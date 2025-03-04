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Программное обеспечение для бизнес-планов предназначено для помощи в создании, управлении и обмене бизнес-планами для новых предприятий или инвестиций. Это программное обеспечение помогает пользователям определить цели, стратегии и финансовые требования, необходимые для начала нового бизнеса или реализации значительного проекта. В нем также описываются возможности и риски, связанные с новой компанией или проектом. Предприниматели, особенно те, кто ищет внешние инвестиции, в основном используют программное обеспечение для бизнес-планирования. Кроме того, его могут использовать сотрудники, желающие обеспечить финансирование новых проектов. Важно отличать программное обеспечение для бизнес-планирования от программного обеспечения для стратегического планирования. Программное обеспечение стратегического планирования используется для текущих стратегических операций и вступает в силу после успешной реализации бизнес-плана. Программное обеспечение для бизнес-планов часто интегрируется с программным обеспечением для бухгалтерского учета для создания финансовых отчетов и с программным обеспечением для создания документов для создания документации для инвесторов.
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LivePlan
liveplan.com
LivePlan упрощает бизнес-планирование, составление бюджета, прогнозирование и отслеживание производительности для малого бизнеса и стартапов. Станьте более уверенным владельцем бизнеса и стратегически управляйте своим бизнесом с первого дня и далее с помощью LivePlan. LivePlan работает для любого бизнеса, на любом этапе. Независимо от того, хотите ли вы составить свой бизнес-план или собрать информацию о финансировании, или в настоящее время вы являетесь владельцем бизнеса и хотите построить прогноз в качестве дорожной карты для своего будущего - LivePlan может помочь вам с легкостью планировать, финансировать и развивать свой бизнес. . Благодаря пошаговым инструкциям, рекомендациям экспертов, учебным пособиям, вебинарам и более чем 500 образцам бизнес-планов создание профессионального бизнес-плана никогда не было таким простым. Нет необходимости в сложных таблицах или вычислениях. Автоматизированные финансовые отчеты LivePlan со встроенными формулами означают, что ваши прогнозы и финансовые показатели будут максимально точными. Поделитесь краткой презентацией своей бизнес-модели на одной странице с кредиторами, инвесторами и внутренними командами, чтобы все были на одной странице, без необходимости делиться полным документом бизнес-плана. Бюджеты и прогнозы продаж являются важнейшим элементом успеха в бизнесе. Воплотите эти цифры в жизнь с помощью панели мониторинга производительности LivePlan. Эти информационные панели упрощают вашу работу и автоматически создают впечатляющие диаграммы и графики. Синхронизируйте QuickBooks или Xero с LivePlan, чтобы получить фактические данные учета. Используйте эти данные в качестве основы для своих прогнозов и бюджетов и посмотрите, насколько ваша текущая производительность соотносится с прогнозируемым планом.
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy — это инновационное программное обеспечение для бизнес-планирования, которое помогает предпринимателям и стартапам развивать свои идеи, создавать бизнес-модели, проверять бизнес-концепцию и составлять впечатляющие бизнес-планы. Все это сопровождается пошаговыми руководствами и редактируемыми шаблонами. Инструмент прост, удобен и удобен в использовании!
Vizologi
vizologi.com
Vizologi — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для улучшения бизнес-стратегии. Этот инструмент служит генератором бизнес-планов, автоматизируя разработку бизнес-планов, экономя время пользователей и обеспечивая глубокий анализ. Vizologi помогает пользователям генерировать неограниченное количество бизнес-идей, предлагая платформу для мозгового штурма. Он одинаково эффективен в предоставлении информации о рынках и конкурентах, тем самым облегчая бизнес-аналитику. Он использует искусственный интеллект для ускорения процесса создания бизнес-плана, включая такие элементы, как исследования, анализ рынка, бизнес-дизайн и создание прототипов. Дополнительным преимуществом использования Vizologi является доступ к базе знаний, что помогает выявить новые возможности для бизнеса. Кроме того, этот эксперт по искусственному интеллекту прошел обучение стратегиям ведущих компаний, что расширяет его возможности предоставлять точную аналитику и исчерпывающую обратную связь. Vizologi оказывается полезным широкому кругу специалистов, включая стратегов, креативщиков, консультантов, предпринимателей, менеджеров и студентов, что делает его универсальным инструментом.
Modeliks
modeliks.com
Modeliks — это программное обеспечение для бизнес-планирования, которое помогает стартапам и предприятиям малого и среднего бизнеса создавать презентационные материалы, бизнес- или финансовые планы и отчеты для инвесторов. Создайте свой план самостоятельно или в сотрудничестве со своей командой и поделитесь им с инвесторами и внешними заинтересованными сторонами. Программное обеспечение для управляемого бизнес-планирования, не требующее предварительного опыта.
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics — это программное обеспечение для бизнес-планирования, которое революционизирует бизнес-планирование с помощью искусственного интеллекта и помогает предпринимателям и владельцам малого бизнеса добиться успеха в процессах бизнес-планирования и стратегиях роста. Написание бизнес-плана стало проще, чем когда-либо, с Upmetrics AI Assistant! Он может помочь вам генерировать текст, переписывать контент, сокращать или расширять его, а также позволяет регулировать тон. Этот инструмент упрощает написание бизнес-плана благодаря пошаговым руководствам, более чем 400 образцам бизнес-планов и автоматизированным финансовым отчетам. Использование Upmetrics для создания четкого и комплексного бизнес-плана привлечет инвесторов и побудит их инвестировать в вашу идею. Планируете расширить свой бизнес? Прогнозируйте финансовые показатели, готовьте бюджет и принимайте уверенные финансовые решения с помощью Upmetrics. Upmetrics используют более 110 тысяч предпринимателей по всему миру для планирования своего бизнеса и сотрудничества с удаленными командами, работая над созданием стратегий роста. Это не так: программное обеспечение упрощает отслеживание ваших проектов и настройку планов, поэтому вы тратите меньше времени на планирование и больше концентрируетесь на своих основных бизнес-целях.
Bizplan
bizplan.com
Создайте свой план, развивайте свой бизнес. Хватит гадать. Воспользуйтесь нашим управляемым создателем бизнес-планов и получите финансирование.
Cuttles
cuttles.io
Как мечтатели и предприниматели разрабатывают идеи и создают стартапы. Создайте свою презентацию. Напишите свой бизнес-план. Займитесь своими финансами. Спланируйте свою дорожную карту. Получите стартап-школу и представьте все кому угодно. Начать бизнес стало проще, быстрее и эффективнее, чем когда-либо.
Maus
maus.com
Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, внедрять, измерять и развивать свой бизнес. Недостаточно просто составить план. С Maus вы можете превратить свою стратегию в дорожную карту успеха, согласуясь с вашими финансовыми и бизнес-целями.
Planium Pro
planiumpro.com
Независимо от того, являетесь ли вы бизнес-консультантом, бухгалтером или консультантом, Planium Pro позволяет вам создавать новые потоки доходов для вашего бизнеса без выделения чрезмерных ресурсов или дополнительных сотрудников. С помощью нашей привлекательной, хорошо продуманной информационной панели, автоматизированных оглавлений, приложений, динамических диаграмм высокого разрешения, базы знаний, образовательных ресурсов и примеров планов, каналов связи и отраслевых показателей, Planium Pro покрывает все потребности ваших клиентов в стратегическом планировании. .
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