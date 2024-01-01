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Программное обеспечение для бизнес-планирования - Самые популярные приложения - Кот-д’Ивуар
Программное обеспечение для бизнес-планирования упрощает координацию календарей за счет плавной синхронизации нескольких календарей и защиты конфиденциальности данных. Этот инструмент оказывается неоценимым для отделов продаж, управления доходами и обслуживания клиентов, облегчая обмен информацией о доступности через ссылки по электронной почте или встроенные планировщики на веб-сайтах. Сводя к минимуму препятствия для планирования с внешними сторонами, это уменьшает количество ошибок и регулирует частоту встреч с помощью предустановленных настроек доступности. Ключевые функции включают планирование индивидуальных или групповых встреч, настраиваемый брендинг и индивидуальные напоминания. Кроме того, это часто включает в себя возможность установить предпочтительные часы встреч.
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Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...
Calendar
calendar.com
Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.
Doodle
doodle.com
Мировой лидер в области онлайн-планирования, Doodle — это самый мощный способ планировать встречи с клиентами, коллегами и командами. Найдите лучшее время для личных встреч, командных встреч и многого другого с помощью нашего набора удобных инструментов календаря. Узнайте, почему 30 миллионов пользо...
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планировщик для предоставления лучших консультаций. Zoho Bookings синхронизирует ваши календари, позволяя клиентам самостоятельно планировать и оплачивать встречи. Наш пользовательский интерфейс автоматически настраивается в соответствии с вашей отраслью, что означает, что вы чувствуете себя...
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и уч...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Consolto
consolto.com
Компания Consolto надеется, что с помощью ее решения для конференц-связи, ориентированного на малый и средний бизнес, каждый сможет предложить высокоэффективные цифровые услуги индивидуального общения, которые не уступят и даже превосходят услуги, предоставляемые более крупными организациями. Пробле...
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и марк...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me предлагает простое и в то же время обширное программное обеспечение для онлайн-записи на прием, которое подходит для всех компаний, принимающих временные встречи. Теперь ваши клиенты могут, наконец, записываться на прием онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и получать напоминания по...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Morgen
morgen.so
Автоматизируйте свое время и свой путь с помощью настраиваемых рабочих процессов Morgen Assist. Соедините его с календарем Morgen и приложением диспетчера задач, чтобы полностью контролировать свое время.
vcita
vcita.com
vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планировани...
OnceHub
oncehub.com
OnceHub помогает большим и малым организациям ускорить продажи и оптимизировать предоставление услуг с помощью решений для планирования встреч и цифрового взаимодействия, которые адаптируются к предпочтениям клиентов в режиме реального времени. Ранее известная как ScheduleOnce, мы широко признаны ...
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает командам увеличивать доходы на протяжении всего пути клиента. Мы облегчаем жизнь всем, кто взаимодействует с клиентами, а не только с СДР, автоматизируя повторяющиеся задачи и оптимизируя рабочие процессы. Это повышает производи...
CalendarHero
calendarhero.com
Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — это полнофункциональная CRM, которая помогает вашей команде организоваться, получить представление о повседневной работе и добиться большего с помощью мощной и простой в использовании платформы продаж, которая действительно понравится вашей команде продаж. Работайте умнее и быстрее б...
Yesware
yesware.com
Yesware помогает высокоэффективным командам продаж осуществлять масштабную информационную работу по электронной почте. Если вам нужно увеличить доход за счет электронной почты, но сложное программное обеспечение для корпоративных продаж является излишним, попробуйте Yesware. Надстройка Yesware для O...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...
Appointlet
appointlet.com
Appointlet позволяет вам превратить больше потенциальных клиентов в клиентов, позволяя им связываться с вами прямо с ваших целевых страниц, электронных писем и воронок продаж. Затем заказы легко добавляются в ваш календарь Google или Office 365, чтобы вы могли сосредоточиться на продажах! Клиенты со...
