причудливых слов, проще говоря, мы помогаем упростить планирование.

GReminders

GReminders

greminders.com

GReminders имеет мощные напоминания о встречах и напоминания о расписании встреч. Одно из лучших приложений для планировщика встреч. Оно предлагает напоминания о встречах в виде SMS-услуг. Теперь вы можете отправлять текстовые уведомления клиентам с помощью Календаря Google или Microsoft, чтобы упро...

Arrangr

Arrangr

arrangr.com

Лидер в области интегрированного планирования. Мы обеспечиваем планирование встреч для десятков тысяч компаний.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90 % задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не толь...

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы получим это. Вы работаете в своем п...

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в реальном времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.

CallPage

CallPage

callpage.io

CallPage — это виджет на вашем веб-сайте, который помогает посетителю вашего сайта связаться с вами посредством бесплатного звонка в течение 28 секунд. Виджет CallPage позволяет звонить посетителям вашего сайта и помогает получить на 30–125 % больше потенциальных клиентов. С CallPage вы можете легко...

Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Планируйте клиентов, резервируйте услуги и управляйте своим расписанием онлайн. С помощью программного обеспечения для бронирования вы можете планировать клиентов, управлять услугами, автоматизировать свое расписание и увеличивать продажи со своего мобильного телефона, оптимизируя свое время, сокра...

Flexperto

Flexperto

flexperto.com

Flexperto предлагает вам коммуникационное облако для более эффективных продаж. Все, что раньше ваш отдел продаж делал офлайн, теперь возможно онлайн: назначать встречи с клиентами, уточнять вопросы через видеочат, вместе редактировать документы, подписывать контракты или здороваться через Whatsapp.

Setster

Setster

setster.com

Setster предлагает удобное планирование встреч для любого бизнеса или отдела. Он автоматизирует сложные правила планирования и рабочие процессы, каждый раз предлагая индивидуальный пользовательский интерфейс. Независимо от того, управляет ли ваша компания обширной сетью филиалов и офисов или просто ...

Re:catch

Re:catch

recatch.cc

Re:catch — это облачное программное обеспечение для автоматизации воронки продаж, которое позволяет командам по сбору доходов добиваться ускорения получения доходов за счет оптимизации скорости вывода потенциальных клиентов и времени получения дохода.

Harmonizely

Harmonizely

harmonizely.com

Harmonizely была приобретена компанией SimplyBook.me Ltd. и переименована в SimplyMeet.me. Если вы хотите подписаться на отличное решение для планирования встреч для групп как отдельных лиц, посетите сайт www.simplymeet.me. Частные лица имеют БЕСПЛАТНЫЙ НАВСЕГДА доступ. Harmonizely — это бесплатный ...

Nylas

Nylas

nylas.com

Сотни тысяч разработчиков по всему миру используют Nylas для увеличения скорости и беспрепятственного создания настраиваемой электронной почты и возможностей планирования с помощью современных API. Nylas — единственная платформа, которая предоставляет разработчикам универсальный доступ к поставщикам...

DaySchedule

DaySchedule

dayschedule.com

Расширенное программное обеспечение для планирования встреч, услуг и вебинаров, позволяющее повысить эффективность работы команды, сократить количество неявок и организовать все встречи, бронирование услуг и звонки на единой платформе.

lemcal

lemcal

lemcal.com

lemcal — это единственный инструмент, который вам нужен, чтобы назначать больше встреч. Начните планировать быстрее, используя персонализированную страницу бронирования, которая представляет вас. С помощью lemcal вы можете: → Создать персонализированную страницу бронирования за считанные секунды → П...

Leadmonk

Leadmonk

leadmonk.io

Leadmonk — это платформа автоматизации продаж, которая помогает командам по сбору доходов превращать потенциальных клиентов во встречи путем квалификации, маршрутизации и планирования в режиме реального времени из любого места — будь то веб-форма, холодные звонки, кампании и многое другое. Мгновенна...

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weez...

AppointmentCore

AppointmentCore

get.appointmentcore.com

Облачная платформа планирования для лидеров, ориентированных на рост и стремящихся ускорить процессы продаж и выполнения заказов.

Default

Default

default.com

Default исключает ручные рабочие процессы и упрощает технологический стек, объединяя автоматизацию, планирование, квалификацию, маршрутизацию, отчетность и обогащение. Автоматизируйте ручные рабочие процессы, которые убивают ваш конвейер, и одновременно упрощайте операции по получению доходов с помо...

Apptoto

Apptoto

apptoto.com

Сократите дорогостоящие неявки на прием и обеспечьте, чтобы ваши клиенты и пациенты приходили вовремя и были хорошо подготовлены, используя программное обеспечение Apptoto для управления приемами. Apptoto — это автоматизированное напоминание о встречах, онлайн-планирование и платформа обмена сообщен...

Engageware

Engageware

engageware.com

Engageware — единственный комплексный поставщик решений по взаимодействию с клиентами, позволяющий предприятиям и организациям удовлетворять потребности своих клиентов при первом взаимодействии. Комплексная платформа взаимодействия с клиентами Engageware основана на диалоговом и генеративном искусст...

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

Эффективно трансформируйте свой опыт кандидата. ModernLoop — это платформа Hiring Experience Platform, которая до совершенства автоматизирует планирование собеседований, чтобы вы могли сосредоточиться на таланте.

RevenueHero

RevenueHero

revenuehero.io

RevenueHero — это продукт для ускорения входящего дохода, который обеспечивает мгновенное планирование встреч и маршрутизацию потенциальных клиентов всех уровней сложности для отделов продаж B2B. RevenueHero интегрируется с вашей формой захвата потенциальных клиентов, чтобы квалифицировать потенциал...

Kronologic

Kronologic

kronologic.com

Kronologic увеличивает доход, автоматизируя отправку приглашений и гибридных сообщений с приглашениями по электронной почте, а также согласовывая корректировку времени встреч с помощью искусственного интеллекта, согласованную между вашими командами.

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