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Программное обеспечение для деловой музыки - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Программное обеспечение для деловой музыки предоставляет предприятиям доступ к полностью лицензированному музыкальному каталогу, что позволяет им создавать привлекательную фирменную атмосферу, которая привлекает внимание клиентов и способствует лояльности. Эти решения часто включают в себя профессионально составленные плейлисты или возможности создания пользовательских плейлистов, адаптированных к индивидуальности бренда. В зависимости от предпочтений бизнеса доступны варианты как потокового, так и физического музыкального оборудования. Деловая музыка широко используется в обычных местах, таких как рестораны, бары и розничные магазины, но ее также можно интегрировать в веб-сайты, приложения или мероприятия.
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Chartmetric
chartmetric.com
Развивайте музыку с помощью силы данных. Chartmetric — это универсальная платформа, которая предоставляет профессионалам музыкальной индустрии комплексные потоковые и социальные данные для построения успешной карьеры в музыке.
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder — это рынок профессиональных услуг, на котором можно услышать лучшие человеческие голоса на планете. Voicefinder — идеальный творческий инструмент, призванный помочь кинематографистам и компаниям в творческом процессе. Мы хотим, чтобы мир звучал лучше и человечнее. Наше видение простое: ...
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
Потоковое воспроизведение музыки для бизнеса стало проще. Слушайте полностью лицензированную музыку из крупнейшего в мире коммерческого каталога, насчитывающего более 100 миллионов песен! Soundtrack Your Brand (ранее Spotify for Business) предоставляет легальную глобальную услугу, предлагающую гибко...
Rockbot
rockbot.com
С 2010 года Rockbot является пионером в индустрии медиа для бизнеса. Предлагая музыку, телевидение, цифровые вывески и рекламу в рамках общепризнанного одноплатформенного решения, Rockbot позволяет крупнейшим мировым компаниям, франшизам и тысячам малых и средних предприятий обеспечивать наилучшее к...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты свое...