Chili Piper
chilipiper.com
Усовершенствованное программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам, работающим в сфере B2B, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затрат...
3veta
3veta.com
3veta — это полный набор инструментов для планирования встреч и видеоконференций для удаленных команд. Наиболее распространенные варианты использования: → Планирование встреч (страница бронирования, общий календарь группы, двусторонняя синхронизация календаря, синхронизация с Microsoft Exchange, Goo...
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely была приобретена компанией SimplyBook.me Ltd. и переименована в SimplyMeet.me. Если вы хотите подписаться на отличное решение для планирования встреч для групп как отдельных лиц, посетите сайт www.simplymeet.me. Частные лица имеют БЕСПЛАТНЫЙ НАВСЕГДА доступ. Harmonizely — это бесплатный ...
Cronofy
cronofy.com
Компании полагаются на Cronofy при составлении расписания, используя инструменты планирования собеседований, встраиваемые компоненты и API. Для рекрутеров Рекрутинг – это взаимоотношения. Речь идет не об управлении администрацией для поддержки ваших отношений. Речь также не идет о борьбе с календаря...
MeetFox
meetfox.com
MeetFox — это облачное приложение, которое упрощает проведение встреч онлайн. Компании любого размера могут назначать встречи, проводить видеозвонки в браузере, взимать плату за встречи, выставлять счета клиентам с помощью автоматического выставления счетов и обрабатывать мгновенные платежи.
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разгово...
GReminders
greminders.com
GReminders имеет мощные напоминания о встречах и напоминания о расписании встреч. Одно из лучших приложений для планировщика встреч. Оно предлагает напоминания о встречах в виде SMS-услуг. Теперь вы можете отправлять текстовые уведомления клиентам с помощью Календаря Google или Microsoft, чтобы упро...
Sidekick
sidekickai.com
Программное обеспечение для планирования, созданное с использованием искусственного интеллекта и языковой обработки. Хватит причудливых слов, проще говоря, мы помогаем упростить планирование. Мы предлагаем несколько способов планирования встреч для наших пользователей. Чтобы узнать больше, ознакомьт...
Arrangr
arrangr.com
Arrangr — это самый быстрый и простой способ организовать деловую встречу — виртуальную или личную. Больше не нужно бесчисленных электронных писем, текстовых сообщений и/или телефонных звонков, чтобы договориться о дате и времени. Больше не нужно искать URL-адрес или PIN-код для организации видеочат...
Flexperto
flexperto.com
Flexperto предлагает вам коммуникационное облако для более эффективных продаж. Все, что раньше ваш отдел продаж делал офлайн, теперь возможно онлайн: назначать встречи с клиентами, уточнять вопросы через видеочат, вместе редактировать документы, подписывать контракты или здороваться через Whatsapp.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime повышает качество процесса найма с помощью ориентированного на человека искусственного интеллекта, при этом автоматизируя 90% задач по управлению собеседованиями. Наша платформа, которой доверяют глобальные команды талантов в таких компаниях, как Hubspot, Spotify, Priceline и Lyft, не тольк...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk — это платформа автоматизации продаж, которая помогает командам по сбору доходов превращать потенциальных клиентов во встречи путем квалификации, маршрутизации и планирования в режиме реального времени из любого места — будь то веб-форма, холодные звонки, кампании и многое другое. Мгновенна...
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop помогает повысить эффективность операций по подбору персонала за счет планирования собеседований, обучения интервьюеров и комплексной аналитики. Решение интегрируется с электронной почтой, календарем, Slack, Zoom/Google Meets и вашей системой отслеживания кандидатов, чтобы помочь вам обес...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — это плагин для Gmail и Outlook для продавцов. Платформа поддержки продаж Cirrus Insight для Gmail и Outlook, основанная в 2011 году, предлагает универсальную платформу для повышения эффективности продаж с интеграцией Salesforce мирового класса. Мы поняли. Вы работаете в своем почтов...
