LivePlan

liveplan.com

LivePlan упрощает бизнес-планирование, составление бюджета, прогнозирование и отслеживание производительности для малого бизнеса и стартапов. Станьте более уверенным владельцем бизнеса и стратегически управляйте своим бизнесом с первого дня и далее с помощью LivePlan. LivePlan работает для любого бизнеса, на любом этапе. Независимо от того, хотите ли вы составить свой бизнес-план или собрать информацию о финансировании, или в настоящее время вы являетесь владельцем бизнеса и хотите построить прогноз в качестве дорожной карты для своего будущего - LivePlan может помочь вам с легкостью планировать, финансировать и развивать свой бизнес. . Благодаря пошаговым инструкциям, рекомендациям экспертов, учебным пособиям, вебинарам и более чем 500 образцам бизнес-планов создание профессионального бизнес-плана никогда не было таким простым. Нет необходимости в сложных таблицах или вычислениях. Автоматизированные финансовые отчеты LivePlan со встроенными формулами означают, что ваши прогнозы и финансовые показатели будут максимально точными. Поделитесь краткой презентацией своей бизнес-модели на одной странице с кредиторами, инвесторами и внутренними командами, чтобы все были на одной странице, без необходимости делиться полным документом бизнес-плана. Бюджеты и прогнозы продаж являются важнейшим элементом успеха в бизнесе. Воплотите эти цифры в жизнь с помощью панели мониторинга производительности LivePlan. Эти информационные панели упрощают вашу работу и автоматически создают впечатляющие диаграммы и графики. Синхронизируйте QuickBooks или Xero с LivePlan, чтобы получить фактические данные учета. Используйте эти данные в качестве основы для своих прогнозов и бюджетов и посмотрите, насколько ваша текущая производительность соотносится с прогнозируемым планом.