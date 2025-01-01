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Программное обеспечение для деловой музыки
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Программное обеспечение для деловой музыки - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для деловой музыки предоставляет предприятиям доступ к полностью лицензированному музыкальному каталогу, что позволяет им создавать привлекательную фирменную атмосферу, которая привлекает внимание клиентов и способствует лояльности. Эти решения часто включают в себя профессионально составленные плейлисты или возможности создания пользовательских плейлистов, адаптированных к индивидуальности бренда. В зависимости от предпочтений бизнеса доступны варианты как потокового, так и физического музыкального оборудования. Деловая музыка широко используется в обычных местах, таких как рестораны, бары и розничные магазины, но ее также можно интегрировать в веб-сайты, приложения или мероприятия.

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Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

Chartmetric - аналитическая платформа для музыкальной индустрии, предоставляющая данные о потоках и социальных сетях для оценки производительности артистов.

Rockbot

Rockbot

rockbot.com

Rockbot — платформа, предлагающая лицензированную музыку, телевидение и цифровую рекламу для бизнеса, позволяя настраивать музыкальные плейлисты и управлять контентом.

KABOB

KABOB

kabob.io

Приложение Kabob Retail Cloud предлагает решения для автоматизации и управления розничными операциями, включая цифровые вывески, управление очередями и фоновую музыку.

Voicefinder

Voicefinder

voicefinder.io

Voicefinder — это рынок профессиональных услуг, который соединяет покупателей с лучшими голосами для фильмов и других проектов.

Soundtrack Your Brand

Soundtrack Your Brand

soundtrackyourbrand.com

Приложение Soundtrack Your Brand позволяет бизнесу легально транслировать музыку в помещениях с доступом к более 100 миллионам лицензированных треков.

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Программное обеспечение для деловой музыки - Самые популярные приложения - WebCatalog