Zipteams
zipteams.com
Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в режиме реального времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.
CallPage
callpage.io
CallPage — это виджет на вашем веб-сайте, который помогает посетителю вашего сайта связаться с вами посредством бесплатного звонка в течение 28 секунд. Виджет CallPage позволяет звонить посетителям вашего сайта и помогает получить на 30–125 % больше потенциальных клиентов. С CallPage вы можете легко...
Kronologic
kronologic.com
Kronologic увеличивает доходы за счет автоматизации отправки приглашений и гибридных сообщений с приглашениями по электронной почте, а также согласования корректировки времени встреч с помощью искусственного интеллекта, согласованного между вашими командами.
Rezrva
rezrva.com
Планируйте клиентов, резервируйте услуги и управляйте своим расписанием онлайн. С помощью программного обеспечения для бронирования вы можете планировать клиентов, управлять услугами, автоматизировать свое расписание и увеличивать продажи со своего мобильного телефона, оптимизируя свое время, сокра...
Setster
setster.com
Setster предлагает удобное планирование встреч для любого бизнеса или отдела. Он автоматизирует сложные правила планирования и рабочие процессы, каждый раз предлагая индивидуальный пользовательский интерфейс. Независимо от того, управляет ли ваша компания обширной сетью филиалов и офисов или просто ...
Re:catch
recatch.cc
Re:catch — это облачное программное обеспечение для автоматизации воронки продаж, которое позволяет командам по сбору доходов добиваться ускорения получения доходов за счет оптимизации скорости вывода потенциальных клиентов и времени получения дохода.
Nylas
nylas.com
Сотни тысяч разработчиков по всему миру используют Nylas для повышения скорости и беспрепятственного создания настраиваемой электронной почты и возможностей планирования с помощью современных API. Nylas — единственная платформа, которая предоставляет разработчикам универсальный доступ к поставщикам ...
DaySchedule
dayschedule.com
Расширенное программное обеспечение для планирования встреч, услуг и вебинаров, позволяющее повысить эффективность работы команды, сократить количество неявок и организовать все встречи, бронирование услуг и звонки на единой платформе.
lemcal
lemcal.com
lemcal — это единственный инструмент, который вам нужен, чтобы назначать больше встреч. Начните планировать быстрее, используя персонализированную страницу бронирования, которая представляет вас. С lemcal вы можете: → Создать персонализированную страницу бронирования за считанные секунды → Планирова...
Weezly
weezly.com
Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weez...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
Облачная платформа планирования для лидеров, ориентированных на рост и стремящихся ускорить процессы продаж и выполнения заказов.
Default
default.com
Default исключает ручные рабочие процессы и упрощает технологический стек, объединяя автоматизацию, планирование, квалификацию, маршрутизацию, отчетность и обогащение. Автоматизируйте ручные рабочие процессы, которые убивают ваш конвейер, и одновременно упрощайте операции по получению доходов с помо...
Apptoto
apptoto.com
Сократите дорогостоящие неявки на прием и обеспечьте, чтобы ваши клиенты и пациенты приходили вовремя и были хорошо подготовлены, используя программное обеспечение Apptoto для управления приемами. Apptoto — это автоматизированное напоминание о встречах, онлайн-планирование и платформа обмена сообщен...
Engageware
engageware.com
Engageware — единственный комплексный поставщик решений по взаимодействию с клиентами, позволяющий предприятиям и организациям удовлетворять потребности своих клиентов при первом же взаимодействии. Комплексная платформа взаимодействия с клиентами Engageware основана на диалоговом и генеративном иску...
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — это продукт для ускорения входящего дохода, который обеспечивает мгновенное планирование встреч и маршрутизацию потенциальных клиентов всех уровней сложности для отделов продаж B2B. RevenueHero интегрируется с вашей формой захвата потенциальных клиентов, чтобы квалифицировать потенциал...